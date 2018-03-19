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КругозорНАБАТ
март '18
НАБАТ

Нам на голову - высокотоксичные обломки

Китайская космическая станция Tiangong-1 бесконтрольно падает на Землю. Упадёт до 20 апреля предположительно в Европе, США или Австралии

Эксперты заявили, что не могут точно рассчитать, где именно 8,5-тонный модуль войдет в атмосферу. По расчетам специалистов американской Аэрокосмической корпорации Aerospace Corporation, первая космическая станция Китая рухнет на Землю в первую неделю апреля. В Европейском космическом агентстве называют период с 24 марта по 19 апреля.

В заявлении Aerospace отмечается высокая "вероятность того, что небольшое количество обломков" модуля не сгорит в атмосфере и обрушится на Землю в радиусе нескольких сотен километров. Исследовательская организация предупреждает, что на космической станции может присутствовать высокотоксичное топливо.

 "За всю историю космических полетов еще никто не пострадал при падении на Землю космического мусора. Официально известен лишь один подобный случай, но человек, "поймавший" обломок, не пострадал", - напомнили в Aerospace.

Предположительно, космический аппарат войдет в атмосферу где-то между 43 градусами северной широты и 43 градусами южной широты. В зоне риска находятся Северный Китай, Ближний Восток, Центральная Италия, север Испании и северные штаты США, Новая Зеландия, Тасмания, некоторые области Южной Америки и южной части Африки. Тем не менее, Aerospace поясняет, что шансы попасть под обломки станции у жителей этих мест крайне малы. "Рассматривая наихудший сценарий, вероятность того, что конкретный человек будет поражен обломком Tiangong-1, примерно в миллион раз меньше шансов выиграть джекпот Powerball".

Станция Tiangong-1, или Heavenly Palace, запущена в 2011 году и была призвана стать "мощным политическим символом" Китая на пути к званию космической сверхдержавы. В 2016 году Китай признал, что потерял контроль над Tiangong-1 и не сможет выполнить контролируемую посадку на Землю.

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