Россия и Турция: зигзаги отношений

ТЕНДЕНЦИЯ

ОТ ОСМАН-БЕЯ - К ООН

В конце XV века (по разным источникам, это 1492, 1495 или 1497 гг.) начались первые межгосударственные контакты России и Османской империи, в Стамбул прибыло первое русское посольство во главе с Михаилом Плещеевым. К этому же времени относится первое появление на великокняжеской грамоте Ивана III (годы правления: 1462-1505) нового герба - двуглавого орла, который восходит к древнейшему хеттскому гербу. При нём также с 1492 г. был введён Новый год с 1 сентября (по древнему иудейскому празднику Рош-гашана, связанному с окончанием сбора урожая), из-за того, что церковное ожидание конца света и Страшного суда не оправдалось (это был 7000 год от сотворения мира). В Османской империи правил тогда султан Баязид II Дервиш (1481-1512 гг.). Баязид II разрешил русским купцам торговать в Османской империи.

Историческая справка. Предки современных турок - кочевые огузские племена впервые проникли на территорию современной Турции из районов Средней Азии, а ранее из Алтая, в XI веке. Крупнейший правитель турецких племён Осман-бей (правил около 1281-1324 гг.) фактически и стал основателем Османской (Оттоманской) империи. Миграция древних огузов упоминается у арабского географа аль-Адриси (XII век), который, в своем сочинении "Развлечение истомленного в странствии по областям" или "Книга Рожера", со слов одного из путешественников, описывает район Южного Урала, где упоминает реку Рузу (финно-угорское название реки Яик, ныне Урала): "… это река называется Руза. Это большая река, через нее переправляются на барках… Впадает (в нее - автор) большая река, текущая с севера от этой реки с больших гор, отделяющих страну гузов (огузов - автор) от страны басджиртов (башкир - автор)…".

А гузы (огузы) - предки турок, туркмен, азербайджанцев, гагаузов и каракалпаков. Википедия: "Книга Рожера (араб. "ал-Китаб ар-Руджжари", лат. Tabula Rogeriana, полное название "Нузхат ал-муштак фи-хтирак ал-афак", что переводится как "отрада страстно желающего пересечь мир") - комментарий ал-Идриси к карте известного в его время мира в виде серебряной планисферы на бумаге, над которым он работал в течение 18 лет при дворе сицилийского короля Рожера II. До наших дней дошли три манускрипта XIV-XV веков с книгой Рожера, из них два - в Национальной библиотеке Франции и один - в Бодлианской библиотеке Оксфорда".

В дальнейшем, хотя формально Турция оставалась с Россией в дружбе, турецкие правители стравливали войска Крымского ханства (существовало в 1443- 1783 гг., выделилось из Золотой Орды, с 1475 г. вассал Турции) с Россией, не позволяя усилиться Русскому государстве в районе Причерноморья, захватывая рабов для использования их невольничьих рынков и для работы на галерах.

Российско-турецкие отношения на протяжении всей своей истории характеризовались постоянными зигзагами. Периоды войн сменялись периодами сотрудничества, затем опять начинались конфликты, которые приводили к установлению временного сотрудничества.

РУССКО-ТУРЕЦКИЕ ПОБОИЩА

1) 1735- 1739 гг., велась Россией (в союзе с Австрией) за выход к Чёрному морю и для пресечения набегов крымских татар. Русские войска под командованием Б. К. Миниха взяли Азов, Очаков, Хотин, Яссы, дважды занимали Крым. Окончилась Белградским миром 1739 г.

2) 1768-74 гг., начата Турцией после отказа России вывести войска из Польши. Разгром турецких войск при Ларге и Кагуле (командующий П. А. Румянцев), турецкого флота в Чесменском бою, занятие Крыма заставили Османское правительство подписать Кючук-Кай-нарджийский мир 1774 г. 3) 1787-91 гг., начата Турцией с целью возвращения Крыма и других земель. Победы русских войск под командованием А. В. Суворова (Кинбурн, Фокшаны, Рымник, Измаил), русского флота под командованием Ф. Ф. Ушакова (Керченское сражение, Тендра, Калнакрия). Завершилась Ясским миром 1792 г.

