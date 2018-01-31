"Тартюф" Мольера играют…

ТЕАТР

"СКУПОЙ СКУП И ТОЛЬКО"?..

Пьесы великого французского комедиографа, о котором Пушкин заметил, что у него "Скупой скуп и только" … Правда, и " скупой", и лицемер, и буржуа, и мещанин, и мнимый больной при том, что охарактеризованы одной чертой, остаются как архетипы на веки веков. Тартюф - лицемер и обманщик, он почти имя нарицательное. Оргон простодушен и легковерен, поэтому попадается на крючок. Его, мнящего себя умным человеком, во всей бесконечной глупости выставляет автор, обнаруживая до какой крайности может довести безоговорочное доверие. Мольер в 17 -ом веке создает образы, остающиеся неизменяемыми сегодня. Мы зачастую встречаем людей, пребывающих в таком ослеплении какими-то представлениями или идеями, что переубедить их невозможно до тех пор, пока они не разбивают свои лбы.

И все-же прямого переноса действия пьесы в настоящее время для ее актуализации, что сейчас принято, мне так не хотелось! Только бы режиссер-постановщик Питер Дюбуа не был склонен к нынешнему новомодному способу! Об этом я думала по пути в бостонский драматический театр Хантингтон. И вспоминала выдающиеся постановки этой пьесы во времена моей молодости. Одну - в театре на Таганке Ю. Любимовым со служанкой Дориной- Зинаидой Славиной, воплощавшей здравый смысл женщины из народа, и введенной финальной сценой обращения Мольера к Королю Людовику- солнце, ассоциировавшейся с зависимостью от власти главного режиссера до той поры, пока вынужденно после запрета "Бориса Годунова" он не покинул страну…

Другую - во МХАТе, осуществленную А. Эфросом с Эльмирой- Анастасией Вертинской и кружевом монологов и диалогов в блестках несравненного остроумия автора. При проекции его текста режиссером на время цензуры советской эпохи 60-х - 70-х годов 20 -го века многое казалось живым и не устаревшим. Игровая стихия эту связь прятала, оставляя персонажей в ореоле прошлого, в камзолах, туфлях с пряжками, в платьях с затянутыми талиями и с глубоким декольте.

А В ТЕАТРЕ ХАНТИНГТОН - ВОТ ТАК…

В театре Хантингтон художник Александр Додж сочинил декорации интерьера дома Оргона, поместив его в современный пент-хаус, соединив намеком стиль мебели времен Людовика 14-го с модерном наших дней. Белая резная мебель на гнутых ножках, с позолотой, белый рояль, белый длинный стол… А художник по костюмам Анита Явич вообще одела персонажей в костюмы нашего времени для мужчин и роскошные туалеты для женщин. О времени действия нынешнего представления можно было судить по новомодным, хотя и возвращающим к духу ретро, широким каблукам женских туфель, украшенным стразами. В белой просторной нарядной гостиной сверкающая красотой, элегантностью, ухоженностью, пышно взбитой прической проповедывала убежденность в непогрешимости Тартюфа, принятого в семью ее сына Оргона госпожа Пернель, которую всегда принято было преподносить как весьма старенькую особу с истовой богомольностью. Паула Плам в роли мадам Пернель являла собой властную светскую даму, с которой не поспоришь. Но на нее хотелось смотреть. Какая стать! Какая непререкаемая уверенность в голосе! И ах, какое жемчужное ожерелье в три ряда по шее! Какой красивый костюм с юбкой до коленей! Какая обувь! Не из последней ли партии, полученной в знаменитом Lord & Taylor?

Ее учтиво , но без одобрения слушают дочь Оргона кокетливая и нарядная Мариана(Сара Оакс Бурхед), ее возлюбленный Валер(Габриел Браун), непременный резонер Клеант(Мэтью Джей Харрис) и карикатурно застывшая у двери с судорожно прижатой сумкой служанка Флипотэ(Кэти Элинофф). Позволю себе заметить, что в Америке нужно привыкать к тому, что так называемая политкорректность, осуществляемая на сцене, вынуждает зрителей- наших соотечественников принимать как должное, что европейцев подчас играют афро-американцы, в данном случае, именно они играют роли Валера и Клеанта. Играют очень хорошо, выдерживая общий стиль легкой шутки!

