ТЕАТР

Спектакль "Были слезы больше глаз" театра "Свободное пространство" поставлен режиссером Александром Михайловым на основе "Повести о Сонечке" Марины Цветаевой, а также её стихов 1918-1919 годов. Монолог-исповедь звучит в исполнении Валерии Жилиной.

Спектакль о счастье и духовных дарах, которые порой обретает художник в самый, казалось бы, "жестокий век", о трагической мимолетности спонтанного счастья, которое "дышит, где хочет", и, наоборот, необозримо длинной жизни в творческом наследии.

"Были слёзы - больше глаз" - стихотворная строка, которую Цветаева, по её словам, "украла" у Сонечки Голлидэй, стала названием спектакля.

Сама Марина, Сонечка - Софья Евгеньевна Голлидэй и их друг актер Владимир Алексеев, ставший впоследствии добровольцем Белой армии, сошлись в прозе Марины Ивановны и спектакле Александра Михайлова. Сошлись ни как "волна и камень", а как духовно, ментально близкие друг другу люди, нашедшие в этом прекрасном союзе спасение от ужасов войны, голода, холода, а также незамутненную ничем сколько-нибудь прагматическим радость творчества и бытия, замкнутого на самих себе.

Они словно одна душа, поэтому органично смотрится, когда всех троих играет одна артистка.

"Это называется - сидеть в облаках и править миром", - говорят о себе молодые и красивые художники 18-ого года, когда быта больше нет - одно бытие, когда в дефиците пшено и вобла, когда традиционные отношения больше не нужны, а нужно чтение ночи напролет, постановка романтических драм, сочинение стихов, чистый романтизм в искусстве и отношениях.

Сразу замечу, Цветаева с отвращением относилась к советской идеологии, ничего в ней не принимая, не разделяя. Её привлекало лишь состояние подъема Духа, сопутствующее эпохальным событиям, нарушающим привычное течение жизни.

Отсутствие всяких признаков консьюмеристской вещественности подчеркивает строгая, благородно сдержанная сценография (художник Мария Михайлова). На сцене белая железная койка, спинка в незамысловатых виньетках, позади койки серый, в мутных разводах экран. На актрисе свободное однотонное одеяние, немного напоминающее римскую тогу, концентрирующее внимание на лице, на чувствах и эмоциях. А больше ничего и не надо: в цветаевских героях всего в избытке, через край.

И та прекрасная жизнь, словно тонкий лед, так зыбка, что почти нереальна, как век бабочки, как скоротечность жизни и актерского счастья инфантильной феи, эгоцентричной и талантливой Сонечки, как преходящая эфемерность счастья самой Марины Ивановны: она со всем своим гением, благородством и рыцарственностью свободно умещается на железной койке с виньетками, но не в прокрустовом ложе советской эпохи.

"Повесть о Сонечке", которая писалась в самые черные для Цветаевой дни 1938 года перед отъездом в Россию, оказалась самой романтичной и светлой её прозой. Герои повести, как блеск далекой звезды, осветили крестный путь Марины в Россию, по сути, на Голгофу, где её ждали аресты и гибель родных, разочарование, безработные скитания и собственная трагическая гибель.

Это немеркнущее сияние и глубокий трагизм, у которого "слезы больше глаз" - в эпицентре спектакля и зрительского внимания.

"Похороните меня за плинтусом"

Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа, Витебск, Беларусь

Спектакль, способный вывернуть душу наизнанку, человечный, правдивый до щемящей неловкости, порой трогательно лиричный, порой возвышающийся до патетики античной трагедии - спектакль "Похороните меня за плинтусом" Национального драматического театра им. Якуба Коласа из Витебска, Беларусь. Режиссер и автор инсценировки - Валерий Анисенко. Литературная основа - одноименная автобиографическая повесть Павла Санаева. Тот случай, когда литературный материал и его театральное прочтение соответствуют друг другу в высоком художественном уровне.

Со сцены рассказывается история любви, которая больше похожа на ненависть, а еще больше на сумасшествие. Тем не менее, это та самая истовая, безоглядная любовь, что оправдывает любые безумства.

Перед зрителем распахивается мир домашней тирании: нелепый, пугающий, полный жестокости и унижения, но временами, как ни странно, трогательно смешной и всегда очень искренний. Тираном в семье стала бабушка, деспотический пыл которой, частично объясняющийся свойствами натуры, многократно усилен всепоглощающей любовью к внуку.

