"Кругозор", Пионтковский, Фельштинский и т.д., объясните!..

Дмитрий Воробьевский (Россия) 01.06.2018 18:48 Здравствуйте! Здесь сказано, что, мол, "на президентских выборах глава Кремля набрал 77% голосов, что свидетельствует о наличии у него масштабной поддержки среди россиян". Желающие могут прочитать, что это были за "выборы", -- https://krrramola.livejournal.com/10608.html

( https://ichkeria.info/about-russia/13232-privychnyj-put-putina-cherez-falsifikatsii-k-inauguratsii , https://forum-msk.org/material/kompromat/14607211.html , http://snip.net.ua/20180505/pryvychnyj-put-putyna-cherez-falsyfykatsyy-k-ynauguratsyy/ ...):





ПРИВЫЧНЫЙ ПУТЬ ПУТИНА -- ЧЕРЕЗ ФАЛЬСИФИКАЦИИ К ИНАУГУРАЦИИ





Приближается очередная так называемая "инаугурация" Путина, запланированная на 7-е мая. То есть -- очередное путинское торжество, очередное "восшествие на престол", призванное как бы "зафиксировать" его недавнюю как бы "победу" на так называемых "президентских выборах".





В прошлые годы на подобных российских "выборах" массовые фальсификации -- точнее, те их разновидности, которые основаны на приписках так называемой "явки избирателей", -- обычно начинались во второй половине дня и резко усиливались вечером. Однако теперь (т.е. 18.03.2018 г.) -- то ли для более лучшей маскировки, то ли ещё по каким-то причинам -- эти разновидности массовых фальсификаций, судя по всему, начались с самого утра. В этом можно легко убедиться, взглянув на следующие "официальные данные". Для начала приведу расположенные на одном из сайтов (как, впрочем, и на ряде других, разумеется) цифры, показывающие эти данные о "явке избирателей" к 10-ти часам утра по московскому времени на российских так называемых "президентских выборах" 2000-го, 2004-го, 2008-го, 2012-го и нынешнего годов, -- http://rbsmi.ru/sterlibashevskierodniki/articles/vybory-2018/tsik-rasskazal-o-yavke-izbirateley-na-vyborakh-prezidenta-k-10-00-chasam-po-moskve/ :

"...«На 10.00 мск явка на 2000 год — 6,36%, 2004 год — 8,01%, 2008 год — 8,94%, 2012 год — 6,53%, 2018 год — 16,55%», — сказала Памфилова в информационном центре ЦИК..."





Из этих "официальных данных" следует, что на прошедших в марте нынешнего года "выборах" по каким-то совершенно неизвестным причинам "явка избирателей" на 10 часов утра вдруг выросла примерно в два или даже в два с половиной раза по сравнению с абсолютно всеми предыдущими "президентскими выборами" путинской (или путинско-медведевской) эпохи. Интересно, чем это можно объяснить?...





На мой взгляд, наиболее правдоподобное объяснение этого, так сказать, "феномена" заключается в том, что, в связи с призывами А.Навального и ряда других российских оппозиционных политиков к бойкоту этих недавних "президентских выборов", власти России принялись как бы "в противовес" этим призывам особо интенсивно фальсифицировать -- т.е., завышать, естественно, -- "явку избирателей", и начали это с самого утра 18-го марта. Возможно, это было сделано не только "в противовес" призывам к бойкоту "выборов", но также и ради большей равномерности фальсификаций вышеупомянутой "явки", -- поскольку в прошлые годы её неравномерность слишком, так сказать, бросалась в глаза, помогая народу понять уровень так называемой "честности" всевозможных российских "голосований"...





Кстати, -- несмотря на это значительно более равномерное распределение фальсификаций "явки избирателей" по всему времени работы избирательных участков 18-го марта, -- всё-таки, тем не менее, неравномерность этих фальсификаций в отдельные часы "голосования" оставалась не просто заметной, а даже весьма и весьма явной. В качестве соответствующего примера прилагаю свой совсем короткий "пост", размещённый мной в ряде "соц.сетей" на следующий после тех "выборов" день (т.е. 19 марта), -- состоящий из ссылки на одну редакционную статью в "Новой газете", называющуюся "Так кто победил на выборах 18 марта", а также моего комментария к ней -- в скобочках:

" https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/03/18/75853-kto-pobedil-na-vyborah-18-marta?utm_source=push

(Здесь написано, что по всей России "явка по официальным данным ЦИК к 18 часам превысила 50%." Однако, теперь этот самый "ЦИК" объявил, что якобы итоговая явка по России превысила 67 %. Естетственно, возникает вопрос -- каким образом в последние два вечерних часа работы "избирательных участков" -- т.е. с 18-00 до 20-00 -- могли проголосовать около 17 процентов от всех российских избирателей -- т.е. более, чем каждый четвёртый от всех, мол, "проголосовавших"?... Ведь практически любой наблюдатель может подтвердить, что в эти поздние часы на самом деле уже почти никто не голосовал, и участки были почти совершенно безлюдными... Интересно, за кого "проголосовали" эти почти 20 миллионов "мёртвых душ"??...)"





Впрочем, в дальнейшем, как я очень хорошо помню (об этом как-то вскользь упоминали даже по российскому пропутинскому радио "Вести ФМ"), данные о "явке избирателей" по всей России были на какое-то небольшое время удалены с сайта "Центризбиркома" и затем, так сказать, "скорректированы" (как, судя по всему, и на некоторых других сайтах), причём -- довольно существенно... В частности, теперь в Интернете можно найти "официальные данные", согласно которым, "явка избирателей" по России превысила, мол, 50 процентов не к 18-ти, а уже к 17-ти часам. Вот один из примеров этого -- http://www.ntv.ru/novosti/1993504/ :

"...Свежие данные об активности избирателей представил Центризбирком. На выборах президента к 17:00 по московскому времени явка по стране составила 51,9%..."





Однако, даже если как бы признать эти "скорректированные" данные за "чистую монету", то всё равно будет абсолютно очевидна сфальсифицированность итоговых официальных цифр насчёт "явки избирателей по России".





Дело в том, что если вышеуказанные "51,9%" вычесть из итоговой официальной общероссийской "явки избирателей" -- т.е. из "67,54%" (эти цифры можно найти, например, здесь: https://ria.ru/election2018_news/20180323/1517100140.html : "Итоговая явка на выборах президента составила 67,54%"), -- то получится, что за три последних вечерних часа, т.е. с 17-00 до 20-00 по моск. времени, проголосовало якобы 15,64% от всех российских избирателей -- т.е., в среднем, примерно по 5,21% за каждый из этих трёх вечерних часов. Это приблизительно равно средней часовой официальной "явке избирателей" на протяжении всего времени работы избирательных участков (т.е. с 8-00 до 20-00), -- хотя практически абсолютно любой наблюдатель может свидетельствовать, что на самом деле эта "явка" в вечерние часы была, как минимум, в несколько раз меньше средней (обычно на любом участке вечером голосуют лишь единицы).





Причём, это -- без учёта того, что лишь около половины россиян живут по московскому времени, а почти все остальные (за исключением микроскопической "Калининградской области") -- в более восточных часовых поясах, в большинстве которых, т.е. в Сибири и на Дальнем Востоке, к 17-ти часам по московскому времени избирательные участки были уже закрыты. А общее население Сибири и российского Дальнего Востока составляет, судя по официальной статистике, около 30-ти миллионов человек, т.е. почти четверть от общероссийского. И, с учётом этого, получается, что если верить официальным данным путинской власти о "явке избирателей", -- то получится, что вечером, т.е. с 17-00 до 20-00 по моск. времени, эта среднечасовая "явка" (т.е. интенсивность голосования) вовсе не понизилась во много раз по сравнению с утренней и дневной, а, наоборот, выросла, мол, на несколько десятков процентов!!...





Добавлю, что в Интернете можно без особого труда найти огромное количество засвидетельствованных на этих мартовских "выборах" фактов очевиднейших фальсификаций, -- разумеется, осуществлённых в пользу Путина (и, как правило, связанных с завышением "явки избирателей" за счёт вброшенных за его "кандидатуру" бюллетеней). В качестве примеров этого прилагаю короткие отрывки из трёх публикаций (в начале этих отрывков приведены соответствующие ссылки и заголовки).





https://mbk.sobchakprotivvseh.ru/sences/sergej-zhavoronkov-v-gibri/ ("Сергей Жаворонков: «В гибридных выборах с гибридным результатом проиграли все»"):

"...Например, на тех участках в Чечне, где высадился десант наблюдателей из других регионов, явка падала до 35−36% при общей явке в 83%..."





http://vrntimes.ru/articles/politika-i-vlast/voronezhskie-kommunisty-ozadachilis-kolebaniyami-yavki-v-anninskom-rayone ("Воронежские коммунисты озадачились колебаниями явки в Аннинском районе"):

"...Самое любопытное, на наш взгляд, что есть в этом документе, касается показателя явки избирателей в достопочтенном Аннинском районе.

В обращении коммунистов сказано: «Вызывают сомнение показатели участия избирателей в голосовании в Аннинском - 86,68% и ряде других районов области».

Затем говорится о том, о чем широкой публике известно не было. Оказывается на выборах в Госдуму в 2016 году «по просьбе КПРФ и некоторых других политических партий в связи с жестким административным давлением при проведении выборов голосование в Аннинском районе было взято под контроль Центризбиркома». И тогда «впервые за много лет итоговые показатели голосования в этом районе приблизились к среднеобластным: явка - 60,24% (область - 53,26%)»...

«Считаем, что на мартовских 2018 года выборах избирательные комиссии района вновь получили жёсткую установку от администрации и сделали заданные сверху результаты»...

При уже названной явке в 86,68% кандидат Путин получил здесь 90,38% от числа пришедших на выборы..."





https://meduza.io/news/2018/04/13/chlen-tik-iz-ufy-zayavil-chto-chinovnik-predlozhil-emu-4-5-milliona-rubley-za-molchanie-o-narusheniyah-na-vyborah-prezidenta ("Член ТИК из Уфы заявил, что чиновник предложил ему 4,5 миллиона рублей за молчание о нарушениях на выборах"):

"...В марте Чайченко записал два видеообращения к главе Центризбиркома Элле Памфиловой. Во втором, опубликованном на ютьюбе 21 марта, Чайченко рассказал о нарушениях на избирательных участках в Демском районе Уфы, в частности, о приписках избирателей и вбросах бюллетеней.

