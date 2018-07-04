ПРОЗА

- Нет, нет, и нет! Не понимаете вы! - заявил мой приятель Андрей Фролов, когда мы с ним соединились по Скайпу и увидели друг дружку на экранах. Андрей живёт далеко от меня, на почти что противоположной стороне планеты, в Новой Зеландии. Однако, для него расстояние не помеха чтобы наблюдать за бурлением нашей американской политической жизни, да и всего мира тоже. Не только не помеха, а даже преимущество, ибо избавлен он от всякой локальной шелухи и может позволить себе отстранённый взгляд, как бы из другого мира. Он продолжил:

- Вы там у себя в Америке, да и вся Европа, ни черта не понимаете. У вас затёртые, устаревшие точки отсчёта, пелена на глазах. Не доходит до вас, какой выигрышный билет вытянули. Один из миллиона. Вы сравниваете Трампа с какими-то другими президентами - то с прежними американскими, то с нынешними европейскими. Ждёте от него привычной дипломатии, такта, вежливых речей, обходительности - как это всё было раньше. А так с ним нельзя. Тут всё иначе. Трамп - это же не человек, это пришелец из другой планеты, эдакий космический Таракан, а вы его под общую гребёнку! Раскройте глаза-то!

- Погоди, погоди, - прервал я, - что ты несёшь? Причём здесь ненаучная фантастика про каких-то космических тараканов? Какой ещё пришелец?

- А то что я тебе говорю - это не человек, а инопланетное существо, вселившееся в тело пожилого американского бизнесмена. Некие высшие существа там, где-то во Вселенной, посмотрели на ту дурь, которая захлестнула планету "Земля", ужаснулись и решили, что с этим безобразием надо что-то делать, а иначе земная цивилизация вернётся туда, откуда она началась. В средневековье и даже в каменный век. Если тебе нравится, можешь эти существа называть Богом, провидением, вселенским разумом, а я называю Космосом. Вот этот Космос и вселился в вашего Трампа и заставляет его действовать не по замшелым земным правилам, а по высшей идее, которую сразу и не понять. Нашим земным умом не понять.

- Андрюха, - сказал я, - ты же знаешь, я не верю ни в Бога, ни в чёрта, ни в непорочное зачатие. Какой ещё там Космос! Для меня Трамп - это удачливый бизнесмен, попавший в непривычную для него обстановку. Любой успешный бизнес есть авторитарная организация. Закон экономики: бизнес не демократичен по своей сути, иначе он быстро обанкротится и вылетит в трубу. Во главе бизнеса должен быть босс, даже диктатор. Получилось так, что бизнесмен Трамп, став президентом, со своей авторитарной ментальностью решил править страной, как он привык руководить бизнесом. Однако это оказалось совсем не просто, так как его зажали в демократические рамки: Конгресс, конституция, законы, общественное мнение... Бизнесмену Трампу в этих рамках тесно и непривычно, вот он и производит массу хаотических телодвижений. Ты посмотри на его поведение - это же слон в посудной лавке. Пойми меня правильно - я согласен почти со всем, что он делает или хочет сделать, однако мне не нравится то, каким образом он это делает. Я не люблю философию "дрова рубят - щепки летят". Это может и хорошо с точки зрения топора, но не с точки зрения щепок…

- Ты судишь по меркам щепок, то есть отбросов. Постарайся забыть прежние правила, а посмотри на Трампа, как на явление природы: как на землетрясение, ураган, падение метеорита! Тут уж не щепки летят, а полное перерождение. Если бы 75 миллионов лет назад не упал на землю метеорит и не уничтожил динозавров, не возникла бы та жизнь и цивилизация, что мы имеем. Это научный факт. Ваш Трамп и есть тот космический метеорит, что пытается уничтожить динозавров с ненасытным брюхом и мозгами величиной с грецкий орех. Трампу дела нет до земных двуногих динозавров. Он на них смотрит свысока и просто не замечает их мышиной возни. У него совершенно свой взгляд на нас - ну не видит он со своего двухметрового роста наших проблем, как мы их понимаем. Всякая там дипломатия, тонкости психологии, ранимые чувства - для него полная чепуха. Космос такими понятиями не оперирует.

