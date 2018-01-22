Виктор Топаллер: удручающая правда

ПОЗИЦИЯ

Подзаголовок этой публикации - название одной из последних статей Виктора Топаллера. Она была опубликована в издании Forum Daily. После недавней преждевременной смерти Виктора его строки в этой статье могут восприниматься глубже, лучше раскрывая личность автора, на которого при его жизни навешивали немало всевозможных ярлыков, включая "агент Кремля"…

От редакции ForumDaily: Один из флагманов русскоязычного телевидения в Америке - канал RTVI - переживает кризисные времена. Его собственник Руслан Соколов, до этого возглавлявший российский патриотический канал "Звезда", в прошлом году нашел нового инвестора, который был готов вложить в течение трех лет большую, по меркам RTVI, сумму в $60 миллионов. Имя щедрого инвестора держалось в тайне, впрочем, отдельные СМИ указывали, что им может быть глава крупнейшей российской госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. С появлением инвестиций был проанонсирован перезапуск канала, а генеральным продюсером RTVI стал известный выходец с НТВ Алексей Пивоваров. Однако спустя год финансирование резко сократилось, канал начал увольнять людей, замораживать проекты и переводить эфир в московскую студию. При этом руководство RTVI о закрытии канала не говорит.

Собственное мнение о том, что происходит на RTVI, в своей колонке изложил теле- и радиоведущий, постоянный колумнист ForumDaily Виктор Топаллер, проработавший на канале 18 лет. Редакция ForumDaily также готова предоставить руководству RTVI возможность изложить собственное видение событий.

Не хотел вообще говорить на эту тему. Но, наверное, должен. Тем более, много вопросов получаю от разных людей из разных стран. Поэтому отвечаю. Сразу всем. Предупреждаю - знаю далеко не все. Так что это, скорее, личные ощущения и наблюдения.

Итак, после без малого 18 лет на RTVI, все закончилось. Ограничусь в меру сухим изложением некоторых фактов и поделюсь убеждением, что все, к чему протягивает свои лапки Москва, неизбежно превращается, как писал Войнович, во "вторичный продукт".

Первым "декретом" нового руководства (в тот же день, как в должность заступили!) был снят с производства "Американский Ликбез", хотя первые 8 серий нового цикла "All that Jazz" были уже готовы. Делиться догадками, зачем срочно понадобилось убивать одну из самых популярных передач, не буду - должен же я оставить вам простор для фантазии?..

Практически одновременно мне сообщили, что через несколько месяцев закрывается и передача "В Нью-Йорке с Виктором Топаллером", и предложили приготовить новую программу "Завтрак с Топаллером" (в дальнейшем "У камина с Топаллером"), высказав пожелание, чтобы моя жена подавала чай гостям… В этот момент, убедившись, что люди не стебаются, а говорят совершенно серьезно, я уже окончательно все понял. Но решил посмотреть, что будет дальше…

Чем новая передача (которую надо было снимать уже не на RTVI, а с продюсерской компанией "Рейтинг-ТВ") должна отличаться от старой? Кроме гениальной идеи о чае? Об этом был текст, опубликованный на Фейсбуке. Любопытно, что при всей своей невинно-лояльности (не говоря уже о том, что каждое слово - правда), он вызвал гневную реакцию руководства. Повторю его. Для полноты картины.

… Как я уже сообщал, программа "В Нью-Йорке с Виктором Топаллером" прекратила свое существование и вышла в эфир последний раз 14 мая. В это воскресенье на канале RTVI должна выйти новая передача - "У камина с Топаллером".

Она существенно отличается от программы "В Нью-Йорке…". Начнем с того, что ее продолжительность в два раза меньше - 24 минуты, а не 48. Кроме того, важную роль играют закадровые комментарии, которых раньше не было, а роль видеоматериала многократно возросла. "Чистый" разговор сменился многоплановой передачей, которую мы снимаем не в студии, а в "домашней" обстановке.