Вскоре, по словам Чайченко, ему стали поступать анонимные звонки с угрозами. Он написал заявление в полицию, после чего с ним связался глава Демского района Сергей Плотников. «Он сказал: „Никуда не отсылай [материалы о нарушениях], скажи, что ты хочешь. Хочешь — участок под магазин, хочешь — помещение, все, что хочешь в районе — я тебе все сделаю“», — процитировал Плотникова Чайченко..."





Между прочим, в начале двадцатых чисел марта волна подобных разоблачительных публикаций стремительно нарастала в ряде СМИ и, особенно, в Интернете. Однако, как известно, через несколько дней после тех мартовских "выборов" случилось одно весьма трагическое (и вроде бы случайное, хотя очень многие не верят в эту "случайность") событие, которое практически полностью ликвидировало эту волну, надолго переключив на себя внимание практически всех журналистов и блогеров, да и, так сказать, "простых читателей". Разумеется, я имею в виду пожар в одном из торговых центров города Кемерово, приведший к гибели многих десятков людей, большинство из которых -- дети... Увы, российские власти уже давным-давно создали себе своими действиями такую "репутацию", при которой даже насчёт столь чудовищных и как бы случайных трагедий можно предполагать всё, что угодно...





Кстати, некоторые российские журналисты и даже оппозиционные политики, признавая очевиднейшие факты массовых фальсификаций на этих "президентских выборах", в то же время утверждают, что эти фальсификации, судя по всему, прибавили Путину, мол, всего лишь десяток или десятка полтора миллионов голосов избирателей, что не могло, мол, принципиально повлиять на исход данного голосования, -- поскольку и без них Путин всё равно набрал бы, мол, гораздо более 50-ти процентов от числа пришедших голосовать избирателей. Иногда при этом ссылаются и на соответствующие результаты ряда проведённых перед 18-ым марта так называемых "соц.опросов", которые, мол, едва ли могут сильно отличаться от реальности... Однако, на мой взгляд, эти предположения -- как минимум, весьма сомнительны.





Во-первых, для путинской власти едва ли был бы какой-то смысл идти на неизбежно сопровождающие всероссийскую фальсификацию выборов огромнейшие издержки -- в том числе и материальные, и, так сказать, "репутационные", -- если бы эта власть была бы хотя бы более-менее уверена в том, что и без этой фальсификации Путин должен набрать больше 50-ти процентов голосов, т.е. победить на данных выборах.





И во-вторых, даже без учёта других разновидностей фальсификаций, а всего лишь из вышеприведённых цифр насчёт явного всероссийского завышения "явки избирателей" (которая, очевидно, завышается властями путём реального вброса либо просто приписывания дополнительных бюллетеней, "голосующих" за Путина) вырисовывается вовсе не десяток миллионов приписанных Путину голосов, и даже, скорее всего, не два десятка, а существенно больше. В этом можно убедиться с помощью несложных арифметических подсчётов.





Сначала вновь упомяну вышеприведённые "официальные данные", согласно которым, с 17-00 до 20-00 по московскому времени якобы проголосовало 15,64% от количества всех российских избирателей. Поскольку, согласно данным "Центризбиркома", это количество -- около 109 миллионов, то, следовательно, вышеупомянутые 15,64% составляют более 17-ти миллионов человек. Однако, абсолютно все наблюдатели, с которыми я говорил на эту тему, сказали (как и после прошлых подобных "выборов", кстати), что в вечерние часы -- т.е. с 17-ти до 20-ти часов -- интенсивность голосования снизилась во много раз по сравнению с утренне-дневной, и на избирательные участки приходили лишь единицы...





Так что, уже лишь из этих цифр, по-моему, совершенно очевидно, что Путину приписано значительно более 10-ти миллионов голосов (возможно -- даже более 15-ти).





Кроме того, напомню о приведённых в самом начале этой статьи "официальных данных", согласно которым "явка избирателей" к 10-ти часам московского времени, -- несмотря на призывы ряда очень известных российских оппозиционеров к бойкоту этих "выборов", -- каким-то "чудесным" образом выросла примерно в два с половиной раза по сравнению со средней "явкой" на это же время (т.е. на 10-00), официально зафиксированной на всех прошлых "президентских выборах" времён путинско-медведевского правления... Причём, российские власти даже не удосужились придумать какое-нибудь хотя бы более-менее правдоподобное объяснение этого фантастического "феномена", -- так что, видимо, вообще не существует в природе никакого его объяснения, кроме банальнейшей массовой фальсификации и "явки избирателей", и "результатов голосования", начавшейся -- в отличие от ряда предыдущих российских "президентских выборов" -- прямо с самого утра.





Из этих вышеупомянутых цифр, приведённых в самом начале данной статьи, -- в частности, из сравнения "6,53%" и "16,55%" (т.е. официальной общероссийской "явки избирателей" на 10-00 по моск. времени в 2012-ом и нынешнем годах), -- на мой взгляд, можно сделать довольно очевидный вывод о том, что 18-го марта нынешнего года не только в вечерние часы Путину приписали более 10-ти миллионов голосов, тем самым сильно завысив и "явку", но ещё и в утренние часы -- тоже... А насчёт дневных часов добавлю, что, по-моему, было бы весьма и весьма странным предположение о том, что, организовав очевидные массовые фальсификации "президентских выборов" утром и вечером 18-го марта, российские власти почему-то воздерживались от подобной деятельности среди дня...





Так что, исходя из всех вышеприведённых "официальных данных" (на всякий случай добавлю к ним также и "данные" об итоговой, мол, общероссийской "явке избирателей" и о якобы полученных Путиным процентах голосов -- "67,54%" и "76,69%"), совсем несложных арифметических подсчётов и обычного, так сказать, здравого смысла, получается, что в любом случае количество приписанных Путину голосов избирателей на "президентских выборах" 18-го марта исчисляется десятками миллионов -- точнее, значительно большим числом, чем двадцать миллионов. И это -- учитывая лишь те фальсификации, которые отразились также и на "честности" подсчёта цифр "явки избирателей", хотя, судя по многим свидетельствам, использовались также и другие разновидности массовых фальсификаций. (Например -- принуждение под угрозой увольнения так называемых "бюджетников" к голосованию за Путина, и к фотографированию при этом для "отчёта" заполненных избирательных бюллетеней.)





В качестве, так сказать, дополнительной иллюстрации к вышесказанному прилагаю короткий отрывок из одного весьма красноречивого репортажа с данных "президентских выборов", а также ссылку на него, -- http://newkuzbass.ru/articles/kak-ja-pobyval-nabljudatelem-ne-dlja-slabonervnyh-uvedite-detej-ot-ekrana-30 ("Как я побывал наблюдателем (не для слабонервных, уведите детей от экрана (30+)"):

"...Бюллетени были брошены на стол, они оказались чистыми и подлежали проставлению галочек за всеми любимого лидера еще 7 часов назад, но что-то пошло не так.

Они были пересчитаны числом 528 штук. В этот раз уголочки пришлось отрезать несколько дольше и, почему-то, в третьем часу ночи, вместо 20 часов вечера. К этому значению было прибавлено число ранее погашенных неиспользованных бюллетеней и сумма 621 была внесена в протокол. Явка на участке за одно мгновение сократилась с 93.6% до 50.4%.

Вот так происходят чудеса, если вы не знали..."





Разумеется, утверждать при всём этом, что Путин, мол, набрал на этих "выборах" более 50-ти процентов голосов -- хотя бы от числа не вообще всех (как с серьёзным видом нас пытаются убедить представители "Центризбиркома"), а лишь пришедших голосовать российских избирателей, -- нет, на мой взгляд, никаких сколько-нибудь серьёзных оснований. То есть, вероятность этого, если и может теоретически отличаться от нуля, то, судя по всему, крайне незначительно...





Впрочем, никакой "сенсации" в этих выводах, конечно, нет, -- поскольку и все остальные общероссийские "президентские выборы" последней четверти века, да и "парламентские" тоже (а о "выборах" советского периода я уж вообще молчу), были сфальсифицированы властями примерно в столь же огромнейших масштабах. В подтверждение этого прилагаю по одной или две-три ссылки на некоторые из своих старых (и не очень старых -- например, за сентябрь 2016 г.) соответствующих статей:

https://forum-msk.org/material/region/12284163.html , http://voronezh-narodnoe-sobranie.ru/news/yavka-yavno-sfalsificirovana-(a-s-nei---i-vsyo-ostalnoe ) , https://krrramola.livejournal.com/6263.html ;

http://volgograd.yabloko.ru/news/index.phtml?id=2389 , https://abvgdoprst.livejournal.com/20946.html ;

https://maidan.org.ua/2011/12/vyiboryi-bez-obmana-30-protsentov-za-30-srebrenykov/ ;

https://www.krugozormagazine.com/show/Russia.1948.html (по данной ссылке несколько моих статей о массовых фальсификациях на разных российских "выборах" можно найти в разделе комментариев);

https://forum-msk.org/material/region/10156880.html ;

http://www.liveinternet.ru/users/5246401/post294105068/ , https://abvgdoprst.livejournal.com/35636.html ;

https://forum-msk.org/material/politic/1945038.html ;

https://web.archive.org/web/20130408010348/http://krrramola.narod.ru/vibori.html .





И в самом конце добавлю кое-что об уже упомянутых здесь так называемых "соц.опросах", на "результаты" которых нередко ссылаются те, кто хочет доказать, что, мол, выборы в России проводятся честно, и абсолютное большинство россиян действительно, мол, поддерживает кремлёвскую власть и, особенно, В.Путина.





Во-первых, по-моему, очевидно, что в репрессивных диктаторских странах, вроде нынешней России, даже более-менее добросовестное проведение подобных "опросов" -- либо вообще довольно бессмысленное занятие, либо оно должно включать в себя использование, так сказать, "поправки на страх", поскольку многие критически относящиеся к властям жители таких стран просто опасаются искренне отвечать незнакомым людям на политические вопросы. А во-вторых, могу предложить вниманию уваж. читателей прилагаемый короткий отрывок из одной публикации о том, как в путинской России делаются подобные "опросы", и как при этом так называемый "рейтинг" Путина завышается не просто на сколько-то процентов, а во сколько-то раз, -- https://www.svoboda.org/a/27088106.html ("Миф о высоком рейтинге"):





"...Сами социологи не склонны подвергать острой критике свою корпорацию, но о некоторых фактах умолчать невозможно.

