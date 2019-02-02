Три жизни Теодора Шумовского,

ЛИЧНОСТЬ

Теодор Адамович Шумовский был старейшим в России востоковедом и являлся одним из авторов "Кругозора". Москвичка Наталья Дубинец предложила нашему журналу очерк об этой выдающейся личности.



Теодор Шумовский

"О, месяц весенний, о, май и хрусталь

Шутник ты, я вижу, насмешник и враль;

Целуешь губами ревнивого солнца,

А под ноги стелешь метельную шаль.

Вот так и про жизнь, не солгавши нимало,

У края её я промолвить могу,

Что в голову солнце меня целовало,

А ноги мои увязали в снегу".

/Аррани/

Имя Аррани - поэта и мыслителя, жившего в пятнадцатом веке - было открыто Т.А.Шумовским, человеком удивительной судьбы, жизнь которого вместила все жестокости и трагедии двадцатого века.

Теодор Адамович родился 2 февраля 1913 года на Украине, в городе Житомире, в семье польского служащего. Спасаясь от военных действий Первой мировой войны, в 1915 году семья с четырьмя сыновьями, старшему из которых, Станиславу, было 13 лет, переехала в Закавказье. Мама каждый год ездила на Волынь навещать своего отца. Уезжая в 1918 году, она прижала к себе своего младшего пятилетнего сыны Теодора. "Не плачь, мой мальчик, я скоро вернусь. Ты не один. Станислав уже взрослый - ему 16 лет. Двое средних, Иосиф и Казимир, тоже большие - одному 14, другому 10 лет. Уехав, мама больше не вернулась. На почтовый запрос пришёл ответ: "Не доставлен в связи со смертью адресата.". Как стало известно почти через 10 лет мама была жива. Она оказалась в числе беженцев в Польше. Ей не дано было знать тогда, что её первенец Станислав в 1919 году в 17 лет уйдет в Красную Армию, сменит национальность "поляк" на "украинец", отчество "Адамович" на "Антонович". Потом Станислав окончит Высшее техническое училище имени Н.Э.Баумана, а в 1930 году в составе студентов "парттысячников" будет отправлен на учёбу в США, в Бостон в Массачусетский технологический институт, будет стоять у истоков советского самолётостроения.

В августе 1920 года буквально за несколько дней от тропической малярии сгорит её третий сын - двенадцатилетний Казимир.

"Пока жива - я буду ждать!

Пока жива - я буду верить!

Надежду не дано отнять!

Пусть и закрыты снова двери".

Мама непостижимым образом разыщет своих сыновей только в 1926 году. Осенью 1932 года ей удастся приехать в Советский Союз. Мамы не станет 1 февраля 1933 года.

После смерти Казимира отец попросил начальство перевести его по службе в местность с более здоровым климатом. В январе 1922 года семья переехала в небольшой азербайджанский город Шемаха, расположенный в 114 километрах от Баку.



В г.Шемахе, Азербайджан

Кто бы тогда мог предположить, что этот переезд определит жизненный путь Теодора Адамовича. Здесь, в Шемахе, нашла его будущая профессия. Арабская вязь в мечетях и на старинных кладбищах, в которую он внимательно вглядывался во время прогулок, станет предметом его изучения, позволит сделать новые открытия в науке.

В 1932 году по рекомендации академика Николая Яковлевича Марра Теодор Шумовский подаёт документы в Ленинградский историко - лингвистический институт (ЛИЛИ). Так начался его путь в арабистику. Подрабатывая на втором курсе института в библиотеке факультета, Теодор обратил внимание, как заведующий книгохранилищем бросил в корзину несколько книжек. Титульный лист гласил: "Арабский Коран", Николай Панаций, Рим, 1592 год. Теодор Адамович сразу же из библиотеки позвонил Игнатию Юлиановичу Крачковскому, академику, основателю отечественной арабистики. Состоявшаяся встреча во многом определила судьбу Т.А.Шумовского.

