Святые Граали* Стивена Спилберга

ЛИЧНОСТЬ

ОХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ



Стивен Спилберг

Охота пуще неволи. Ну, покорило мальчугана кино, он буквально бредил этим рукотворным миром, открывающим возможность самому там оказаться и других людей - своих зрителей - им охватить, и захватить. Но родился он в небогатой еврейской семье. Отец Арнольд работал инженером и специализировался на компьютерах, мать Лея была концертной пианисткой. И ещё в семье Спилбергов подрастало четверо детей, поэтому матери пришлось отказаться от карьеры, чтобы воспитать их. Семья несколько раз переезжала: сначала в Нью-Джерси, позже - в Аризону. В городке Скоттсдейл Стивен пошел в школу и был там единственным евреем в классе, что прибавляло мальчику проблем. В те времена среди школьников витали антисемитские настроения, поэтому будущей знаменитости часто доставалось от сверстников. Но дома мальчик был окружен заботой и любовью.

Вдруг на него свалилоь нстоящее счастье: родители сделали подарок, который повлиял на всю его судьбу.

Портативная 8-миллиметровая любительская кинокамера!..

Стивен тут же принялся снимать короткометражки. Стал рьяно изучать, как в настоящем - большом кино - создают фильмы, как их монтируют, как ставят декорации…

Пытался снять "кровавые" фильмы ужасов, обливая героев кровеподобным вишневым соком; сцены вторжения внеземного разума - наряжая сестер в костюмы инопланетных существ.

Однажды мальчику удалось отснять историческую драму о войне, где в качестве спецэффектов он использовал хлопушки и даже поджег занавески.

В 12 лет будущий выдающийся кинрежиссёр, сенарист и продюсер Стивен Спилберг, являясь учащимся Колледжа штата Калифорния, участвовал в юношеском фестивале любительских фильмов. Работа "Побег в никуда", в которой роли исполнили родственники мальчика, заняла первое место. Через несколько лет Стивен окончил работу над фильмом "Огненные огни" - о похищении людей инопланетянами. Эту ленту, которую профинансировали родители юного дарования, даже показали в местном кинотеатре. Траты на съемки составили около 600 долларов, съемочную группу бесплатно кормила мать Стивена, а отец мастерил декорации.

Так стартовала кинематографическая биография Стивена Спилберга.

Он дважды пытался поступить в киношколу при Университете Южной Калифорнии. И дважды его отвергали - "слишком бездарен", - объясняли в резюме. Преподаватели свято верили в непогрешимость канонов кино, называя Спилберга выскочкой с авангардистскими замашками.

Тогда он поступил в технический колледж, а на каникулах снял 26-минутный фильм "Эмблин", оказавшийся его трамплином в большое кино. Плёнки были куплены на деньги, заработанные в столовой, куда Стивен специально устроился, чтобы финансировать своё увлечение.

В дальнейшем был снят первый эпизод ещё одного нового сериала, "Коломбо" - "Убийство по книге". Через два года Спилберг снимает свой первый полнометражный фильм "Дуэль", основой которого послужил рассказ Ричарда Мэтисона. В картине в качестве главных действующих лиц "снялись" два автомобиля: миниатюрная легковушка и большой бензовоз, который всё время преследует легковушку, стремясь её уничтожить.

Детское увлечение превратилось в неистовую страсть, которая стала смыслом всей его жизни, а имя Стивена Спилберга - известным миллионам кинозрителей как одного из успешнейших кинорежиссёров в истории США. 20 самых кассовых его картин собрали в прокате 10 млрд долларов.

Спилберг - четырёхкратный лауреат кинопремии "Оскар". Среди запоминающихся и нашумевших картин - такие, как "Челюсти", "Инопланетянин", "Список Шиндлера", "Спасти рядового Райана", "Линкольн", а также серии фильмов об археологе Индиане Джонсе и двух фильмов "Парк юрского периода", многих, многих других.

ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ

…А режиссёрским дебютом Спилберга на большом экране стал фильм "Шугарлендский экспресс" (1974) с дебютанткой Голди Хоун, получивший хорошие отзывы критиков.

В 1975 году Спилберг снимает фантастический триллер "Челюсти", который принес ему не только мировую известность и признание, но и огромную прибыль создателям: лента стала третьей в прокате по итогам 1970-х годов, собрав 260 миллионов долларов. В фильме рассказана история небольшого приморского американского городка, который терроризирует огромная белая акула-людоед.