Однако, возвратимся к событиям в доме отсутствующего Оргона. Более всего скептически слушает высказывания-славословия в честь Тартюфа, произносимые госпожой Пернель служанка - Дорина (Джейн- Пфитч). Да, она тоже из сегодняшнего времени, но здравомыслящая как у автора… Поэтому все резоны своей героини актриса проводит убедительно. На ней милитаристского покроя униформа-костюм современной сотрудницы офиса. Никакого декольте, которое в последующей сцене пьесы попросит ее прикрыть платком Тартюф, столь падкий на женские прелести. Не знаю, произносил ли эти слова текста Тартюф… Как внимательно я не следила за звучащим на сцене, помня его наизусть в переводе на русский, за всем на английском уследить не могла, увы. Кстати, для этого спектакля Питер Дюбуа обратился к новому переводу, его осуществил Ранджит Болт, сохранивший ритм авторского стихосложения и передавший легкость звучания речи….

Признаюсь, прелесть постановки заставила забыть меня о предубеждении против модернизации классики. Спектакль играли весело и легко, озорно и очаровательно, дав как эпиграф безмолвную заставку, в которой до начала действия все взаимоотношения обозначились, персонажи явились, парики были надеты и сброшены, партнеры чуть не протанцевали свои контр - дансы и разбежались… Игра началась! Интрига завертелась!

Оргон - (Франк Вуд), худощавый подтянутый, а не барственный и располневший, что более традиционно, вернулся домой после двухдневной отлучки. И выслушивает рассказ о том, что происходило. В рассказе служанки он традиционно пропускает без внимания все, что касается недомогания его жены, а, узнав о том, как благополучно проживал это время, чревоугодничая Тартюф, произносит свою знаменитую реплику-рефрен "Ах, бедный!"

Так сразу определяется степень ослепления хозяина дома… Как ее объяснить с точки логики сегодняшних рациональных людей? Никак. Глупость неискоренима.

По сюжету получается так, что все персонажи пьесы видят то, чего не видят Оргон и его мать: а именно, в их доме приют получил фальшивый богомол, лицемер, сластолюбец и корыстолюбец. От его присутствия страдают его дети от первого брака: порывистый и недальновидный Дамис(Мэтью Бретснайдер), кукольно-беспомощная дочь Мариана( Сара Оакс Мурхед), красавица - жена Эльмира (Мелисса Миллер)… Она в сногсшибательном красном платье, обрисовывающем прекрасную фигуру, становится объектом поползновений Тартюфа, как и дочь Мариана, и как также, служанка Дорина… Каждая может вызвать влечение его плоти…Но Мариана ему нужна исключительно в целях выгоды. А Дорина, напротив, не нужна из-за опасности разоблачения.

А Эльмира заставляет забыть хитреца осторожность… Тартюфа играет Бретт Гелман, постепенно приоткрывающий, что статный мужчина в черном длинном одеянии и головном уборе церковного служителя падок на мирские соблазны. Но Оргон этого не замечает! Он настолько преклоняется перед религиозностью Тартюфа, не постигая, что она мнимая, что даже переписывает на него все свое имущество! О чем до поры, до времени не ведают его домочадцы. Им нужно просто защитить себя, и снять пелену с глаз почтенного отца семейства. И для того, чтобы довести до его сознания истину, персонажам надо построить свой план действий. Тактику и стратегию берет на себя Эльмира. Ведь первое, чего нельзя допустить, это решения Оргона расстроить свадьбу Марианы с Валером и выдать ее замуж за старого Тартюфа! И она вынуждает Тартюфа отказаться от притязаний на руку молоденькой девушки под страхом, что выдаст мужу притязания лицемера на нее. Победа одержана, но ее итог сводит на нет сын Оргона Дамис. Эльмира понимает то, чего он не понимает. Говорить правду Оргону о поступках Тартюфа бесполезно. Всему сказанному он не верит. Не стоило торопиться. Достичь успеха можно лишь, не сказав, а показав Оргону правду. И она устраивает свидание с Тартюфом, тайно спрятав мужа под стол. Ситуация становится водевильной. Но и тут Оргон, слушая из-под стола речи Тартюфа, не видит его физических поползновений, касаний Эльмиры. Поэтому ей приходится дольше, чем она предполагала, терпеть его домогательства. Когда же Оргон, наконец, решается прервать и уличить разошедшегося Тартюфа, дело принимает неожиданно нерадостный поворот. Изгнанный Тартюф мстит своему благодетелю, вновь явившись в дом, где его обласкали, с судебным приставом и бумагами на право владения им.

