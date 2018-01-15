Украина. Обмен кумиров, пленных и купюр

БОЛЬ ДНЯ

ЧЬИМ ОКАЖЕТСЯ ВЕНОК СЛАВЫ ОСВОБОДИТЕЛЕЙ?

Как ни грустно, но приходится продолжать об этом говорить - и в первые дни наступившего года тоже - далеко еще не закончена эпопея украинских политиков и украинского политикума. Как говорится, нет повести печальнее на свете…

Поводов для нее, этой повести, как минимум, три.

Во-первых, сегодняшний обмен пленными в конфликте на востоке Украины. Всё уже готово в плане проведения этой гуманной акции на момент написания этих строк; и уже многие ведущие политики стригут свои купоны и рвут на части венок славы освободителей.

Понятное дело, львиная доля венка досталась Порошенку, президенту, который уже утратил много доверия своих сограждан, и пожалуй, еще больше утратит.

Несомненно, некую пару, а то и тройку веток от венка отщипнёт Юлия Тимошенко и ее сторонники: переговоры об освобождении пленных велись и от ее имени, и от имён её сторонников и пособников. Среди вторых, конечно же, надо назвать известную миру Надежду Савченко. Среди сторонников - не менее известного Михаила Саакашвили, который в обмене пленными такого уж активного участия не принимал, зато, блокируясь с Тимошенко, вверг всю страну в экстаз не то нового революционного порыва, не то политического хаоса и нигилизма.

Далее перечислять причастных к обмену пленными (или как украинская сторона часто их называет, "заложников") не имеет особого смысла. Вот, например, российские СМИ активно муссируют "показательность переговоров" Виктора Медведчука, на пару с Патриархом Кириллом. Российские мас-медиа акцентируют, что именно участие этих двоих повлияло на лидеров ДНР-ЛНР в самом хорошем смёсле. Это, мол, "очень мощный пиар-ход, проявленный в конкретных действиях".

Но абсолютно справедливо утверждение СМИ: Украина в любом случае должна была идти на переговоры. Это было очень важно даже с учетом того, что на обмене пленными будут пиариться все подряд. Важнен не пиар - чей и насколько объективный - а то, что люди будут освобождены.

Так что с этой точки зрения можно было бы простить и Надю Савченко, и её недавнего оппонента Гайдэ Ризаеву, и даже полностью растерявшегося в своих метаниях лидера сепаратитов ЛНР Игоря Плотницкого.

А о том, что в "минском процессе", составной частью которого стал обмен пленными, "активно участвовали" украинские олигархи и даже сам экс-президент Кучма можно было бы скромно умолчать. Одако мы не умолчим: недавнее Рождество на Западе располагает к христианскому всепрощению, добрым, открытым поступкам и широким жестам.

Но увы, даже христианские соображения и гуманные мысли не могут "всепростить" и уразуметь те взаимные нападки и агрессию нетерпимости, которая обуяла за последние месяцы украинские СМИ и украинский политикум.

Вот маленький пример: у меня намедни состоялась "тёрка" с глубокопочитаемым и уважаемым мною украинским блоггером и журналистом Виктором Литовченко. На размещенную мною в Фейсбуке, уже ставшую исторической фотографию, на которой полпред Украины Савченко встречается в Литве с метром литовской политики Ландсбергисом - был немедленный выпад. Виктор написал мне - в некотором смысле и литовцу тоже: ах так, мол? Так забирайте литовцы эту нашу Савченко! Мы еще за нее и доплатим вам!

Вот так некрасиво и нетоллерантно. Потом была слабая попытка оправдаться (я пытался Виктора осадить в его пылу сатирика и автора известного в той же Литве сайта "ВАТА-ТВ"). Но закончилось все теми же "остропублицистическими" шпильками в мой адрес, адрес бедной Савченко, и в сторону всех с нею присных…

Кстати, а ПРИСНЫЕ - кто?

НЕТЕРПИМОСТЬ И КСЕНОФОБИЯ

Прошедший год отличился и имел ту особенность для украинцев, что по стране прокатилась некая эпидемия нетерпимости и ксенофобии. Прежде всего эта грязноватая волна коснулась так называемых "варягов": назначенных президентом крупных чиновников правительства и его администрации, имевших ранее заграничные паспорта.

