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КругозорАГОНИЯ
март '18
АГОНИЯ

Северный завод хоронят

Германского нашествия страшнее

В Санкт-Петербурге закрывают одно из старейших предприятий страны - Ленинградский Северный завод. Работники уже получили уведомления об увольнении. Завод в свое время произвел известный самолет "Илья Муромец", первый российский истребитель С-17, У-2, Як-18, работал с авиаконструкторами Сикорским, Яковлевым, Поликарповым. После войны завод был перепрофилирован на выпуск зенитных ракет и выпускал в том числе ракеты к системам С-75, С-200, С-300, С-400. Завод не прекращал производство ни на день даже в блокаду, но путинское правление пережить ему, видимо, не удастся. Рабочие написали письмо в адрес Путина, - заключает автор, но говоря откровенно, они с тем же успехом могли писать его и одному известному немецкому рейхсканцлеру - и у того, и другого цель одна - полная ликвидация российской промышленности и России как государства.

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