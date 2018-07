Путин: лапша на уши

ПАМФЛЕТ

В мире до боли чувствительной становится военная тематика. Российские СМИ и в особенности множество почти ежедневных talk-shows обсуждают опасность со стороны США и НАТО. Западные источники с ужасом говорят об агрессивности политики российских властей, не обходя возможности боевых действий в новых зонах "своих интересов" России.

Президент РФ В. Путин раз за разом подробно останавливается на могуществе российских вооруженных сил. На Кремлевском приеме в честь выпускников военных училищ глава государства отметил, что целый ряд отечественных систем вооружения "на годы, а может быть, и на десятилетия, опережают зарубежные аналоги". Доля современных вооружений в ВС РФ приближается к 60%. Путин отметил, что еще шесть лет назад доля современного оружия и техники в армии и на флоте не превышала 16%.

Обтекаемые проценты переоснащения российской армии можно дополнить некоторыми цифрами военного бюджета России. Чтобы уменьшить сомнения в представительности этих цифр, сошлемся на выступления российского президента. На 2018 г. "предусмотрены военные расходы - 1,4 трлн рублей на закупки и 1,4 трлн рублей на содержание военной техники, то есть 2,8 трлн рублей. Это примерно 2,8% ВВП, - сказал глава государства. - Если посчитать по действующему курсу, это примерно 46 с небольшим миллиардов долларов. В Соединенных Штатах сейчас уже подписан закон о военных расходах в $700 миллиардов. У нас 46, а там - 700, почувствуйте разницу", - заявил президент, отметив, что России $46 млрд достаточно. "Военные расходы не отразятся на социальных программах страны и не приведут к разрушению экономики", - утверждает Путин.

Ему вторит Министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, военный бюджет России сбалансирован и в 2018 году составит 46 миллиардов долларов. "При этом в США он (военный бюджет) превысит 700 миллиардов долларов, в Великобритании составит порядка 60 миллиардов долларов, а во Франции и Германии - по 40 миллиардов долларов. Комментарии здесь излишни".

Самая совершенная техника ("на годы, а может быть, и на десятилетия, опережают зарубежные аналоги") и в 15 раз по сравнению с Америкой меньшие затраты! Может, речь идет об единичных опытных образцах? Нет, руководители говорят об оснащении армии. Может, речь идет о частичном усовершенствовании старой техники? Нет, идет речь о переоснащении армии - поставке новой и сверхновой техники.

Чувствовать себя сильным и защищенным это ублажает властвующую душу. Но зачем присоединять Крым и держать под ружьем клочки Донецкой и Луганской областей Украины? (Да-да, "Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?")

Я слышу бравурный барабанный бой и победный зов трубы. Попытаемся поставить под сомнение безапелляционность высказывания уважаемого министра и задумаемся, углубимся в "излишние", по его мнению, комментарии...

Я слабоват в экономике. Но считать-суммировать-умножать нас все же когда-то научили, и отступить от этих азбучных начал остается затруднительно. Как бы на доисторических счетах попытаюсь погреметь костяшками.

Небольшая прикидка:

За 6 лет обновлено 44% вооружений (c 16 до 60%), т.е. примерно 7% от всего объема в год.

Затраты на закупку вооружения - этих 7% - (без затрат на армию и военные действия) составляют примерно 23 млрд долларов (1,4% годового ВВП страны).

Отсюда получается, что стоимость всех вооружений России - от патронов до ядерных космических систем - не превышает 20% годового ВВП страны.

Рука тянется почесать затылок: что-то это очень трудно укладывается в реальность. ВВП России примерно в 15 раз меньше ВВП США, оборонный бюджет этих стран соотносится примерно так же. И при этом Россия впереди планеты всей по военной технике. А имеющихся возможностей, по мнению президента, вполне России достаточно.

Вспомнился эпизод давних лет. В советские времена везде и всюду, в больших и малых организациях проводились систематические занятия в сети так называвшегося политпросвещения. Доводилось и мне быть ведущим таких семинаров. Как-то после принятия очередного бюджета было положено славить низкие военные расходы государства. В духе сегодняшних цифр я привел данные, как мало тратит СССР на военные расходы, а подавляющая часть идет на благосостояние советских людей. Один из моих слушателей, едкий парень, озаботился, не слишком ли малую толику отдаем мы на безопасность, как сейчас сказали бы, не придется ли нам кормить чужую армию?

После мгновенного замешательства ответ был найден: безопасность - на первом месте. Такое соотношение говорит, что эффективность социалистического хозяйствования эффективней загнивающего капитализма - тратим меньше, а эффект больше.

Лопнул от этой дутой эффективности в 1991 г. единый и нерушимый...

К чему бы это вспомнилось сегодня?! Та советская Россия и в подметки не годится путинской России. Та страна постоянно кого-то догоняла. Нынешняя - учит других. Россия как бы и сейчас тратит меньше и как бы достигает большего эффекта... Больно даже думать о судьбе этого уже век традиционно и стабильно загнивающего Запада.

Вы уже поняли, что я все сообщения российского президента принимаю за чистую монету. Но есть и менее доверчивые люди. Известный российский военный обозреватель и аналитик Павел Фельгенгауэр без обиняков пишет, что "научно-технический разрыв между Россией и Западом очень существенен, не говоря уже об экономических и финансовых возможностях. Военный бюджет России полностью закрыт. Там нет никакой теневой части. Ничего неизвестно - ни о закупках, ни о том, сколько самолетов или танков модернизировано или закуплено, какова цена каждой единицы.

В западных странах есть закрытые части бюджета, особенно по исследовательским делам или по тайным операциям, но все закупки прозрачны. А у нас прозрачны только закупки невоенных вещей типа офисного оборудования. А все, что касается военного, включая даже автоматы Калашникова и прочего, то все засекречено. Ни количество, ни стоимость - ничего не известно".

Как совместить все это навешивание лапши на уши с оптимизмом с кондачка падающего величия военных достижений? Да, почти без проблем: достижений - на порядок меньше, затрат - на порядок больше. А народ? Что народ? Хавает.

В рамках "Прямой линии" российского лидера спросили, какой совет отца он бы дал своим внукам.

- Не врать! - коротко ответил Путин.

Это - на оболваненную российскую публику. Но надо очень стараться, использовать экстра-качества беруши, чтобы не слышать трезвый совет, данный ещ Чацким из грибоедовской комедии "Горе от ума":

"Послушай, ври, да знай же меру..."

P.S.

Да простятся мне назойливо лезущие литературные ассоциации. Когда-то, кажется, Джордж Буш-младший заглянул в глаза Владимиру Путину и увидел в нем прямого и достойного доверия человека. Предполагаю, что нынешний президент Америки, взглянув в глаза все того же президента России, мрачновато скажет:

Нет, у него не лживый взгляд,

Его глаза не лгут.

Они правдиво говорят,

Что их владелец - плут.

P.P.S.

Для русскоязычного читателя Р. Бернс стал в основном знаком в переводах С, Маршака. Поскольку "Кругозор" издается в англоязычной стране, позволю себе привести "домаршаковский" текст - Р. Бернс на английском:

TO THE PORTRAIT OF ACLERGYMAN

That there is falsehood in his books,

I must and will deny:

They say their Master is a knave,

And sure they do not lie.