Алексей Левинсон: Юрий Александрович Левада когда-то рассказывал: в 2003 году опросы, проведенные определенными организациями, были предъявлены Путину с утверждением, что популярность Путина упала до 16%, а 60%, наоборот, выражают к нему отрицательные чувства. Если бы это было признано, то следовало бы отменить выборы, а выборы можно отменять только по очень веской причине, и тогда пришлось бы создавать эту вескую причину. На пути этой последовательности фактов встал именно Юрий Левада, который сказал: нет, рейтинг Путина - 62%. Поскольку никто не мог заподозрить Леваду в симпатиях к Путину или путинскому режиму, то ему поверил сам Путин, и дела пошли..."





С наилучшими пожеланиями всем читателям, Дмитрий Воробьевский (г.Воронеж).



























Здравствуйте! Увы, уже несколько дней у меня практически нет Интернета. Точнее, его удаётся подключить лишь изредка и -- главное -- скорость его подключения при этом почему-то оказывается столь низкой, что почти ни на одном сайте невозможно ни ставить посты или комментарии, ни даже передвигать какой-либо текст (чтобы дочитать его до конца)... Вчера я раз 5 или 6 звонил по этому поводу в организацию, отвечающую за работу у нас Интернета -- "Ростелеком", -- однако это, увы, оказалось бесполезным. Скорость работы Интернета лишь минуты на 2 или 3 стала более-менее нормальной после одного из этих звонков, однако затем всё вернулось к прежнему...





Отдельные посты мне удаётся поставить лишь кое-где и очень редко. Не знаю, получится ли разместить здесь этот пост, который сейчас пишу...





Вчера я подумал, что, может быть, всё это связано с написанием и распространением мной в десятках мест (в некоторых "соц.сетях") небольших текстов о зверских и абсолютно безосновательных задержаниях "правоохранителями" десятков участников оппозиционного митинга в Воронеже 5-го мая (в том числе практически детей) -- точнее, не только митинга, но и столь же абсолютно мирного собрания у "Центрального РОВД", участники которого просто стояли там (либо сидели на лавочках) и ждали обещанного освобождения тех, кто был задержан на митинге ранее, -- и лишь за это тоже были схвачены "правоохранителями" и оттащены либо отнесены за руки и за ноги в свои "воронки" и "казематы". Однако, затем я вспомнил, что почти столь же серьёзные перебои с работой Интернета (при этом, кстати, сам компьютер, с которого я пишу этот текст, работает нормально) у нас начались ещё до событий 5-го мая -- кажется, поздно вечером 4-го. То есть -- сразу после того, как я написал и начал рассылать и распространять в своих блогах (разослать кое-куда успел, а разместить в блогах -- в "ЖЖ", в "Крамоле", в "Лайвинтернете", "Макспарке", "Гугле-плюс" и т.п., -- увы, почти нет) статью о тотальной сфальсифицированности в марте российских так называемых "президентских выборов". На всякий случай прилагаю её в конце данного поста.





Всем читателям -- всего самого хорошего!

Дмитрий Воробьевский, г.Воронеж.

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https://abvgdoprst.livejournal.com/47786.html , https://forum-msk.org/material/kompromat/14607211.html :





ПРИВЫЧНЫЙ ПУТЬ ПУТИНА -- ЧЕРЕЗ ФАЛЬСИФИКАЦИИ К ИНАУГУРАЦИИ





Приближается очередная так называемая "инаугурация" Путина, запланированная на 7-е мая. То есть -- очередное путинское торжество, очередное "восшествие на престол", призванное как бы "зафиксировать" его недавнюю как бы "победу" на так называемых "президентских выборах".





В прошлые годы на подобных российских "выборах" массовые фальсификации -- точнее, те их разновидности, которые основаны на приписках так называемой "явки избирателей", -- обычно начинались во второй половине дня и резко усиливались вечером. Однако теперь (т.е. 18.03.2018 г.) -- то ли для более лучшей маскировки, то ли ещё по каким-то причинам -- эти разновидности массовых фальсификаций, судя по всему, начались с самого утра. В этом можно легко убедиться, взглянув на следующие "официальные данные". Для начала приведу расположенные на одном из сайтов (как, впрочем, и на ряде других, разумеется) цифры, показывающие эти данные о "явке избирателей" к 10-ти часам утра по московскому времени на российских так называемых "президентских выборах" 2000-го, 2004-го, 2008-го, 2012-го и нынешнего годов, -- http://rbsmi.ru/sterlibashevskierodniki/articles/vybory-2018/tsik-rasskazal-o-yavke-izbirateley-na-vyborakh-prezidenta-k-10-00-chasam-po-moskve/ :

"...«На 10.00 мск явка на 2000 год — 6,36%, 2004 год — 8,01%, 2008 год — 8,94%, 2012 год — 6,53%, 2018 год — 16,55%», — сказала Памфилова в информационном центре ЦИК..."





Из этих "официальных данных" следует, что на прошедших в марте нынешнего года "выборах" по каким-то совершенно неизвестным причинам "явка избирателей" на 10 часов утра вдруг выросла примерно в два или даже в два с половиной раза по сравнению с абсолютно всеми предыдущими "президентскими выборами" путинской (или путинско-медведевской) эпохи. Интересно, чем это можно объяснить?...





На мой взгляд, наиболее правдоподобное объяснение этого, так сказать, "феномена" заключается в том, что, в связи с призывами А.Навального и ряда других российских оппозиционных политиков к бойкоту этих недавних "президентских выборов", власти России принялись как бы "в противовес" этим призывам особо интенсивно фальсифицировать -- т.е., завышать, естественно, -- "явку избирателей", и начали это с самого утра 18-го марта. Возможно, это было сделано не только "в противовес" призывам к бойкоту "выборов", но также и ради большей равномерности фальсификаций вышеупомянутой "явки", -- поскольку в прошлые годы её неравномерность слишком, так сказать, бросалась в глаза, помогая народу понять уровень так называемой "честности" всевозможных российских "голосований"...





Кстати, -- несмотря на это значительно более равномерное распределение фальсификаций "явки избирателей" по всему времени работы избирательных участков 18-го марта, -- всё-таки, тем не менее, неравномерность этих фальсификаций в отдельные часы "голосования" оставалась не просто заметной, а даже весьма и весьма явной. В качестве соответствующего примера прилагаю свой совсем короткий "пост", размещённый мной в ряде "соц.сетей" на следующий после тех "выборов" день (т.е. 19 марта), -- состоящий из ссылки на одну редакционную статью в "Новой газете", называющуюся "Так кто победил на выборах 18 марта", а также моего комментария к ней -- в скобочках:

" https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/03/18/75853-kto-pobedil-na-vyborah-18-marta?utm_source=push

(Здесь написано, что по всей России "явка по официальным данным ЦИК к 18 часам превысила 50%." Однако, теперь этот самый "ЦИК" объявил, что якобы итоговая явка по России превысила 67 %. Естетственно, возникает вопрос -- каким образом в последние два вечерних часа работы "избирательных участков" -- т.е. с 18-00 до 20-00 -- могли проголосовать около 17 процентов от всех российских избирателей -- т.е. более, чем каждый четвёртый от всех, мол, "проголосовавших"?... Ведь практически любой наблюдатель может подтвердить, что в эти поздние часы на самом деле уже почти никто не голосовал, и участки были почти совершенно безлюдными... Интересно, за кого "проголосовали" эти почти 20 миллионов "мёртвых душ"??...)"





Впрочем, в дальнейшем, как я очень хорошо помню (об этом как-то вскользь упоминали даже по российскому пропутинскому радио "Вести ФМ"), данные о "явке избирателей" по всей России были на какое-то небольшое время удалены с сайта "Центризбиркома" и затем, так сказать, "скорректированы" (как, судя по всему, и на некоторых других сайтах), причём -- довольно существенно... В частности, теперь в Интернете можно найти "официальные данные", согласно которым, "явка избирателей" по России превысила, мол, 50 процентов не к 18-ти, а уже к 17-ти часам. Вот один из примеров этого -- http://www.ntv.ru/novosti/1993504/ :

"...Свежие данные об активности избирателей представил Центризбирком. На выборах президента к 17:00 по московскому времени явка по стране составила 51,9%..."





Однако, даже если как бы признать эти "скорректированные" данные за "чистую монету", то всё равно будет абсолютно очевидна сфальсифицированность итоговых официальных цифр насчёт "явки избирателей по России".





Дело в том, что если вышеуказанные "51,9%" вычесть из итоговой официальной общероссийской "явки избирателей" -- т.е. из "67,54%" (эти цифры можно найти, например, здесь: https://ria.ru/election2018_news/20180323/1517100140.html : "Итоговая явка на выборах президента составила 67,54%"), -- то получится, что за три последних вечерних часа, т.е. с 17-00 до 20-00 по моск. времени, проголосовало якобы 15,64% от всех российских избирателей -- т.е., в среднем, примерно по 5,21% за каждый из этих трёх вечерних часов. Это приблизительно равно средней часовой официальной "явке избирателей" на протяжении всего времени работы избирательных участков (т.е. с 8-00 до 20-00), -- хотя практически абсолютно любой наблюдатель может свидетельствовать, что на самом деле эта "явка" в вечерние часы была, как минимум, в несколько раз меньше средней (обычно на любом участке вечером голосуют лишь единицы).





Причём, это -- без учёта того, что лишь около половины россиян живут по московскому времени, а почти все остальные (за исключением микроскопической "Калининградской области") -- в более восточных часовых поясах, в большинстве которых, т.е. в Сибири и на Дальнем Востоке, к 17-ти часам по московскому времени избирательные участки были уже закрыты. А общее население Сибири и российского Дальнего Востока составляет, судя по официальной статистике, около 30-ти миллионов человек, т.е. почти четверть от общероссийского. И, с учётом этого, получается, что если верить официальным данным путинской власти о "явке избирателей", -- то получится, что вечером, т.е. с 17-00 до 20-00 по моск. времени, эта среднечасовая "явка" (т.е. интенсивность голосования) вовсе не понизилась во много раз по сравнению с утренней и дневной, а, наоборот, выросла, мол, на несколько десятков процентов!!...





Добавлю, что в Интернете можно без особого труда найти огромное количество засвидетельствованных на этих мартовских "выборах" фактов очевиднейших фальсификаций, -- разумеется, осуществлённых в пользу Путина (и, как правило, связанных с завышением "явки избирателей" за счёт вброшенных за его "кандидатуру" бюллетеней). В качестве примеров этого прилагаю короткие отрывки из трёх публикаций (в начале этих отрывков приведены соответствующие ссылки и заголовки).





https://mbk.sobchakprotivvseh.ru/sences/sergej-zhavoronkov-v-gibri/ ("Сергей Жаворонков: «В гибридных выборах с гибридным результатом проиграли все»"):

"...Например, на тех участках в Чечне, где высадился десант наблюдателей из других регионов, явка падала до 35−36% при общей явке в 83%..."





http://vrntimes.ru/articles/politika-i-vlast/voronezhskie-kommunisty-ozadachilis-kolebaniyami-yavki-v-anninskom-rayone ("Воронежские коммунисты озадачились колебаниями явки в Аннинском районе"):

"...Самое любопытное, на наш взгляд, что есть в этом документе, касается показателя явки избирателей в достопочтенном Аннинском районе.

