Путинисты и трамписты

РУССКАЯ АМЕРИКА

Нет, слава богу, дискутировал я не с Харви, а с Леоном Вайнштейном. Не так давно он замещал заболевшего Виктора Топаллера в передаче Дэвидзон-радио "Рикошет", и в качестве оппонента выбрал меня. Топаллер болеет, надеюсь, выздоровлением. Судя по всему, целительное действие на него оказал спецпрокурор Роберт Мюллер - наш чуткий флюгер замер в поисках правильного ветра.

Но к делу. Итак, Леон представил слушателям меня, а я теперь представлю его самого, дав ему слово - оно прекрасно характеризует заменителя Топаллера. Вот его сообщение в Фейсбуке:

"Сегодня я веду передачу Виктора Топаллера на радио Давидзона, в 5 вечера по нью-йорскому времени. Я попросил пригласить кого-нибудь из анти-Трамповцев что бы задать ему/ей вопросы. Первые двое (нe хочу называть имена, но люди известные) отказались, узнав что их "противник" это я. Третий согласился, но прослушав мои видео, уже сутки бьется в истерике. Почему-то стал называть меня человеком с подмоченной репутацией и угрожать что он обо мне "всем" расскажет... Я, естественно, приветствовал эту идею. В общем, если не сдрейфит, слушайте нас с Юрием Кирпичевым по радио (если вы на Атлантическом побережье) или через интернет - вот здесь - http://www.davidzonradio.com/index620.php Давидзон обычно не записывает передачи, так что я не уверен, что можно будет послушать после передачи. Леон".

Весьма характерный стиль представления, не так ли? И я теперь прекрасно понимаю причину отказа "известных людей" от общения с Вайнштейном. Впрочем, надо отдать ему должное: после предварительных пикировок в электронной переписке, когда я предостерег Леона от чрезмерной фамильярности и предупредил, что при попытках панибратства и амикошонства во время передачи сразу дам сдачи и буду вынужден придать огласке в Фейсбуке некоторые моменты, визави внял и вел себя корректно, не биясь в истерике.

Естественно, что его агрессивная, топаллеровская манера ведения программы мне мало импонирует, слишком она напоминает стиль протестантского громогласного проповедника, акцентирующего каждое второе слово - убедительности это не прибавляет, но шум в голове создает изрядный.

Что касается сути дела, то говорили мы об экономике, о политике внутренней и внешней, о налогах, само собой, о здравоохранении, ну и, конечно, о Трампе. И не соглашались ни в едином пункте.

Создалось впечатление, что Леон либо миллионер, которого мало беспокоят проблемы, поджидающие средний класс после принятия республиканской налоговой реформы, либо плохо разбирается в экономике. Его восторг от роста фондовых индексов мне мало понятен, как, думаю, и тем 90% американцев, которые акциями не владеют, его восхищение делами в экономике разделить, пожалуй, можно, дела идут неплохо, но ведь лишь потому, что мы еще живем в экономике Обамы. Слава богу, Трампу пока не удалось наломать больших дров и провести хоть один серьезный законопроект в жизнь.

На мои замечания о том, что из-за отказа от обязательного медицинского страхования резко вырастет цена страховок и медицинская помощь станет недоступной для десятков миллионов человек; что двойное обложение налогами жилья больно ударит по богатым либеральным штатам, донорам бюджета, в отличие от бедных красных, республиканских, голосовавших за Трампа; что резкое повышение налогообложения аспирантов подорвет позиции американской науки и пр. и пр, Леон отделывался общими фразами.

Кстати, это беспрецедентный случай, когда новое налоговое законодательство готовится и принимается исключительно силами одной партии, причем готовилось в такой спешке, что ведущий автор этого проекта - республиканец Кевин Брейди - уже заявил, что после принятия этого закона, Конгресс должен будет принять несколько поправок для "коррекции технических ошибок".

Но более всего поразило в этой дискуссии полярное расхождение американских евреев и иммигрантов из стран бывшего СССР, уверенность "русской улицы" Америки в своем превосходстве. Когда я указал Леону на это и на то, что среди конгрессменов и сенаторов демократов 38 евреев, тогда как среди республиканцев всего двое, когда спросил его, почему же "наши" люди поддерживают республиканцев, неужели они считают себя умнее американских евреев, ответ последовал мгновенно.

"Конечно, мы умнее," - ответил Леон. - "у американцев нет нашего опыта". О, господи! Да, у американцев, к счастью, нет советского опыта, они жили нормальной жизнью и спасибо им, что приютили очередных иммигрантов, причем капитально помогли им с обустройством.

Я специально акцентировал вопрос - мол, неужели вы считаете себя умнее американских евреев, которые рулят на Уолл-Стрит и в Голливуде, в искусстве и в прессе?

После самоуверенного ответа Леона были еще звонки слушателей, одна из которых (кстати, с Брайтон Бич) назвала Трампа святым, а меня обозвала антисемитом за то, что я смею выступать против него.

И что я должен был сказать в ответ? Сказал лишь, что согласно данным агентства Гэллап, Трампа поддерживает всего треть американцев. В основном жители дотационных красных штатов, с образованием не выше школьного и не слишком успешные.

И тут следует с прискорбием заметить, что "русская улица" Америки и тоже на стороне рэднеков, и действительно демонстрирует все признаки русскости. Это инфантильность, неумение и нежелание анализировать факты, откуда естественно вытекает поклонение сильной руке, вождю, который все сделает за них, склонность к простым решениям сложных проблем, поиски врагов, виноватых во всех бедах, самоизоляция и ксенофобия - всем этим трамписты очень напоминают путинистов.

Дантон был неправ, говоря, что родину не унесешь на подошвах сапог! Родину - нет, но родной грязи - сколько угодно. И успокаивает лишь то, что если путинистов в России 86%, то трампистов в США не более трети. Так что есть надежда, что Америка переболеет демагогией, а прокурор Роберт Мюллер поставит на истории болезни жирную точку - недаром данные опроса центра Пью говорят о том, что уже 59% американцев уверены в связях большинства членов команды Трампа с русскими, с Кремлем.

Вот только "русская улица" окажется в итоге на отшибе.

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На фото: Бруклин, на Брайтон-бич - "русской" улице.