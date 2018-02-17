"Закон, по которому мы продолжаем жить"

РЕЗОНАНС

ОБ АВТОРЕ

Григорий Маркович Амнуэль (род. 13 февраля 1957, Москва, СССР) - историк, журналист, сценарист, общественный деятель и политик, организатор поездок делегаций российских парламентариев в страны НАТО. Бывший ответственный секретарь депутатской группы ГД РФ по связям с парламентами стран Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург).

Коренной москвич, однако его родственники по материнской линии были немцами, которые во время первой революции оставили Латвию и перебрались в Москву. Отец - Марк Соломонович Амнуэль.

Семью Амнуэля не затронули советские репрессии, разве что мать Григория Марковича не смогла поступить в МГИМО из-за своих немецких корней.

Григорий Амнуэль окончил исторический факультет Тобольского педагогического института. В 23 года женился вторично, на латышской девушке. Через год, в 1981 году, у Григория и его жены родилась дочь. Тогда они жили в Риге.

Заместитель генерального директора Американо-Советской Киноинициативы - "АСК". Художественный руководитель и исполнительный директор компании "ЕвроАСК" - Европейская ассоциация совместных киноинициатив. Продюсер независимых кинофестивалей: "Американо-советский кинофестиваль киносценаристов" в СССР и США, "Шедевры европейского кино, запрещённые в СССР", "Шедевры итальянского кино неизвестные в СССР" (в 46 городах СССР), фестивалей российского кино и культуры в Вентимилье (Италия) и Вальбоне (Франция), ретроспективы выдающихся мастеров мирового кино Лилианы Кавани (Италия) и Анри Алекана (Франция).

Продюсер и автор 18 публицистических, спортивных, музыкальных фильмов, которые демонстрировались в Европарламенте, в Брюсселе, а также на главных телеканалах Латвии, Польши, США, Чехии. Более известен как режиссёр документальных фильмов, связанных с религиозными или государственными вопросами. Автор нескольких книг.

Дистрибьютор публицистического фильма "Реакция" о деле Михаила Ходорковского (реж В. Герчиков).

Был режиссёром московских Театра на Таганке и Театра сатиры.

В рамках проекта Американских Советов в 2005 году поставил спектакль на сцене Театра толерантноси "Преступление в Ларами".

Продюсировал многие независимые кинофестивали за рубежом, в том числе, фестиваль российского кино и культуры в Италии и Франции.

Снял несколько десятков документальных и спортивных фильмов. Среди них: "Огонь и лёд", "Редлих - люди с той стороны", "Русские против russkikh" и другие.

Стал дипломантом на международном кинофестивале за фильм "Пробуждение хроника переломных событий" в 1991 году.

В 1995 году получил призы от олимпийского комитета в категории "Лучший фильм о спорте" за картину "Рождественский сон, или портрет на фоне хоккея".

Григорий Амнуэль - автор публицистических телепрограмм на центральных каналах России, а также на латвийском телевидении. Темы, которые обсуждали в программах, задевали часто межнациональные отношения России со странами Прибалтики, а также противоречивые исторические вопросы.

Автор, режиссёр и продюсер многих резонансных фильмов. В 1980-1990-х годах стал организатором гастролей скрипача Гидона Кремера в Москве.

Активно принимал участие в организации музыкального фестиваля "Музыка Локинхаузена". Также продюсировал выступления оркестра камерной музыки Кельнской филармонии.

Автор и инициатор установки в Москве памятников папе Римскому Иоанну Павлу II (2011) и директору Библиотеки иностранной литературы Е. Ю. Гениевой (2016). Участвовал в создании музыкальных клипов для Любови Казарновской, Анатолия Герасимова и Виктора Попова.

Автор публикаций и интервью в СМИ Бельгии, Германии, Италии, Канады, Китая, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, США, Чехии, Франции, Эстонии, Японии и других стран. Был членом редакционной коллегии общественно-политического журнала "Посев" (Москва-Франкфурт на Майне, 2008-2011), в котором неоднократно печатались его публицистические работы.

