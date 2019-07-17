Соседи Путина

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Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ:

Хоть и неофициально, ведущие мировые державы находятся в перманентном состоянии холодной войны и стремятся обеспечить свою армию самым совершенным оружием, основанным на передовых разработках. Китай, Россия, США – каждая из этих стран готовится к грядущей новой мировой бойне, совершенствуя военную технологию, изобретая всё больше оружия массового уничтожения, чтобы русский мир не превратил «в ядерную пыль» весь остальной нерусский мир. Мировая ростовщическая пирамида и московский шовинист – нацизм со своей территориальной паранойей по другому существовать не могут и это прекрасно осознают развитые страны.…