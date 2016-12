Главная страница → ноябрь '16 ВЫБОРЫ В США Трамп - мой кандидат Почему я хочу видеть Дональда Президентом США Григорий Гуревич Почему много лет молчавшие женщины именно сейчас, когда до президентских выборов в США остаётся всего ничего, вдруг заговорили о своих обидах, обвиняя Трампа в сексуальном насилии? Почему телеканал NBC лишь не так давно показал видеозапись 2005 года с непристойными высказываниями Дональда Трампа о женщинах, а левые СМИ сразу же развернули хорошо скоординированные атаки женщин на Трампа? Случайные совпадения?!. ПРОТИВ ЧЕГО ДОНАЛЬД И ЗА ЧТО ХИЛЛАРИ Американские левые СМИ стараются игнорировать выступления женщин, чьи высказывания не вписываются в установленную левыми схему обвинений Трампа. Одним из таких выступлений была статья Шейн (Shane) в интернет-версии Daily Mail от 17 октября 2016 г. В 90-е годы прошлого века Шейн и её сестра Сайя Барби (Sia Barbi) были популярными моделями Playboy, в котором они выступали под именем Barbi Twins. Шейн и Сайя проводили в то время много времени в обществе Дональда Трампа. Шейн написала в своей статье, что Трамп "всегда и везде вёл себя как идеальный джентльмен", хотя многие женщины просто "вешались ему на шею". "Страшно видеть, как средства массовой информации могут испортить образ человека", - отмечает Шейн. Она обвинила левые СМИ в том, что они разыгрывают "политическую интермедию и игнорируют реальные проблемы, волнующие американцев". В интернет-газете UnFiltered Patriots 16 октября 2016 г. была опубликована статья "Trump's Woman: Lies and More Lies". В ней приводятся факты о том, что трое женщин, обвинивших Трампа в сексуальном домогательстве, лгали. В статье, в частности, говорится: "Когда СМИ решают говорить об обвинительницах Билла Клинтона, они фиксируются исключительно на доказательствах в пользу экс-президента. Но когда дело доходит до обвинительниц Трампа, всё преподносится в виде истины в последней инстанции". Корреспондент газеты New York Post Хетер Робинсон (Heather Robinson) написала 17 октября 2016 г. в своей колонке: "Если Дональд Трамп такой монстр, каким его рисуют СМИ, то как ему удалось воспитать таких порядочных, трудолюбивых, нежных и любящих детей".

