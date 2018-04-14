Российская рутина: о загранпаспортах и не только

ЭПИЦЕНТР

ЗАВЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ

Если не считать Сирию и финансовую катастрофу, тех, кто был уверен, что благодаря близости к трону держит Бога за бороду, главными обсуждаемыми темами в России являются дело Скрипалей и судьба экипажа судна "Норд".

Вы спросите, а как же трагедия в Кемерово? Простите - никак. Бессменный губернатор просто пересел в кресло спикера законодательного собрания области и намеченная ранее рокировка с приходом к власти в регионе очередного "варяга", приплывшего с крымских берегов, закончена раньше установленного срока. Пострадавшим, потерявшим самых близких людей выплачено по 5 миллионов, при этом Государство выплатило 1 миллион рублей*, региональная власть тоже 1 миллион, и 3 миллиона - владелец сгоревшего центра, ставшего братской могилой. Со временем, наверняка постараются построить очередной православный храм и, перевернув страницу, как Норд-Ост, как Беслан, как многое, многое другое - это можно будет покрыть тленом забвения.

Почему? Потому, что общество, люди позволяют это делать власти, которая, как известно, вышла из народа. Не изменится это - всё продолжится по-прежнему. Изменяться будут только названия мест трагедий и количество жертв.

Однако вернусь к заявленной теме. Жившим в СССР памятно, что самым желаемым документом в нём был ЗАГРАНПАСПОРТ. Для кого-то он являлся подтверждением особого статуса, для других - единственной возможностью обеспечить приличный уровень жизни, для третьих -заветным документом, позволяющим раз и навсегда покинуть "самую прекрасную страну". Однако получить его мог далеко не каждый. По некоторым данным статистики уже 80-ых годов, в СССР количество граждан, получавших доступ к загранпаспорту, никогда не превышало 17 процентов от общей численности населения, причём это с учётом обширной группы советских войск, размещённых в различных странах, а также экипажей Аэрофлота и многочисленных торговых и рыболовецких судов, пользовавшихся Паспортом моряка.

Итак, по порядку.

ДЕЛО ПЕРВОЕ - "СКРИПАЛЬ"

О том, что произошло в Солcбери - ни слова, но несколько соображений о деле Виктории, племянницы бывшего высокопоставленного советского и российского разведчика, работавшего в святая святых ГРУ (Главного разведывательного управления), и завербованного МИ-6 (Британской разведкой).

В глуши Ярославской области жила к труду привычная, судя по всему, далекая от большой политики, уже немолодая женщина. Бурные ветры, кружившие в Москве С.Скрипаля, обходили её провинциалку, стороной. Никто к ней особого внимания не проявлял, да и родственные связи поддерживались, похоже, только изредка по телефону.

Гроза, случившаяся в Солсбери, оборачивается тайфуном и долетает до Ярославля. Чиновники то ли МИДа, то ли одной из спецслужб РФ находят Викторию, и начинается фантасмагория. Вначале следует громкое заявление: "Если для спасения Юли потребуется говорить плохо о России, я буду говорить!", и сразу на провинциалку сваливается череда эфиров, где с ней активно работают редакторы, продюсеры, ну и, конечно, представители МИДа и (!) наверняка спецслужб.

При личном вмешательстве Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Великобритании А. Яковенко Виктории выписывается и срочно выдаётся загранпаспорт. До этого у неё его не было. Паспорт выдан для срочной поездки в Великобританию, чтобы "привезти Юлю обратно домой". Да, Юля активно идёт на поправку.

Нужно всего-то навсего заполнить визовую анкету, лучше на английском языке, в крайнем случае -латиницей. При наличии "помощников" из МИДа, спецслужб, СМИ дело пустяковое, но почему-то в анкете полно оплошностей. Подобные оплошности ежедневно служат аргументом для отказа в получении визы для множества россиян в любом консульстве. Место работы - нет! Финансовые средства - нет! На какой срок едете - неизвестно! Где остановитесь - неизвестно! Кто приглашает - родственники, находящиеся в больнице после покушения. Подтверждают ли они это приглашение - неизвестно!..

Любой, кто хоть раз оформлял визу, понимает, что с заполненной так анкетой рассчитывать на получение визы бесполезно. Простите, закон есть закон. Возникает вопрос: чем же занимались "помощники" провинциалки? А, вспомнил! Устанавливали записывающие устройства на её телефон, айпэд, компьютер и сливали в СМИ тексты разговоров. Подсказывали, что нужно и как, где говорить, чтобы не вспоминалось "Ради спасения Юли я готова говорить против России".