Восьмилетний мальчик живет у дедушки с бабушкой, которая не подпускает мать к его воспитанию, считая её падшей, опустившейся женщиной, так как та позволила себе второй раз выйти замуж. Ненависть матери к дочери, перехлестывает через край, когда та в очередной раз предпринимает попытку забрать сына.

Потоки оскорблений извергаются не только на дочь, на долготерпца-мужа, заботящегося о ней с внуком, но и на маленького Сашу, который, как уверена бабушка, очень болен и который, якобы, по собственной глупости подвергает своё, и без того слабое здоровье, еще большей опасности. Бабушка беспрестанно боится за внука, следит за каждым его шагом, тратит все деньги мужа на разнообразных докторов и лекарства, которые должны "лечить" мнимые болезни внука. Своей тотальной, всеподавляющей заботой она мучит и себя, и домочадцев. Чем сильнее она беспокоится за внука, тем ожесточеннее, истеричнее становится. Бабушка фанатично любит внука до потери пульса, до обморока, в прямом смысле слова.

Роль бабушки исполняет заслуженная артистка Беларуси - Тамара Скворцова. Кажется, невозможно быть более убедительной в данной роли, чем эта выдающаяся актриса.

Запомнилась и игра выпускника витебского колледжа искусств - Романа Соловьева. Сильная режиссура, прекрасные актерские работы, интересная сценография - всё вкупе дало превосходный художественный результат.

"Fairy Tale" (Ckaz-ka)

театральная группа "Velcro Sisters" Тель-Авив, Израиль

На собственную жизнь можно взглянуть с принципиально полярных точек зрения, при этом суждения, пришедшие из противоборствующих систем координат, будут по-своему правдивы. В нашей жизни хватает и трагического, и комического. В ней фарс и водевиль сопутствует патетической героике, а лирика дышит там, где только что язвила сатира.

Но приятнее всего посмотреть на свою жизнь как на сказку. Сказка - она добрая, затейливая, с причудами, но всегда онтологически мудрая и житейски толковая. Она и утешит, и рассмешит, и подскажет волшебное слово, помогающее выйти из "сумрачного леса" на светлую полосу жизни. Такой сказочной арт-терапией стал для зрителей спектакль "Fairy tale" театральной группы "Velcro Sisters" из Тель-Авива.

Это наивная, но в подтексте с глубоким чувством и серьёзными вопросами притча-сказка, повествующая о полном злоключений пути женщины, часто требующем от неё больше, чем ей по силам.

"Fairy tale", философская сказка в стиле пост-модерн - третья совместная работа писательницы, режиссера и актрисы Юдит Джинжер и актрисы Сигалит Фукс. Эта вещь их общее детище, и по тому, сколько энергии вложено в его сценическое воплощение, становится понятно, насколько оно любимо.

Зрители попадают под обаяние этих непосредственных, озорных актрис, заряжающих своим темпераментом, неубиваемым оптимизмом, чувством юмора и самоиронией.

Юдит удается вдохнуть жизнь в самые простые бытовые вещи, окружающие главную героиню - Тину. Поскрипывающая старая оконная рама, капли дождя, стекающие с прохудившейся крыши, крошка-мышка, мечтающая отведать скудный ужин Тины - все они оживают, и вдруг оказывается, что Тина и вправду живет в сказке, ведь её бедный, грустный домишко горюет и радуется вместе с ней, живет её печалями и тревогами. А потом (что так понятно и естественно) из недр всеобъемлющей любви пространства, окутывающей убогий быт Тины, появляется некий загадочный гений места, genius loci, как его звали древние, или просто - Фея-Сузи.

Фея делает ради любимицы-Тины всё возможное, что, в её представлении, необходимо для безоблачного счастья. Она превращает девушку в глянцевую красавицу, а её домик в модную квартиру-студию. Казалось бы, чего еще желать? Тем не менее, ожидаемый хеппи-энд оборачивается разочарованием: в стремлении начать всё с чистого листа, Тина теряет индивидуальность, растворяясь в миллионах копий.

История о том, что ни в печали, ни в радости нельзя предавать никого, в том числе и самого себя, пришлась по душе зрителю. Никто не ушел равнодушным, а это - главное.