Президент Трамп и его психическое здоровье

ЖИЗНЬ В АМЕРИКЕ

"Люди лгут из-за беспомощности"

/Еврейская поговорка/

МЕНТАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕЗИДЕНТА США ПОДВЕГРЛИ СОМНЕНИЮ

Совсем недавно - в январе этого года - вышла в свет книга Майкла Вольфа "Огонь и ярость. Внутри Белого Дома Трампа". Автор ставит под сомнение эмоциональное состояние и интеллектуальные способности Дональда Трампа, т.е. быть Президентом США и управлять страной. Книга построена на высказываниях людей, близких к Президенту. Все они в той или иной мере утверждают о том, что Трамп забывчивый человек, не обладающий интеллектом для понимания сложной внутренней и внешней политики страны. В прологе книги Вольф написал, что "многие рассказы о том, что произошло в Белом Доме при Трампе находятся в конфликте друг с другом, ... а многие просто неверны". Вскоре после выхода книги в свет Вольф признал, что он не уверен в том, какие части книги верны, а какие вызывают серьёзные сомнения в надёжности полученной информации. Как-будто бы всё ясно. Эта книга пополнила издания жёлтой прессы, авторы которой не брезгуют ничем для привлечения внимания читателей определённого уровня. Обычно новости жёлтой прессы живут недолго. Но левые, не имея ничего, что может серьёзно навредить Трампу, подняли на щит книгу Вольфа и быстро растиражировали его выводы о ментальной нестабильности Президента. Пятого декабря 2017 г. состоялась встреча профессора психологии Йельского университета доктора Банди Ли с 11-ю конгрессменами демократами и одним республиканским конгрессменом. Имя последнего не разглашается. На этой встрече доктор Ли проинформировала конгрессменов о своих опасениях по поводу психического состояния Трампа. Доктор Ли сказала, что Президент демонстрирует растущие признаки паранойи, сильной фальшивой убеждённости в своей правоте и стремлению к изоляции. По убеждению доктора одним из симптомов ментальной болезни Трампа является его решение признать Иерусалим столицей государства Израиль, а также широкое использование твиттера и обеспокоенность заговором левых СМИ против Президента. Кстати, лицензия доктора Банди Ли закончилась ещё в 2015 г. и её заявки на восстановление лицензии так и не поступили. Когда Ли спросили, почему она не продлевает лицензию доктора, она ответила, что у неё имеется одна лицензия и другой ей не надо. Но Ли не уточнила, какую лицензию она имеет. Может быть на вождение машины? Больше месяца левые СМИ молчали об этой казалось бы очень важной для страны встрече. И лишь после выхода в свет книги Вольфа об этой встрече заговорила вся левая пресса.

Некоторые врачи психиатры решили не упустить свой шанс покрасоваться в лучах сомнительной славы Вольфа и Ли. Как из рога изобилия посыпались их диагнозы. Эти врачи сразу же обнаружили , что в Белом Доме находится "психически и эмоционально неуравновешенный", "параличный", "гипоманикальный", "бредовый", "психологически изолированный" и "психически опасный" Президент. Поскольку практически все психические заболевания были быстро разобраны, то один врач, опоздавший к этому разбору, заявил о том, Президент Трамп страдает от венерического заболевания нейросифилиса.

В Америке уже давно сложилась врачебная этика, согласно которой о заболеваниях пациентов, а тем более серьёзных заболеваниях, врач в первую очередь сообщает семье пациента. Что же делает доктор Ли и другие подобные ей врачи? Они говорят о болезнях Дональда Трампа с кем угодно и где угодно, но не с членами его семьи. Ради того, чтобы покрасоваться на публике, ради сомнительной славы в левой прессе эти врачи легко пренебрегают врачебной этикой.

Алан Дершовиц, профессор права Гарвардского университета, выступая в программе Fox & Friends, напомнил о том, что "все знали, кто был Дональд Трамп, когда его избирали (во время избирательной кампании 2016 г. он практически ежедневно появлялся перед американцами-Г.Г.). Он не изменился в офисе (за прошедший год-Г.Г.). Эта идея о том, чтобы диагностировать его, а не противостоять ему политически, представляет огромную опасность для нашей демократии".

Дершовиц напомнил нам также о том, что сегодняшнее поведение психиатров не является уникальным. Он сказал: "Более тысячи психиатров поставили диагноз Барри Голдуотеру и сказали, что он психически болен. Тогда Американская ассоциация психиатров (АРА) упрекнула их, заявив :"Не устанавливайте диагноз, не видя пациента".