В обращении коммунистов сказано: «Вызывают сомнение показатели участия избирателей в голосовании в Аннинском - 86,68% и ряде других районов области».

Затем говорится о том, о чем широкой публике известно не было. Оказывается на выборах в Госдуму в 2016 году «по просьбе КПРФ и некоторых других политических партий в связи с жестким административным давлением при проведении выборов голосование в Аннинском районе было взято под контроль Центризбиркома». И тогда «впервые за много лет итоговые показатели голосования в этом районе приблизились к среднеобластным: явка - 60,24% (область - 53,26%)»...

«Считаем, что на мартовских 2018 года выборах избирательные комиссии района вновь получили жёсткую установку от администрации и сделали заданные сверху результаты»...

При уже названной явке в 86,68% кандидат Путин получил здесь 90,38% от числа пришедших на выборы..."





https://meduza.io/news/2018/04/13/chlen-tik-iz-ufy-zayavil-chto-chinovnik-predlozhil-emu-4-5-milliona-rubley-za-molchanie-o-narusheniyah-na-vyborah-prezidenta ("Член ТИК из Уфы заявил, что чиновник предложил ему 4,5 миллиона рублей за молчание о нарушениях на выборах"):

"...В марте Чайченко записал два видеообращения к главе Центризбиркома Элле Памфиловой. Во втором, опубликованном на ютьюбе 21 марта, Чайченко рассказал о нарушениях на избирательных участках в Демском районе Уфы, в частности, о приписках избирателей и вбросах бюллетеней.

Вскоре, по словам Чайченко, ему стали поступать анонимные звонки с угрозами. Он написал заявление в полицию, после чего с ним связался глава Демского района Сергей Плотников. «Он сказал: „Никуда не отсылай [материалы о нарушениях], скажи, что ты хочешь. Хочешь — участок под магазин, хочешь — помещение, все, что хочешь в районе — я тебе все сделаю“», — процитировал Плотникова Чайченко..."





Между прочим, в начале двадцатых чисел марта волна подобных разоблачительных публикаций стремительно нарастала в ряде СМИ и, особенно, в Интернете. Однако, как известно, через несколько дней после тех мартовских "выборов" случилось одно весьма трагическое (и вроде бы случайное, хотя очень многие не верят в эту "случайность") событие, которое практически полностью ликвидировало эту волну, надолго переключив на себя внимание практически всех журналистов и блогеров, да и, так сказать, "простых читателей". Разумеется, я имею в виду пожар в одном из торговых центров города Кемерово, приведший к гибели многих десятков людей, большинство из которых -- дети... Увы, российские власти уже давным-давно создали себе своими действиями такую "репутацию", при которой даже насчёт столь чудовищных и как бы случайных трагедий можно предполагать всё, что угодно...





Кстати, некоторые российские журналисты и даже оппозиционные политики, признавая очевиднейшие факты массовых фальсификаций на этих "президентских выборах", в то же время утверждают, что эти фальсификации, судя по всему, прибавили Путину, мол, всего лишь десяток или десятка полтора миллионов голосов избирателей, что не могло, мол, принципиально повлиять на исход данного голосования, -- поскольку и без них Путин всё равно набрал бы, мол, гораздо более 50-ти процентов от числа пришедших голосовать избирателей. Иногда при этом ссылаются и на соответствующие результаты ряда проведённых перед 18-ым марта так называемых "соц.опросов", которые, мол, едва ли могут сильно отличаться от реальности... Однако, на мой взгляд, эти предположения -- как минимум, весьма сомнительны.





Во-первых, для путинской власти едва ли был бы какой-то смысл идти на неизбежно сопровождающие всероссийскую фальсификацию выборов огромнейшие издержки -- в том числе и материальные, и, так сказать, "репутационные", -- если бы эта власть была бы хотя бы более-менее уверена в том, что и без этой фальсификации Путин должен набрать больше 50-ти процентов голосов, т.е. победить на данных выборах.





И во-вторых, даже без учёта других разновидностей фальсификаций, а всего лишь из вышеприведённых цифр насчёт явного всероссийского завышения "явки избирателей" (которая, очевидно, завышается властями путём реального вброса либо просто приписывания дополнительных бюллетеней, "голосующих" за Путина) вырисовывается вовсе не десяток миллионов приписанных Путину голосов, и даже, скорее всего, не два десятка, а существенно больше. В этом можно убедиться с помощью несложных арифметических подсчётов.





Сначала вновь упомяну вышеприведённые "официальные данные", согласно которым, с 17-00 до 20-00 по московскому времени якобы проголосовало 15,64% от количества всех российских избирателей. Поскольку, согласно данным "Центризбиркома", это количество -- около 109 миллионов, то, следовательно, вышеупомянутые 15,64% составляют более 17-ти миллионов человек. Однако, абсолютно все наблюдатели, с которыми я говорил на эту тему, сказали (как и после прошлых подобных "выборов", кстати), что в вечерние часы -- т.е. с 17-ти до 20-ти часов -- интенсивность голосования снизилась во много раз по сравнению с утренне-дневной, и на избирательные участки приходили лишь единицы...





Так что, уже лишь из этих цифр, по-моему, совершенно очевидно, что Путину приписано значительно более 10-ти миллионов голосов (возможно -- даже более 15-ти).





Кроме того, напомню о приведённых в самом начале этой статьи "официальных данных", согласно которым "явка избирателей" к 10-ти часам московского времени, -- несмотря на призывы ряда очень известных российских оппозиционеров к бойкоту этих "выборов", -- каким-то "чудесным" образом выросла примерно в два с половиной раза по сравнению со средней "явкой" на это же время (т.е. на 10-00), официально зафиксированной на всех прошлых "президентских выборах" времён путинско-медведевского правления... Причём, российские власти даже не удосужились придумать какое-нибудь хотя бы более-менее правдоподобное объяснение этого фантастического "феномена", -- так что, видимо, вообще не существует в природе никакого его объяснения, кроме банальнейшей массовой фальсификации и "явки избирателей", и "результатов голосования", начавшейся -- в отличие от ряда предыдущих российских "президентских выборов" -- прямо с самого утра.





Из этих вышеупомянутых цифр, приведённых в самом начале данной статьи, -- в частности, из сравнения "6,53%" и "16,55%" (т.е. официальной общероссийской "явки избирателей" на 10-00 по моск. времени в 2012-ом и нынешнем годах), -- на мой взгляд, можно сделать довольно очевидный вывод о том, что 18-го марта нынешнего года не только в вечерние часы Путину приписали более 10-ти миллионов голосов, тем самым сильно завысив и "явку", но ещё и в утренние часы -- тоже... А насчёт дневных часов добавлю, что, по-моему, было бы весьма и весьма странным предположение о том, что, организовав очевидные массовые фальсификации "президентских выборов" утром и вечером 18-го марта, российские власти почему-то воздерживались от подобной деятельности среди дня...





Так что, исходя из всех вышеприведённых "официальных данных" (на всякий случай добавлю к ним также и "данные" об итоговой, мол, общероссийской "явке избирателей" и о якобы полученных Путиным процентах голосов -- "67,54%" и "76,69%"), совсем несложных арифметических подсчётов и обычного, так сказать, здравого смысла, получается, что в любом случае количество приписанных Путину голосов избирателей на "президентских выборах" 18-го марта исчисляется десятками миллионов -- точнее, значительно большим числом, чем двадцать миллионов. И это -- учитывая лишь те фальсификации, которые отразились также и на "честности" подсчёта цифр "явки избирателей", хотя, судя по многим свидетельствам, использовались также и другие разновидности массовых фальсификаций. (Например -- принуждение под угрозой увольнения так называемых "бюджетников" к голосованию за Путина, и к фотографированию при этом для "отчёта" заполненных избирательных бюллетеней.)





В качестве, так сказать, дополнительной иллюстрации к вышесказанному прилагаю короткий отрывок из одного весьма красноречивого репортажа с данных "президентских выборов", а также ссылку на него, -- http://newkuzbass.ru/articles/kak-ja-pobyval-nabljudatelem-ne-dlja-slabonervnyh-uvedite-detej-ot-ekrana-30 ("Как я побывал наблюдателем (не для слабонервных, уведите детей от экрана (30+)"):

"...Бюллетени были брошены на стол, они оказались чистыми и подлежали проставлению галочек за всеми любимого лидера еще 7 часов назад, но что-то пошло не так.

Они были пересчитаны числом 528 штук. В этот раз уголочки пришлось отрезать несколько дольше и, почему-то, в третьем часу ночи, вместо 20 часов вечера. К этому значению было прибавлено число ранее погашенных неиспользованных бюллетеней и сумма 621 была внесена в протокол. Явка на участке за одно мгновение сократилась с 93.6% до 50.4%.

Вот так происходят чудеса, если вы не знали..."





Разумеется, утверждать при всём этом, что Путин, мол, набрал на этих "выборах" более 50-ти процентов голосов -- хотя бы от числа не вообще всех (как с серьёзным видом нас пытаются убедить представители "Центризбиркома"), а лишь пришедших голосовать российских избирателей, -- нет, на мой взгляд, никаких сколько-нибудь серьёзных оснований. То есть, вероятность этого, если и может теоретически отличаться от нуля, то, судя по всему, крайне незначительно...





Впрочем, никакой "сенсации" в этих выводах, конечно, нет, -- поскольку и все остальные общероссийские "президентские выборы" последней четверти века, да и "парламентские" тоже (а о "выборах" советского периода я уж вообще молчу), были сфальсифицированы властями примерно в столь же огромнейших масштабах. В подтверждение этого прилагаю по одной или две-три ссылки на некоторые из своих старых (и не очень старых -- например, за сентябрь 2016 г.) соответствующих статей:

https://forum-msk.org/material/region/12284163.html , http://voronezh-narodnoe-sobranie.ru/news/yavka-yavno-sfalsificirovana-(a-s-nei---i-vsyo-ostalnoe ) , https://krrramola.livejournal.com/6263.html ;

http://volgograd.yabloko.ru/news/index.phtml?id=2389 , https://abvgdoprst.livejournal.com/20946.html ;

https://maidan.org.ua/2011/12/vyiboryi-bez-obmana-30-protsentov-za-30-srebrenykov/ ;

https://www.krugozormagazine.com/show/Russia.1948.html (по данной ссылке несколько моих статей о массовых фальсификациях на разных российских "выборах" можно найти в разделе комментариев);

https://forum-msk.org/material/region/10156880.html ;

http://www.liveinternet.ru/users/5246401/post294105068/ , https://abvgdoprst.livejournal.com/35636.html ;

https://forum-msk.org/material/politic/1945038.html ;

https://web.archive.org/web/20130408010348/http://krrramola.narod.ru/vibori.html .