4) 1806-12 гг., начата Турцией с целью возврата бывших своих владений в Северном Причерноморье и на Кавказе, а также в связи с ростом влияния России на Балканах. Победы русских войск и дипломатическое искусство М. И. Кутузова привели к Бухарестскому миру 1812 г.

5) 1828-29 гг., следствие кризиса Османской империи, вызванного Греческой национально-освободительной революцией 1821-29 гг. Русские войска взяли в Закавказье Карс и Эрзурум, разгромили турецкие войска в Болгарии, подошли к Константинополю (Стамбулу, название города по-турецки Istambul - тюркоязированное измененное название Константинополя). Завершилась Адрианопольскbм миром 1829 г.

6) 1877-78 гг., вызвана подъёмом национально-освободительного движения на Балканах. Основные события: сражение на Шипке, осада и взятие русскими войсками Плевны и Карса, зимний переход русских армии через Балканский хребет, победы у Шипки-Шейново, Филиппополя, взятие Адрианополя. Завершилась Сан-Стефанским миром 1878 г., решения которого пересмотрены на Берлинском конгрессе 1878 г. Способствовала освобождению народов Балканского полуострова от османского ига. В Первую мировую войну турецкие войска участвовали в боях на Кавказе и на Чёрном море против русских войск.

ПРОЯСНЕНИЯ

Русско-турецкий договор (подписан 23 июня 1724 г. в Стамбуле), о разграничении русских и турецких владений в Закавказье. Турция признала за Россией территорию, отошедшие к ней по русско-персидскому договору 1723 г.

Русско-турецкий союзный договор (подписан 3 января 1799 г. в Стамбуле), оформил вступление Турции в антифранцузскую коалицию.

Турция установила дипломатические отношения с Советской Россией в 1920 г., а 16 марта 1921 г. между двумя странами был заключен бессрочный Договор о дружбе и братстве. Однако лишь в 1991 г. в Турции отменен действовавший с 1920 г. запрет на деятельность коммунистической партии Турции, руководящие органы которой находились на территории бывшей ГДР.

Национально-освободительное движение турецкого народа (1918-1923 гг.) привело к образованию первой на Ближнем и Среднем Востоке республики (провозглашена 29 октября 1923 г.). Первым ее президентом был видный государственный деятель и военачальник Мустафа Кемаль Ататюрк, выступавший за национальную независимость страны. Под его руководством в Турции был проведен ряд демократических реформ. После смерти Ататюрка (1938 г.) внешняя политика Турции стала принимать прогерманскую, а к концу второй мировой войны - прозападную ориентацию.

После начала Великой Отечественной войны Советского Союза Турция объявила нейтралитет. Во время войны Турция поставляла гитлеровской Германии продовольствие и ценное сырьё (медь, хромовую руду, хлопок), пропускала, в нарушение подписанной в Монтрё конвенции, германские и итальянские военные корабли через проливы. В Турции широко развернулась враждебная Советскому Союзу деятельность пантюркистов, открыто требовавших захвата советских земель. На кавказской границе были сконцентрированы многочисленные турецкие войска. В апреле 1944 г. Турция по требованию союзников прекратила поставки хрома в Германию, а в августе этого же года разорвала с ней дипломатические отношения. В феврале 1945 г., когда исход войны уже окончательно определился, Турция объявила войну Германии и Японии, причём турецкие государственные деятели и не скрывали, что этот "символический акт", лишённый какого бы то ни было военного смысла, имеет целью обеспечить Турцию доступ в Организацию Объединённых наций.

АТЛАНТИЧЕСКИЙ КРЕН И "ГОЛУБОЙ ПОТОК - 2"

Атлантический крен в турецкой внешней политике усилился после шагов, предпринятых советским правительством в отношении Турции в 1945-1946 гг. - денонсация в 1945 г. советско-турецкого Договора о дружбе и нейтралитете, выдвижение в 1946 г. требований пересмотра международной Конвенции 1936 г. в Монтрё о режиме Черноморских проливов в направлении обеспечения безопасности проливной зоны путем совместной с СССР обороны.

