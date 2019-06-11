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Весенний рецидив или Вместо фельетона Роскомнадзор: в стихе Андрея Дементьева - "информация, распространение которой в Российской Федерации запрещено…"



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- Мужик, ты-то сам понимаешь, что говоришь?..

/Ян Арлазоров/

Виталю в нашем подъезде безжалостно называли "ку-ку", но ему сострадали. Этого средних лет инвалида в вылинявшей пилотке всегда обуревало непреодолимое желание командовать, управлять всем и вся - оно было сильнее любых других его желаний и страстей. Жажда власти и эйфория от одного её предвкушения выливались в дирижирование прохожими, кошками, собаками, порхающими птичками, а также малышнёй за изгородью соседнего детсада.

Вёснами дирижирование становилось неистовым.

Завершилось оно враз - в уже изрядно жарком украинском мае.

Тогда Виталя, боясь взопреть, приступил к менеджменту в одной лишь пилотке. У низкой изгороди детского садика.

То ли молоденькой воспитательнице претило дирижирование на три четверти, либо же девушка ревновала деток, завороженных обнажёнными Виталиными телесами, а только педагог стремительно увела малышей в помещение.

Вскоре примчала колесница с красным крестом. Ангелы в белых одеждах спешно эвакуировали Виталю в авто, а Палыч, сосед, понимающе заключил:

- Беднягу весенний рецидив замучил.

Спустя много вёсен - уже в нынешнем мае - та история всплыла из глубин памяти. Правда, теперь над Виталей сиял ореол в виде названия "Роскомнадзор".

- Что вы нам впариваете: в прежние времена и слова-то сего жуткого никто не знал. Какая связь между Виталей и той страшилкою? - возмутится читатель.

И зря. Зря возмущаетесь, уважаемый.

Связь есть.

Неадекват!

Не такой экстравагантный, как у Витали, но не менее убойный.

Судите сами.

Роскомнадзор прислал в американский Бостон, в "Кругозор" "…уведомление о внесении в "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено…".

Рядом с гиперссылкой "кругозорской" публикации - предостережение: в случае непринятия мер по удалению запрещенной информации и (или) ограничению доступа к сайту в интернете, доступ к нему будет ограничен.

"Кровь в виски, клокочет в вене", - как писал Владимир Владимирович (не Пу.., а постарше - Маяковский). В голове не укладовалось: неуж-то посмел "Кругозор" тайну какую государства РФ выдать?

Кинулся я к указанной гиперссылке. Публикация девятилетней давности: февраль 2010 года. В рубрике "Строфы" - поэтическая подборка Андрея Дементьева, начинающаяся патриотическим стихотворением "Уезжают россияне из России".

…Будь благословен отъезд, -

Когда он к счастью.

Будь благословенна жизнь

Для тех, кто смел...

Лишь бы нам с собой не разлучаться, -

Дома иль за тридевять земель...

И - рукописный автограф поэта c тёплыми пожеланиями читателям "Кругозора".

- Пусть никакие океаны и расстояния не мешают нам общаться мыслями и чувствами, - говорил мне по телефону Андрей Дмитриевич накануне публикации. То же он выразил в автографе читателям.

…Э-э-э, так вот, оказывается, кто распространяет "информацию, запрещённую в РФ"! Один из известнейших советских и российских поэтов второй половины XX века, лауреат Государственной премии СССР, Пушкинской премии, Бунинской и многих международных премий, член Общественного совета при Президенте России. Так вот кого Путин через три года после той запретной "кругозорской" публикации награждал Орденом Почёта!..



Андрей Дементьев.

Стук главе Роскомнадзора А. А. Жарову

Александр Александрович, тёзка! Я, как вменяемый член общества человеческого, хоть и не связанный никогда с РФ, считаю своим долгом информировать Вас, что российский поэт Андрей Дементьев при жизни смел неоднократно публиковать стихотворение "Уезжают россияне из России" кроме "Кругозора" в феврале 2010 года также в разные иные годы в своих книгах и даже декламировать стих собственным голосом перед российскими и зарубежными читателями как в России, так и за её пределами.

Помимо этого - исключительно как тёзку - предостерегаю Вас: не все во вверенном Вам Роскомнадзоре ловят мышей! Из-за этого поднадзорные совсем страх потеряли - "информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено", обнародуют Росстат и куча других интернет-ресурсов. "Голос Америки", примером, недавно переплюнул Андрея Дементьева, не только выдав секрет, что уезжают россияне из России, а конкретизировав его: уезжает, оказывается, в дальнее зарубежье на постоянное жительство вшестеро больше людей, чем официально считается.

… Ну что, читатель, теперь вам ясна связь между нашим героем и Роскомнадзором? Не логично ли последнего представлять эдаким коллективным убогим Виталей?