Отравление семьи Скрипаль: Скотланд-Ярд разберётся

КРИМИНАЛ

Скотланд-Ярд объявил, что окончательные результаты по делу об отравлении семьи Скрипаль, последуют не очень скоро, так как разбирательство будет очень тщательное. Почему же Европа встаёт на дыбы в своём естественном возмущении, а в России не понимают, почему это происходит, или просто делают вид, что не понимают?

Разумеется, я не химик, не следователь, я просто пытаюсь анализировать, что произошло, что, кто и как делал. Предлагаю пойти по пунктам.

1.Кто такой Серегей Скрипаль? Сергей Викторович Скрипаль родился 23 июня 1951,в Киеве, столице Украины - бывший советский и российский военный разведчик, до 1999 года сотрудник ГРУ, полковник. Не берусь утверждать наверняка, но думаю, что дослужиться в системе советских, российских органов безопасности до звания полковника, не так уж просто. Видимо, С.Скрипаль действительно был серьёзным офицером, тем более, что прошёл школу и элитных в СССР десантных войсках и ГРУ (Главное Разведывательное Управление Министерства обороны), и даже работал в МИДе, и преподавал в Военно-дипломатической Академии. Короче, среди своих ровесников и коллег по работе был явно не определенного времени С.Скрипаль руководил управлением кадров ГРУ !

Убеждайте меня в чем угодно, но собственный жизненный опыт подсказывает - на эту должность случайных людей не назначают, даже по блату. Кстати про блат в биографии С.Скрипаля нет ни слова. Потом был завербован и стал работать на иностранную разведку. Выслежен, вычислен, осужден, но сравнительно на небольшой срок по меркам отношения к преступлениям такого рода в нашей стране, и в порядке обмена провалившихся российско-советских шпионов в США, через четыре года был обменен на них, после чего стал гражданином Великобритании.

2. Какое отношение к подобным людям в "системе"? - Нетерпимости, самое мягкое и печатное слово. Есть ли бывшие сослуживцы, чья карьера окончилась из-за его предательства? Да. Умеют ли эти серьезные мужчины, а возможно и женщины мстить? Сто процентов - да. Слышали ли они высказывание В.Путина о предателях? 1000 процентов -да! Тем, кто забыл, напомню: "…Что касается предателей, они сами загнутся. Нашлась какая-то скотина, которая предала… Человек, который выбирает такую судьбу, об этом пожалеет…".

Думаю, этих слов хватит, хотя можно было бы привести ещё не один абзац.

Могут ли эти слова для кого-то в России служить директивой к действию? Могут.

Могут ли быть оправданием своей ненависти и собственной инициативы? Могут.

А если к этому прибавить личную неприязнь или иную персональную ситуацию, связанную, например, с неожиданным, нежеланным хотя бы одной из сторон романтической истории, которая грозит перерасти в нечто большее, называемое браком, и неприемлемое для одной из сторон? Могут. Представьте себе, что князь Вероны вместо слов "Чума на оба ваши дома" говорит слова даже косвенной поддержки либо Монтекки, либо Капулетти - получилась бы совсем другая история, и слов: "Нет повести печальнее на свете…", которые знают даже те, кто не читал Шекспира, наверняка уже бы не было.

Почему я об этом вспомнил? Да потому, что одним из мотивов прилета Юлии Скрипаль (гражданки РФ) в Лондон, являлось получение благословения у отца на брак в РФ" Жених - сын высокопоставленного офицера спецслужб РФ. Думаю, семья была бы не на седьмом небе от перспективы такого родства в атмосфере неприятия предательства, обострения противостояния с западными странами и раздувания военной истерии в обществе.

Вывод: возможность личного мотива со стороны бывших сослуживцев или желание бежать "впереди паровоза" - вполне возможно допустить. Даже если государство ни при чем, власть, политик должны знать: "как наше слово отзовётся" - так и будут судить о власти.

3. Лондон. Сколько бы на российском ТВ не убеждали, что именно Британская Империя являлась и является самым непримиримым врагом России во всех ее субстанциях исторического периода - россиян, особенно в конце ХХ и начале ХХI веков всё тянет и тянет на туманный Альбион. Возможно, многие считают, что водные просторы, отделяющие Британию от Европы, являются дополнительной преградой, а соответственно и гарантией свободы для людей, вступивших в конфликт в Англии, особенно в ней, разместилось большое количество бывших соотечественников, спасающихся как от экономических преследований, так и от политических. Где легче всего раствориться? Правильно - в толпе соотечественников. Так что для потенциальных мстителей эта сложившаяся ситуация является вполне благоприятной.

4. Неадекватная реакция. Чья? Британская? А вспомните, кем была Тереза Мей во время убийства А. Литвиненко? Mинистром МВД. А Борис Джонсон - мэром Лондона. То есть оба были втянуты во все нюансы этого дела и свой позор помнят.

