Украина: у "корыта" и дальше

НАБАТ

ЦИФРЫ И ЖИЗНЬ

Довольно долго думал, почему в итоге выборов украинского президента появилось такое соотношение электоральных сил 1:4? При этом - сокрушительное поражение Порошенко и победа никому в ранге политика неведомого "клоуна" Зеленского… Вдруг осенило. Перед этим читал статистику о материальном положении украинцев. Так вот: 60 % граждан у нас находится уже за чертой бедности! И только где-то 25 процентов (как раз та "электоральная" цифра, которая объединяет сторонников действующего пока президента) имеют в Украине доходы и возможности, помогающие этой категории "жить-поживать и добра наживать"…

К этой категории относятся лица, допущенные к государственной "кормушке". Или, как еще говорят в Украине, - КОРЫТУ! Если подсчитать их "на круг", то получается процентов двадцать. И не от числа активного электората, т.е. пришедших на выборы граждан - а от всеобщего количества украинских граждан. Можно сказать, выборы отразили ОБЩУЮ картину настроений украинского социума. 20 % украинцев - это мелкий и средний бизнес (причем та его часть, которую крышует мафия). Плюс еще многочисленный и развращенный коррупцией класс чиновников. Плюс почти такой же по размерам контингент силовиков, прокуроров и судей. Чиновников по подсчетам экспертов в Украине до 400 тысяч, силовиков (полиция, СБУ, нацгвардия) - до 300.

И вот, при том при всем, что реально богатые граждане составляют в народонаселении страны от силы процентов пять, а вышеперечисленные "относительно зажиточные" да еще и зависимые от КОРЫТА граждане еще 20 процентов, - вот и получаются искомые 25 % электората Порошенко! Оставшиеся 75 процентов - это люди совсем бедные и те, которые отчаялись ожидать от старого истэблишмента украинской власти чего-то нового и для себя утешительного. Это 60 процентов реально полунищих украинцев и еще 15 - оказавшихся "на грани"...

Ведь как свести концы с концами, на что прожить в ближайшие дни и недели - для большинства населения Украины остается проблемой из проблем. Зарплаты, пенсии, социальные пособия, предлагаемые государством Порошенко и его предшественниками, сегодня уже категорически не устраивают людей. В первую очередь это касается, понятное дело, самых незащищённых категорий - детей, стариков, инвалидов.

Реальная пенсия, чтобы… пораньше "загнуться"

Я этот факт прочувствовал на примере многих моих родных и близких. Как бы ни надо и статистики (тем более что официальная статистика часто врет). Ну, вот так, скажем, моя мама получает 2 тыс. гривен пенсии - это сейчас около 70 долларов. Минимальная реальная пенсия может быть еще на 20 долларов ниже (по заключению независимых экспертов).

Возвращаясь к своей матушке, замечу: она выработала весь полагающийся по советским временам стаж педагога (она была учительница начальных классов), и она получала в конце 80-х начале 90-х пенсию в размере 135 рублей. Очень радовалась и верила, что в пенсионном своем статусе проживет остаток жизни без проблем… Но уже в 1993-м году ей приходилось дома на кухне лепить на продажу пельмени! Давала частные уроки… Чтобы хоть как-то свести концы с концами при все нараставшей тогда супер-пупер-гиперинфляции.

И вот и далее надежды и чаяния таких людей, как моя мама, были обмануты почти всей историей Независимого украинского государства конца ХХ и начала ХХІ вв.

Сначала был период инфляционный (уже упоминал о нем). Потом, после небольшого подъема, случился мировой кризис 2008-9 годов, украинцы опять затягивали пояса! Наконец, изгнавши Януковича, мои сограждане надеялись на основательные подвижки и реформы с улучшением жизни - вместо этого получили войну с РФ и всяческие спекуляции правящих кругов на этой новой, якобы все объясняющей почве.

НА УРОВНЕ ГОНДУРАСА

Сейчас украинцы живут на уровне потребления и комфорта бытия в ряду таких стран, как Эквадор, республика Косово, Грузия, Ливия, Намибия, Эсватини (черт его знает, что за страна и где находится!), острова Фиджи, Армения, Доминиканская республика, Бутан и Ямайка… Ей Богу, если бы на заре нашей Незалежности, когда весь народ жил большими надеждами на будущее, мне сказали, что через тридцать почти лет моя страна будет занимать строчку по ВВП где-то между Науру и Гондурасом, то я бы плюнул этому гадскому пророку в лицо!

