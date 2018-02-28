Северный завод хоронят

АГОНИЯ

В Санкт-Петербурге закрывают одно из старейших предприятий страны - Ленинградский Северный завод. Работники уже получили уведомления об увольнении. Завод в свое время произвел известный самолет "Илья Муромец", первый российский истребитель С-17, У-2, Як-18, работал с авиаконструкторами Сикорским, Яковлевым, Поликарповым. После войны завод был перепрофилирован на выпуск зенитных ракет и выпускал в том числе ракеты к системам С-75, С-200, С-300, С-400. Завод не прекращал производство ни на день даже в блокаду, но путинское правление пережить ему, видимо, не удастся. Рабочие написали письмо в адрес Путина, - заключает автор, но говоря откровенно, они с тем же успехом могли писать его и одному известному немецкому рейхсканцлеру - и у того, и другого цель одна - полная ликвидация российской промышленности и России как государства.