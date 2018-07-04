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Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
КругозорNOTA BENE
июль '18
NOTA BENE

Осторожно, опасно для жизни!

Автор предупреждает о вероятности последствий просмотра, прослушивания и чтения данной публикации!

Недавно Леон Вайнстайн, наш постоянный автор из Калифорнии, на время исчез. В электронном сообщении он предупредил: "Я в Грузии". И вот повляется в You Tube очередная его видеобеседа. О тщательно скрываемой сокровенной тайне Путина.

- Да ладно вам! Сегодня лишь отъявленный лентяй не выльет дёготь на российского президента - мода ноне такая, русофобская, - возмутится пламенный патриот.

"Спокойствие, только спокойствие!" - призывал Карлсон. Последуем его призыву и не будем делать скоропалительных выводов. Кстати, Леон тоже принял это за чушь, когда впервые узнал, что Путин и родился не тогда и не там, и совсем не от тех родителей, как официально считается.

- Меня это так заинтересовало, что я воспользовался оказией, поехал в Грузию, - рассказал Леон, - побывал в Метехи, поговорил с перепуганными односельчанами Веры (истинной мамы Путина), посетил архивы телевидения…

Словом, дорогие читатели "Кругозора", смотрите, слушайте, думайте. И оставьте свой комментарий под публикацией. Среди вас наверняка есть те, кому есть что добавить, подтвердить или опровергнуть.

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Комментарии

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Лазарь Фрейдгейм (США)   04.07.2018 23:31

Автор без указания источников почти дословно пересказывает ранее публиковавшиеся версии. Замечу, что в отличие от стиля рассказа Леона Вайнстайна, в первоисточниках приводятся сомнения в предлагаемой версии. И в частности, заключение немецкого эксперта о несхожести фотографий 3-х летнего ребенка якобы сына Веры Путиной и 14-летнего В.Путина - нынешнего президента.
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Милка (Россия)   05.07.2018 17:38

Если честно, то каждая новая версия об отрочестве Путина - это какая-то фантастика. Ну какая разница где, кем и как он родился? Главное, что он делает (а точнее - не делает) для государства.
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Gorda (Россия)   05.07.2018 18:16

Вы путаете, Милочка)) Фантастика - это книги Рэя Брэдбери https://grenka.ua/books/author/rej-bredberi , а вот то, что пишут о "вожде всей Руси" - это обычный PR-ход, чтоб вата местная боялась, мол неизвестное всегда порождает страх.
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