В середине года ряд украинских СМИ, и в связи с лишением гражданства Михаила Саакашвили, опального губернатора Одесщины, обратился к Президенту Порошенко с просьбой прокомментировать "паспортные обстоятельства" касательно недавно изгнанных чиновников. Администрация Президента, тем не менее, отказалась обнародовать информацию о сохранении или лишении гражданства Украины бывших чиновников Натальи Яресько, Александра Квиташвили, Хатии Деканоидзе, Эки Згуладзе, Давида Сакварелидзе и Айвараса Абромавичуса. Об этом было сказано в официальном ответе Администрации.

Там содержалось довольно спорное утверждение: мол, "эта информация является конфиденциальной и касается прав и охраняемых законом интересов других лиц, и разрешение на доступ к такой информации не предоставлено".

А как же тогда с Саакашвили? Почему его "конфединциальную" информацию предали не только гласности, но и жестокому остракизму? И зачем было огород городить с этими всеми "наймитами" и закордонными спецами, если их услуги оказались так не ко двору? А их дальнейшая судьба - под покровом тайн и недоговорок? Но, увы, все труднее искать в действиях СЕГОДНЯШНЕГО Порошенко и его аппарата логику и последовательность.

Процесс свержения кумиров вчерашнего политического дня в Украине сегодня происходит легко и без лишних комплексов. Ну, типа, не того подсунули президенту в качестве компетентных специалистов и советников, - облегченно вздыхают обыватели. Зачем нам предатели наших корпоративных интересов, когда в стране развернута активная борьба с коррупцией? - пожимают плечами "старые украинские" политики и властьимущие. Так вот она причина наших неудачных реформ, варяги! Как же раньше-то не сообразили! - радостно улыбаются матерые политологи, астрологи и публицисты всех мастей.

В общем, как оказалось, ко двору украинских реформ и преобразований общества не пришлась не только Савченко, но и многие другие наши-не-наши деятели. Припоминать этот ряд "не вполне наших" можно не только с 2017-го и не только с Абромавичуса или Деканоидзе или даже Саакашвили.

Недавно совсем украинский юмористический "95-квартал" остроумно поиздевался над политиком и депутатом Ляшком (мол, в его, Ляшка партии уже на данный момент почти одни только женщины, но и это "не спасает его репутацию", - тут довольно грязный намек…) На Савченко и именно в связи с сегодняшим обменом военнопленными в последний момент также вылила ушат грязи известная украинская волонтерка Гайде Ризаева. Ее, кстати, российские СМИ упорно называют агентом СБУ, а она же и в свою очередь агентом ФСБ обзывает Надежду Савченко.

Так вот, эта Ризаева упрекает Савченко в том, что она, де только раз была арестована пророссийскими сепаратистами ЛНР - а вот она, Гайде, была задержана и отправлена в казематы сепаров дважды! И вообще, что касается Савченко, то мне ее жаль не только за то что СМИ Украины, поддаваясь на провокативные фейки и сомнительные инфы СМИ российских, начинают цепляться то к внешности и манере одеваться этой, вчера еще всеукраинской героини, то к ее эксцентричным выходкам (побудьте вы с год в российской особой тюрьме - невольно "эксцентриком" станете).

Парламентаризм или автократия?

Между тем, я однажды взял, да и прогуглил по возможности все, что касается персоны Надежды Савченко. Особого криминала не нашел. Нашел злобный смех и хихиканье понятно каких недоброжелателей. Также нашел немного наивные предложения Савченко касательно возможных переустройств в нашем государстве. Но если учесть тот факт, что никто даже из маститых экономистов и политологов, нардепов-"государственных строителей" не может предложить толковую, работающую в итоге модель выхода из нашего глубокого кризиса, то потуги в означенной сфере Савченко уже не кажутся такими нелепыми и недалекими. Например, ее предложения относительно административно-территориальной реформы - они вполне в духе современных европейских тенденций. А ее соображения, что Украине сейчас пожалуй нужнее авторитарно-президентское правление, нежели парламентаризм в его классическом виде - не лишены здравой логики и понятно, почему многим они не нравятся! При нынешнем "многовластии" и при нынешней тотальной безответственности органов управления государством, пожалуй, украинцам более подойдет новый Пиночет, нежели "развитый парламентаризм".

