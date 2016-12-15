Коррупция в Украине Порошенко, Савченко, Шустер и все, кому не лень, говорят о коррупции. Лень что-то предпринять

КОРРУПЦИЯ РАЗЪЕДАЕТ ОБЩЕСТВО

В Украине все больше и все безнадежнее говорят о разъедающей общество коррупции. Я исследовал проблему еще в начале нулевых годов и пришел к очень неутешительному результату. Его, этот результат, сформулировал известный в Украине адвокат Владимир Дубровский, мой доброй знакомый и однажды - даже защитник… Он сказал: раз люди изобрели деньги, значит, посредством денежным знаков в этом мире РЕШАЕТСЯ ВСЕ.

Вот приблизительная схема, как это делается в Украине и (или), например, в моей родной Полтаве (я там не живу сейчас, но прораб отал журналистом более тридцати лет и многое понял и изучил).

Возьмем условную единицу, 100 долларов, которую хочет поиметь чиновник Л. от просителя П.

Итак, хабар этот должен (вынужден по важным для него обстоятельствам) давать украинец П. Но чиновник Л. по личной скромности и (или) из боязни засветиться непосредственно, предлагает П. передать ему деньги через своего друга, тоже чиновника и коллегу Л., К. Тот соглашается. Но на всякий случай П. идет и стучит в СБУ, - и уж тогда раскручивается неотвратимый маховик наказания взяточника. Следователи прокуратуры и милиции собирают доказательства. Взятка некрупная, но надо же как-то людей учить жить по-новому и бороться всем с социально опасным явлением!

Дело исследовано и передано в суд. Суд принял решение: посредника Л. наказать штрафом и в сумме с судебными издержками, которые посредник тоже должен оплатить, это составит 200 долларов США. Такая незначительная сумма (учитывая социальную опасность преступления) была определена судом "ввиду заключенной между подсудимым и прокурором сделки", чтобы понятней: Л. признал свою вину и его наказали по минимуму.

А собственно взяточника и "заказчика суммы" Л. не наказали вовсе. Как бы, не пойман - не вор! Мало ли кто там еще и в чем признается, и если даже возьмет на себя вину?

Какая мораль из этой и подобных ей историй?

ЖУЁМ И БУДЕМ ЖЕВАТЬ

В Украине можно воровать и взяточничать всем от мала до велика! Даже независимо от суммы "сделок"! Ведь хотя раньше неуязвимыми для правосудия оставались крупные бизнесмены в купе же с крупными чиновниками, то сейчас… народ измельчал, что ли? Можно и за 100 баксов попытаться "по бырику" (то есть быстро и без бюрократической волокиты) решить вопрос. Даже если попадешься - отдашь правосудию, ну там…. Ну, пусть и вдвое больше, чем предполагаемых денег на взятку копил… Неужели не найдется пара сотен баксов?

Вот так и живем.

И дерьмо это социальное под названием коррупция жуем и будем жевать, доколе система будет работать в том же благостном режиме… Поэтому и пестрят сегодня заголовки украинской прессы и прочих СМИ формулами сущей безнадеги:

"Суд постановил выплатить компенсацию и восстановить в должности пойманного на взятке полицейского…"

"Пока Полтавский облсовет покрывает преступность на "Полтавафарм", Радикальная партия не войдет в большинство…"

"Кандидат в патрульной полиции рассказал, как сдал СБУ врача-взяточника по медкомиссии…"

"СДП начинает кампанию по проверке электронной деклараций: "Муж и жена - одна сатана"

Кстати! Заказчик-взяточник Л. в нашем примере также заключил сделку с прокурором, а потому его не привлекли, даже не оштрафовали. И имя его фигурирует в полтавской прессе не в виде псевдонима Л. - а натурально, и значит, он известен обществу его окружающему. Просто мы его зашифровали для лаконизации изложения этого, довольно типического сюжета.

БОРЬБА БУДЕТ МОЩНОЙ И ДОЛГОЙ

Л. в Полтаве - известная личность, его, правда, по факту коррупции все же сняли с работы, но думается, что ненадолго. Брать взятки в Полтаве, как и по всей Украине - дело привычное, не слишком опасное. Потому хабарник и он же - профессиональный коррупционер, даже на скромном чиновничьем посту, успевает накопить первоначальный капитал - и действительно становится неуязвим для "правосудия".

Последнее слово беру в кавычки, и вы понимаете, почему.

И еще об одном. В подзаголовке я использовал несколько известных имен - это потому, что в прошлую пятницу очень много в программе журналиста Савика Шустера говорили о коррупции и о методах и способах борьбы с явлением. Журналист как бы должен не только обозначить нехорошее социальное зло, но и показать светлый путь своему народу, выход из создавшегося тупика.

У Шустера, у Виталия Портникова, у Юлии Мостовой, какого-нибудь еще Дмитрия Гордона и других матерых украинских журналюг, конечно же, есть свои рецепты, чтобы излечить болезнь. Не буду их все перечислять. Вот только в программе Шустера из уст известных политиков звучали такие советы и рекомендации:

- совершить резкую смену власти. С президента начиная и включительно до…

- совершить мягкую и постепенную смену власти, тоже с президентом включительно, но чтобы эта ротация была и регулярной (потом выборы повторить) и частой (проводить выборы каждые два года),

- повести людей на новый Майдан,

- никаких Майданов больше не проводить, а чтобы каждый индивидуально поработал бы …сам с собой!

- создать новую партию (массовую и действительно народную типа НРУ),

- создать новый Фонд, который бы поддерживал и опекал всех борцов с коррупцией…

В общем, идей было много, рецептов еще больше и из этого следует заключить, что борьба со взяточничеством в Украине будет мощной и долгой.

Как у нас говорят: поки сонце зійде, роса очі виїсть!