Трамп считает, что любая "сложная" проблема может быть решена быстро и прямым ударом в лоб, а затем всё само собой образуется и рассосётся, как после метеорита. Я вспоминаю сцену из приключенческого фильма про Индиану Джонса. Там главный герой удирает от преследователей, на каждом шагу чудом избегает смерти и вдруг оказывается в центре людной базарной площади. Оттуда есть лишь один выход, но этот выход загораживает свирепого вида араб, размахивающий огромным мечом. С таким не договориться и от него не убежать. Зрители в зале затаили дыхание, никто не видит выхода из этого тупика. Кажется - всё, погиб наш герой, конец ему. Кирдык! Но Индиана Джонс лишь устало вздыхает, спокойно достаёт из кобуры револьвер, стреляет в страшного арабского громилу, тот падает замертво, а весь базар сразу успокаивается и продолжает заниматься своими делами. Проблема решена неожиданно просто и без заморочек. Именно так поступает ваш Трамп.

- Да, нечто похожее он сделал с торговыми тарифами. Сколько уж лет международная кооперация была какая-то однобокая, Америке в убыток, а он чирк - и ввёл высокие тарифы сразу на всех, кто беспардонно облагал американские товары высокими налогами. Крик и злоба поднялись по всему миру. Однако, уверен я: никакой торговой войны не будет, всё скоро утихнет, одумаются, а потом тихонько снизят или вовсе уберут тарифы. Воевать - себе дороже. Фигурально говоря, проглотят пулю, успокоятся и в результате все будут довольны.

- Этот космический Таракан так всегда поступает - бьёт проблему в лоб. Причём, не исподтишка, а честно предупреждает: "ударю". Что обещает, то и делает. Удивительно, но до сих пор мало, кто хочет принимать его слова за чистую монету. Привыкли, что политики всегда врут в своих предвыборных лозунгах. Вот возьми Обамыча - напомни мне, какой там у него был лозунг?

- У него было два: "Мы верим в перемены!" и "Да, мы сможем!".

- Ну и какие хорошие перемены он принёс в вашу американскую жизнь? Что он смог? Смешно говорить. Помнишь, что много лет назад сказал генерал Драгомилов про Николая Второго: "Сидеть на троне может, управлять Империей не способен"? Так и ваш Обамыч, сидел на троне с большим удовольствием. Впрочем, постоянно с него слезал чтобы в гольф поиграть. Играл с утра до ночи, сорил чужими деньгами, страну довёл почти до банкротства, политкорректность просто зашкалила. Ничего хорошего за восемь лет не сделал, даже своим чернокожим братьям ни на йоту жизнь не улучшил. Трамп, когда на выборы шёл, тоже, как принято в вашей стране, выдал свои лозунги: "Сделаем Америку опять великой" и "Америка - на первом месте". А что ещё, скажи, для американского президента должно быть на первом месте? Все приняли это за обычную предвыборную пустышку, а он - на тебе, в каждом своём шаге именно так и поступает. Что обещал то и делает и этим всех приводит в изумление - консерваторов к радости, либералов к ужасу. Всё называет своими именами, невзирая на лица и титулы. Так до него ни один президент не поступал.

- Да, он совсем не дипломат: чёрное называет чёрным, белое - белым, а "прогрессивных" либералов называет так, какие они и есть - красными. Ты послушай манеру его речи - он говорит, будто сидит за столом у себя дома, пиво пьёт с корешами и режет правду-матку прямо в глаза. Никого не стесняется. Народ шалеет от этого.

- Вот я и говорю, - обрадовался Андрюха, - пришелец он! Ни один глава государства так говорить не умеет, да и не хочет. Меня особенно обрадовало, что он Иерусалим признал столицей Израиля. Боже, как весь мир взвыл! А Таракану и горя мало, как с гуся вода. У него своя космическая миссия. К чему пришельцу обращать внимание на земных тараканов? Скажи Обаме с Хиллари: "Надо посольство перенести", за головы схватятся. Как это? Там столько в одном клубке интересов спутано! Тут надо не семь, а пятьсот семь раз отмерить. Страшно то как! А Трамп - бац и перенёс. Кому не нравится, тем по башке, и не вякать! Или денег не даст. Или счета заморозит. Демонстранты из Газы полезли? А что? У Израиля патроны что-ли кончились? ООН заколыхалась? А ну-ка, брысь под лавку. Скажи им, Хейли-душка, всё что о них думаешь!

- Да, с другими государствами он не стесняется, - сказал я, - просто ошеломляет всех своим напором. Мир не привык к такой прямоте и не знает, как реагировать.

- А что? Ну не видит он сложностей в мировых делах. Полагает, что все проблемы можно разрешить кнутом и пряником. Они такие смешные, эти проблемы. Как платье короля. Ну то платье, которого не было. Это всё хитрецы-ткачи один вид делали. Чтобы в бюджет поглубже залезть. Мол, столько ума, столько профессионализма надо, чтобы корейский кризис распутать! Шести-сторонние переговоры, сорока-сторонние переговоры. А оказалось просто, скажи: "убью!" и всё само налаживается. Это волшебное слово надувной кореец сразу понял. Всё решение. Никаких больше угроз. Война прекращается. До этого 70 лет шла - унять их не могли. А через "убью" понимают. И улыбаются друг другу, как братья. А всё почему? Да потому, что поняли уже, если Трамп сказал "убью", так ведь точно убьёт. Он не карточный шулер, играет вчистую. Себе дороже в его словах другой смысл искать.

