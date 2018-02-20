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КругозорВойна в СирииSOS!
февраль '18
SOS!

Сирия: российские военные погибли по вине Путина

Не "американцы убили российских наемников", а российские вооружённые силы напали на американцев

Главная суть того, что произошло в Сирии: российские вооружённые силы напали на американцев. Атаковали их сознательно. Зная, что атакуют американцев.

Российские медиа сейчас все время стараются отвлечь внимание от этой главной сути происходящего.

Суть не в том, что россияне "попали под обстрел", и не в том, что "американцы убили российских наемников". Главное - что российские вооружённые силы напали на американцев. Именно поэтому они и попали под обстрел, и именно поэтому были убиты.

А самый главный вопрос: кто отдал приказ?

Или это сделал верховный главнокомандующий, то есть Путин. Или это сделал кто-то из российских командиров в Сирии. Неважно - числится он по линии ЧВК или по линии регулярных российских сил. Это всё одно и то же. И то и другое - армия Российской Федерации.

Если этот приказ отдал Путин, то получается, что он авантюрист, сознательно поставивший Россию в состояние войны с Америкой. Причём, авантюрист неадекватный, неадекватно представляющий состояние сил, - резюмирует автор. Если же это сделал кто-то из командиров в Сирии без санкции Путина, то получается, что Путин не контролирует даже свою армию. И какой-то непонятный офицер может отдать приказ о начале войны между Россией и Америкой, о начале ТРЕТЬЕЙ мировой войны.

Это главный вопрос сейчас.

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