Россия - унтер-офицерша

ФЕЛЬЕТОН

Гоголевский "Ревизор". Ни в чем не повинную унтер-офицершу по ошибке высек городничий. Она пожаловалась Хлестакову, которого считали ревизором.

- Унтер-офицерша налгала вам, будто бы я ее высек она врет, ей-богу, врет. Она сама себя высекла, - ответствовал городничий.

И стала эта парадоксальная фраза крылатой, произноcят её, говоря о человеке, ставшем жертвой собственной неосмотрительности.

Классика - она на то и классика, что всегда актуальна. Вот уж 182 года минуло, как Николай Гоголь прочёл на утре у Василия Жуковского своего новорождённого "Ревизора", а его унтер-офицерша - вот она, ненаглядная, - на виду и слуху всего мира: например, в виде вечно грозящей встать с колен России.

Взять недавний ответ российской власти на западные санкции, введением которых Россия наказывает сама себя. Хоть ещё во времена Гоголя подобное считалось верхом идиотизма, тем не менее чиновник понес наказание.

"На городничего, батюшка, пришла (жаловаться). Высек, батюшка! По ошибке, отец мой! Бабы наши задрались на рынке, а полиция не подоспела, да и схвати меня. Да так отрапортовали - два дни сидеть не могла. Да делать-то, конечно, нечего. А за ошибку повели ему заплатить штраф. Мне от своего счастья неча отказываться, а деньги бы мне теперь очень пригодились".

А вот наши господа хорошие, в отличие от гоголевского чиновника, который после жалобы вдовы здорово перепугался, - они, наши господа свои ошибки не признают. И ответственности никакой за них не несут. Неча перед западниками преклоняться! Точка!

США подвергли санкциям коррумпированных российских чиновников и миллиардеров. Наше же правительство наказывает за это собственный народ, включая малолетних сирот. Не случайно ходит сравнивнние названных ответных санкций… с бомбёжкой нашими же вооружёнными силами Воронежа. Мол, выколю себе глаз, чтоб у моей тёщи был кривой зять!.

Но посудите, читатели: ведь по эффективности ни бомбардировки Воронежа, ни окривление зятя несравнимы с российской ответкой - абсурдным дилетантским "импортозамещением". Например, в молочной продукции РФ - суррогатами из пальмового масла вместо ещё недавних полезных и вкусных натуральные продуктов.

Не удивительно: в созданной ситуации у этой отрасли выхода иного нет, ведь родить и вырастить несколько миллионов молочных коров за короткий срок невозможно. Впрочем, никто и не собирается так делать. А выпускать молочные продукты заводам же необходимо…

Во многих странах от ввоза пальмового масла отказались давно, ибо его употребление наносит серьёзный ущерб здоровью людей - клетки этого масла, откладываясь на стенках сосудов, содействуют образованию тромбов. Это провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ожирения, болезни Альцгеймера. Кроме того, пальмовое масло - очень сильный канцероген, оно способно вызывать онкологические процессы.

Одако в России пальмовое масло используют даже в молочных смесях для кормления младенцев. Помнится, когда запрещали голландские сыры и итальянский сервелат, нам говорили, что это пойдет на пользу, будет всё свое. Четыре года прошло, где своё?

Одно дело - запрещать помидоры и колбасу, и совсем другое - лекарства, особенно с учетом того, что собственная фармацевтическая отрасль не развита. Отказ от качественных западных лекарств станет причиной национальной катастрофы. Заниматься самодеятельностью за счет здоровья и жизней собственных граждан - это же настоящее вредительство!

Какую цель преследует власть такими сомнительными ответами на санкции? Обыкновенным популизмом - показать народу, что нам все нипочем, мы и не такое пережили. "Я от бабушки ушел, и от дедушки ушел, а от тебя госдеп, и подавно уйду!". Почему не запретили импорт западных автомобилей, особенно представительского класса? Ведь отсутствие "мерседесов" и тем более "шевролет" наши граждане как-нибудь проживут, чего нельзя сказать про лекарства. Почему не запретили швейцарские часы или американские айфоны? Так ведь эти товары нужны нашим господам ? представителям буржуазной элиты! А наша власть обижать их не будет - родственные души... И прогрессивный налог не вводят по этой же причине. Народ наш всё это молча стерпит - привыкший он к такому; ну, а президент и правительство, которых их работодатель-народ нанял на службу, смогут благополучно покупать мерсы, бэхи и прочие айфоны на валюту, которую удалось сэкономить благодаря переводу наванного работодателя с качественных продуктов и

Но не все так плохо! Власти же решат сразу две главные задачи. Во-первых, поддержат многомиллионный бизнес приближенных к ним владельцев заводов, газет, параходов по производству сомнительных "импортозамеителей"-лекарств. А во-вторых - избавятся от затрат на содержание нетрудоспособных рабов, срок жизни которых должен резко сократиться.Запреты на ввоз лекарств закончатся так же, как запрет на ввоз продуктов питания - отечественная индустрия не сможет поставить качественных аналогов, а цены на паршивые вырастут. Больное население просто вымрет, а власти того только и требуется, дабы не платить пенсии.

Как по Жванецкому: "Нас должно быть меньше!"…