И в самом конце добавлю кое-что об уже упомянутых здесь так называемых "соц.опросах", на "результаты" которых нередко ссылаются те, кто хочет доказать, что, мол, выборы в России проводятся честно, и абсолютное большинство россиян действительно, мол, поддерживает кремлёвскую власть и, особенно, В.Путина.





Во-первых, по-моему, очевидно, что в репрессивных диктаторских странах, вроде нынешней России, даже более-менее добросовестное проведение подобных "опросов" -- либо вообще довольно бессмысленное занятие, либо оно должно включать в себя использование, так сказать, "поправки на страх", поскольку многие критически относящиеся к властям жители таких стран просто опасаются искренне отвечать незнакомым людям на политические вопросы. А во-вторых, могу предложить вниманию уваж. читателей прилагаемый короткий отрывок из одной публикации о том, как в путинской России делаются подобные "опросы", и как при этом так называемый "рейтинг" Путина завышается не просто на сколько-то процентов, а во сколько-то раз, -- https://www.svoboda.org/a/27088106.html ("Миф о высоком рейтинге"):





"...Сами социологи не склонны подвергать острой критике свою корпорацию, но о некоторых фактах умолчать невозможно.

Алексей Левинсон: Юрий Александрович Левада когда-то рассказывал: в 2003 году опросы, проведенные определенными организациями, были предъявлены Путину с утверждением, что популярность Путина упала до 16%, а 60%, наоборот, выражают к нему отрицательные чувства. Если бы это было признано, то следовало бы отменить выборы, а выборы можно отменять только по очень веской причине, и тогда пришлось бы создавать эту вескую причину. На пути этой последовательности фактов встал именно Юрий Левада, который сказал: нет, рейтинг Путина - 62%. Поскольку никто не мог заподозрить Леваду в симпатиях к Путину или путинскому режиму, то ему поверил сам Путин, и дела пошли..."