Так происходит прозрение Оргона.

ГЕНИАЛЬНОСТЬ КОМЕДИОГРАФА

Развязка пьесы стоила ее автору в свое время больших неприятностей. Мольера обвинили в клевете на духовенство. Пьеса оказалась под угрозой запрета. И тогда гениальный комедиограф досочинил два акта, в которых несправедливость судьбы исправляла могущественная рука короля-солнце Людовика 14-го. Узнав о случившемся обмане по вине Тартюфа с одним из его благонадежных подданных, монарх восстанавливал Оргона в его имущественных правах.

На вопрос о том, как сегодня играть пьесы Мольера, театр ответил: Весело!

Одна из центральных сцен - объяснение Марианы и Валера, узнавшего о том, что Оргон решил ему отказать, и отдать дочь Тартюфу, представлена озорно. Юные гордецы ссорятся, рискуя потерять друг друга, и выглядят при этом презабавно, вот-вот расплачутся… Они действительно заходят далеко и вздорят не на шутку, но Дорина- это по сути Фигаро в юбке- разумно урезонивает их, соединяя руки влюбленных. И в минуту, когда ссора улетучивается, Мариана взлетает в восторге на шею любимого! Смеются от счастья они, смеется с ними зрительный зал!

В греческой драме неразрешимые ситуации финала спасали появления при помощи различных механизмов спустившихся с Олимпа богов. Это был чаще всего приводимый в движение трос, поднимавший и опускавший актера на роль бога- спасителя. Такие появления для разрешения ситуации назывались: бог из машины.

В финале спектакля режиссер Питер Дюбуа прибег к этому старинному способу театральной игры. После того, что злополучный Оргон уже пережил появление пристава Лойяля, объявившего о его выселении, после того, что всевластная мадам Пернель также осознала свою ошибку, и все ощутили ужас угрожающей нищеты, подобно греческому богу из машины, спустившись с троса на балкон, появился офицер, посланный из суда, возвестить о ставших известными Людовику мошеннических делах Тартюфа, и о неприкосновенности имущества Оргона.

Так развязка восстанавливает справедливость. В тюрьму должен отправиться негодяй Тартюф, а справедливо радоваться жизни ни в чем не повинный Оргон. Поэтому, счастливый финал предоставляет возможность всем персонажам пьесы возликовать в веселом танце.

Что сказать в заключение? Что живы все мотивации и наблюдения Мольера?

Да, несомненно.

Всегда есть наивные люди как Оргон, которых легко одурачить мошеннику.

Всегда есть влюбленные, повинующиеся не здравому смыслу, а ложно понимаемому чувству собственного достоинства. Увы, не каждый раз им на помощь может прийти насмешливая умница Дорина… Повезло Мариане и Валеру!

Всегда живут на свете мошенники, пробавляющиеся за счет простаков.

Не всегда появляются такие умные и красивые жены как Эльмира, но Оргону повезло, для него Мольер придумал образ такой очаровательной жены!

ЕСЛИ ВЫ ЛЮБИТЕ ТЕАТР

И, если вы любите театр, то спешите на представления театра Хантингтон, по крайней мере, на представления классических пьес, которые можно прочитать на родном русском языке, и получать удовольствие от игры на английском. Становясь понятной, если не буквально от слова до слова, но достаточно, чтобы оценить фантазию режиссера, вкус художника, талант актеров, пьеса оживает на сцене, увлекая своим комизмом и своей неувядающей прелестью!

Следите за афишами: поставленная премьера будет показана городу в течение месяца максимально. И затем исчезнет навек. Пока спектакль идет, критик пишет, газета или журнал опубликуют, спектакля в репертуаре на Западе уже нет. Увы. Поэтому спешите видеть!