Проводя летние каникулы 1936 года в Шемахе, он нашёл в нише подземной усыпальницы рукописи. "Атааллах прозываемый Ширвани, я родом из Аррана, поэт и учёный Ширвана, сказал, когда ему повелело сердце… Много сочинителей сложили помногу книг, изучаемых многими поколениями. Я, один из сыновей благословенной столицы поэтов, сложил всего одну книгу, которую прочтёт ли хоть одно поколение".

В стихах Аррани было зашифровано время, когда он жил - 15 век. Имя этого поэта не значилось ни в одной энциклопедии.

Теодор Адамович назвал сборник стихов "Лепестки золотой розы". Их перевод был почти завершен зимой 1938 года.

За четыре месяца до защиты диплома в ночь на 11 февраля 1938 года Теодор Шумовский был арестован. Вместе со Львом Гумилёвым и Николаем Ереховичем он проходил по делу молодёжного крыла партии прогрессистов, которая, по словам следователей, стремилась превратить страну в буржуазную парламентскую республику.

27 сентября 1938 года на закрытом судебном заседании был вынесен приговор: Льву Гумилёву - десять лет с конфискацией имущества, Николаю Ереховичу и Теодору Шумовскому - восемь лет с конфискацией имущества. Среди конфискованного имущества Теодора Шумовского был почти законченный перевод "Лепестков золотой розы".

"Взяли весь цвет молодого поколения, будущих звёзд русской науки", - говорила Анна Ахматова.



1938 год, Большой террор в СССР

3 декабря 1938 года все трое из Второй пересыльной тюрьмы в Ленинграде были отправлены на Беломорканал. По ходатайству Анны Ахматовой был назначен пересмотр дела на 26 июля 1939 года. Затеплившаяся надежда не оправдалась. Лев Гумилёв был сослан в Норильск, Николай Ерехович - на Колыму, Теодор Шумовский - в Красноярский край сроком на пять лет.

У арестованных по общему делу Льва Гумилёва, Николая Ереховича и Теодора Шумовского судьбы сложились по-разному, но было одно общее - научное горение, стремление к новым открытиям. Их последующая жизнь подтвердила слова Анны Ахматовой о "будущих звёздах русской науки". Двое из них стали " звёздами", третьему - Николаю Ереховичу - не суждено было выжить, но нет сомнения, что он стал бы с ними в этом ряду.

"Зло, узаконенное, сытое, прославляемое торжествовало победу. Но нет, век этой победы будет недолог. Я сберегу себя, чтобы противостоять злу, чтобы радостно смеяться на его тризне. Отчаяние не созидает. Кто хочет достигнуть своей цели, не должен позволять бесполезным чувствам торжествовать над разумом. Я решил восстановить "Лепестки золотой розы" своей памятью", - вспоминал учёный.

В 1944 году он был отпущен на поселение и в короткий период до своего второго ареста в январе 1949 года получил диплом об окончании университета и защитил кандидатскую диссертацию по теме "Три лоции Ахмада ибн Маджита", лоцмана Васко да Гамы. В октябре 1949 года, находясь в Озерлагере в Тайшете, Теодор Адамович пишет заявление в Президиум Верховного Совета СССР: "Прошу временно освободить меня из места заключения для того, чтобы я смог завершить работу над докторской диссертацией "Арабы и море", открывающую новую область советского востоковедения. После защиты и обнародования указанного труда я готов добровольно вернуться в указанный органами госбезопасности лагерь для пожизненного отбывания заключения". Заявление осталось без ответа.

5 февраля 1956 года пришло освобождение. Больной, но не сломленный, обогащённый знаниями (в лагере он изучил 17 языков) Теодор Адамович Шумовский вернулся в науку. Он написал более ста заявлений о полной реабилитации и только на сто десятое заявление 29 июля 1963 года пришёл ответ: "Полностью реабилитирован".

После освобождения Теодор Адамович работал над докторской диссертацией "Арабы и море". Сделанный перевод "Книги польз" Ахмада ибн Маджита доказал, что арабская морская культура стояла у колыбели европейской цивилизации и была уничтожена европейскими завоевателями в шестнадцатом веке.

"Бегут, не возвращаясь, миги,

Я в каждом жил и вновь живу

В последней части последней книги

Пишу последнюю главу".

