ЭПИЦЕНТР

За словами - дела Трамп находится в Белом Доме всего ничего, а уже успел выполнить немало из им обещанного

"СДЕЛАЕМ СНОВА АМЕРИКУ ВЕЛИКОЙ"

Появление Дональда Трампа среди кандидатов на пост президента США никто не воспринимал всерьёз. Его рассматривали как выскочку, шута горохового, как бесплатное приложение к хорошо отрепетированному спектаклю под названием "Президентские выборы в США".

Первое отрезвление пришло, когда Дональд Трамп раскидал всех своих соперников республиканцев и на партийной конвенции был выдвинут кандидатом в президенты. Демократы восприняли это как подарок от своих оппонентов. Они вместе с левыми были убеждены в безусловной победе Хиллари Клинтон, опытного и прожжённого политика, над выскочкой Трампом. Эта уверенность подкреплялась результатами опросов общественного мнения, подстроенных левыми СМИ. Согласно этим опросам Хиллари Клинтон всегда опережала Трампа не менее, чем на пять пунктов.

Затем последовала сокрушительная победа Трампа на выборах 8 ноября и разгром демократов во всех эшелонах власти. Признать своё поражение левые так и не смогли. Вместо этого они потратили много усилий на дискредитацию победы Трампа.

Наконец, наступило 20 января 2017 г. Первое выступление Дональда Трампа во время его инаугурации принципиально отличалось от того, что мы слышали за последние почти 20 лет.

За время правления демократов их лидеры говорили о расовом, гендерном и классовом неравенстве, с которыми необходимо бороться, о бесправных меньшинствах, о несправедливом распределении богатств и о пресловутом одном проценте населения США, владеющим основными богатствами страны.

Демократы почти всегда рассматривали расу, пол и цвет кожи в качестве привилегий, помогающих получить работу, особенно государственную, попасть в университет, открыть бизнес, претендовать на различные виды финансовой помощи. Эта политика левых способствовала лишь разделению американского общества на антагонистические классы и группы.

В своей инаугурационной речи президент Трамп сказал, что Америка - это единое сообщество, все члены которого равны перед законом, и Конституция страны гарантирует им равные права. По мнению Трампа оценивать каждого следует по результатам его труда.

Президент подчеркнул, что интересы Америки на любых переговорах и соглашениях будут приоритетными. Это заявление Трампа, а также его лозунг "Сделаем снова Америку великой" левые используют для того, чтобы сравнить Трампа с Гитлером. А почему не с Муссолини, Мао-дзедуном и другими диктаторами прошлого века? Это сравнение левых показывает их абсолютное политическое невежество.

В своей речи президент чётко заявил: "Мы будем бороться с исламским терроризмом пока не сотрём его с лица земли". Впервые политический лидер США в качестве нашего основного врага обозначил исламский терроризм. Среди духовных руководителей основных религий и деноминаций США, присутствующих на инаугурации Трампа, не было ни одного имама.

Инаугурационная речь Трампа - это обвинительное заключение наследию Обамы.

Свою работу в качестве президента США Трамп начал вечером 20 января. Он подписал указ, позволяющий облегчить финансовое бремя Obamacare для американцев, а также распоряжение "Нормативное замораживание", блокирующее вступление в силу правил и нормативов, принятых Обамой, но не успевших войти в федеральный регистрационный список.

ИЗ ПЛЕНА "OBAMACARE"

Первый указ президента позволяет американцам отказаться от индивидуального мандата, т.е. от необходимости покупать медицинскую страховку. Согласно Obamacare те, кто не имеет медицинской страховки, платит штраф в размере $695 в год или до 2.5% годового семейного дохода. Указ президента отменяет этот штраф, а также подобные финансовые наказания за отказ "медицинских работников, медицинских страховых компаний,...производителей и покупателей медицинских продуктов или лекарств" следовать правилам Obamacare. Указ предоставляет широкие полномочия департаменту здравоохранения и социальным службам принимать меры по ликвидации финансового бремени Obamacare.

Указ президента не отменяет Obamacare, но является первым серьёзным шагом на пути его реформирования или отмены, что может сделать только Конгресс. Келлиэн Конвей ещё раз напомнила о том, что те, кому нравятся страховки Obamacare, могут сохранять их. Американцы не останутся без медицинского страхования в процессе реформирования Obamacare.