Меня не волнует, сколько раз был женат Дональд Трамп и что он говорит о женщинах. Для меня не важно, что он может сорваться на грубость. Меня не волнует, что некоторые его деловые сделки были неудачными. В длительном успешном бизнесе не всё и не везде идёт гладко. Дональд Трамп выходил из этих неудач и продолжал вести свой бизнес, который сделал его миллиардером. У Трампа хорошая семья. Его дети успешны и ответственны. И это заслуга их отца, Дональда Трампа. Это говорит о многом, в том числе и о его моральных принципах. Республиканский кандидат в президенты США против: - политкорректности, не позволяющей говорить правду; - открытых границ, дающих возможность нахлебникам и преступникам попадать в США; - глобализации в сфере торговли, выгодной только для крупных международных корпораций и разоряющей средние и мелкие американские бизнесы; - кланового капитализма и коррупции, процветающей при Обаме; - неконтролируемой иммиграции, изменяющей демографию США и не позволяющей узнать, кто прибывает к нам. Трамп чётко обозначил смертельного врага Америки, угрожающего нашей демократии, нашим свободам и нашим принципам. Это ислам. Прилагательное "радикальный" ничего не объясняет. Нет "радикального" и "умеренного" ислама. Существует только одна версия ислама. Истинный мусульманин не может придерживаться каких-либо отклонений от этой версии. Говоря об "умеренном" исламе, левые претендуют на лучшее понимание ислама, чем мусульмане. Это абсурд. Хиллари Клинтон хочет запретить критику ислама, приравняв её к преступлению. Она погрязла в коррупции и поддерживает клановый капитализм. Она патологический лжец и мошенник. Например, после получения повестки в суд, она уничтожила уличающие её материалы. Её безответственное использование личного сервера в государственных целях - уголовное преступление, поставившее к тому же под серьёзную угрозу безопасность США. Клинтон вместе с Обамой разрушили стабильный Ближний Восток, на обломках которого возникло Исламское государство. Дональд Трамп не повышал налоги и не создавал сотни новых правил, усложняющих ведение бизнесов в США. Трамп не несёт никакой ответственности за то, что наша страна скатилась со второго на шестнадцатое место в мире по индексу экономической свободы. По этому показателю мы уступаем Иордании и Катару. Трамп не виновен в том, что цены на продукты питания увеличились вдвое, а расовые противоречия резко обострились. Трамп не бросил нашего посла в Бенгази вместе с работниками американского посольства и его охранниками на растерзание озверевших мусульман. Это не он оставил без внимания геноцид христиан на Ближнем Востоке, не он отказался по просьбе России от создания ядерного щита в Польше, не он предал Израиль, нашего союзника на Ближнем Востоке, и не он обеспечил финансирование ядерной программы Ирана и перевооружение Хизбаллы и Хамас. Трамп не рисовал "красные линии", которые ничего не означат для наших врагов. Он выступает за достижение "мира посредством силы". Президент Рейган доказал, что такая политика приносит успех в борьбе с нашими врагами. Это не Трамп увеличил государственный долг США до $20 трлн. Это не благодаря Трампу безработица среди афроамериканцев достигла рекордного уровня, а кредитный рейтинг США понижен до АА+ по шкале агентства S&P. Это не Трамп ввёл в своё правительство представителей организации Братьев-мусульман, в программе которой записано, что её целью является "мирный джихад" в США. Это при Обаме были совершены террористические атаки мусульман в Форт-Худ, Бостоне, Чаттануге (штат Теннесси), Сан-Бернардино и Орландо. В результате этих атак было убито 86 и ранено 377 американцев. В ФБР поступала информация о террористах-смертниках, готовивших эти атаки. Но ФБР не смогла предотвратить их, поскольку администрация Обамы препятствует наблюдению за американскими мусульманами. ЧТО МОЖЕТ СПАСТИ НАЦИЮ Недавно известный голливудский актёр Джон Войт (John Voight) обратился к американцам с открытом письмом. Левые СМИ, как обычно, проигнорировали его. Джон Войт, в частности, написал: "Мы были когда-то страной свободы, теперь мы становимся страной тирании. Мы являемся свидетелями, как наш народ сжигает и грабит свои города - Фергюсон, Милуоки, Орландо, Балтимор - и убивает полицейских… Исламские террористы уничтожают людей по всей нашей стране, а Хиллари и Обама хотят быть политкорректными, не замечая эти атаки. Дональд Трамп отстаивает форму свободы, которую раньше никто не видел. И это пугает его противников… Сколько американцев знают Джорджа Сороса? Это ужасный человек, который передал сотни евреев в руки нацистов. Но он не чувствует вины за это преступление. Сорос - миллиардер, который сделал свои деньги, манипулируя валютами разных стран. Это поставило их на грань разорения. (Соросу запрещён въезд в Великобританию, Венгрию и Израиль - Г.Г.) Он поддерживает группы ненависти, ответственные за разорение наших городов. И он близкий друг Хиллари Клинтон и главный сторонник её (предвыборной - Г.Г.) кампании… Тысячи беженцев наводнили нашу страну. Неизвестно, кто они такие. С президентом США Хиллари Клинтон мы потеряем наше право на владение оружием. Свобода религии будет атакована. Хиллари будет пытаться заглушить все консервативные голоса на телевидении и радио… На руках Хиллари Клинтон кровь погибших во время террористической атаки в Бенгази… Клинтон намерена устранить Трампа и его последователей с политической арены. Она громко и ясно сказала об этом американскому народу: последователи Трампа представляют собой "неприличное сборище" (deplorables) и что "эти люди неисправимы" (т.е. их нечего жалеть - Г.Г.). В заключении Джон Войт написал: "Только одно может спасти нацию - избрание Трампа". ЕСЛИ ХИЛЛАРИ СТАНЕТ ПРЕЗИДЕНТОМ... Если Хиллари Клинтон станет президентом США, то Верховный суд перейдёт под контроль левых. Тогда наша Конституция из основного закона США превратится в мало что значащий перечень красивых слов. При президенте Хиллари Клинтон мы окончательно потеряем свою культуру, свой язык, свою страну. США серьёзно больны. Нелегалы наводнили страну. Американские мусульманские лидеры открыто выступают за исламизацию США. Преступность захлестнула нас. Личная безопасность каждого из нас под угрозой. Наша страна - банкрот. Экономика так и не восстановилась до уровня, когда разразился финансовый кризис 2008 года. Наши враги высмеивают нас, а друзья смотрят с недоверием. Государственная служба превратилась в источник личного дохода. Белый дом манипулирует экономическими показателями. IRS выполняет роль жестокого жандарма, подавляющего противников Белого дома. Это основные результаты правления Обамы. Хиллари Клинтон заявляет, что намерена продолжить его внутреннюю и внешнюю политику. Дональд Трамп не святой и не обязан быть им. Мы не избираем папу римского или духовного наставника Америки. Его взгляды относительно женщин не будут определять внутреннюю и внешнюю политику США в ближайшие четыре года. А вот что повлияет на нашу жизнь - так это либеральный Верховный суд, расширение Obamacare за счёт "общественного выбора", наплыв нелегальной иммиграции, угроза личной безопасности, высокие налоги и т.д. Мы избираем президента США, способного восстановить нашу страну. Дональд Трамп не имеет лоббистских денег и поэтому не должен их отрабатывать. Он не придерживается политкорректности, которая заставляет человека быть неискренним. Он опытный бизнесмен, а не политик, намертво связанный с коррумпированной политической элитой. ТРАМП ОБОЗНАЧИЛ БОЛЕЗНЬ И НАМЕТИЛ ЛЕЧЕНИЕ Дональд Трамп чётко обозначил наши больные места и наметил пути их лечения. Он не имеет ничего общего с теми, кто проводил нашу внутреннюю и внешнюю политику в течение последних десятилетий. Только у такого человека имеется шанс восстановить США, вернуть процветание, равноправие и справедливость для всех, укрепить безопасность каждого из нас. Без этой безопасности любые планы и начинания лишены смысла. Поэтому я буду голосовать за Дональда Трампа.