Так что Надежду Савченко я бы еще не поспешил списывать с активов украинского политикума. А как же быть тогда с Гайде Ризаевой? Им обоим в одно активе явно не ужиться ведь… Боюсь, как бы через пару месяцев и сама Гайде, с ее подозрительно закавказской фамилией и именем, не оказалась агентом Рамазана Кадырова какого-нибудь…

НАШИ РАЗДРАИ РАДУЮТ НЕДРУГОВ

Ну, вот. С кумирами украинского общества мы кое-как разобрались. То есть, разобрались с полным почти отсутствием оных и в результате чего - с ростом нигилизма, ксенофобии и даже цинизма в обществе. В этом смысле я бы отметил не только ментальную извечную подозрителность украинца к своему начальству и политическми лидерам. Думаю - в том числе, надо поздравить с успешной подрывной работой наших российских недругов. Кто-кто - а именно они, российские спецслужбы и пропагандонские ведомства сегодня потирают удовлетворенно руки от наших раздраев!

От кумиров теперь перейдем к купюрам. Лично мне прямая зависимость этих поняти очевидна. Инфляция заставила, как известно, украинскую власть резко подумать о введение в оборот денежных купюр высокого номинала. В прошедшем уже почти году инфляция составила 13 почти процентов, хотя прогнозировалось 8…

В связи с этим, - то есть, с уже тогда очевидно неуправляемой инфляцией, - еще в начале 2017-го Дмитрий Сологуб, тогдашний зам. главы Нацбанка Украины, заявил о скором введении в оборот купюру номиналом в 1000 гривен. Чиновник незвал второй причиной для такой меры так же подорожание основных товаров народного потребления. Сейчас можно уже подвести итог: продукты питания подрожали процентов на 20. Недавно это произошло с хлебом, ранее - с алкоголем и табачными изделиями. А вот мясо и молокопродукты подорожали почти в полтора раза!

Украинцам говорят о повышении пенсий и подведении минималки к 4-х тысячной (в гривнах) отметки. Тем временем, активно готовят к запуску печатный денежный станок.

Пока официальные лица Нацбанка отказываются рассказывать, кто будет изображён на новой, ТЫСЯЧНОЙ денежной купюре. Коллапс денежной системы косвенно подтверждается еще и тем, не слишком большим, казалось бы, фактом, что глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева самоустранилась от выполнения своих обязанностей. Ее на рабочем месте не видели уже 7 (СЕМЬ) месяцев! То ли она в отпуске, то ли на лечении, то ли еще, упаси Бог, где подальше - сие есть пока тайна и еще одна из загадок украинского политикума, которую ожесточенно обсуждают депутаты ВР.

В свое время Гонтарева опровергла информацию о том, что на банкноте в 1000 гривен будет изображен писатель и поэт Пантелеймон Кулиш. Сейчас говорят уже: на купюре будет однозначно портрет или гетмана Ивана Мазепы или гетмана Павла Скоропадского. Возможны и варианты с главой директории УНР Владимиром Винниченко или главой греко-католической церкви Андреем Шептицким. Однако, по мнению некоторых "особо осведомленных и приближенных", и учитывая радикализацию настроений в обществе, это может быть даже портрет Степана Бандеры. ...

От себя же позволю предложить (мне лично было бы удоволствием такое увидеть) на купюру в 1000 гривен хотя бы и светлый революционный образ самого Саакашвили!

Во всяком случае последний как личность, в отличие от Бандеры, в гораздо большей степени отражает все сложности и хитросплетения "безкумирной", почти безумной переходной украинской эпохи начала 21-го века. Во всяком случае, критически и очень ехидно-сатирически настроенный "95-квартал" где-то на середину столетия прогнозирует Украине президента с отчетливо грузинской фамилией.