Следующее отличие - гости. Теперь ими становятся только "звезды" первой величины. Раньше в программе порой появлялись и люди малоизвестные широкой аудитории, но представляющие, на мой взгляд, большой интерес для зрителей. Кроме того, само приглашение (или неприглашение) гостей перестало быть моей прерогативой - продюсер определяет, кто появится в передаче, а кто нет. Конечно, у меня есть "право голоса", но не более того. Кстати, пользуясь случаем, хочу поблагодарить продюсерскую компанию "Рейтинг-ТВ" за прекрасную работу и высокий профессионализм.

Еще одно отличие - полное исключение политики. Таким образом, многие гости "В Нью-Йорке…" априори не могли бы стать гостями "У камина…".

P. S. Будущее этой программы пока представляется мне весьма туманным: никаких договоренностей на ее дальнейшее производство на данный момент нет. Но, в любом случае, десять уже отснятых передач, вы, надеюсь, увидите.

Ну вот. Так оно и получилось. Десять передач вышли в эфир. Правда, жена гостям чай не подавала, каюсь. Видимо поэтому "Рейтинг-ТВ" не получил денег на дальнейшее производство, равно и со мной никаких переговоров не было. Мы вообще никак с ними не общались более чем полгода. Не было желания. Думаю, обоюдного. Наверное, я проявил малодушие, согласившись на новый формат - программа однозначно перестала быть моей авторской передачей. Насколько я понимаю, это и было основной целью. Но я совершенно не жалею, что согласился - мне было интересно поработать с профессиональными, симпатичными людьми, над чем-то новым, и мне не стыдно ни за одну из десяти передач. Да и рвать концы, честно скажу, не хотелось - все-таки почти 18 лет…

Да! Забыл рассказать о забавном эпизоде. 27 апреля, когда все 10 передач были уже отсняты, я получил письмо об увольнении. Через несколько дней финансовый директор RTVI обратился с просьбой о встрече, на которой сообщил, что просит считать данное письмо недействительным. Я узнал, что продолжаю работать до 31 августа. У меня есть свои соображения, с чем связан этот бред, но не буду сейчас об этом распространяться - опять оставляю вам простор для догадок и фантазий. Таким образом, состояние вялотекущей шизофрении (и вроде еще работаю, но уже не работаю) продолжалось несколько месяцев. 10 передач увидели свет, а сейчас их крутят по второму разу.

А 30 сентября друзья рассказали мне, что было "общее собрание жильцов нашего дома" (меня, естественно, никто не приглашал), на котором, "стоял вопрос" о закрытии канала. Как написал бы Хармс, народу сообщили: "наш театр закрывается - нас всех тошнит". RTVI накрылся медным тазом, уволил почти всех сотрудников и, естественно, с надеждой и оптимизмом смотрит в будущее. Как я понимаю, теперь уже российский канал RTVI, будет гнать из Москвы свою туфту и разбавлять ее доблестной, а главное - политически выдержанной - работой американского корпункта. Понятно, да? Бобик сдох.

По большому счету, мне наплевать, в чем причина того, что канал угробили: то ли слишком быстро все прогуляли; то ли тайные инвесторы ужаснулись убожеству и дилетантизму нового руководства; то ли изменилась политическая конъюнктура; то ли все вместе… Какая разница? Можно, конечно, долго спекулировать на тему всей этой "крысиной возни" или рассказать о забавных выступлениях начальства, суть, которых сводилась к остаповскому плану превращения Старых Васюков в Нью-Москву, что мирно сосуществовало с перманентными задержками зарплаты (что само по себе является грубейшим нарушением американского законодательства. Но россияне, как и всегда, уверены, что им закон не писан, и очень удивляются и возмущаются, когда приходится нести ответственность).

Ладно, хватит. Все и так понятно и более чем очевидно. Как говорил один из моих дорогих гостей, Михаил Михайлович Жванецкий: "Не стой в этом во всем - отойди"… Даже хорошо, наверное, что канал рухнул: возможно, о нем будут все-таки вспоминать без брезгливой усмешки…

Надеюсь, что мы с вами еще увидимся. И спасибо: долгие годы жизни моих передач - во многом ваша заслуга. И будьте, пожалуйста, благополучны.

***

…Так традиционно для своих передч попрощался с нами Виктор Топаллер .