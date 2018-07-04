Осторожно, опасно для жизни!

NOTA BENE

Недавно Леон Вайнстайн, наш постоянный автор из Калифорнии, на время исчез. В электронном сообщении он предупредил: "Я в Грузии". И вот повляется в You Tube очередная его видеобеседа. О тщательно скрываемой сокровенной тайне Путина.

- Да ладно вам! Сегодня лишь отъявленный лентяй не выльет дёготь на российского президента - мода ноне такая, русофобская, - возмутится пламенный патриот.

"Спокойствие, только спокойствие!" - призывал Карлсон. Последуем его призыву и не будем делать скоропалительных выводов. Кстати, Леон тоже принял это за чушь, когда впервые узнал, что Путин и родился не тогда и не там, и совсем не от тех родителей, как официально считается.

- Меня это так заинтересовало, что я воспользовался оказией, поехал в Грузию, - рассказал Леон, - побывал в Метехи, поговорил с перепуганными односельчанами Веры (истинной мамы Путина), посетил архивы телевидения…

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