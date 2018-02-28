Путинский режим: предсмертие?..

ПРАВДОРУБКА

Путин - царедворец и интриган, волею судеб оказавшийся в нужное время в нужном месте, да еще и при достаточной стадии ельцинского алкогольного опьянения. А для плетения интриг и осуществления авантюр друзья просто необходимы. Точнее - сообщники. Именно такими сообщниками Путин себя и окружил, раздавая направо и налево доходные бизнесы, кресла, портфели и закрывая глаза на преступные "шалости". Это и есть Организованная Преступная Группировка…