Возглавляет открытый клуб с говорящим названием "Международный диалог". Целью клуба является организация международных мероприятий по различным направлениям: наука, образование, культура, социальная сфера. На основе клуба существует школа, в рамках которой молодые люди знакомятся с европейскими странами и самостоятельно формируют у себя мнение относительно существующих международных отношений России.

Заместител генерального директора советско-американского предприятия "АСК". Основано оно было в 1987 году для сотрудничества американских и советских деятелей кинопроизводства. Стоит во главе компании "ЕвроАСК".

Является постоянным и неизменным участником международных круглых столов и конференций по проблемам Кавказа, Балтики, а также по рассмотрению вопросов международного сотрудничества России и НАТО.

В середине 2010-х годов стал частым гостем общественно-политических ток-шоу Первого канала, НТВ и других федеральных телеканалов на российском телевидении.

Четырежды баллотировался в Государственную Думу - в 1993, 1999, 2003 и 2007 годах.

Был членом Комитета действия Всероссийского гражданского конгресса, Комиссии по международным вопросам Политсовета партии Союз правых сил (СПС), Комиссии по проблемам межконфессионального и межнационального диалога СПС, ответственным секретарём "Европейского Клуба" Государственной Думы России (2006-2009), ответственным секретарём депутатской группы по связям с Парламентами стран Бенилюкса (2003-2008), руководителем аппарата Межфракционного депутатского объединения "Европейский Клуб" (1999-2006), ответственным секретарём депутатской группы по связям с Парламентами стран Южной Африки (1999-2003), председатель Комиссии Экспертного совета при Московской городской думе по проблемам аудиовизуального искусства и средствам массовой информации (1993-1995).

В марте 2014 года вместе с рядом других деятелей науки и культуры выразил своё несогласие с политикой российской власти в Крыму.

Неоднократно награждён различными премиями, его деятельность была отмечена государственными наградами Польши и Латвии. 1992 - Медаль "Защитнику Свободной России" Указом Президента России Б. Н. Ельцина за фильм "Пробуждение, хроника переломных дней". 2006 - "Почётная грамота" МИД Латвии "За содействие независимости Латвийского Государства". 2009 - Офицер Ордена "Трёх звёзд" (Латвия). Лауреат Первой Премии Чрезвычайного и Полномочного Посла Польши в РФ. Почетная грамота "Польский Пегас": 2010. "Золотая медаль имени Иоанна Павла II" за заслуги перед Краковской Метрополией: 2011. Обладатель множества призов и дипломов.

Нет, это не запоздалая реакция на истерику "общественного" совета при некоем министерстве и "военно-истерическом обществе" и их "бесогонство" на некий фильм. Бог с ним, с фильмом. В современном электронном обществе о такой рекламе авторы, продюсеры могут только мечтать. Количество желающих увидеть фильм, которые обязательно тем или иным способом удовлетворят своё желание и в РФ, и за ее пределами активно возросло. Поскольку фильм сделан талантливыми людьми, хотя и не на сто процентов знакомыми с советской и современной российской реальностью, то за фильм и за его создателей можно только порадоваться. Однако, нужно посочувствовать российским прокатчикам фильма, но думаю, они лучше создателей фильма знают - "играть в футбол на минном поле" - дело опасное. Ведь речь не о кино, а о стране, и об обществе, постоянно выживающими в атмосфере "самой непредсказуемой в мире прошедшей истории".

Итак, смерть Сталина отменена. В преддверии очередных выборов, а следовательно повышения политической температуры в стране вечной мерзлоты, вполне логично. Вождь в стране всегда жив! По крайней мере, пока не появился другой вождь, имеющий на данное событие свой взгляд, который немедленно будет подхвачен очередным "общественным" советом. Иногда, это приводило к тому, что Вождю, даже вместе с семьёй приходилось пройти "23 ступеньки вниз", или услышать крик "Бежать, давить Борисовых щенков", иногда к извлечению с почетного ложа в мавзолее и перемещению в землю…. При других ситуациях, пока на стене весит портрет граждане могут спать спокойно, а потом просто поменять портрет, хотя некоторые понимают, что "от перемены мест слагаемых сумма не меняется". Но, что поделать вековая традиция, привычка. Сладкое очарование рабовладельческого строя, при котором единственной мечтой раба является стать рабовладельцем - продолжается.

