Сирия: российские военные погибли по вине Путина

SOS!

Главная суть того, что произошло в Сирии: российские вооружённые силы напали на американцев. Атаковали их сознательно. Зная, что атакуют американцев.

Российские медиа сейчас все время стараются отвлечь внимание от этой главной сути происходящего.

Суть не в том, что россияне "попали под обстрел", и не в том, что "американцы убили российских наемников". Главное - что российские вооружённые силы напали на американцев. Именно поэтому они и попали под обстрел, и именно поэтому были убиты.

А самый главный вопрос: кто отдал приказ?

Или это сделал верховный главнокомандующий, то есть Путин. Или это сделал кто-то из российских командиров в Сирии. Неважно - числится он по линии ЧВК или по линии регулярных российских сил. Это всё одно и то же. И то и другое - армия Российской Федерации.

Если этот приказ отдал Путин, то получается, что он авантюрист, сознательно поставивший Россию в состояние войны с Америкой. Причём, авантюрист неадекватный, неадекватно представляющий состояние сил, - резюмирует автор . Если же это сделал кто-то из командиров в Сирии без санкции Путина, то получается, что Путин не контролирует даже свою армию. И какой-то непонятный офицер может отдать приказ о начале войны между Россией и Америкой, о начале ТРЕТЬЕЙ мировой войны.

Это главный вопрос сейчас.