- А что ты думаешь по поводу этого пахана Путина? Был у него сговор с Трампом или нет?

- Был или не был, не знаю, - сказал Андрюха, - да это и не важно. Даже если был, так ведь он только одной стороне на пользу пошёл. Дональд красиво Володечку кинул. Как мадам Грицацуеву. Вместе со всей их духовной страной. Воспользовавшись чувством глубокого одиночества от изоляции после кражи чужой мебели из коридора. Это я на Крым намекаю, как сам понимаешь. А Трамп, бац, в дверь. Вот тут у меня ситечко, а ещё я Крым признаю... Та, дура, и бросилась ему на шею. Всё для моего Остапа - всех хакеров пошлю для победы на выборах. Только впустую старалась мадам, что там эти хакеры могли сделать? Лишь звон один. А победой как упивалась: "Мой Остап всех сделал, щас он на мне женится, и мы вдвоём всем вам, козлам, покажем!" Ан нет - наш космический Таракан пока с ней не может. Оказалось - женат. На Америке. И ещё полно других женщин. Очень даже симпатичных. Ай, какой облом! Дура Грицацуева всё ещё надежды не потеряла. А, вдруг, это действительно злой Конгресс палки вставляет? А он любит... Её, одинокую и всеми кинутую. Однако мебель, сучка, отдавать взад всё равно не хочет. Но погоди, ваш Дональд ещё своего слова этой мадам не сказал, но скоро скажет, помяни моё слово. Увидишь. А Хиллари с этой Грицацуевой до сих пор бы бездарно из-за мебели препиралась. У них с Обамой, что ни проблема, то сложная. Вся запутанная. Боялись Украине оружие поставить, как бы крысу-Путина не разозлить. Очень уж он щёки горазд надувать. А какие щёки, когда у него жена во Франции прохлаждается. Пусть и бывшая. Дочка в Англии корабельного магната из себя строит. И у Пескова, да прочих прихвостней на Западе родни полно. Чем не заложники? Какая тут война? Я уж не говорю про крысины миллиарды, что по всему миру по закуткам распиханы. Таракан про них всё знает.

- Ну про заложников можно говорить только, если головой думать, - сказал я. - Это фактор слабый. Когда крысу в угол загоняют, она уж не думает, только инстинкты работают. Становится сильно агрессивной и даже опасной. О заложниках и деньгах забудет - лишь бы свою шкуру и хвост спасти. От этого и опасность всему миру - что она ещё от страха выкинет? Сейчас все говорят о возможной встрече Трампа и Путина. Крыса всё надеется, что хоть внешне на равных будет с Трампом говорить и тем в глазах своих ватников сильно вырастет. Может даже надеется, что Трамп миллиарды разморозит и его дружбанов до своей ручки допустит. Думаю, что у крысы есть главная мечта - найти выход из крысоловки и получить гарантию чтобы спокойно дожить свои дни, если земля из-под ног уйдёт. Но мне интересно знать, зачем это всё Трампу? О чём они могут там беседовать? Он, конечно, большой мастак договариваться - где кнутом, где пряником своё всегда получит. Непонятно только, что он от крысы хочет, о чём с ней говорить? Какой ему с этой встречи прок?

- Наш космический Таракан знает, что делает, - успокоил меня Андрюха. - Цель у него серьёзная, примерно та же, что с Кореей: убрать опасность войны. Он надувного корейца сначала напугал - кнут показал, а потом пряником: "гарантирую, мол, тебе личную безопасность". Потому он российскую крысу в угол загонять не собирается, на кой ему эта крыса? Он с ней ласково поговорит, по шёрстке погладит и спокойную старость пообещает. Чёрт с ней, пусть живёт. Главное - убрать мировую опасность. Эта цель многого стоит. А всего-то надо лишь крысе сыр показать и дверку в крысоловке приоткрыть, чтобы было куда ей сбежать. Чем не плата за разрядку мировой опасности? А может ещё и Крым выторгует. Он на такие дела большой дока. Так почему не встретиться и не поговорить? От него не убудет, а выгода может получиться.

Вот такой разговор получился у нас с моим новозеландским приятелем.

©Jacob Fraden, 2018.