Интересно, какими нужно быть профессионалами, "кремлёвскими мечтателями", чтобы рассчитывать на то, что спешно выданным паспортом можно будет воспользоваться. Беда стране, в которой такие профессионалы, эксперты. Ну, если не стране, то отдельно взятым гражданам - 100 процентов!

ДЕЛО ВТОРОЕ - СУДНО "НОРД"

Да, Азовское море долго было внутренним морем СССР, и любой гражданин страны мог спокойно выходить в нём рыбачить без паспорта. Эти времена давно прошли. Более того, уже ччетыре года, говоря вежливым языком, между Россией и Украиной пробежала кошка по имени Крым. Более того, некоторое время назад в Украине официально Россия признана страной агрессором. Ну, какое дело чиновникам до политики! Рыбаков в море совместного хозяйственного действия двух противоборствующих стран по-прежнему отправляли не с международным Паспортом моряка, а, простите, с филькиной грамотой - внутренним паспортом гражданина РФ. Почему филькиной? Потому, что весь экипаж - уроженцы Крыма, т.е. де-юро - Украины, что и записано в их паспортах, и как множество людей, оказавшихся в 2014 году, они были АВТОМАТИЧЕСКИ приняты в гражданство России вместе с присоединённой территорией. Но!.. И это "НО" очень важное - отказ от гражданства Украины оформило абсолютное меньшинство. Большинство положило синий украинский паспорт в стол, и более того - время от времени достаёт его оттуда и пользуется как при поездках в Украину, так и в другие страны.

Напомню, для граждан Украины введен режим облегченного въезда в страны Европы, по паспортам, но без визы, в то время как для граждан России такая процедура, озвученная как цель государства ещё в 90-е годы, до сих пор остаётся несбыточной мечтой. Более того, для тех, у кого в загранпаспорте написано место рождения Крым, Украина, это практически невозможно, так как ни одно европейское государство, да и вообще ни одно государство не признало включение Крыма в территориальный состав России. Т.е. граждане, предъявляющие российские паспорта из этих регионов автоматически подозреваются в том, что они предоставляют для оформления визы недостоверный документ - и, соответственно, получают отказ. Даже выборы, проходящие на этих территориях, ни одной страной не признаются легитимными.

Жизнь же идёт своим чередом, и люди выкручиваются из положения, в которое попали, кто как может, в том числе и с помощью украинских паспортов, от которых они не отказались. Важно - Украина и Россия договора о признании двух гражданств не имеют!

Крика о тяжкой судьбе рыбаков много. Разговора о том, что людей подставили как минимум неграмотные руководители или просто бросили как котят, ставших жертвой "большой геополитической игры", нет.

Увы, советская мудрость: "без бумажки ты букашка, а с бумажкой - человек" действует и поныне. Загранпаспорт, как и Паспорт моряка - одна из разновидностей такой "бумажки", документ важный, необходимый. Соблюдение визовых требований - неукоснительно и для получения визы, и при нахождении в стране. Государство, власть обязаны это разъяснять своим гражданам, если они о них, о гражданах, думают на деле, а не на словах. О том, что морякам, отпущенным судом до проведения суда над капитаном судна "Норд", были выданы временные удостоверения, подтверждающие их личности со строго обозначенным сроком действия и с указанной возможностью, дающей право побывать в Крыму и вернуться в суд со своими неотказными, т.е. действующими украинскими паспортами - даже вспоминать тяжело.

Вместо этого их на машине с дипломатическими номерами и в сопровождении сотрудника консульства России в Харькове пытались вывезти не в сторону Крыма, а в сторону метрополии! О чём тут говорить! Плохо, когда властные персоны, даже мелкие, совсем забывают, как живут простые люди. Впрочем, ничего нового для жизни в России в этом нет.

P.S. Забывшим о том, что такое ЗАГРАНПАСПОРТ, могу посоветовать пересмотреть хотя бы фильм Г.Данелии "Паспорт" или вспомнить приключения человека, оказавшегося без паспорта, в комедии Э.Рязанова "Невероятные приключения итальянцев в России".

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*1 euro = 74,68 рубля (курс на 09.04.18.)