С наилучшими пожеланиями всем читателям, Дмитрий Воробьевский (г.Воронеж). Здравствуйте! Здесь сказано, что, мол, "на президентских выборах глава Кремля набрал 77% голосов, что свидетельствует о наличии у него масштабной поддержки среди россиян". Желающие могут прочитать, что это были за "выборы", --...):ПРИВЫЧНЫЙ ПУТЬ ПУТИНА -- ЧЕРЕЗ ФАЛЬСИФИКАЦИИ К ИНАУГУРАЦИИПриближается очередная так называемая "инаугурация" Путина, запланированная на 7-е мая. То есть -- очередное путинское торжество, очередное "восшествие на престол", призванное как бы "зафиксировать" его недавнюю как бы "победу" на так называемых "президентских выборах".В прошлые годы на подобных российских "выборах" массовые фальсификации -- точнее, те их разновидности, которые основаны на приписках так называемой "явки избирателей", -- обычно начинались во второй половине дня и резко усиливались вечером. Однако теперь (т.е. 18.03.2018 г.) -- то ли для более лучшей маскировки, то ли ещё по каким-то причинам -- эти разновидности массовых фальсификаций, судя по всему, начались с самого утра. В этом можно легко убедиться, взглянув на следующие "официальные данные". Для начала приведу расположенные на одном из сайтов (как, впрочем, и на ряде других, разумеется) цифры, показывающие эти данные о "явке избирателей" к 10-ти часам утра по московскому времени на российских так называемых "президентских выборах" 2000-го, 2004-го, 2008-го, 2012-го и нынешнего годов, --"...«На 10.00 мск явка на 2000 год — 6,36%, 2004 год — 8,01%, 2008 год — 8,94%, 2012 год — 6,53%, 2018 год — 16,55%», — сказала Памфилова в информационном центре ЦИК..."Из этих "официальных данных" следует, что на прошедших в марте нынешнего года "выборах" по каким-то совершенно неизвестным причинам "явка избирателей" на 10 часов утра вдруг выросла примерно в два или даже в два с половиной раза по сравнению с абсолютно всеми предыдущими "президентскими выборами" путинской (или путинско-медведевской) эпохи. Интересно, чем это можно объяснить?...На мой взгляд, наиболее правдоподобное объяснение этого, так сказать, "феномена" заключается в том, что, в связи с призывами А.Навального и ряда других российских оппозиционных политиков к бойкоту этих недавних "президентских выборов", власти России принялись как бы "в противовес" этим призывам особо интенсивно фальсифицировать -- т.е., завышать, естественно, -- "явку избирателей", и начали это с самого утра 18-го марта. Возможно, это было сделано не только "в противовес" призывам к бойкоту "выборов", но также и ради большей равномерности фальсификаций вышеупомянутой "явки", -- поскольку в прошлые годы её неравномерность слишком, так сказать, бросалась в глаза, помогая народу понять уровень так называемой "честности" всевозможных российских "голосований"...Кстати, -- несмотря на это значительно более равномерное распределение фальсификаций "явки избирателей" по всему времени работы избирательных участков 18-го марта, -- всё-таки, тем не менее, неравномерность этих фальсификаций в отдельные часы "голосования" оставалась не просто заметной, а даже весьма и весьма явной. В качестве соответствующего примера прилагаю свой совсем короткий "пост", размещённый мной в ряде "соц.сетей" на следующий после тех "выборов" день (т.е. 19 марта), -- состоящий из ссылки на одну редакционную статью в "Новой газете", называющуюся "Так кто победил на выборах 18 марта", а также моего комментария к ней -- в скобочках:(Здесь написано, что по всей России "явка по официальным данным ЦИК к 18 часам превысила 50%." Однако, теперь этот самый "ЦИК" объявил, что якобы итоговая явка по России превысила 67 %. Естетственно, возникает вопрос -- каким образом в последние два вечерних часа работы "избирательных участков" -- т.е. с 18-00 до 20-00 -- могли проголосовать около 17 процентов от всех российских избирателей -- т.е. более, чем каждый четвёртый от всех, мол, "проголосовавших"?... Ведь практически любой наблюдатель может подтвердить, что в эти поздние часы на самом деле уже почти никто не голосовал, и участки были почти совершенно безлюдными... Интересно, за кого "проголосовали" эти почти 20 миллионов "мёртвых душ"??...)"Впрочем, в дальнейшем, как я очень хорошо помню (об этом как-то вскользь упоминали даже по российскому пропутинскому радио "Вести ФМ"), данные о "явке избирателей" по всей России были на какое-то небольшое время удалены с сайта "Центризбиркома" и затем, так сказать, "скорректированы" (как, судя по всему, и на некоторых других сайтах), причём -- довольно существенно... В частности, теперь в Интернете можно найти "официальные данные", согласно которым, "явка избирателей" по России превысила, мол, 50 процентов не к 18-ти, а уже к 17-ти часам. Вот один из примеров этого --"...Свежие данные об активности избирателей представил Центризбирком. На выборах президента к 17:00 по московскому времени явка по стране составила 51,9%..."Однако, даже если как бы признать эти "скорректированные" данные за "чистую монету", то всё равно будет абсолютно очевидна сфальсифицированность итоговых официальных цифр насчёт "явки избирателей по России".Дело в том, что если вышеуказанные "51,9%" вычесть из итоговой официальной общероссийской "явки избирателей" -- т.е. из "67,54%" (эти цифры можно найти, например, здесь:: "Итоговая явка на выборах президента составила 67,54%"), -- то получится, что за три последних вечерних часа, т.е. с 17-00 до 20-00 по моск. времени, проголосовало якобы 15,64% от всех российских избирателей -- т.е., в среднем, примерно по 5,21% за каждый из этих трёх вечерних часов. Это приблизительно равно средней часовой официальной "явке избирателей" на протяжении всего времени работы избирательных участков (т.е. с 8-00 до 20-00), -- хотя практически абсолютно любой наблюдатель может свидетельствовать, что на самом деле эта "явка" в вечерние часы была, как минимум, в несколько раз меньше средней (обычно на любом участке вечером голосуют лишь единицы).Причём, это -- без учёта того, что лишь около половины россиян живут по московскому времени, а почти все остальные (за исключением микроскопической "Калининградской области") -- в более восточных часовых поясах, в большинстве которых, т.е. в Сибири и на Дальнем Востоке, к 17-ти часам по московскому времени избирательные участки были уже закрыты. А общее население Сибири и российского Дальнего Востока составляет, судя по официальной статистике, около 30-ти миллионов человек, т.е. почти четверть от общероссийского. И, с учётом этого, получается, что если верить официальным данным путинской власти о "явке избирателей", -- то получится, что вечером, т.е. с 17-00 до 20-00 по моск. времени, эта среднечасовая "явка" (т.е. интенсивность голосования) вовсе не понизилась во много раз по сравнению с утренней и дневной, а, наоборот, выросла, мол, на несколько десятков процентов!!...Добавлю, что в Интернете можно без особого труда найти огромное количество засвидетельствованных на этих мартовских "выборах" фактов очевиднейших фальсификаций, -- разумеется, осуществлённых в пользу Путина (и, как правило, связанных с завышением "явки избирателей" за счёт вброшенных за его "кандидатуру" бюллетеней). В качестве примеров этого прилагаю короткие отрывки из трёх публикаций (в начале этих отрывков приведены соответствующие ссылки и заголовки).("Сергей Жаворонков: «В гибридных выборах с гибридным результатом проиграли все»"):"...Например, на тех участках в Чечне, где высадился десант наблюдателей из других регионов, явка падала до 35−36% при общей явке в 83%..."("Воронежские коммунисты озадачились колебаниями явки в Аннинском районе"):"...Самое любопытное, на наш взгляд, что есть в этом документе, касается показателя явки избирателей в достопочтенном Аннинском районе.В обращении коммунистов сказано: «Вызывают сомнение показатели участия избирателей в голосовании в Аннинском - 86,68% и ряде других районов области».Затем говорится о том, о чем широкой публике известно не было. Оказывается на выборах в Госдуму в 2016 году «по просьбе КПРФ и некоторых других политических партий в связи с жестким административным давлением при проведении выборов голосование в Аннинском районе было взято под контроль Центризбиркома». И тогда «впервые за много лет итоговые показатели голосования в этом районе приблизились к среднеобластным: явка - 60,24% (область - 53,26%)»...«Считаем, что на мартовских 2018 года выборах избирательные комиссии района вновь получили жёсткую установку от администрации и сделали заданные сверху результаты»...При уже названной явке в 86,68% кандидат Путин получил здесь 90,38% от числа пришедших на выборы..."("Член ТИК из Уфы заявил, что чиновник предложил ему 4,5 миллиона рублей за молчание о нарушениях на выборах"):"...В марте Чайченко записал два видеообращения к главе Центризбиркома Элле Памфиловой. Во втором, опубликованном на ютьюбе 21 марта, Чайченко рассказал о нарушениях на избирательных участках в Демском районе Уфы, в частности, о приписках избирателей и вбросах бюллетеней.Вскоре, по словам Чайченко, ему стали поступать анонимные звонки с угрозами. Он написал заявление в полицию, после чего с ним связался глава Демского района Сергей Плотников. «Он сказал: „Никуда не отсылай [материалы о нарушениях], скажи, что ты хочешь. Хочешь — участок под магазин, хочешь — помещение, все, что хочешь в районе — я тебе все сделаю“», — процитировал Плотникова Чайченко..."Между прочим, в начале двадцатых чисел марта волна подобных разоблачительных публикаций стремительно нарастала в ряде СМИ и, особенно, в Интернете. Однако, как известно, через несколько дней после тех мартовских "выборов" случилось одно весьма трагическое (и вроде бы случайное, хотя очень многие не верят в эту "случайность") событие, которое практически полностью ликвидировало эту волну, надолго переключив на себя внимание практически всех журналистов и блогеров, да и, так сказать, "простых читателей". Разумеется, я имею в виду пожар в одном из торговых центров города Кемерово, приведший к гибели многих десятков людей, большинство из которых -- дети... Увы, российские власти уже давным-давно создали себе своими действиями такую "репутацию", при которой даже насчёт столь чудовищных и как бы случайных трагедий можно предполагать всё, что угодно...Кстати, некоторые российские журналисты и даже оппозиционные политики, признавая очевиднейшие факты массовых фальсификаций на этих "президентских выборах", в то же время утверждают, что эти фальсификации, судя по всему, прибавили Путину, мол, всего лишь десяток или десятка полтора миллионов голосов избирателей, что не могло, мол, принципиально повлиять на исход данного голосования, -- поскольку и без них Путин всё равно набрал бы, мол, гораздо более 50-ти процентов от числа пришедших голосовать избирателей. Иногда при этом ссылаются и на соответствующие результаты ряда проведённых перед 18-ым марта так называемых "соц.опросов", которые, мол, едва ли могут сильно отличаться от реальности... Однако, на мой взгляд, эти предположения -- как минимум, весьма сомнительны.Во-первых, для путинской власти едва ли был бы какой-то смысл идти на неизбежно сопровождающие всероссийскую фальсификацию выборов огромнейшие издержки -- в том числе и материальные, и, так сказать, "репутационные", -- если бы эта власть была бы хотя бы более-менее уверена в том, что и без этой фальсификации Путин должен набрать больше 50-ти процентов голосов, т.е. победить на данных выборах.И во-вторых, даже без учёта других разновидностей фальсификаций, а всего лишь из вышеприведённых цифр насчёт явного всероссийского завышения "явки избирателей" (которая, очевидно, завышается властями путём реального вброса либо просто приписывания дополнительных бюллетеней, "голосующих" за Путина) вырисовывается вовсе не десяток миллионов приписанных Путину голосов, и даже, скорее всего, не два десятка, а существенно больше. В этом можно убедиться с помощью несложных арифметических подсчётов.Сначала вновь упомяну вышеприведённые "официальные данные", согласно которым, с 17-00 до 20-00 по московскому времени якобы проголосовало 15,64% от количества всех российских избирателей. Поскольку, согласно данным "Центризбиркома", это количество -- около 109 миллионов, то, следовательно, вышеупомянутые 15,64% составляют более 17-ти миллионов человек. Однако, абсолютно все наблюдатели, с которыми я говорил на эту тему, сказали (как и после прошлых подобных "выборов", кстати), что в вечерние часы -- т.е. с 17-ти до 20-ти часов -- интенсивность голосования снизилась во много раз по сравнению с утренне-дневной, и на избирательные участки приходили лишь единицы...Так что, уже лишь из этих цифр, по-моему, совершенно очевидно, что Путину приписано значительно более 10-ти миллионов голосов (возможно -- даже более 15-ти).Кроме того, напомню о приведённых в самом начале этой статьи "официальных данных", согласно которым "явка избирателей" к 10-ти часам московского времени, -- несмотря на призывы ряда очень известных российских оппозиционеров к бойкоту этих "выборов", -- каким-то "чудесным" образом выросла примерно в два с половиной раза по сравнению со средней "явкой" на это же время (т.е. на 10-00), официально зафиксированной на всех прошлых "президентских выборах" времён путинско-медведевского правления... Причём, российские власти даже не удосужились придумать какое-нибудь хотя бы более-менее правдоподобное объяснение этого фантастического "феномена", -- так что, видимо, вообще не существует в природе никакого его объяснения, кроме банальнейшей массовой фальсификации и "явки избирателей", и "результатов голосования", начавшейся -- в отличие от ряда предыдущих российских "президентских выборов" -- прямо с самого утра.