Сам Спилберг пишет: "Поворотным пунктом моей карьеры стал фильм "Челюсти". До него я был просто режиссёром по вызову, амбициозным и неизвестным. После огромного успеха картины я, как говорится, проснулся знаменитым и мог теперь позволить себе снимать всё, что хочется. Несколько лет я обивал пороги киностудий, предлагая сценарий фильма о летающих тарелках, неизменно получая ответ в стиле "да ты сумасшедший, парень!".

После "Челюстей" ко мне обратились десятки заинтересованных людей со словами: "Стивен, как там насчёт фильма о летающих тарелках? Ещё в силе?".

После фильма "Челюсти" журнал "Форбс" назвал Спилберга самым молодым мульти-миллионером.

Следующий фильм - "Близкие контакты третьей степени" - рассказывает об инопланетянах, прилетевших из космоса, чтобы наладить контакты с людьми. Фильм также был удостоен "Оскара" за операторскую работу и звук, а Спилберг получил статуэтку как лучший режиссер.

Фильм "Индиана Джонс" об отважном археологе превзошел все ожидания и получил несколько номинаций на "Оскар".

Девять номинаций получил один из самых фантастических фильмов в истории, это "Инопланетяне". Глубина и сила образов были беспрецедентны, а сама картина попала в зал славы широкого кинематографа. Убедительными по своему реализму были спецэффекты в фильме "Парк юрского периода", где зрители видели живых рептилий, живших на Земле сотни миллионов лет назад.

Манера съемки Спилберга заставляет людей удивляться, смотреть открыв рот и затаив дыхание. Он снимает крупным планом лицо персонажа со всеми сопутствующими данному эпизоду многогранными эмоциями. Он не выносит на экране статику, в совершенстве освоив баланс того, что зритель видит на экране, и тем, что остается за кадром, ставя технологичность на службу человечности.

ОСОБАЯ ТЕМА

Фильм "Список Шиндлера" - это особая больная тема для режиссера.

В 1980 году австралийский писатель Томас Кинелли, находясь в Калифорнии, зашел в магазин за покупкой чемодана и разговорился с владельцем Леопольдом Пфеффенбергом. Тот рассказал ему историю своего спасения, и тогда писатель впервые услышал имя Шиндлер. История увлекла его настолько, что Кинелли расширил свои поиски, взяв интервью еще у 50 спасенных этим человеком. Благодаря помощи этих людей и вдовы Оскара Шиндлера, жившей тогда в Аргентине, книга увидела свет с посвящением памяти Шиндлеру и с благодаоностью Пфеффенбергу за настойчивость и помощь при написании книги. В 1982 году роман был удостоен Букеровской премии, а биографией немецкого бизнесмена заинтересовались кинематографисты.

По словам Эмилии Шиндлер муж никогда не был героем, но и не был убежденным нацистом, а только человеком с авантюрным характером. Корреспонденту немецкой газеты "Ди Вельт" Эмилия сказала: "Он покинул меня в 1957 году, забрав последние наши сбережения - 100 тысяч марок, полученных от германских властей за проданную фабрику". Эта мужественная женщина сыграла едва ли не решающую роль в спасении евреев.

В Израиле имена Оскара и Эмилии Шиндлер стоят в одном ряду со шведским дипломатом Раулем Валленбергом, датским королем Христианом X и многими другими выдающимися деятелями и простыми людьми, спасшими тысячи евреев. Их имена никогда не будут забыты!

В конце 1999 года в старом доме на севере Германии были обнаружены бумаги немецкого промышленника Оскара Шиндлера, имя и подвиг которого стали широко известны миру, когда на экраны вышел фильм Стивена Спилберга "Список Шиндлера". До последнего времени этот список считался утерянным. Немецкая газета "Штуттгартер цайтунг" первая сообщила о находке: оригинальный текст знаменитого списка был найден в старом, потертом чемодане, на ручке которого оказалась бирка с надписью "О. Шиндлер". Многие десятилетия чемодан пролежал в доме друзей Шиндлера в Хильдесхайме, что на севере Германии, до той поры, пока наследники этих людей - супружеская пара - не разбирали вещи на чердаке родительского дома. Оказалось, Шиндлер отдал бумаги на хранение своим ближайшим друзьям перед смертью. Они тоже уже умерли - женщина в 80-е годы, мужчина - чуть позже. Список был передан их наследниками в редакцию газеты и опубликован. Это было спустя ровно 25 лет со дня смерти Шиндлера, объявленного в Израиле героем еще при жизни.