В 1947 г. турецкое правительство заключило с США соглашение об оказании Турции военной помощи в рамках "доктрины Трумэна", в 1948 г. - экономической помощи по "плану Маршалла". В 1952 г. Турция вступила в НАТО, в 1959 г. заключила соглашение с США о военном сотрудничестве, предоставившее американцам право иметь на турецкой территории военные базы - в основном военно-технической разведки и авиабазу Инджирлик (Адана) на средиземноморском побережье. В 1975-78 гг. в связи с обострением американо-турецких отношений военные базы США на турецкой территории были закрыты. Были заключены американо-турецкое соглашение о сотрудничестве в области "совместной обороны и экономики" 1980 г., а также "Меморандум доверия" 1982 г.

Руководство страны объявило о намерении сделать Турцию членом ЕС и добиться того, чтобы к концу нынешнего столетия она вышла на уровень западноевропейских стран по состоянию на середину 80-х гг. В 1987 г. Турция официально обратилась в ЕС с просьбой о приеме ее в эту организацию в качестве полноправного члена (ассоциированным членом ЕС Турция является с 1963 г.). Рассмотрение вопроса о членстве Турции в ЕС отложено на неопределенное время.

Советско-турецкие отношения получили развитие с начала 70-х гг. прошлого века. В 1972 г. была подписана Декларация о принципах добрососедских отношений между СССР и Турцией, основные цели которой полностью соответствуют Заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. В марте 1977 г. было заключено советско-турецкое соглашение о научно-техническом и экономическом сотрудничестве. Важное значение для дальнейшего укрепления и развития взаимовыгодных советско-турецких отношений имело подписание в июне 1978 г. Политического документа о принципах добрососедского и дружественного сотрудничества между СССР и Турецкой Республикой.

При экономическом и техническом содействии СССР в Турции были построены ряд промышленных и энергетических объектов. В 1972 г. сдан в эксплуатацию завод серной кислоты в Бандырме. В 1973 г. построен нефтеперерабатывающий завод в окрестностях Измира, в 1975 г.- завод древесноволокнистых плит в Артвине. В 1979 г. вступили в строй действующих металлургический завод в Искендеруне и алюминиевый завод в Сейдишехире. Совместно были построены плотина и водохранилище на пограничной реке Ахурян (Арпачай).

Активно развивались новые формы российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества, в том числе путем создания совместных предприятий, строительства турецкими фирмами в "демократической" России, главным образом в счет поставок газа, разных объектов социально-культурного назначения (отели, санатории, больницы и т. д.). Однако зигзаги в отношениях продолжали сохраняться.

Турция, вслед за Германией, требует от России возвращения трофеев, в частности "Золото Трои", вывезенное после II мировой войны из Берлина. В 1999 г. в Стамбуле заключены два пакета важных соглашений. Первый - о сооружении нефтепровода Баку-Джейхан, который через Грузию должен связать азербайджанские нефтяные месторождения Каспия с турецким нефтяным терминалом в Средиземном море. Его торжественно подписали президенты Грузии, Турции, Азербайджана. В качестве наблюдателя президент США, к ним с отдельным соглашением присоединился президент Казахстана. Второй пакет (те же участники плюс президент Туркмении) - по транскаспийскому газовому проекту, в соответствии с которым туркменский природный газ по дну Каспия будет поступать в Азербайджан, а затем через Грузию в Турцию. Этими соглашениями Россия вытесняется из Кавказа, так как она нигде и ни в чем не участвует. Предполагаемый путь нефти через Россию не возможен, главная причина - война в Чечне. Однако "Газпром" подписывает контракт с западными партнерами на строительство газопровода по проекту "Голубой поток" через Черное море в Турцию, в 2000 г. газопровод начал работу.

В 2003 г. с российской стороны заявляется, что из-за требования турецкой стороны уменьшить цену российского газа и сократить объемы поставок "Голубой поток" бездействует. 14 февраля 2004 г. рухнул купол из стекла и бетона аквапарка "Трансвааль" в Москве, погибло около 30 человек, ранено около ста. Основная версия - некачественно изготовленный фундамент. Строительство вела турецкая компания, аквапарк сдан в эксплуатацию в сентябре 2002 г. Подделки и фальсифицированный товар заполнили полки многочисленных российских магазинов и супермаркетов, больше всего фальсификации на рынке мясных и рыбных консервов, йогуртов, кетчупов, майонезов и кондитерских изделий, вин. Вся парфюмерия, якобы французская, все швейные изделия, обувь - итальянские или немецкие, на самом деле китайские, польские или турецкие. В 2005 году, в город Самсун (Турция) прибыл президент РФ Путин, здесь официально выводится на проектную мощность газопровод "Голубой поток", связывающий напрямую по дну Черного моря Россию и Турцию. Сюда же прибыли премьеры Турции и Италии, в 2000 г. начато сооружение этого газопровода российским Газпромом, турецкой нефтегазовой корпорацией "Боташ" при активном участии итальянского концерна "ЭНИ".

