Небольшая вероятность того, что в ближайшие 2-3 месяца в России рухнет существующий режим

ЭКСПЕРТ

Как считает российский политолог, публицист и политический деятель Андрей Пионтковский, вероятность того, что "режим уйдет со сцены до 18 марта", "очень маленькая, но не нулевая". В этом контексте он рассказал о том, что в подобных случаях всегда имеет место сочетание двух факторов: "уличный протест и раскол элит".

Верните земли Золотой Орде! - Пионтковский поиздевался над Лавровым. "С одной стороны, Навальный объявил, по существу, бессрочную кампанию гражданского неповиновения, которая предусматривает большие марши, - напомнил Пионтковский. "Можно много говорить о Навальном, во многом я с ним не согласен, например, по его украинской позиции, но он - единственный человек в России, который способен выводить десятки тысяч людей на акции протеста в сотне городов", - признал оппозиционер.

В контексте второго фактора - раскола элит - Пионтковский напомнил о новых персональных санкциях против лиц из ближайшего окружения Путина. "Сейчас в России кардинально изменилась ситуация. Я говорю с вами из Вашингтона - город наполнен представителями российских олигархов, крупных чиновников и их юридических контор. Они ходят и выясняют, как бы с кем бы можно было договориться, чтобы их не включили в санкционный список", - сообщил он.

Это фактически означает, что "Путин из гаранта безопасности - и личной, и их активов - превратился в явную угрозу, потому что закон о санкциях явно говорит, что в список будут внесены те, кто приближены к Путину".

Таким образом, "ситуация довольно напряженная, особенно если достаточно массовый протест будет сопровождаться очень серьезными колебаниями элит, в том числе медийных. Ведь очень важно, как эти события будут освещаться на телевидении", - сделал вывод Пионтковский.

Исходя из этого, он озвучил прогноз: "В долгосрочном плане Путину не решить эту проблему. А что касается того, что произойдет в эти 2-3 месяца - несколько процентов на падение этого режима я бы оставил"

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На фото - тысячи россиян в 100 городах России вышли на акцию протеста против Путина.