Чтобы избежать в дальнейшем безответственных попыток диагностировать человека без проведения соответствующих медицинских и психиатрических тестов, АРА ввела в 1973 г. в Кодекс этики "Правило Голдуотера". Это правило по мнению АРА "побуждает наших врачей не предоставлять профессиональное мнение в средствах массовой информации о психическом здоровье того, кого они не осматривали, а также без согласия пациента или юридического авторитета".

"ЭСКУЛАПЫ" ДОБРОВОЛЬНО ДИСТАНЦИРОВАЛИСЬ ОТ КОЛЛЕГИИ АМЕРИКАНСКИХ ВРАЧЕЙ

Ни Вольф, как и ни один из "врачей психиатров", с апломбом и безапелляционно заявлявших о психической нестабильности Дональда Трампа, никогда и нигде не встречались с ним, не обследовали его и не знают его медицинской истории. Вы можете доверять таким врачам? Эти психиатры, нарушившие правила медицинской этики, добровольно и сознательно поставили себя вне коллегии американских врачей.

Поведение американских психиатров, поспешивших поставить диагноз Дональду Трампа, не видя его и не общаясь с ним, заставило АРА снова вернуться к вопросу о медицинской этике. 10 января 2018 г. АРА опубликовала заявление, в котором подтвердила свою приверженность "Правилу Голдутора". В заявлении АРА говорится, что для психиатра не этично диагностировать общественных деятелей, которых они лично не исследовали. Публичные спекуляции психиатров "подрывают доверие к их профессии и к отношению между врачом и пациентом... Надёжная психиатрическая оценка требует больше, чем обзор телевизионных выступлений, твитов и комментариев общественности". АРА напомнила о том, что "психиатры - это врачи. Оценка психического заболевания должны быть не менее тщательной, чем диагностика диабета или болезни сердца...Информация от членов семьи или лиц, хорошо знающих человека, может быть использована только с разрешения пациента... Использование психиатрии в политических целях недопустимо и преступно."

Однако для ненавистников Трампа, будь то врачи или левые журналисты, не существует ни этических норм, ни правил поведения, которым следуют честные и порядочные люди.

Многие демократы, ссылаясь на заявления врачей о психическом заболевании Трампа, которого эти врачи никогда не обследовали, настойчиво требуют применить 25-ю Поправку Конституции. Эта Поправка позволяет отстранить Президента США от должности из-за его серьёзного заболевания.

25-я Поправка может быть использована в том случае, когда президент болен, но не способен на лечение, например, если у него инсульт или он находится без сознания. Тогда полномочия и обязанности президента выполняет вице-президент. Если президент выздоравливает и сообщает в письменной форме об этом Конгрессу, то он возвращается к своей работе.

О недееспособности Президента могут в письменной форме сообщить Конгрессу Вице-президент и большинство высших должностных лиц исполнительных департаментов. Тогда обязанности президента принимает на себя Вице-президент. Но если Президент сообщает в письменной форме Конгрессу о том, что он может исполнять свои обязанности, то они немедленно ему возвращаются.

Вице-президент и большинство высших должностных лиц исполнительных департаментов могут в течение четырёх дней оспорить сообщение Президента Конгрессу. Если они это сделают, то Конгресс может отстранить Президента от должности из-за его недееспособности. За такое решение должны проголосовать не менее двух третей членов обоих палат Конгресса.

Очевидно, что ни сегодня, ни в ближайшем будущем отстранение Трампа от должности практически невозможно. Те демократы, которые кричат об отстранении Президента с помощью 25-й Поправки или не знают Конституции США, или пытаются создать себе дешёвый пиар.

Дональд Трамп стал Президентом США, победив своих республиканских конкурентов, а затем и Хиллари Клинтон. Оценивая свою победу на выборах 2016 г., он написал на своём твиттере: "Я думаю, что это квалифицировалось бы не только как умное, но и гениальное поведение... Это смог сделать очень стабильный гений".

Некоторые могут сказать , что это нескромное заявление о себе. Но вся долгая жизнь Дональда Трампа показывает, что он прав и может дать себе такую оценку. Трамп - ведущий, крупнейший и успешный американский бизнесмен. Он с января 2004 г. работал на NBC. Его телешоу "The Ultimate Job Interview" держалось около десяти лет и имело шумный успех. Вряд ли ментально неуравновешенный человек мог так долго и успешно вести это шоу.