Речь идет не о каком-то одном листочке с подписью, который можно подделать, а почти о 10 страницах, собственноручно написанных Оскаром Шиндлером. Были и письма, которые он получал, фотографии, вырезки из газет - подделать все это просто немыслимо! К тому же люди, нашедшие чемодан, никоим образом не собирались на этом заработать.



Кадр из фильма "Список Шиндлера"

Как известно, "список Шиндлера" состоял из 1200 фамилий евреев - заключенных концлагеря. Весной 1943 года Оскар Шиндлер убедил нацистов СС в Кракове, что перечисленные лица необходимы для работы на его фабрике. Так люди были спасены от газовых камер. В настоящее время в Израиле, США, Канаде, Германии проживает более 6 000 потомков тех, кого укрыл от смерти Шиндлер. Несколько человек из его списка тогда еще были живы. Среди них бывший судья Верховного суда Израиля Моше Бейский. С его помощью установлены фамилии людей на найденных в чемодане фотографиях.

Итак, в основу книги легла история Оскара Шиндлера, немецкого промышленника, спасшего 1200 евреев (800 мужчин, 300 женщин и 100 детей) во время Холокоста, предоставив им работу на своей фабрике по производству эмалированной посуды. Он выкупал евреев, приговоренных к смерти. Это обошлось ему в 2,6 миллионов рейхсмарок. Шиндлеру помогал бухгалтер Штерн, о котором в 1956 году Шиндлер писал: "его высокие этические ценности, его бесстрашная готовность помочь, его жертвенные усилия для его братьев в сочетании со скромностью в собственной жизни неоднократно вызывали мое восхищение и уважение. Г-н Штерн был важной составляющей тех условий, благодаря которым мои усилия по спасению были успешными".

Последние годы Оскар Шиндлер жил бедно на дотации еврейского общества. Он умер в возрасте 66 лет, и по завещанию его прах был захоронен в Иерусалиме на католическом кладбище у подножия горы Сион. На его могилу ежедневно приходят потомки спасенных им людей и кладут камушки. Шиндлер стал единственным нацистом (член партии с 1935 года), удостоившимся чести покоиться на Святой Земле.

"ФОНД КАТАСТРОФЫ"

За экранизацию книгу взялся Стивен Спилберг. Эта военная драма получила 7 премий "Оскар" по нескольким номинациям, а исполнитель главной роли Лиам Нисон был признан лучшим актером. И до сих пор этот фильм считается шедевром. Стивену Спилбергу удалось то, что мало кому под силу - используя выразительные средства черно-белого кино, раскрыть сложнейшую тему без надрыва, пафоса и наигранной слезливости. Бен Кингсли в роли Ицхака Штерна помогает согражданам в подделке документов, чтобы они могли избежать страшной участи - быть сожженными в печах Освенцима. Музыка американского композитора Джона Ульямса сопровождает фильм, а главную музыкальную тему исполняет выдающийся скрипач Ицхак Перлман. Под эту музыку самопроизвольно текут горькие слезы. Эта музыка звучит для всех, кого уничтожил Холокост и является напоминанием оставшимся жить. В последних кадрах вдруг оживают черно-белые фигуры, превращаясь в ярко одетую процессию, идущую к могиле Шиндлера. Последним кладет две розы исполнитель главной роли Лиам Нисон.

Фильм этот оказался самым коммерчески успешным, собрав 321 миллион долларов.

Интересно, что сцена ликвидации краковского гетто занимала в сценарии всего одну страницу. Спилберг расширил её до 20 страниц и 20 минут экранного времени. А создавал он её на основе свидетельств очевидцев тех событий. Поскольку Спилбергу не удалось получить разрешение на съёмки в Освенциме, ему пришлось выстроить неподалёку декорацию, досконально имитировавшую этот концлагерь.

На съёмках нельзя было использовать ничего зелёного, поскольку этот цвет плохо смотрится на чёрно-белой плёнке. Почти 40 % фильма было снято ручной кинокамерой.

Чтобы одеть 20 тысяч статистов, художник по костюмам разместил в Польше объявления о том, что студия хочет приобрести одежду военного времени. А поскольку в начале 1990-х экономическая ситуация в Польше была довольно сложной, местные жители с готовностью продавали сохранившуюся у них одежду 30-х и 40-х годов.