Администрация Обамы признала, что в 2016 г. взнос за страховки Obamacare возрос в 33 штатах в среднем на 25%. Страховые компании уходят с рынков Obamacare. Пять штатов имеют только одну страховую компанию на этих рынках, а 13 штатов - только две компании. Так что покупателям страховок Obamacare выбирать не приходится. Бери, что дают.

За время действия Obamacare малый бизнес потерял 295 тыс. рабочих мест и 10,130 предприятий малого бизнеса закрылись. В результате были потеряны зарплаты на сумму $19 млрд. (Данные American Action Forum). Снизилось качество медицинского обслуживания. Это далеко не все негативные результаты Obamacare, навязанного американскому народу демократами.

В тот же вечер с веб-сайта Белого Дома была удалена страница, описывающая права людей нетрадиционной сексуальной ориентации (LGBT). В США LGBT имеют те же права, что и остальные граждане Америки. Поэтому выделение LGBT не является необходимым.

Страница "Гражданские права" была заменена на "Поддержание правопорядка". Одно из основных прав американцев - жить в безопасном обществе. Трамп неоднократно заявлял о том, что безопасность граждан будет приоритетной задачей его администрации. Администрация Трампа в отличие от администрации Обамы не будет создавать комфортные условия для бунтовщиков, мародёров и насильников. Цель президента Трампа - сделать более безопасным пребывание на улицах детей, пенсионеров, ждущих автобус, женщин, возвращающихся вечером с работы. Эра Эрика Холдера и Лоретты Линч, при которых вначале во всём обвиняли полицию, а затем начинали расследовать случившееся, закончилась. Поэтому неудивительно, что Трамп написал 24 января на своём твиттере: "Если Чикаго не исправит ужасную бойню, то я пошлю федеральных агентов". Обычно президент прибегает к этому в чрезвычайных ситуациях. Такая ситуация сложилась в южных районах Чикаго. Уже в январе 2017 г. число убийств там подскочило на 24% по сравнению с прошлым годом. Власти города не могут остановить эту волну насильственных преступлений.

Удалена также и страница об угрозе изменения климата Земли и мерах федерального правительства по борьбе с изменением климата. Борьба с изменением климата это крупномасштабная мистификация, направленная на ограбление американцев в угоду обогащению лидеров этой борьбы, таких как Альберт Гор, и бизнесменов, наживающихся на зелёных технологиях.

В тот же вечер вышло распоряжение президента, предписывающее всем американским послам, назначенным Обамой, покинуть свои офисы. При Обаме абсолютное большинство назначенных им послов были или его крупными донорами или близкими друзьями. Бывший посол США в Великобритании сказал, что "после 2012 г. продажа государственных должностей стала обычным явлением для Обамы".

"И БЫЛ ВЕЧЕР И БЫЛО УТРО: ДЕНЬ ОДИН".

Тора. Пятикнижие Моисея. Бытие.

ЕГО ПЕРВЫЕ РАБОЧИЕ ДНИ

В свой первый полный рабочий день президент Трамп подписал указ, останавливающий участие США в Тихоокеанском торговом соглашении, известным как Транс-Тихоокеанское партнёрство. Это соглашение не было ратифицировано Сенатом и поэтому для выхода из него не требуется одобрение Сената. Транс-Тихоокеанское партнёрство привело к потере тысяч заводских рабочих мест в Америке. Оно позволяет использовать иностранных рабочих в США в обход иммиграционных квот. После подписания указа президент сказал, что планирует в ближайшее время начать переговоры с лидерами Канады и Мексики о пересмотре соглашения NAFTA.

В тот же день Трамп подписал указ о замораживании приёма на работу новых федеральных работников и повышении зарплаты старым работникам. Этот указ не распространяется на военных, а также на сотрудников национальной безопасности. Затем президент подписал распоряжение о восстановлении запрета на финансирование международных групп, выполняющих аборты. Этот запрет был отменён Обамой.

День второй. Утром президент встретился с ведущими американскими руководителями автопромышленного комплекса. На встрече обсуждались планы и возможности расширения производства автомобилей в США. Трамп заверил собравшихся в том, что планирует отменить до 75% существующих правил, регулирующих ведение бизнеса, и сократить корпоративный налог.

