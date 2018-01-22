Путинская воровская вертикаль даёт системный сбой

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Неудача за неудачей сваливаются на Кремль: не так давно рухнула российская ракета, утопив вместе с собой 18 иностранных спутников; Олимпиада в Сочи-2014 ретроспективно проиграна разгромно; в Южную Корею не пускают, а сам напичканный мельдонием российский спорт предстал перед изумленным миром в качестве прямого филиала КГБ-ФСБ...

Черная полоса и во внешней политике: в США - бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР и уточнил, что связывался с россиянами по указанию команды Президента, а также заявил о готовности сотрудничать со следствием. Он рассказал про закулисные сделки Трампа. Французы - арестовали российского олигарха, одного из путинских "ходячих кошельков"...

История его - и печальна, и поучительна, и с каждым новым днем раскрывается в красках всё более ярких. По сути, дело российского сенатора Керимова уже обросло деталями - самыми любопытными - настолько, что может запросто служить кратким гидом в такой феномен, как "Путинская Россия".

Целиком ложась в канву "Дела Путинского триллиона", начатого американской правоохранительной системой, история русского ворюги во Франции, то есть "Дело миллиарда Керимова" представляет отдельный интерес.

Сам скандал вспыхнул 20 ноября минувшго года, российского ворья во власти и их содержанок вне Кремля вызволить своего подельника но только 4 декабря французская фемида обнародовала цифры - совершенно фантастические для Европы 21-го века: русская мафия ввозит в страну сотни миллионов евро в огромных чемоданах (!), и через разветвленную сеть своей мафии отмывает эти грязные деньги, скупая недвижимость на Лазурном Берегу.

Пока что выявлена сумма чуть меньше миллиарда, но следствие уверено, что это - только начало...

Ну и самая примечательная деталь задержания. Россияне попались на обыкновенной жадности, которая всегда губила фраеров: чтобы платить меньше налогов, они частенько пускали по кругу одну и ту же недвижимость, уменьшив ее стоимость раз в десять...

Именно налоговая служба и вцепилась в них, в то время, как все прочие были, очевидно, уже подкуплены русскими - что показательно уже для современной Франции, селяви...

Конечно же, эта история демонстрирует явный системный сбой путинской воровской вертикали: ей всё труднее находить кадры для своих махинаций, а старые всё чаще и чаще нервничают, запуская руки в общак - на чем эта вертикаль и подскользнулась в Ницце.

Теперь, внимательно следя за скорыми перестановками, внезапными смертями "от инфаркта" и "уходами на пенсию" в Мордоре можно будет составить общую карту ответственных за "французское направление" лиц из путинского кагала...

Глубоко показательны в этой истории комбинированные попытки российского ворья во власти и их содержанок вне Кремля вызволить своего подельника - столь же наглые, сколь и глупые.

Вслед за рупором Путина - Песковым, заверещавшим о "защите законных интересов" этого "гражданина РФ" с его "сенаторским статусом", спикер Совета Федерации Матвиенко выступила с протестом ареста, назвав его "беспрецендентным случаем", а самого Керимова - "грамотным человеком"...

Поспешил вложить сюда свои пять копеек и Глава Совета муфтиев России и главный "мусульманин во власти" Равиль Гайнутдин (назвав разбойника "братом" и "известным меценатом"), который включился в сие сугубо земное дело и лично явился с челобитной в посольство Франции в Москве, бросив свое служение небесам...

Вообще по всей России прокатилась волна протеста против ущемления прав этого примерного россиянина, впрочем, уже выпущенного французами под залог в 40 миллионов евро.

И всё же настоящей вишенькой, венчающей весь этот шапито, стало письмо Президенту Франции Макрону, под которым подписались 13 российских кавалеров Ордена Почетного Легиона - высшей награды Франции. В этой чертовой дюжине олигарх-миллирадер Прохоров, депутат Госдумы Чилингаров и главный банкир страны Греф соседствуют с такими мэтрами русского искусства, как режиссеры Павел Лунгин и Андрей Кончаловский, бывший гендиректор Большого театра Анатолий Иксанов, скульптор Зураб Церетели, дирижер Юрий Башмет, писатель Виктор Ерофеев... Не осталась в стороне и российская наука, представленная подписью Юрия Осипова - экс-Президента Российской Академии Наук...

В этой связи невозможно не вспомнить другое подобное послание в конце этого лета - "Письмо Двадцати" в котором двадцать российских писателей, публицистов, художников обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой помиловать отбывающего в этой стране пожизненное заключение Ильича Рамиреса Санчеса, известного как Карлос Шакал.

Этот Шакал, на совести которого жизнь не менее 80 граждан Европы, Америки, Палестины, Израиля... сотрудничал с подачи Кремля - с Муамаром Каддафи, Хафизом Асадом, Саддамом Хусейном, Фиделем Кастро, убивал людей, разъезжая по всем континентам под прикрытием настоящих дипломатических документов стран-саттеллитов коммунистической Москвы.

Задание моим французским читателям: найдите хотя бы одно отличие этого "Письма Тринадцати" подписанного респектабельными Героями Франции от "Письма Двадцати", подписанного откровенными псами планетарного реваншизма путинской России!

Да, никто из этой двадцатки кремлевских служитилей муз, в числе которых рядом с Александром Прохановым затесался и русский недочеченец Герман Садулаев - не является Кавалером Почетного Легиона. Псу, как известно, далеко по мастерству изворотливости до шакала...

Теперь французам должна быть очевидна совершенная одержимость всех лояльных Кремлю русских деятелей искусств "Путинизмом Головного Мозга", а высшая награда Франции на их лацкане только усиливает вред от них человечеству.

Может, пора Комиссии по Присвоению Высших Наград Франции последовать примеру Международного Олимпийского Комитета, пока еще не поздно?