Вы очень много написали о плохих Обамах и Хиллари и много хорошего о Трампе и республиканцах. Поразительно, что Вы, как и многие тысячи русскоязычных в Америке, совершенно забыли, что это республиканцы насытили все социальные программы большими деньгами, начиная с Рональда Рейгана, который и без войн увеличил госдолг США в три раза и снизил налоги на корпорации и на богатых, и потому страна постоянно одалживает у тех же корпораций и богатых, и создали в США возможным превратить десятки миллионов американских граждан, не нелегалов, в иждивенцев, на которых тратятся триллионы долларов.

Весь производственный сектор американской экономики производит за год продукцию на 2.1 триллиона долларов и ровно столько же вся страна тратит на медицину. Вся страна работает на "бедных". Это не вина Обамы, но он не хотел отнимать у "бедных", зная, что республиканцы немедленно воспользуются этим шансом. Это Республиканцы с Джоржем Бушем-младшим взвинтили цены на нефть в три-четыре раза и соответственно на всё остальное съестное и несъедобное, и на дома и на квартиры и соответственно налоги на недвижимость в те же 2-3-4 раза. Это Буш развязал две совершенно бессмысленные и не обеспеченные политическим расчётом войны, на которые страна потратила триллионы долларов, из которых украдены сотни миллиардов и на которые существуют и размножаются исламские террористические организации. Обама принял страну в ужасном состоянии, когда она катилась к экономической и финансовой катастрофе. Да, он увеличил госдолг более чем в два раза, чтобы спасти её от коллапса и не выбросить на улицу из их жилья и с работы десятки ммиллионов граждан. США и весь мир так и не вышли до конца из того обвала, а на очередь идёт новый обвал.

Обе партии находятся в ужасном состоянии, но не хотят признать, что они политические банкроты и рвутся к власти с единственной целью , обеспечить для своих элит возможности дальнейшей наживы.

Да, популистские речи Трампа многим нравились и мне тоже, но ведь было очевидно и сейчас он уже сам отказывается от много, что наговорил раньше. Он никогда не сможет и ему его собственные коллеги не позволят осуществить многое из его обещаний.

Сейчас сенатор из Калифорнии-демократка вносит законопроект о принятии поправки в Конституцию страны о прямых выборах президента, что совершенно есстесственно в нынешних условиях и давно назрело. Так ведь не позволят и эта поправка ещё много лет не будет принята. Трамп и Пол Райан говорят о замене Медикера на какую-то другую систему. Райан открыл немного свои взгляды. Речь идёт о ваучерной форме финасирования мед обслуживания. Это будет катастрофа. Медикейд не находится даже в стадии обсуждения. А из совершенно развратной системы Медикейда воруют и транжирят триллионы долларов.Но Медикер-страховка для работавших американских пенсионеров,а Медикейд для загнанных государством в категорию "бедных". Дави работающих, чтобы было выгодно не работать? Что это за политика?

Под руководством Обамы и Хиллари все хулиганье, выпущенные из тюрем и мерзкие анти-израильские "ученые" устроили второй Ближний Восток в Америке. и Обама не хочет покинуть свою кормушку и надеется на ПЕРЕВЫБОРЫ (!!!) Левая пресса поощряет протест и некоторые даже призыва-т к нему. После митинга (весьма подозритгельного) с Трампом, тот согласил;ся не ликвидировать Обамакеар. То же было с митингом с Сандерсом, после чего Сандерс "сердечно" одобрил Клинтон, своего врага. Что делает с ними Обама, чем угрожавт, или вводит какую-то секретную ин'екцию? Обама на деле оказался таким же бандитом, как Хиллары. Что будет с Америкой? Грядет большой экономический кризис и гражданская война. Кто "закончит" раньше: Америка или Россия? Eще раз прочитала вашу статью. Все точно. Но вот продолжение. "Демократы" ведут себя как свора хищных зверей. Спасибо за математически точное описание наших двух кандидатов. Хотелось бы донести это как целое в американскую печать. Сделали ли вы это?

