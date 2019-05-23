Нет сбережений…
Сегодня так живёт большинство российских семей
Эту ошарашивающую информацию поведало издание "
"Эта цифра остается более-менее стабильной с 2012 года. В 2008-2011 годах мы фиксировали показатели, характерные для экономического кризиса: доля сберегателей была существенно ниже", - заявил РБК социолог Левада Степан Гончаров.
По данным аналитиков, средний размер сбережений не превышает 219 тысяч рублей. При этом половина российских семей с накоплениями располагают сбережениями меньше 56,5 тысяч рублей.
Накопления в основном могут позволить семьи с высоким доходом. Если в целом только 35% семей в состоянии откладывать средства, то среди россиян с высокими доходами этот показатель составляет 53%. В сегменте самых малообеспеченных только 23% обладают какими-либо накоплениями.
Треть респондентов заявили, что сейчас плохое время для того, чтобы сберегать средства. Россияне скептично относятся и к будущим возможностям - только 11% полагают, что в 2020 году возможностей для сбережений будет больше, чем сегодня.
Опрошенные изданием экономисты указывают, что главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей - низкий уровень доходов.
Реальные располагаемые доходы граждан падали на протяжении 2014?2017 годов, а в прошлом году показали незначительный рост на 0,1%. Об этом свидетельствуют новые данные Росстата.
… Что сказать, грустно от происходящего сегодня в правопреемнице бывшей "кипучей, могучей, никем непобедимой" советской империи. Людей жалко, их семьи.