В 2009 году премьер Путин в Турции склонил турецкое руководство к строительству газопровода "Южный поток" в Черном море, Россия дала обязательство обсуждать свое участие в нефтепроводе Самсун - Джейхан, позволяющем поставлять нефть в обход Босфора. Об этом договорились в присутствии итальянского премьера С. Берлускони Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Таким образом, Россия нанесла ответный удар на подписанное ранее соглашение по проекту "Набукко". Позиции российского проекта пошатнулись после того, как 13 июля страны - участницы конкурирующего проекта "Набукко" - Турция, Болгария, Румыния, Венгрия и Австрия - заключили соглашение, регулирующее правовые условия для реализации этого проекта. Еще 1 июля вице-премьер Игорь Сечин на переговорах с делегацией Турции пригласил эту страну участвовать в "Южном потоке". Одновременно стороны достигли договоренности начать работы по проекту газопровода "Голубой поток-2" из России в Турцию.

ТРУБА ГАЗПРОМА, С-400, ЧТО ГРЯДЁТ…

В 2014 году "Газпром" отказался от строительства газопровода "Южный поток". Вместо этого труба аналогичной мощности будет построена в Турцию. Об этом в Турции объявили президент России Владимир Путин и предправления "Газпрома" Алексей Миллер. Сначала Путин в очередной раз критиковал Еврокомиссию, "которая не способствует реализации" проекта "Южный поток": "Мы не можем начать строительство в море до тех пор, пока у нас нет разрешения от Болгарии, а начать стройку в море, подойти к болгарскому берегу и остановиться - это просто нелепо". Поэтому Россия готова расширить "Голубой поток" и построить еще одну трубу в Турцию, "а если будет признано целесообразным - создать на турецкой территории, на границе с Грецией, и дополнительный газовый хаб для потребителей в Южной Европе". "Все, проект закрыт", - цитирует ТАСС слова Миллера о "Южном потоке", сказанные им сразу после выступления Путина. А "Интерфакс" со ссылкой на Миллера сообщил, что "Газпром" и Botas подписали меморандум о строительстве трубы аналогичной мощности из России в Турцию. Газопровод "Южный поток" мощностью 63 млрд куб. м должен был пройти по акватории Черного моря в Бургас (Болгария) и дальше в страны Южной и Центральной Европы. Стоимость проекта - 23,5 млрд евро. По словам главы государства, реализация проекта не может продолжаться в нынешних условиях. Путин уточнил, что Россия намерена построить новые трубопроводные системы, направленные на другие рынки, в том числе в Турцию.

В 2015 году президент Турции Тайип Эрдоган назвал ошибочным решение российских властей начать военные действия в Сирии. Президент Турции заявил, что Россия "может много потерять", если она "лишится такого друга, как Турция", пишет Reuters. Об этом он сообщил на фоне нарушения российской авиацией воздушного пространства страны и вмешательства Москвы в конфликт в Сирии. Эрдоган отметил, что нарушение воздушного пространства Турции не останется без ответа. РФ признала факт нарушения воздушного пространства Турции. Эрдоган на фоне обострения в отношениях Анкары и Москвы из-за неоднократного нарушения турецкого воздушного пространства российской авиацией пригрозил отказом от российского газа. Кроме того, глава республики намекнул, что Анкара может обойтись без помощи России в строительстве атомной электростанции "Аккую" на южном побережье Турции.

24 ноября российский военный самолет Су-24 при возвращении на авиабазу "Хмеймим" был сбит турецким истребителем F-16 на территории Сирии. Один из летчиков погиб, другой был спасен и доставлен на российскую базу, при проведении поисково-спасательной операции был подбит российский военно-транспортный вертолет Ми-8, в результате чего погиб морской пехотинец. Президент России Владимир Путин назвал инцидент с Су-24 в Сирии ударом в спину. Путин назвал Турцию пособницей террористов. Меж тем Российские ВКС наносят удары по нефтяным скважинам ИГИЛ, самолеты российской авиации наносят удары по объектам добычи, хранения и переработки нефти. Разрыв экономических отношений с Турцией начался по всем направлениям: туризму, энергетике, поставкам одежды, обуви и др. Россия приостанавливает действие безвизового режима с Турцией с 1 января 2016 года. Проходят акции протеста против действий Турции.