А вот мнение о Трампе известного судебного психиатра, доктора медицины Кейя Эблоу: "Нельзя управлять многонациональной корпорацией, наслаждаться уважением и любовью своих детей и жены, победить 16 оппонентов на первичных выборах, а затем и Хиллари Клинтон, подбирать штат своей администрации и быть обвинённым в неуравновешенности...Он очень уравновешен... Это не значит, что он зауряден. Он может быть экстраординарным и иметь совершенно иной подход. Но если и называть его сумасшедшим, то это самое хорошее сумасшествие из всех, которые вы знаете".

Директор ЦРУ Майк Помпео считает, что представлять Трампа психически неуравновешенным человеком абсурдно. Выступая в начале января 2018 г. на Fox News, он сказал: "Я встречаюсь с ним почти каждый день. Мы говорим о самых серьёзных и сложных проблемах, стоящих перед Америкой и миром. Это сложные вопросы. Президент понимает их сложность. Он задаёт нам непростые вопросы и ждёт, чтобы мы смогли предоставить ему информацию, необходимую для принятия обоснованных политических решений. Я наблюдаю, как он это делает. Я наблюдаю, как он воспринимает информацию, которую разведывательное сообщество представляет ему... Заявление, которые сделал г-н Вольф, просто смешны. Дональд Трамп полностью соответствует должности Президента. Люди, которые думают иначе, ещё не приняли тот факт, что Трамп является Президентом Соединённых Штатов. Я очень сожалею о них".

Посол США в ООН Никки Хейли, выступая на ABC News "This Week", сказала: "Неужели он был нестабилен, когда провёл налоговую реформу? Был ли он неустойчив, когда, наконец, ударил по объектам с химическим оружием Сирии? Был ли он нестабилен, работая над экономикой?... Мы должны быть реалистами в том, что каждый человек, независимо от расы, религии или партии, любящий свою страну, должен поддерживать этого Президента". Хейли встречается с Трампом не менее одного раза в неделю.

Помпео и Хейли знают Президента Трампа не понаслышке. Они очень часто встречаются с ним и работают вместе.

ДОКТОР БЕЛОГО ДОМА: ПРЕЗИДЕНТ АБСОЛЮТНО ЗДОРОВ

В январе этого года Дональд Трамп прошёл первое полное рутинное медицинское обследование. О его результатах рассказал журналистам официальный доктор Белого Дома Ронни Джексон.

Джексон сказал, что Президент находится в хорошей физической форме и заслужил отличные оценки когнитивного теста, который оценивает ментальное состояние человека. Доктор Белого Дома охарактеризовал Трампа как " очень острого, проницательного человека" и заявил, что Президент "абсолютно подходит для выполнения своей работы не только на оставшийся срок, но ещё и на следующие четыре года, если он будет переизбран". Джексон добавил, что он не видел медицинской необходимости в проведении когнитивного осмотра, но Президент настоял на этом.

Дональд Трамп принимает таблетки от выпадения волос и ещё только два лекарства - для поддержания уровня холестерина и аспирин самой низкой дозы. У президента нормальный уровень холестерина и сахара в крови.

Многие левые журналисты встретили официальное заключение доктора Джексона с недоверием. Большинство из них объявили, что доктор что-то скрывает и говорит неправду. Это безосновательные и оскорбительные заявления. Что можно ожидать от левых журналистов неспособных признать реальные факты? Кстати, Джексона официальным доктором Белого Дома назначил Обама. Он несколько раз проходил ежегодные медицинские обследования у Джексона, и никто из левых журналистов не ставил под сомнение их результаты.

Находясь с визитом в Саудовской Аравии 19 апреля 2016 г., Обама сказал: "Когда ветер перемен ударит в нежелательном направлении, я буду сражаться вместе со своими братьями мусульманами". Это откровенно предательское заявление Обамы никто из левых не осудил.

Наши левые прощали Обаме практически всё, вплоть до предательских заявлений. Сегодня эти левые относятся негативно ко всему, что делает президент Трамп для нашей страны. Почему? Потому что у Трампа другой цвет кожи? Но тогда это обыкновенный расизм.

Возможна и другая причина такого поведения левых. Постоянные отрицания всего подряд - это один из видов психического расстройства. Левые кричат о том, что Президент Трамп психически болен потому, что это помогает им не замечать собственного психического заболевания.