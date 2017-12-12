Виктор Шендерович: в России ненависти к американскому народу нет - есть советский синдром осаждённой крепости, подогреваемый властями

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… идёт номенклатурная война. В её рамках искусство падает жертвой этой номенклатурной войны. Чем тупее власть, тем естественней конфликт культуры с ней… "Дело Серебрянникова" не имеет никакой связи с атакой на культуру. Это номенклатурная история, это борьба одного кремлёвского крыла с другим. С "помощью" Серебрянникова дают понять, кто в доме хозяин…