С 1 января 2016 года приостанавливает действие безвизового режима между Россией и Турцией, запрещено ввозить ряд сельхозпродукции и сырья турецкого происхождения. Однако к осени этого же года Россия снимает ограничения в сфере туризма с Турцией, заявил президент В. Путин на совещании с членами правительства. "Газпром" готов при изменении политической ситуации в короткие сроки расконсервировать проект "Южный поток". Состоялся первый, после разрыва отношений между Россией и Турцией, телефонный разговор Путина и турецкого президента Реджэпа Эрдогана. О том, что такой разговор может состояться, после письма Эрдогана с извинениями за сбитый российский самолет, сообщали СМИ. Решение Эрдогана явилось результатом давления турецкого бизнеса, который понес потери. Это и гостиничный бизнес, и производители сельскохозяйственной продукции, и строительство. 19 декабря во время открытия фотовыставки "Россия глазами турок" в Анкаре убит посол России в Турции Андрей Карлов. 29 декабря Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Достигнутые по Сирии договоренности являются результатом работы с Турцией и Ираном. Путин согласился с предложением Минобороны сократить военное присутствие РФ в Сирии.

2017 год. Россия, Иран и Турция на встрече в Астане (Казахстан) договорились создать трехсторонний механизм контроля за соблюдением перемирия в Сирии. 4 мая в столице Казахстана Астане руководители делегаций Турции, Ирана и России в присутствии делегатов сирийской вооруженной оппозиции подписали меморандум о создании в Сирии 5 зон деэскалации. Принятие этого документа анонсировали 3 мая президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров в Сочи. Президент Путин посетил Турцию, где обсудил с турецким президентом Эрдоганом вопросы сирийского урегулирования, торгово-экономических проблем, российский туризм в Турцию увеличился в 11 раз.

19 января этого года Турция официально подтвердила свое согласие на строительство морской части второй нитки "Турецкого потока". Соответствующее разрешение на укладку трубы в своих прибрежных водах страна передала по дипломатическим каналам, сообщил "Газпром". А 20 января Анкара официально объявила о начале военной операции на территории Сирии около города Африн. Заявленная цель операции - охрана границ и борьба с боевиками "Исламского государства". Российские военные, дислоцировавшиеся в сирийском Африне, покинули район после старта операции ВС Турции "Оливковая ветвь". Об этом сообщает Минобороны РФ. Ведомство поясняет, что решение о перемещении российских военнослужащих объясняется соображениями безопасности. Решение о проведении операции в Африне было принято турецкими властями после того, как представитель возглавляемой США международной коалиции заявил о создании в Сирии "сил безопасности границы". Курды попросили Россию остановить Анкару, начавшую военную операцию на севере Сирии. Франция уже созвала Совбез ООН для проведения срочных консультаций.

Президент Турции заявил, что у Анкара есть договоренность с Москвой по операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне. По его словам, Турция добивается уничтожения террористической зоны вдоль своей границы. Он также ранее заявил, что благодаря успеху операции в Африн смогут вернуться сирийцы. Между тем, курды заявили, что Россия предала их, так как нарушила некие договоренности. Главнокомандующий курдских бойцов YPG Сипан Хемо обвинил Россию в предательстве за то, что она отказалась защищать сирийских курдов во время военной операции Турции в Африне. Об этом сообщается на официальном сайте YPG. YPG - военизированные отряды курдов на территории Сирийского Курдистана, аффилированные с Рабочей партией Курдистана, которую Анкара считает террористической.

Конгресс национального диалога Сирии официально открылся в Сочи 30 января после задержки, возникшей из-за ожидания участников. Для участия в конгрессе нацдиалога Сирии прибыли более 1,5 тыс. делегатов, в том числе 107 представителей внешней оппозиции. Также в работе Конгресса участвовали представители Турции, Ирана, некоторых арабских стран и офиса спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Несмотря на все попытки сорвать самый важный, без преувеличения, этап мирного урегулирования, конгресс национального диалога Сирии все-таки состоялся.

