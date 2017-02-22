ДВА ПИСЬМА НА ОДНУ ТЕМУ

Я не верю вам Ответ авторам открытого письма евреев-беженцев из бывшего СССР Президенту Трампу с протестом против его Указа о временном прекращении иммиграции беженцев из некоторых стран

В начале февраля в чикагскй газете "Реклама" было опубликовано письмо евреев-беженцев из бывшего СССР Президенту Трампу, в котором они выразили свой проест против Указа Президента о временном прекращении иммиграции беженцев из некоторых стран.

Уважаемые подписанты!

Из вашего письма видно, что вы не читали Указ Президента Трампа от 27 января 2017 г. и не знаете, о чём в нём идёт речь. Тем не не менее, вы решительно бросились на борьбу с этим Указом.

В нашу с вами молодость мы были свидетелями подобных форм борьбы с теми, на кого указывала советская власть. Я надеюсь, что вы не забыли "яркие, идущие от всего сердца выступления честных советских тружеников" , обличающих Бориса Пастернака: "Я его роман не читал (или не читала), но скажу..." Сегодня вы, не читая этот Указ Президента, включились по указанию левых на борьбу ним.

В президентском указе Трампа говорится о временном запрете на три месяца въезда в США жителей из семи мусульманских стран - Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. В этих странах террористические организации рекрутируют и тренируют своих сторонников для совершения террористических актов в разных странах и в первую очередь в США. Вы, вероятно, понимаете, что эти семь стран не составляют большинство в обширном мусульманском мире. На другие мусульманские страны этот запрет не распространяется. Но вы обвиняете Трампа в том, что от этого Указа страдают мусульмане и в других мусульманских странах.

В последние несколько месяцев своего пребывания в Белом Доме Обама фактически отменил проверку мусульманских иммигрантов, въезжающих в США, и расширил квоту на их приём. Обама дал зелёный свет бесконтрольной массовой мусульманской иммиграции .

Вы ссылаетесь на несколько организаций, проводящих строгую и всестороннюю проверку беженцев. Но почему мусульманские беженцы, прибывающие в США в последнее время, не имеют документов?

В 2011 г. Обама подписал указ, запрещающий на шесть месяцев въезд в нашу страну беженцев из тех же семи мусульманских стран, перечисленных в Указе Трампа. Обращаю ваше внимание на то, что Указ Трампа запрещает въезд в США на три месяца, а Указ Обамы - на шесть месяцев. Что изменилось с 2011 г.? Ничего. Эти государства даже формально не включились в борьбу с терроризмом.

Президент Трамп фактически повторил Указ Обамы от 2011 г. Уважаемые подписанты! Где вы были в 2011 г.? Почему вы вспомнили о "моральном праве оказывать помощь беженцам" только сейчас? Где была ваша "элементарная человеческая порядочность" в 2011 г.? Ответ на эти вопросы лежит на поверхности. В 2011 г. Президентом США был Обама, а сегодня - Трамп.

Вас вместе с вашими левыми наставниками совершенно не интересовали мусульмане, когда по распоряжению Обамы на мусульманские страны было сброшено в 2016 г. около 200 бомб. А где было ваше " моральное право" и "элементарная человеческая порядочность", когда в результате атак американских беспилотников в 2016 г. пострадало не менее 90% гражданского населения атакованных мусульманских стран?

Уважаемые подписанты! Я не верю в ваше искренне возмущение. У вас политические взгляды, приверженность к левацкой идеологии идёт впереди здравого смысла, впереди реальных, а не выдуманных фактов. Во времена вашей молодости вы были приверженцами коммунистической идеологии, а сегодня - левацкой.

В своём письме вы упомянули о "глубокой личной душевной боли", когда увидели фотографии утонувших сирийских младенцев. Без такой же душевной боли вы не можете глядеть на сальвадорских детей, заключённых в тюрьму. Почему сирийские младенцы утонули? Где были их родители? За что сальвадорские дети попали в тюрьму? Кто автор этих фотографий? Вы не подумали о том, какое отношение указ Трампа имеет к сирийским младенцам и сальвадорским детям? Вообще-то думать полезно, а не подписывать, не задумываясь любую ахинею, которую подсовывают вам ваши левые наставники.

Бездумная политика западно-европейских лидеров, направленная на поощрение бесконтрольной массовой иммиграции мусульман со всего мира, поставила Европу на грань катастрофы. В европейских странах резко возросла преступность. Сексуальное насилие со стороны мусульманских беженцев стало повседневном явлением. Террористические атаки никого уже не удивляют. Европа погрузилась в страх. Мусульманские беженцы не хотят принимать европейские ценности. Более того, они навязывают коренным жителям Европы свои ценности.

В начале 2016 г. в консервативных СМИ появилось сообщение об очередном сексуальном преступлении. Оно произошло в Вене. Молодой мусульманский беженец зашёл в общественный бассейн и увидел в раздевалке местного десятилетнего мальчика. Он накинулся на него и зверски изнасиловал. Апелляционный суд Вены оправдал этого зверя, потому, что 1. мусульманин не говорит по-немецки и он не понял, что мальчик не хотел иметь с ним секс, и 2. мусульманин не имел секса в течение последних четырёх месяцев и ему нужно было удовлетворить своё желание. Деградация европейской элиты очевидна. На этот же путь деградации вступила и американская левая элита.

Мусульманские беженцы принесли в Европу болезни, с которыми европейские медики не встречались уже десятилетия. Эти болезни вот-вот выйдут из под контроля.

Уважаемые подписанты! Вы горячо поддерживаете подобную массовую бесконтрольную иммиграцию мусульман в нашу страну. Почему вы уверены в том, что попав в США, эти иммигранты будут вести себя не так, как их единоверцы в Европе? Какое будущее вы готовите для своих детей и внуков? Быть безнаказанно изнасилованным, избитым и ограбленным? Неужели вы настолько наивны и думаете, что ваша борьба за массовую бесконтрольную иммиграцию мусульман в США спасёт вас и ваши семьи от их насилия?

При Обаме все мусульманские террористические атаки были совершены теми, кто родился в Америке. Это уже второе поколение мусульманских иммигрантов. Эти мусульманские террористы были воспитаны в беспощадной ненависти ко всему американскому. Эта ненависть была привита им в их семьях и закреплена в мечетях. Антиамериканские взгляды террористов были хорошо известны в мусульманских коммунах, в которых они жили. И никто из единоверцев не остановил их. Почему вы уверены в том, что дети сегодняшних мусульманских беженцев, о которых вы так активно заботитесь, будут воспитаны в уважении и любви к Америке и её жителям?

Вы призываете "не позволить страху перед" чужими" диктовать наши поступки". Вы то сами следуете этому призыву? Кто-нибудь из вас разместил перед вашим домом или квартирой плакат "Дорогие мусульманские беженцы! Добро пожаловать в мой дом. Мы рады видеть вас у себя". Вряд ли вы это сделали. Уважаемые подписанты! Я не верю в вашу искренность. Кстати, около двух лет назад ваши единомышленники в Европе радостно встречали мусульманских беженцев и приглашали их жить в свои квартиры. Сегодняшняя катастрофическая ситуация в Европе является яркой иллюстрацией этого легкомыслия европейцев.

Если у вас осталась хоть крупица совести и здравого смысла, то подумайте, какое будущее вы готовите вашим детям и внукам.

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