В январе 1992 года во время прогулки Теодор Адамович подскользнулся и, упав, уже не смог подняться. Пять операций… "Мне пришлось пережить различные ограничения моей свободы, - писал Теодор Адамович, - но никогда еще я не был так безнадёжно беспомощен. В тюрьме меня тоже иногда охватывало чувство безысходности, но передо мной была цель незавершённых научных исследований, мечты о личном счастье, вынесенные из не пережитой молодости. О чём может мечтать человек в 80 лет? Но в какое-то мгновение ко мне пришла довольно странная и вместе с тем ясная мысль: "Я должен перевести Коран. Только теперь я созрел для этой работы". За более чем 1000 - летнюю историю ислама никто не осмелился перевести Коран на русский язык в стихах, как он написан по - арабски. С 1994 года по 2008 год Коран выдержал пять изданий.

На вопрос журналиста, считаете - ли вы себя верующим, Теодор Адамович ответил: "Не верующим, а знающим. Всё существование я интересовался тем, что не возбраняется испытать в опыте. Я знаю, что Бог есть. Он один для всего, что создано Им. Богу нужно, чтобы те существа, которые Он создал, были способны поддерживать друг друга. Чтобы не лгали, не грабили, не воевали, не убивали, жили открыто и трудолюбиво. Наилучшее служение Богу - честность и трудолюбие".

Теодор Адамович ушёл из жизни 28 февраля 2012 года, на сотом году жизни. Он был похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища, рядом с могилой его учителя И.Ю.Крачковского.

На памятнике арабской вязью написано: "Бездеятельный учёный подобен облаку, не источающего дождя".

На Литераторских мостках Волковского кладбища собрались те, кто пришёл почтить память Великого Учёного. Были возложены цветы от консульств Азербайджана, Украины, Узбекистана, Казахстана, Киргизстана, Пакистана, от татарской национально - культурной автономии Санкт Петербурга, от союза поляков Санкт Петербурга. Панихиду на могиле отслужил католический священник.

Памятные торжества, посвященные 100-летию со дня рождения Т.А.Шумовского, продолжили в капелле Санкт Петербурга. Были показаны документальные материалы, найденные в архивах телевидения. В память о родителях Теодора Адамовича - Адаме Викентьевиче Шумовском и Амалии Фоминичне Каминской были исполнены произведения Шопена и Огинского. Артистка Гульнара Рахимова исполнила "Аве Мария".

" Аве Мария, свет души

Ты бед земных не замечаешь,

Когда любовью окружив,

Дитя своё в ночной тиши качаешь.

Услышь несчастных и гонимых,

Отчаявшихся призови.

Проникни в душу к ним незримо

И научи твоей любви.

Аве Мария

Аве Мария, луч во мгле…

Любви высокой свет зовущий

Мерцает на твоём челе.

Он жизнь рождает на земле цветущей.

Спаси склонившихся над бездной,

Взгляни на тех, чей голос тих,

Своей улыбкою небесной

Согрей всех нас, детей Твоих!

Аве Мария"

Трём женщинам в жизни Теодора Адамовича, без любви, жертвенности и поддержке которых невозможно было бы его творчество: Ирины Серебряковой, Таисии Будылиной и Галины Шумовской (Сумчинской) исполнила романсы "Звёзды на небе", "Ангел мой, ты слышишь - ли меня"?, "Последняя любовь" под собственный аккомпонимент гитары Яна Зиганшина. Вечером состоялся торжественный приём в отеле "Новотель".

Заканчивался день 2 февраля 2013 года. Горели витрины магазинов, люди спешили по своим делам и каждый человек переживал свои миги жизни, которые никогда не повторятся. 340 дней не дожил до своего столетия Теодор Адамович. Своим трудом учёного он объединил людей разных национальностей и вероисповедования.

Жизнь Теодора Адамовича невозможно описать в небольшом очерке. Можно дать только отдельные её штрихи. Она была многогранна, вместила в себя все радости и трагедии двадцатого века.

" Когда придёт покаяться в грехах,

Скажу, что не одну, как повелел Аллах,

Три жизни прожил я:

Одну - в спасенье тела,

Другую - для любви,

А третью жизнь - в стихах".

Т.А. Шумовский