Руководитель Военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел назвал "огромным вызовом для систем вооружений альянса" на территории Турции зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 "Триумф", приобретаемый Анкарой у Москвы.

Генерал добавил, что С-400 не совместима с интегрированной системой вооружений НАТО - об этом сообщает ТАСС - и продолжил, что в случае приобретения ЗРК должна будет использоваться как обособленная единица вооружений. "Но даже как не интегрированная, она будет представлять огромный вызов для всех; Турция - независима в выборе приобретаемых вооружений, но "у любого решения, будь оно личное или государственное, есть последствия".

В случае с С-400, - сказал генерал, - угроза в том, что в Турцию "должна прибыть команда российских экспертов, чтобы помочь установить ее и ввести в эксплуатацию, наполнить базу данных", а такую ситуацию сложно представить.

ПУТИН НЕ ВИДИТ ПРЕПЯТСТВИЙ

Турецкий суд выдал ордер на арест проживающего в США оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и семи его сторонников по обвинению в причастности к убийству посла России в Турции Андрея Карлова в декабре 2016 года, сообщает телеканал Haberturk . Телеканал ссылается на решение суда, согласно которому Гюлен дал приказ об убийстве Карлова.

Путин 3-4 апреля посетил с визитом Анкару, где состоялось заседание Совета сотрудничества высшего уровня с участием лидеров России и Турции. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган также провели отдельную встречу и по видеосвязи приняли участие в церемонии закладки атомной электростанции "Аккую". Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции дали старт началу строительства АЭС "Аккую".

Атомная электростанция станет первой на территории Турции. Она включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками, каждый из них мощностью 1,2 тыс. МВт. Пуск первого блока "Аккую" запланирован на 2023 год. Российский лидер сообщил, что товарооборот между двумя странами в 2017 году вырос на 40% и составил $22 млрд. Путин подчеркнул, что сотрудничество развивается по самым разным направлениям.

Путин и Эрдоган на встрече в Анкаре обсудили поставки томатов в Россию. В военно-технической сфере приоритетом является реализация контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф". Исходим из того, что в ходе предстоящего заседания профильной межправительственной комиссии будут предметно обсуждены перспективы дальнейших поставок в Турцию современной российской продукции военного назначения, - сказал Владимир Путин. Реджеп Тайип Эрдоган проинформировал российского коллегу о действиях турецкой армии в сирийском регионе Африн (операция "Оливковая ветвь"). Турецкие войска заняли столицу курдской провинции, руководствуясь соображениями обороны, подчеркнул он. 20 января Турция начала в сирийском Африне операцию "Оливковая ветвь". 18 марта Эрдоган объявил о взятии города турецкими военными. Позже он пообещал продолжить боевые действия в Манбидже и Идлибе. В конце марта Эрдоган заявил о готовности к проведению новых антитеррористических операций в приграничных районах Сирии.

В свою очередь, Владимир Путин рассказал о так называемом "деле Скрипаля". Российский лидер заметил, что, по данным экспертов, производить ядовитое вещество, которое было использовано для отравления, способны 20 государств.

После восстановления отношений между Россией и Турцией Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели 8 встреч и около 20 телефонных разговоров. Путин заявил о появлении российско-турецкого инвестфонда. Соглашение о его создании подписано после Совета стран на высшем уровне. Объем совместных инвестиций составит около $1 млрд. Путин не видит препятствий в налаживании отношений с Турцией. 4 апреля в Анкаре состоялась встреча лидеров России, Турции и Ирана, которая была посвящена Сирии.

Однако противоречия между союзниками пока мешают перейти к полноценному политическому процессу решения проблемы с зонами деэскалации. Президент России Владимир Путин, президент Ирана Хассан Роухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе трехстороннего саммита в Анкаре приняли совместное заявление, в котором "подчеркнули твердую и неразрывную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии и ее светскому характеру".

Кроме того, главы трех государств призвали страны ООН и международные организации увеличить объем гуманитарной помощи, поставляемой в эту страну. Президенты констатировали, что переговоры в Астане стали единственной инициативой, которая помогла снизить уровень насилия в этой стране, где с 2011 года идет гражданская война.

На фото - Турция, Анкара.