Из этих вышеупомянутых цифр, приведённых в самом начале данной статьи, -- в частности, из сравнения "6,53%" и "16,55%" (т.е. официальной общероссийской "явки избирателей" на 10-00 по моск. времени в 2012-ом и нынешнем годах), -- на мой взгляд, можно сделать довольно очевидный вывод о том, что 18-го марта нынешнего года не только в вечерние часы Путину приписали более 10-ти миллионов голосов, тем самым сильно завысив и "явку", но ещё и в утренние часы -- тоже... А насчёт дневных часов добавлю, что, по-моему, было бы весьма и весьма странным предположение о том, что, организовав очевидные массовые фальсификации "президентских выборов" утром и вечером 18-го марта, российские власти почему-то воздерживались от подобной деятельности среди дня...Так что, исходя из всех вышеприведённых "официальных данных" (на всякий случай добавлю к ним также и "данные" об итоговой, мол, общероссийской "явке избирателей" и о якобы полученных Путиным процентах голосов -- "67,54%" и "76,69%"), совсем несложных арифметических подсчётов и обычного, так сказать, здравого смысла, получается, что в любом случае количество приписанных Путину голосов избирателей на "президентских выборах" 18-го марта исчисляется десятками миллионов -- точнее, значительно большим числом, чем двадцать миллионов. И это -- учитывая лишь те фальсификации, которые отразились также и на "честности" подсчёта цифр "явки избирателей", хотя, судя по многим свидетельствам, использовались также и другие разновидности массовых фальсификаций. (Например -- принуждение под угрозой увольнения так называемых "бюджетников" к голосованию за Путина, и к фотографированию при этом для "отчёта" заполненных избирательных бюллетеней.)В качестве, так сказать, дополнительной иллюстрации к вышесказанному прилагаю короткий отрывок из одного весьма красноречивого репортажа с данных "президентских выборов", а также ссылку на него, --("Как я побывал наблюдателем (не для слабонервных, уведите детей от экрана (30+)"):"...Бюллетени были брошены на стол, они оказались чистыми и подлежали проставлению галочек за всеми любимого лидера еще 7 часов назад, но что-то пошло не так.Они были пересчитаны числом 528 штук. В этот раз уголочки пришлось отрезать несколько дольше и, почему-то, в третьем часу ночи, вместо 20 часов вечера. К этому значению было прибавлено число ранее погашенных неиспользованных бюллетеней и сумма 621 была внесена в протокол. Явка на участке за одно мгновение сократилась с 93.6% до 50.4%.Вот так происходят чудеса, если вы не знали..."Разумеется, утверждать при всём этом, что Путин, мол, набрал на этих "выборах" более 50-ти процентов голосов -- хотя бы от числа не вообще всех (как с серьёзным видом нас пытаются убедить представители "Центризбиркома"), а лишь пришедших голосовать российских избирателей, -- нет, на мой взгляд, никаких сколько-нибудь серьёзных оснований. То есть, вероятность этого, если и может теоретически отличаться от нуля, то, судя по всему, крайне незначительно...Впрочем, никакой "сенсации" в этих выводах, конечно, нет, -- поскольку и все остальные общероссийские "президентские выборы" последней четверти века, да и "парламентские" тоже (а о "выборах" советского периода я уж вообще молчу), были сфальсифицированы властями примерно в столь же огромнейших масштабах. В подтверждение этого прилагаю по одной или две-три ссылки на некоторые из своих старых (и не очень старых -- например, за сентябрь 2016 г.) соответствующих статей:) ,(по данной ссылке несколько моих статей о массовых фальсификациях на разных российских "выборах" можно найти в разделе комментариев);И в самом конце добавлю кое-что об уже упомянутых здесь так называемых "соц.опросах", на "результаты" которых нередко ссылаются те, кто хочет доказать, что, мол, выборы в России проводятся честно, и абсолютное большинство россиян действительно, мол, поддерживает кремлёвскую власть и, особенно, В.Путина.Во-первых, по-моему, очевидно, что в репрессивных диктаторских странах, вроде нынешней России, даже более-менее добросовестное проведение подобных "опросов" -- либо вообще довольно бессмысленное занятие, либо оно должно включать в себя использование, так сказать, "поправки на страх", поскольку многие критически относящиеся к властям жители таких стран просто опасаются искренне отвечать незнакомым людям на политические вопросы. А во-вторых, могу предложить вниманию уваж. читателей прилагаемый короткий отрывок из одной публикации о том, как в путинской России делаются подобные "опросы", и как при этом так называемый "рейтинг" Путина завышается не просто на сколько-то процентов, а во сколько-то раз, --("Миф о высоком рейтинге"):"...Сами социологи не склонны подвергать острой критике свою корпорацию, но о некоторых фактах умолчать невозможно.Алексей Левинсон: Юрий Александрович Левада когда-то рассказывал: в 2003 году опросы, проведенные определенными организациями, были предъявлены Путину с утверждением, что популярность Путина упала до 16%, а 60%, наоборот, выражают к нему отрицательные чувства. Если бы это было признано, то следовало бы отменить выборы, а выборы можно отменять только по очень веской причине, и тогда пришлось бы создавать эту вескую причину. На пути этой последовательности фактов встал именно Юрий Левада, который сказал: нет, рейтинг Путина - 62%. Поскольку никто не мог заподозрить Леваду в симпатиях к Путину или путинскому режиму, то ему поверил сам Путин, и дела пошли..."С наилучшими пожеланиями всем читателям, Дмитрий Воробьевский (г.Воронеж).Здравствуйте! Увы, уже несколько дней у меня практически нет Интернета. Точнее, его удаётся подключить лишь изредка и -- главное -- скорость его подключения при этом почему-то оказывается столь низкой, что почти ни на одном сайте невозможно ни ставить посты или комментарии, ни даже передвигать какой-либо текст (чтобы дочитать его до конца)... Вчера я раз 5 или 6 звонил по этому поводу в организацию, отвечающую за работу у нас Интернета -- "Ростелеком", -- однако это, увы, оказалось бесполезным. Скорость работы Интернета лишь минуты на 2 или 3 стала более-менее нормальной после одного из этих звонков, однако затем всё вернулось к прежнему...Отдельные посты мне удаётся поставить лишь кое-где и очень редко. Не знаю, получится ли разместить здесь этот пост, который сейчас пишу...Вчера я подумал, что, может быть, всё это связано с написанием и распространением мной в десятках мест (в некоторых "соц.сетях") небольших текстов о зверских и абсолютно безосновательных задержаниях "правоохранителями" десятков участников оппозиционного митинга в Воронеже 5-го мая (в том числе практически детей) -- точнее, не только митинга, но и столь же абсолютно мирного собрания у "Центрального РОВД", участники которого просто стояли там (либо сидели на лавочках) и ждали обещанного освобождения тех, кто был задержан на митинге ранее, -- и лишь за это тоже были схвачены "правоохранителями" и оттащены либо отнесены за руки и за ноги в свои "воронки" и "казематы". Однако, затем я вспомнил, что почти столь же серьёзные перебои с работой Интернета (при этом, кстати, сам компьютер, с которого я пишу этот текст, работает нормально) у нас начались ещё до событий 5-го мая -- кажется, поздно вечером 4-го. То есть -- сразу после того, как я написал и начал рассылать и распространять в своих блогах (разослать кое-куда успел, а разместить в блогах -- в "ЖЖ", в "Крамоле", в "Лайвинтернете", "Макспарке", "Гугле-плюс" и т.п., -- увы, почти нет) статью о тотальной сфальсифицированности в марте российских так называемых "президентских выборов". На всякий случай прилагаю её в конце данного поста.Всем читателям -- всего самого хорошего!Дмитрий Воробьевский, г.Воронеж.______________________ПРИВЫЧНЫЙ ПУТЬ ПУТИНА -- ЧЕРЕЗ ФАЛЬСИФИКАЦИИ К ИНАУГУРАЦИИПриближается очередная так называемая "инаугурация" Путина, запланированная на 7-е мая. То есть -- очередное путинское торжество, очередное "восшествие на престол", призванное как бы "зафиксировать" его недавнюю как бы "победу" на так называемых "президентских выборах".В прошлые годы на подобных российских "выборах" массовые фальсификации -- точнее, те их разновидности, которые основаны на приписках так называемой "явки избирателей", -- обычно начинались во второй половине дня и резко усиливались вечером. Однако теперь (т.е. 18.03.2018 г.) -- то ли для более лучшей маскировки, то ли ещё по каким-то причинам -- эти разновидности массовых фальсификаций, судя по всему, начались с самого утра. В этом можно легко убедиться, взглянув на следующие "официальные данные". Для начала приведу расположенные на одном из сайтов (как, впрочем, и на ряде других, разумеется) цифры, показывающие эти данные о "явке избирателей" к 10-ти часам утра по московскому времени на российских так называемых "президентских выборах" 2000-го, 2004-го, 2008-го, 2012-го и нынешнего годов, --"...«На 10.00 мск явка на 2000 год — 6,36%, 2004 год — 8,01%, 2008 год — 8,94%, 2012 год — 6,53%, 2018 год — 16,55%», — сказала Памфилова в информационном центре ЦИК..."Из этих "официальных данных" следует, что на прошедших в марте нынешнего года "выборах" по каким-то совершенно неизвестным причинам "явка избирателей" на 10 часов утра вдруг выросла примерно в два или даже в два с половиной раза по сравнению с абсолютно всеми предыдущими "президентскими выборами" путинской (или путинско-медведевской) эпохи. Интересно, чем это можно объяснить?...На мой взгляд, наиболее правдоподобное объяснение этого, так сказать, "феномена" заключается в том, что, в связи с призывами А.Навального и ряда других российских оппозиционных политиков к бойкоту этих недавних "президентских выборов", власти России принялись как бы "в противовес" этим призывам особо интенсивно фальсифицировать -- т.е., завышать, естественно, -- "явку избирателей", и начали это с самого утра 18-го марта. Возможно, это было сделано не только "в противовес" призывам к бойкоту "выборов", но также и ради большей равномерности фальсификаций вышеупомянутой "явки", -- поскольку в прошлые годы её неравномерность слишком, так сказать, бросалась в глаза, помогая народу понять уровень так называемой "честности" всевозможных российских "голосований"...Кстати, -- несмотря на это значительно более равномерное распределение фальсификаций "явки избирателей" по всему времени работы избирательных участков 18-го марта, -- всё-таки, тем не менее, неравномерность этих фальсификаций в отдельные часы "голосования" оставалась не просто заметной, а даже весьма и весьма явной. В качестве соответствующего примера прилагаю свой совсем короткий "пост", размещённый мной в ряде "соц.сетей" на следующий после тех "выборов" день (т.е. 19 марта), -- состоящий из ссылки на одну редакционную статью в "Новой газете", называющуюся "Так кто победил на выборах 18 марта", а также моего комментария к ней -- в скобочках:(Здесь написано, что по всей России "явка по официальным данным ЦИК к 18 часам превысила 50%." Однако, теперь этот самый "ЦИК" объявил, что якобы итоговая явка по России превысила 67 %. Естетственно, возникает вопрос -- каким образом в последние два вечерних часа работы "избирательных участков" -- т.е. с 18-00 до 20-00 -- могли проголосовать около 17 процентов от всех российских избирателей -- т.е. более, чем каждый четвёртый от всех, мол, "проголосовавших"?... Ведь практически любой наблюдатель может подтвердить, что в эти поздние часы на самом деле уже почти никто не голосовал, и участки были почти совершенно безлюдными... Интересно, за кого "проголосовали" эти почти 20 миллионов "мёртвых душ"??...)"Впрочем, в дальнейшем, как я очень хорошо помню (об этом как-то вскользь упоминали даже по российскому пропутинскому радио "Вести ФМ"), данные о "явке избирателей" по всей России были на какое-то небольшое время удалены с сайта "Центризбиркома" и затем, так сказать, "скорректированы" (как, судя по всему, и на некоторых других сайтах), причём -- довольно существенно... В частности, теперь в Интернете можно найти "официальные данные", согласно которым, "явка избирателей" по России превысила, мол, 50 процентов не к 18-ти, а уже к 17-ти часам. Вот один из примеров этого --"...Свежие данные об активности избирателей представил Центризбирком. На выборах президента к 17:00 по московскому времени явка по стране составила 51,9%..."Однако, даже если как бы признать эти "скорректированные" данные за "чистую монету", то всё равно будет абсолютно очевидна сфальсифицированность итоговых официальных цифр насчёт "явки избирателей по России".Дело в том, что если вышеуказанные "51,9%" вычесть из итоговой официальной общероссийской "явки избирателей" -- т.е. из "67,54%" (эти цифры можно найти, например, здесь:: "Итоговая явка на выборах президента составила 67,54%"), -- то получится, что за три последних вечерних часа, т.е. с 17-00 до 20-00 по моск. времени, проголосовало якобы 15,64% от всех российских избирателей -- т.е., в среднем, примерно по 5,21% за каждый из этих трёх вечерних часов. Это приблизительно равно средней часовой официальной "явке избирателей" на протяжении всего времени работы избирательных участков (т.