Смерть Сталина (именно без кавычек) не первая отмена, корректировка, последовавшая в истории. После ХХ съезда, и "закрытого! Письма" из фильмов, учебников, песен вычеркивалось имя вождя. Разумеется, во всем виноват только он, ну, в крайнем случаи ещё Ягода, Ежов, Берия, Меркулов, Абакумов (желающим и знающим можно продолжить список), народ ни в чём и никогда в России НЕ ВИНОВАТ. Потом победа, не война, а именно Победа, стала скрепой, Малая земля величайшей битвой и вождь начал триумфальное возвращение. Дальше процесс пошёл по накатанной, и даже попытка в период гласности, что-то узнать и понять процесс у молчаливого большинства "самой читающей страны в мире" этот процесс не остановил. Всё логично, большинство же является потомками не тех кого, а тех кто! Ну, или, по их мнению, достаточно сладко едят с руки вождя, чтобы что-то менять. Они уверены, что имеют перспективу из раба, превратится в рабовладельца. Отказаться от такого сладкого будущего большинству, живущему в рабовладельческом строе и не знающему, не имеющему понятия о других более развитых и в экономическом, и в социальном плане политических и экономических передовых строях - сложно. Фантазии, или просто знаний, а может быть и совести, и разума не хватает. Поэтом вполне логично - смерть Сталина должна быть отменена.

Кто-то считает это невозможно? Отчего же. Ведь отменялась целая Мировая война. Первая. Её практически не было, хотя во всем мире она носит имя Великой "Great War". В СССР она была предтечей революции, (желательно мировой), или гражданской войны. Максимальные знания простого гражданина заканчивались на Брусиловском прорыве. Фильмы, в которых рассказывалось больше, обычно клались на полку. "Агония" реж. Элем Климов, показана в Госкино СССР в 1975г, премьера в СССР в 1985 году - десять лет без права просмотра! Целая война - финская, в СССР стала неизвестной войной! 1939-1940 гг. потери СССР 95348 человек, по официальным данным РККА. Действительно, о чём помнить - мелочь в масштабах нашего Архипелага. Кстати именно у нас очень не любят понятие Вторая Мировая Война, и обожают Великую отечественную как основную скрепу. Даже среди переживших, не все сразу вспоминают, что произошло 17 сентября 1939 года! Конечно, это же было широко разрекламированное действие по освобождению западных украинцев, западных беларусов, западных молдован, латышей, литовцев, эстонцев от капиталистического строя и вовлечение их в прогрессивный - "коммунорабовладельческий" с бурно растущей военно-промышленной индустрией и силовыми органами, опутывавшими всю страну крепкой сетью. "Работаем круглосуточно!" Освобождение длилось до 1991 года, попутно коснувшись в той или иной мере ещё и болгар, венгров, немцев- оказавшихся в зоне под название ГДР, поляков, румын, словаков, чехов и других народов живущих на пути к светлому будущему. Чтобы они лучше понимали что идут "правильной дорогой" им даже гигантские статуи вождя ставили (разумеется, с участием местных приверженцев тоталитаризма). Потом их сносили, где оставив только сапоги, а где сносят и до сих пор избавляясь от примет "счастливого" прошлого, которое знают и которое не забудут. У них Смерть Сталина не отменена, она, как и смерть советского диктата стала реальностью. В РФ, увы, своя история, так, что отмена Смерти Слалина логична. Спасибо великому… за наше счастливое детство!

P.S. Можно привести много других фактов прошедшей истории, но стоит подумать не только о том, как посмотреть запретное кино, но и о перспективах…

На фото - И.В. Сталин в гробу.

"СМЕРТЬ СТАЛИНА", ЗАПРЕЩЁННЫЙ В РФ ФИЛЬМ