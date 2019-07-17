обычная версиямобильная версия
подписка

независимое международное интернет-издание

Кругозор интернет-журнал
Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
КругозорПРАВДОРУБКА
июль '19
ПРАВДОРУБКА

Соседи Путина

Без купонов

Читайте также

ПРАВДОРУБКА

Пример Украины

Пример Украины

КИНОЗАЛ

Художественный фильм "Когда солнце взойдёт"

Художественный фильм "Когда солнце взойдёт"

СТРАНСТВИЯ

Таиланд

Таиланд

КИНОХРОНИКА

По Колыме с Юрием Дудем

По Колыме с Юрием Дудем

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Рассказ очевидицы

Рассказ очевидицы

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Кругозор в Facebook

Комментарии

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Войдите в систему используя свою учетную запись на сайте:
Email: Пароль:

напомнить пароль

Регистрация
Вы можете авторизироваться при помощи аккаунта Facebook

 

<
реклама #1 реклама #2 реклама #3 реклама #4 реклама #5 реклама #6 реклама #7
>

Реклама в «Кругозоре»

Опрос месяца

Осуществляет ли, по-вашему, Роскомнадзор политическую цензуру?

Самые обсуждаемые

за последнее время

15
Весенний рецидив или Вместо фельетона
5
Человек, который выстоял
5
Урок Анны Ахматовой
4
Состоятся ли переговоры Зеленского с Путиным, если Зеленский от имени народа Украины не откажется ни от Крыма, ни от Донбасса?
3
Яды - не только смерть, но и жизнь
СтасВалерияЖурналBiblio-Globus.USA

БЛОГИ

13 Июля 2019

Леонид АНЦЕЛОВИЧ Леонид АНЦЕЛОВИЧ:

С таким счастьем - и на свободе!

─ Виноградники в итальянской Тоскане, которые занимают площадь в 1 млн кв. м, еще на нескольких тысячах квадратных метрах находятся производственные помещения и старинная вилла с 30 комнатами, две яхты - Princess 85 MY и Princess 32M, яхта Фотия, различная недвижимостью по всей стране, огромные участки земли в самых элитных районах, квартиры в старинных особняках, агрокомплексы и виноградники в Анапе. Потрудитесь написать расписку в получении.

09 Июля 2019

Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ:

Регресс в контексте Богоустава

Хоть и неофициально, ведущие мировые державы находятся в перманентном состоянии холодной войны и стремятся обеспечить свою армию самым совершенным оружием, основанным на передовых разработках. Китай, Россия, США – каждая из этих стран готовится к грядущей новой мировой бойне, совершенствуя военную технологию, изобретая всё больше оружия массового уничтожения, чтобы русский мир не превратил «в ядерную пыль» весь остальной нерусский мир. Мировая ростовщическая пирамида и московский шовинист – нацизм со своей территориальной паранойей по другому существовать не могут и это прекрасно осознают развитые страны.…

2

18 Июня 2019

Яков ФРЕЙДИН Яков ФРЕЙДИН:

Законы в Америке

Больше мнений
 
 
facebook Facebook     youtube Youtube

©Copyright Журнал «Кругозор»

Копирование публикаций в интернете приветствуется, но при наличии гиперссылки на www.krugozormagazine.com и гиперссылки на страницу заимствуемой публикации. При репродуцировании в печатных изданиях - при непременном указании: «Независимый международный интернет-журнал «Кругозор» www.krugozormagazine.com». Коммерческое использование возможно только после согласования с редакцией «Кругозора».

Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с мнением редакции. Ответственнось за содержание рекламы несёт рекламодатель.

®

First Path Day Care Center