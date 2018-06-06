Россия: о возможности преобразований эволюционным путём

ЭПИЦЕНТР

Речь пойдет о возможности преобразований в России парламентским путём. Идея хорошая, правильная и даже на примере некоторых государств проверенная. Можно вспомнить конституцию 3 мая, когда-то, да и теперь как минимум в исторической памяти, объединяющей Польшу-Литву и Украину, можно рассмотреть действенность наполеоновского конституционного трактата на парламентаризм Старого и Нового света, но всё это, увы, к теме моих рассуждений отношения не имеет. Наша история - российская, а, следовательно, как писал знаток конституций Запада,



"Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать -…"

Я остановлюсь на этой - последней - строке, дальше и без меня все помнят стих Ф.Тютчева.

Начнём по порядку. Парламентаризму России всего 100 с небольшим годков. Воспоминания о новгородском или псковском вече не в счет. Они были уничтожены деспотизмом развивающегося и формирующегося московского царства, т.е. "своею собственной рукой" - да и слишком давно то было, мало кто помнит. Поэтому те ностальгические воспоминания оставим в исторических летописях.

Безусловно, с возрождением, а точнее, с возвращением к цивилизационному пути развития демократии и либерализма парламентская система России пыталась пойти по европейскому и североамериканскому пути. Что поделать - мракобесие и Столыпин быстро встали на её пути. Формирование эволюции было прервано массовым приходом народов и населения к революционному пути развития. К чему это привело страну - некоторые ещё помнят, несмотря на все старания как предыдущих ХХ века "специалистов" института ленинизма, так и нынешних, вроде как из ХХI века, последователей из "военно-истерического" общества, или даже "профессоров и деканов" Московского университета.

Говорить об эволюционных процессах в Верховном Совете СССР тоже не буду. Как это происходило по формулам "неважно кто голосует, важно, кто считает" и "народ и партия едины - различны только магазины" всем должно быть и памятно, и ясно. Конечно, почти свободные выборы Народных депутатов в самом конце исторического периода, щедро политого кровью своих народов, расплачивавшихся за "светлый" революционный путь, вселяли некоторый оптимизм. Его даже успели реализовать депутаты из Литовской Республики, хотя не стоит никогда забывать, что и там парламентариям очень сильно помог народ - вставший и, увы, легший под гусеницы советских танков у вильнюсского телецентра и Сеймаса.

Реальную "эволюцию" вся страна, и весь мир наблюдал на лицах улюлюкавших, стучавших ногами и свистевших во главе со своим лидером, звонящим в колокольчик, в то время, когда народный избранник академик Андрей Дмитриевич Сахаров пытался донести до них и до граждан проект эволюционного пути развития. Зашикали. Своего добились. Убили. Это было последнее выступление великого гуманиста, осознавшего, к чему может привести стремление к силовому, военному решению всех проблем. Не сбоку, а изнутри понявшего, что государство, у которого в друзьях только "армия и флот" к демократии, либерализму и человечности никакого отношения не имеет и иметь не может.

Однако август 1991 года подарил надежды на реальность парламентского эволюционного пути. К сожалению, этим надеждам было не суждено оправдаться. В недрах парламента всё равно бурлила советская номенклатура. 1993 год поставил жирную точку на надеждах на эволюционный путь развития. Правды ради необходимо напомнить: призывавшие с главной парламентской трибуны к насилию, бомбёжке Кремля и прочим безобразиям отделались лёгким испугом. Легко смогли, не без помощи "кровожадного" Б.Н.Ельцина, неплохо устроиться и в губернаторских, и в деканских, и в профессорских креслах. Опять что-то с эволюционным путём в России не получилось.

Дальнейшее ещё более показательно. Парламентаризм процветал. Один созыв Государственной думы сменялся другим. Кто-то уцепился за тёплое кресло с желанием остаться в нём видимо пожизненно. На память, прежде всего, приходят бессменные Жириновский и Зюганов. Кто-то "эволюционировал" и из зелёных и пушистых яблочников превращался в мизулиных и яровых. Другие после бескомпромиссной борьбы "Единства" и "ОВР" сливались и превращались в "Единую Россию".

В общем, процесс шёл и идти продолжает. Но нет уже в парламенте России Старовойтовой, Щекочихина, Немцова, многих других. Нет "ДВР", "СПС", "Яблока", и даже "Нашего дома Россия". Рискну предположить с большой долей вероятности - в следующей каденции не будет уже и "Справедливой России", и "ЛДПР". Необходимость в их присутствии для Кремля уже очень мало мотивирована.

Кто-то считает, что это эволюция? Мне кажется, что это больше напоминает совсем другой процесс - в современной России его принято называть "построением вертикали власти".

Прошу прощения за этот затянувшийся экскурс в короткую историю парламентаризма в России. Да, некоторые сбои в налаженной как "Армада" машине современного российского парламентаризма случаются. Ройзман может стать даже мэром одного из самых крупных и важных для страны городов, но ненадолго, процесс будет подправлен. Могут в столице и других городах с особенно непослушными жителями, начитавшимися и наслушавшимся не только СМИ государственной пропагандистской машины, избрать местных депутатов - но их полномочия во многом почти ничтожны. И не забывайте: власть зорко следит, чтобы контрольный пакет голосов оставался в её крепких "вагоноремонтных", силовых руках.

Есть ли в такой ситуации шанс на эволюционный путь? Есть, но видимо для этого нужно куда больше времени, чем понадобилось Моисею и его народу, чтобы забыть о своём рабском прошлом. Т.е. "Жить в эту пору прекрасную уж не придётся ни мне, ни тебе" - писал российский поэт.

Есть ли другой путь? Должен быть! Иначе самая большая в мире по площади страна рискует отстать от всего человечества НАВСЕГДА. Без эволюции будущего нет.