В тот же день Трамп подписал указы об утверждении проектов строительства нефтепровода Keystone XL и нефтепровода из Дакоты. По этим трубопроводам канадская и дакотская нефть будет поступать на южные нефтеперерабатывающие заводы США. Трубы для нефтепроводов должны изготовляться в США.

Противники строительства нефтепроводов утверждают, что они угрожают окружающей среде. США, как и бывший СССР имеют долгую историю эксплуатации трубопроводов, транспортирующих нефть на большие расстояния. За время их работы не наблюдались протечки нефти. Опыт эксплуатации этих трубопроводов показывает их высокую степень безопасности для окружающей среды. Значительно менее безопасна транспортировка нефтепродуктов на большие расстояния большими траками.

В тот же день президент встретился с лидерами профсоюзов. Они одобрили строительство нефтепроводов.

Трамп подписал ещё один указ о временном прекращении разработки новых правил и ограничений, а также выдачи грантов на различные проекты, проводимые American Protection Agency.

День третий. Утром на своём твиттере Трапм написал о том, что приказал провести полномасштабное расследование случаев фальсификации и мошенничества во время кампании 2016 г.

Затем президент посетил департамент внутренних дел и подписал там указ о строительстве забора безопасности на границе с Мексикой. Ещё в 2006 г. был принят закон Secure Fence о строительстве такого забора. Его сооружение шло медленно, а при Обаме практически прекратилось. В подписанном указе говорилось также о создании вдоль границы с Мексикой дополнительных мест содержания под стражей пойманных нелегалов, об увеличении числа сотрудников Пограничной иммиграционной службы и иммиграционных судей. Выступая после подписания указа, Трамп подчеркнул, что безусловное и быстрое удаление с территории США тех, кто перешёл границу нелегально, должно быть приоритетным в работе сотрудников Пограничной иммиграционной службы. Затраты на строительство этого забора вначале будут осуществляться США. Мексика должны будет их компенсировать. Форма и сроки компенсации должны рассматриваться на встрече с президентом Мексики. Однако мексиканский президент отказался от этой встречи, обвинив Трампа в неуважении к его стране.

Трамп неоднократно говорил о том, что мексиканское правительство не только ничего не делает для пресечения нелегальной иммиграции, но фактически поощряет её. Из Мексики бегут самые обездоленные и практически безграмотные люди. Выталкивая их из страны, правительство снимает с себя ответственность за создание условий достойной жизни своим гражданам, перекладывая эту задачу на плечи американского правительства. На содержание нелегалов уходит много сил и средств. По мнению Трампа Мексика не должны решать свои проблемы за счёт нашей страны. А поскольку мексиканское правительство ничего не делает, то Мексика должна разделить затраты на строительство пограничного забора. В 2016 г. дефицит торгового баланса с Мексикой составил $58 млрд. США могут обойтись без Мексики, а вот Мексика без США не обойдётся. Через несколько часов после заявления президента Мексики об отказе встретиться с Трампом курс песо по отношению к доллару стал быстро падать.

В том же указе сообщается о лишении федеральных фондов так называемых "заповедных" городов, если их власти будут по-прежнему предоставлять убежище и социальную помощь нелегалам.

20 января, утром, за несколько часов до инаугурации Трампа, Джон Керри официально уведомил Конгресс о том, что Государственный департамент передаёт Палестинской автономии $221 млн. на детские учреждения. Но до вступления Трампа в должность президента перевести эти деньги Палестинской автономии не удалось. Администрация Трампа заявила о том, что передача этих денег замораживается. Президент напомнил, что он хочет знать, на что конкретно тратятся американские деньги за рубежом.

27 января Трамп подписал ещё два указа, значительно расширяющие процедуру проверки иммигрантов из стран, поддерживающих и распространяющих терроризм. Указы приостанавливают на три месяца программу приёма беженцев из семи мусульманских стран и ограничивают общее число беженцев до 50 тыс. в 2017 г. финансовом году, а так же замораживают на это время проведение интервью на выдачу виз. В беседе с Шоном Ханнити на Fox News 26 января Трамп сказал: "Мы принимаем десятки тысяч людей. Мы ничего не знаем о них. Они могут сказать, что они прошли проверку. Но они не имеют никаких документов. Как вы можете проверить их, когда вы ничего не знаете о них".