Спилберг отказался от гонорара за фильм, говоря, что это "кровавые деньги". Вместо этого он основал "Фонд Катастрофы".

О создании каждого фильма можно писать многостраничные запоминающиеся истории.

"ВСЮ ЖИЗНЬ ОСТАЁШЬСЯ УЧЕНИКОМ"

После финансового успеха фильма ужасов "Челюсти" продюсеры заинтересовались задумкой молодого режиссера о создании фильма про инопланетных существ. Так появились научно-популярные картины, наполненные настоящими чудесами, невероятными приключениями, первобытными страхами - "Близкие контакты третьей степени" (1977) и "Инопланетянин" (1982). Первый фильм собрал в прокате $ 300 млн, второй принес создателям $ 700 млн.

В 1979 году Стивен Спилберг попробовал собственные силы в жанре комедии и снял сатирическую картину "1941". В 1981 году появился приключенческий боевик с Харрисоном Фордом в главной роли "Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега", который стал самым кассовым фильмом года, собрав в прокате $ 400 млн. Позднее были созданы еще 3 части, последняя из которых вышла на экраны в 2008 году. Сейчас Стивен Спилберг также занят подготовкой к съемкам приключенческой ленты "Индиана Джонс - 5". В планах режиссера -создание фильмов "Похищение Эдгардо Мортара" и "Это то, что я делаю. Любовь и война в жизни фотографа" с Дженнифер Лоуренс в главной роли.

В 1984 году режиссер организовал кинокомпанию "Amblin Entertainment", которая выпустила более сотни картин при участии Спилберга, среди них - "Назад в будущее" (1985), "Кто подставил кролика Роджера" (1988), "Маска Зорро" (1998).

Брался Спилберг и за экранизацию литературных произведений. По сюжетам популярных книг были сняты "Цвета пурпура" (1985), "Империя Солнца" (1987). Непревзойденная игра воображения прослеживается в картинах "Капитан Крюк" (1991), "Парк юрского периода" (1993), "Парк юрского периода: Затерянный мир" (1997).

В 1998 году он вернулся к военной теме, сняв картину "Спасти рядового Райана", где главного героя сыграл Том Хэнкс.

В 2001 году режиссер окончил начатую Стэнли Кубриком работу над проектом "Искусственный разум", ради которого даже отказался от съемок "Гарри Поттера". В последующие годы фильмография кинорежиссера пополнилась известнейшими картинами "Поймай меня, если сможешь" (2002)с Леонардом ди Каприо, который и рассказал Спилбергу историю гениального мошенника, "Терминал" (2004), "Война миров" (2005), "Линкольн" (2012), "Шпионский мост" (2015).

В мае 2017 года кинорежиссер начал работу над драматическим триллером "Газетчики", в котором на главные роли пригласил звезд Голливуда Мерил Стрип и Тома Хэнкса. В фильме речь йдет об отважных корреспондентах нью-йоркских изданий, которые опубликовали секретные данные Пентагона о войне во Вьетнаме.

В последнее время Стивен Спилберг занят подготовкой к съемкам по продолжению приключенческой ленты "Индиана Джонс - 5". В планах режиссера - создание фильмов "Похищение Эдгардо Мортара" и "Это то, что я делаю. Любовь и война в жизни фотографа" с Дженнифер Лоуренс в главной роли.

Большая заслуга Спилберга в том, что его творчество не только зрелищно, инновационно, но и является весьма просветительным для зрителей любого возраста.

"Ты всегда чему-то учишься. Каждый фильм - это новый опыт, новая страна, другие правила, другие люди и другие технические сложности. В этом и заключается одна из главных радостей съемки кино. Никогда не бывает скучно, потому что ты ничего не знаешь. Всю жизнь ты остаешься учеником", - так пишет Стивен Спилберг.

B еще: "Сделать хороший фильм - очень трудно! Сделать фильм, который нравится зрителям - легко. Но сделать хороший фильм, нравящийся зрителям, и повторять это из года в год - все равно, что найти тот самый Святой Грааль*, ради которого рисковал жизнью Индиана Джонс и которым страстно желали бы завладеть многие в Голливуде!".

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*Святой Грааль (старофр. Graal, Gral, Sangreal, Sankgreal, лат. Gradalis) - в средневековых кельтских и нормандских легендах одно из орудий Страстей - чаша, из которой Иисус Христос вкушал на Тайной вечере и в которую Иосиф Аримафейский собрал кровь из ран распятого на кресте Спасителя.