Почему позор? Да потому, что убийство произошло в их юрисдикции, а следы вели в Москву, в чьей юрисдикции бывший офицер спецслужб А.Луговой, главный подозреваемый в убийстве.

Разумеется, Россия своих граждан не выдаёт, нравится это или нет, но

сей постулат соответствует международным правилам. Другое дело, что обычно таких людей прячут, отправляют сладко доживать свой век куда-нибудь "в глушь, в Саратов". А.Лугового сделали депутатом ГД РФ - дополнительный месседж обществу и краска к портрету страны.

Впрочем - не новая, Рамон Меркадер и Наум Эйтингон получили звезды Героев Советского Союза за убийство в Мексике. Одним высший орден - другому депутатство: что вы там говорили о логике и репутации? Ничего личного - только факты.

Можно ли в этой связи рассчитывать на другую реакцию? От нормальных людей, привыкших жить в свободном мире, мире демократических понятий, а не массовых репрессий и массового доносительства - нельзя. Так что реакция адекватная - "нечего на зеркало пенять, коли рожа крива".

5. Что могла сделать Россия, дабы не угодить в очередной раз в неудобное положение? Многое. В соответствии с российскими законами покушение на жизнь гражданина РФ (тем более, видимо, успешное) влечет незамедлительную реакцию соответствующих органов. СК завел дело о покушении на Ю.Скрипаль через 10 дней. Думаю, если бы отреагировали в соответствии с законом сразу, это бы пошло стране в зачет. В заявлении Форин-офиса (МИД Великобритании) об объявлении 23 дипломатов Посольства России персонами нон-грата отчётливо сказано: "лиц, представляющих спецслужбы РФ, действующих под дипломатическим прикрытием".

выдворении 23 британцев про такую строчку забыли, там просто сказано - дипломатов. Мир слышит, как сказано и что. Возможно, с точки зрения обывателя разница и небольшая, но с точки зрения профессионалов - огромная. С.В.Лавров - профессионал; возможно, наверняка не всем любезный своими заявлениями, но не непрофессионал. Так что объяснения таких действий, видимо, лежат не в его компетенции. Это, думаю, тоже как минимум ошибка страны.

Истерия в российских СМИ - С.Скрипаль никому не нужен (смотри первый абзац), он в числе 30-ти на последнем месте. Что должны подумать все те, кто знает, что он стоит в списке выше? Что должны подумать те, в чьей юрисдикции проживают, работают эти люди? Вы ждёте иной реакции? Может быть российским СМИ иногда стоит задумываться тоже над тем, "как наше слово отзовётся".

6. Предатели иного не заслуживают. Готов согласиться, но тогда может быть не стоило заменять непроницаемый забор вокруг особняка в конце московской Пречистенки, где долгие годы жил Ким Филби (руководитель британской четверки), на узорчатый чугунный забор, сквозь который хорошо видна мемориальная доска Киму Филби.

Конечно, нас учили, что наш - разведчик, а их - шпион. Работающий на нас - патриот, а на них - предатель, но мир вправе иметь как минимум зеркальное мнение. При этом даже в фильмах про Филби или других работавших на СССР, про спасение их от операций мщения не говорится, т.е. видимо их на территории СССР не было. Видимо, западные спецслужбы работают по принципу "что с воза упало, то пропало", и сосредотачиваются на других задачах, в то время, как мы постоянно живём в состоянии мщения.

Увы, и из этого логично вывести, что как минимум возможно российское участие.

Кстати, в конце. Как объяснить следующие факты. За пять лет С. Скрипаль потерял троих членов своей семьи. Супруга Людмила умерла от рака в октябре 2012 года в Великобритании в возрасте 59 лет, в 2016 году умер старший брат Скрипаля, в 2017 году во время поездки в Санкт-Петербург в возрасте 43 лет от острой печёночной недостаточности скончался его сын Александр (1974-2017). Всё случайные стечения обстоятельств? А смерти троих ближайших сотрудников Г.Родченкова, последовавшие после "славных" Олимпийских игр в Сочи на территории России - тоже случайность? А непотопляемость Мутко - тоже недоразумение?

Увы, мы сами создаем свою репутацию, не хотим понимать, что существует логика поведения, логика, следующая и из слов, и из действий, логика, к которой привыкли, и по которой живут в мире.

Убийца не должен быть героем, хотя бы публичным, это, кстати, обидно и для настоящих героев. Не может быть политиком тот, кто подозревается в преступлениях, трактуемых во всем мире только как преступление, это неприемлемо, должно быть неприемлемо.

Да, у России - наследнице СССР есть своя история, есть и своя логика, вытекающая из этой истории. Но не стоит отказывать другим странам и людям в праве на свой исторический опыт и свою логику.

…Скотланд-Ярд разберется, возможно разберется, будем надеется - разберется. Мир и мы будем ждать, но о своей репутации нужно думать

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На фото - Дом Сергея Скрипаля. В Скотланд-Ярде считают, что наибольшая концентрация яда наблюдается у входной двери в этот дом.