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У НАС В ГОСТЯХ ЖУРНАЛ "ЧАЙКА"
ноябрь '17
У НАС В ГОСТЯХ ЖУРНАЛ "ЧАЙКА"

Виктор Шендерович: в России ненависти к американскому народу нет - есть советский синдром осаждённой крепости, подогреваемый властями

Интервью американскому журналу "Чайка"

… идёт номенклатурная война. В её рамках искусство падает жертвой этой номенклатурной войны. Чем тупее власть, тем естественней конфликт культуры с ней… "Дело Серебрянникова" не  имеет никакой связи с атакой на культуру.  Это номенклатурная история, это борьба одного кремлёвского крыла с другим. С "помощью"  Серебрянникова дают понять, кто в доме хозяин…

 

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