е. с 8-00 до 20-00), -- хотя практически абсолютно любой наблюдатель может свидетельствовать, что на самом деле эта "явка" в вечерние часы была, как минимум, в несколько раз меньше средней (обычно на любом участке вечером голосуют лишь единицы).Причём, это -- без учёта того, что лишь около половины россиян живут по московскому времени, а почти все остальные (за исключением микроскопической "Калининградской области") -- в более восточных часовых поясах, в большинстве которых, т.е. в Сибири и на Дальнем Востоке, к 17-ти часам по московскому времени избирательные участки были уже закрыты. А общее население Сибири и российского Дальнего Востока составляет, судя по официальной статистике, около 30-ти миллионов человек, т.е. почти четверть от общероссийского. И, с учётом этого, получается, что если верить официальным данным путинской власти о "явке избирателей", -- то получится, что вечером, т.е. с 17-00 до 20-00 по моск. времени, эта среднечасовая "явка" (т.е. интенсивность голосования) вовсе не понизилась во много раз по сравнению с утренней и дневной, а, наоборот, выросла, мол, на несколько десятков процентов!!...Добавлю, что в Интернете можно без особого труда найти огромное количество засвидетельствованных на этих мартовских "выборах" фактов очевиднейших фальсификаций, -- разумеется, осуществлённых в пользу Путина (и, как правило, связанных с завышением "явки избирателей" за счёт вброшенных за его "кандидатуру" бюллетеней). В качестве примеров этого прилагаю короткие отрывки из трёх публикаций (в начале этих отрывков приведены соответствующие ссылки и заголовки).("Сергей Жаворонков: «В гибридных выборах с гибридным результатом проиграли все»"):"...Например, на тех участках в Чечне, где высадился десант наблюдателей из других регионов, явка падала до 35−36% при общей явке в 83%..."("Воронежские коммунисты озадачились колебаниями явки в Аннинском районе"):"...Самое любопытное, на наш взгляд, что есть в этом документе, касается показателя явки избирателей в достопочтенном Аннинском районе.В обращении коммунистов сказано: «Вызывают сомнение показатели участия избирателей в голосовании в Аннинском - 86,68% и ряде других районов области».Затем говорится о том, о чем широкой публике известно не было. Оказывается на выборах в Госдуму в 2016 году «по просьбе КПРФ и некоторых других политических партий в связи с жестким административным давлением при проведении выборов голосование в Аннинском районе было взято под контроль Центризбиркома». И тогда «впервые за много лет итоговые показатели голосования в этом районе приблизились к среднеобластным: явка - 60,24% (область - 53,26%)»...«Считаем, что на мартовских 2018 года выборах избирательные комиссии района вновь получили жёсткую установку от администрации и сделали заданные сверху результаты»...При уже названной явке в 86,68% кандидат Путин получил здесь 90,38% от числа пришедших на выборы..."("Член ТИК из Уфы заявил, что чиновник предложил ему 4,5 миллиона рублей за молчание о нарушениях на выборах"):"...В марте Чайченко записал два видеообращения к главе Центризбиркома Элле Памфиловой. Во втором, опубликованном на ютьюбе 21 марта, Чайченко рассказал о нарушениях на избирательных участках в Демском районе Уфы, в частности, о приписках избирателей и вбросах бюллетеней.Вскоре, по словам Чайченко, ему стали поступать анонимные звонки с угрозами. Он написал заявление в полицию, после чего с ним связался глава Демского района Сергей Плотников. «Он сказал: „Никуда не отсылай [материалы о нарушениях], скажи, что ты хочешь. Хочешь — участок под магазин, хочешь — помещение, все, что хочешь в районе — я тебе все сделаю“», — процитировал Плотникова Чайченко..."Между прочим, в начале двадцатых чисел марта волна подобных разоблачительных публикаций стремительно нарастала в ряде СМИ и, особенно, в Интернете. Однако, как известно, через несколько дней после тех мартовских "выборов" случилось одно весьма трагическое (и вроде бы случайное, хотя очень многие не верят в эту "случайность") событие, которое практически полностью ликвидировало эту волну, надолго переключив на себя внимание практически всех журналистов и блогеров, да и, так сказать, "простых читателей". Разумеется, я имею в виду пожар в одном из торговых центров города Кемерово, приведший к гибели многих десятков людей, большинство из которых -- дети... Увы, российские власти уже давным-давно создали себе своими действиями такую "репутацию", при которой даже насчёт столь чудовищных и как бы случайных трагедий можно предполагать всё, что угодно...Кстати, некоторые российские журналисты и даже оппозиционные политики, признавая очевиднейшие факты массовых фальсификаций на этих "президентских выборах", в то же время утверждают, что эти фальсификации, судя по всему, прибавили Путину, мол, всего лишь десяток или десятка полтора миллионов голосов избирателей, что не могло, мол, принципиально повлиять на исход данного голосования, -- поскольку и без них Путин всё равно набрал бы, мол, гораздо более 50-ти процентов от числа пришедших голосовать избирателей. Иногда при этом ссылаются и на соответствующие результаты ряда проведённых перед 18-ым марта так называемых "соц.опросов", которые, мол, едва ли могут сильно отличаться от реальности... Однако, на мой взгляд, эти предположения -- как минимум, весьма сомнительны.Во-первых, для путинской власти едва ли был бы какой-то смысл идти на неизбежно сопровождающие всероссийскую фальсификацию выборов огромнейшие издержки -- в том числе и материальные, и, так сказать, "репутационные", -- если бы эта власть была бы хотя бы более-менее уверена в том, что и без этой фальсификации Путин должен набрать больше 50-ти процентов голосов, т.е. победить на данных выборах.И во-вторых, даже без учёта других разновидностей фальсификаций, а всего лишь из вышеприведённых цифр насчёт явного всероссийского завышения "явки избирателей" (которая, очевидно, завышается властями путём реального вброса либо просто приписывания дополнительных бюллетеней, "голосующих" за Путина) вырисовывается вовсе не десяток миллионов приписанных Путину голосов, и даже, скорее всего, не два десятка, а существенно больше. В этом можно убедиться с помощью несложных арифметических подсчётов.Сначала вновь упомяну вышеприведённые "официальные данные", согласно которым, с 17-00 до 20-00 по московскому времени якобы проголосовало 15,64% от количества всех российских избирателей. Поскольку, согласно данным "Центризбиркома", это количество -- около 109 миллионов, то, следовательно, вышеупомянутые 15,64% составляют более 17-ти миллионов человек. Однако, абсолютно все наблюдатели, с которыми я говорил на эту тему, сказали (как и после прошлых подобных "выборов", кстати), что в вечерние часы -- т.е. с 17-ти до 20-ти часов -- интенсивность голосования снизилась во много раз по сравнению с утренне-дневной, и на избирательные участки приходили лишь единицы...Так что, уже лишь из этих цифр, по-моему, совершенно очевидно, что Путину приписано значительно более 10-ти миллионов голосов (возможно -- даже более 15-ти).Кроме того, напомню о приведённых в самом начале этой статьи "официальных данных", согласно которым "явка избирателей" к 10-ти часам московского времени, -- несмотря на призывы ряда очень известных российских оппозиционеров к бойкоту этих "выборов", -- каким-то "чудесным" образом выросла примерно в два с половиной раза по сравнению со средней "явкой" на это же время (т.е. на 10-00), официально зафиксированной на всех прошлых "президентских выборах" времён путинско-медведевского правления... Причём, российские власти даже не удосужились придумать какое-нибудь хотя бы более-менее правдоподобное объяснение этого фантастического "феномена", -- так что, видимо, вообще не существует в природе никакого его объяснения, кроме банальнейшей массовой фальсификации и "явки избирателей", и "результатов голосования", начавшейся -- в отличие от ряда предыдущих российских "президентских выборов" -- прямо с самого утра.Из этих вышеупомянутых цифр, приведённых в самом начале данной статьи, -- в частности, из сравнения "6,53%" и "16,55%" (т.е. официальной общероссийской "явки избирателей" на 10-00 по моск. времени в 2012-ом и нынешнем годах), -- на мой взгляд, можно сделать довольно очевидный вывод о том, что 18-го марта нынешнего года не только в вечерние часы Путину приписали более 10-ти миллионов голосов, тем самым сильно завысив и "явку", но ещё и в утренние часы -- тоже... А насчёт дневных часов добавлю, что, по-моему, было бы весьма и весьма странным предположение о том, что, организовав очевидные массовые фальсификации "президентских выборов" утром и вечером 18-го марта, российские власти почему-то воздерживались от подобной деятельности среди дня...Так что, исходя из всех вышеприведённых "официальных данных" (на всякий случай добавлю к ним также и "данные" об итоговой, мол, общероссийской "явке избирателей" и о якобы полученных Путиным процентах голосов -- "67,54%" и "76,69%"), совсем несложных арифметических подсчётов и обычного, так сказать, здравого смысла, получается, что в любом случае количество приписанных Путину голосов избирателей на "президентских выборах" 18-го марта исчисляется десятками миллионов -- точнее, значительно большим числом, чем двадцать миллионов. И это -- учитывая лишь те фальсификации, которые отразились также и на "честности" подсчёта цифр "явки избирателей", хотя, судя по многим свидетельствам, использовались также и другие разновидности массовых фальсификаций. (Например -- принуждение под угрозой увольнения так называемых "бюджетников" к голосованию за Путина, и к фотографированию при этом для "отчёта" заполненных избирательных бюллетеней.)В качестве, так сказать, дополнительной иллюстрации к вышесказанному прилагаю короткий отрывок из одного весьма красноречивого репортажа с данных "президентских выборов", а также ссылку на него, --("Как я побывал наблюдателем (не для слабонервных, уведите детей от экрана (30+)"):"...Бюллетени были брошены на стол, они оказались чистыми и подлежали проставлению галочек за всеми любимого лидера еще 7 часов назад, но что-то пошло не так.Они были пересчитаны числом 528 штук. В этот раз уголочки пришлось отрезать несколько дольше и, почему-то, в третьем часу ночи, вместо 20 часов вечера. К этому значению было прибавлено число ранее погашенных неиспользованных бюллетеней и сумма 621 была внесена в протокол. Явка на участке за одно мгновение сократилась с 93.6% до 50.4%.Вот так происходят чудеса, если вы не знали..."Разумеется, утверждать при всём этом, что Путин, мол, набрал на этих "выборах" более 50-ти процентов голосов -- хотя бы от числа не вообще всех (как с серьёзным видом нас пытаются убедить представители "Центризбиркома"), а лишь пришедших голосовать российских избирателей, -- нет, на мой взгляд, никаких сколько-нибудь серьёзных оснований. То есть, вероятность этого, если и может теоретически отличаться от нуля, то, судя по всему, крайне незначительно...Впрочем, никакой "сенсации" в этих выводах, конечно, нет, -- поскольку и все остальные общероссийские "президентские выборы" последней четверти века, да и "парламентские" тоже (а о "выборах" советского периода я уж вообще молчу), были сфальсифицированы властями примерно в столь же огромнейших масштабах. В подтверждение этого прилагаю по одной или две-три ссылки на некоторые из своих старых (и не очень старых -- например, за сентябрь 2016 г.) соответствующих статей:) ,(по данной ссылке несколько моих статей о массовых фальсификациях на разных российских "выборах" можно найти в разделе комментариев);И в самом конце добавлю кое-что об уже упомянутых здесь так называемых "соц.опросах", на "результаты" которых нередко ссылаются те, кто хочет доказать, что, мол, выборы в России проводятся честно, и абсолютное большинство россиян действительно, мол, поддерживает кремлёвскую власть и, особенно, В.Путина.Во-первых, по-моему, очевидно, что в репрессивных диктаторских странах, вроде нынешней России, даже более-менее добросовестное проведение подобных "опросов" -- либо вообще довольно бессмысленное занятие, либо оно должно включать в себя использование, так сказать, "поправки на страх", поскольку многие критически относящиеся к властям жители таких стран просто опасаются искренне отвечать незнакомым людям на политические вопросы. А во-вторых, могу предложить вниманию уваж. читателей прилагаемый короткий отрывок из одной публикации о том, как в путинской России делаются подобные "опросы", и как при этом так называемый "рейтинг" Путина завышается не просто на сколько-то процентов, а во сколько-то раз, --("Миф о высоком рейтинге"):"...Сами социологи не склонны подвергать острой критике свою корпорацию, но о некоторых фактах умолчать невозможно.Алексей Левинсон: Юрий Александрович Левада когда-то рассказывал: в 2003 году опросы, проведенные определенными организациями, были предъявлены Путину с утверждением, что популярность Путина упала до 16%, а 60%, наоборот, выражают к нему отрицательные чувства. Если бы это было признано, то следовало бы отменить выборы, а выборы можно отменять только по очень веской причине, и тогда пришлось бы создавать эту вескую причину. На пути этой последовательности фактов встал именно Юрий Левада, который сказал: нет, рейтинг Путина - 62%. Поскольку никто не мог заподозрить Леваду в симпатиях к Путину или путинскому режиму, то ему поверил сам Путин, и дела пошли..."С наилучшими пожеланиями всем читателям, Дмитрий Воробьевский (г.Воронеж). - 0 - 0