ЛЕВЫЕ ПРОТИВ ТРАМПА

Левые СМИ, не теряя времени, продолжают свою основную работу - создание и распространение лжи о Трампе. После восьми лет заискивания перед Обамой они вдруг обнаружили свою "гражданскую ответственность" за действия правительства.

Гражданская ответственность левых сразу же проявилась при обсуждении количества людей, присутствующих при инаугурации Трампа. Левые кинулись обвинять президента в том, что он умышленно завысил это количество. По мнению левых число присутствующих на инаугурации отражает степень поддержки президента. Во-первых, это утверждение спорно. Во-вторых, никто не пересчитывал персонально присутствующих на инаугурации. Их число определяется приблизительно. CNN утверждал, что на инаугурации Обамы присутствовало значительно больше людей, чем на инаугурации Трампа. Для подтверждения этого CNN привёл две фотографии National Mall в Вашингтоне. На первой видна эта площадь, заполненная до отказа людьми. Эта фотография сделана во время инаугурации Обамы в 2009 г. На другой фотографии та же площадь, заполненная людьми в лучшем случае наполовину. Вторая фотография сделана в 2017 г. за три часа до инаугурации Трампа. Но об этой детали CNN, конечно, сообщить забыл.

STR, компания, которая отслеживает бронирование гостиничных номеров, сообщила о том, что 19 января 2017 г. было забронировано 91 тыс. номеров, а 19 января 2009 г. - 90,700. Значит присутствующих на инаугурации Трампа вряд ли было значительно меньше, чем на инаугурации Обамы.

Инаугурационный комитет Трампа собрал $90 млн. Ни один президент США не собирал столько денег. В 2009 г. Обама собрал $55 млн., а в 2013 г. - $43 млн. Эти цифры наглядно иллюстрируют степень поддержки Обамы и Трампа.

Левые СМИ растиражировали фальшивую новость о том, что бюст Мартина Лютера Кинга был удалён при Трампе из Овального кабинета Белого Дома. Затем левые СМИ разнесли другую фальшивую новость о том, что четверо руководящих сотрудников Государственного департамента уволились с работы из-за серьёзных разногласий с президентом Трампом. Но оказалось, что они не уволились, а были уволены. А это, как говорили в Одессе, две большие разницы.

Сегодня левые накинулись на иммиграционный указ президента. Они обвиняют Трампа в том, что его указ нарушает Конституцию, является дискриминационным, поскольку мол запрещает мусульманам въезд в страну и т.п. Никто из левых не говорит, что Джимми Картер запретил въезд в Америку жителям Ирана, а Джордж Буш и Билл Клинтон несколько раз запрещали въезд в США иммигрантам из других стран. А где были левые, когда Обама издал в 2011 г. указ о запрещении въезда иракских иммигрантов на шесть месяце , а в 2012 г. закрыл въезд лицам, работавшим с иранским и иракским правительствами. Напомню, что указ Трампа запрещает въезд в страну только на три месяца. Указ Трампа является законным. Подобные указы неоднократно принимались президентам США в прошлом.

Вот некоторые выдержки из сообщений CNN: "Последний указ Трампа: Запрет въезда людям из семи стран и больше (!-Г.Г.)" "Указ Трампа касается большинства мусульманских стран".

Трамп задержал въезд в США мусульман из семи стран. Ненависть к президенту настолько ослепляет левых журналистов CNN, что они считают, что семь стран - это большинство мусульманских стран. Кстати, эти семь стран указаны в законе 2015 г. о предотвращении терроризма. Но эти детали нарушают ложь левых, и поэтому ими не упоминаются.

Левые также обвиняют Трампа в том, что его указ затрудняет возвращение в США мусульманских беженцев, имеющих зелёные карты. Эти беженцы посетили страны, из которых они, по их утверждениям, бежали. Значит этим "беженцам" ничего не угрожало в тех странах, из которых они якобы бежали.

Сегодня для левых безопасность американцев - пустой звук. Идеологические принципы для левых более важны, чем жизнь и здоровье людей.

Во время предвыборной кампании 2016 г. левые говорили о том, что Трамп не сможет выполнить свои обещания, как только столкнётся с реалиями управления страной. Но и в этом случае левые ошиблись. Дональд Трамп находится в Белом Доме всего несколько дней и уже успел выполнить многое из того, что обещал.