Для сравнения. Уже упоминал факт, что по оценке международных экспертов 60% украинцев живет "за чертой бедности", а в той же Литве (где бываю часто) такой контингент населения составляет 22 процента. Причем литовцы еще выделяют из этой категории "супербедных", живущих на пределе нищеты - таких вдвое меньше (10%). И означает "абсолютная нищета" лишь то, что бедный этот литовец имеет ежемесячный доход не более 250 евро. У нас в Украине, имея ввиду исключительную дешевизну транспортных услуг и сферу сервиса в целом, на эту сумму очень даже неплохо можно прожить. Добавлю: а ведь литовцы не зря жалуются на свою "нищету". Литва одна из беднейших стран ЕС…

Но спросите у любого украинского пенсионера, учителя или врача, что такое для него было бы получать зарплату около 8 тыс. гривен (250 евро)? Да он бы расцеловал работодателя, если бы ему дали столько! Наш премьер Гройсман вот тоже радовался, что минимальная зарплата в Украине уже достигла планки 150 долларов и что в ближайшее время будет все 300.

"Мы подняли минимальную заработную плату. Мы пришли работать, когда минимальная заработная плата в стране была 53 доллара. Сегодня она 150 долларов. И я этим не горжусь, я просто говорю о том, что мы ее повысили в три раза", - хвастался "негордясь" Гройсман, обещая еще одно "феноменальное", двойное повышение!

Но как у нас говорят, "обицянка - цяцянка, а дурню - радость"…

Оперируя в официальной статистике цифрами "минималки" и средней зарплаты, власти в Киеве очень смутно представляют, как на самом-то деле и на какие заработки выживают украинцы. Малый бизнес фактически убит, потому что работнику фирмы надо платить эту самую минималку, а у голодранца - "фирмача" на это просто нет денег. Многие люди согласились бы работать и за 3000 гривен в месяц, но надо платить не менее 4200 и с них еще и налоги (и за этим сурово следят фискальные органы), а малому бизнесу такие оплаты работникам уже не потянуть. Значит, исхитряются, платят людям "черным налом", владельцы фирмочек сам встают за прилавок или к станку…

Если эту самую статистику, которую непонятно для кого продуцирует украинские СМИ Киева, сравнить с реалиями, то ложь власть предержащих очевидна.

Думается, зато вполне правдива цифра, представляемая некоторыми экспертами об украинских трудовых мигрантах - тех, кто пашет на "импортного" работодателя и пересылает в Украину скромные доллары и евро. Число наших арбайтеров в ближнем и далеком зарубежье превышает 11 млн.! Это, конечно, в итоге громадное подспорье для украинских семей, но и потерянные ресурсы для производства товаров национального ВВП! Увы и ах! Реальными двигателями прогресса в Украине являются не производство, не инвестиции, даже не экспорт, а "белые" зарплаты и внутренняя торговля. А основной источник платежей и поступлений в казну - увы, не инвестиции, а зарплаты всех украинцев. А сколько уходит от налогов "черного нала" и тех зарплат, которые облагаются уже налогами соседних государств - об этом умалчивает и официальная статистика, и даже независимые эксперты этих цифр в своих головах не могут сложить.

Но как бы то ни было, украинцы сегодня живут и выживают, кто как может. Кто ездит на заработки в Польшу и рядом прилегающие страны. Кто выращивает и продает овощи-фрукты со своей дачи или приусадебного участка. А кто промышляет иными приработками.

Например, мой пожилой сосед в Полтаве, проживающий в таком же частном доме, как и я, собирает и сдает макулатуру. Рядом с нашими домами началось строительство многоэтажек, там мой сосед находит регулярно кучи упаковочного картона и везет на велосипеде в пункт утильсырья. Другие уличные завистливые языки поговаривают, что этот 70-летний гражданин даже не тратит на бытовые и коммунальные расходы своей пенсии. Живет за счет своего "картонного счастья".

В Фейсбуке, где я могу регулярно видеть обиженные выпады против действующей власти, удивляет факт: имея даже и компьютер, украинский гражданин часто не сводит концы с концами из-за возросших коммунальных тарифов. Одни современную власть поэтому проклинают. Мол, не хватает и на борщ или даже на пустой суп! Приводится калькуляция: капуста стоит 40 грн. за кило. Лук стал дороже бананов… И так далее. Другие делятся теплыми репликами поддержки. Типа: "могу поделиться картофелем, свеклой и морковью! на даче полный погреб. А еще лучше - приглашаю на готовый борщ!"

Тут же, ниже в полосе ФБ, как вопль о помощи, страничка из школьной тетради в клеточку. На ней в колонку цифирь: за газ 46,16 грн., за свет 236,11 грн., отопление - 688 грн., квартплата 342,70 грн., за интернет и мобильный (без чего многие пенсионеры уже не могут, как без хлеба. Привыкли) 160 и 75 грн. соответственно. Итожит все траты сумма: 1542 грн. в месяц.

Ниже еще одна запись: "пенсия моя -1490 грн."

Есть и комментарий к этой удручающей своей трагичностью калькуляции. Некто из сочувствующих усиливает и без того ледянящий ужас: "это очень бюджетненький подсчет для одинокого и, вероятно, очень экономного пенсионера в его малюсенькой квартирке! Не указана в калькуляции ни вода - холодная и горячая, ни вывоз мусора. А еда, аптека, медицинские услуги, бытовые нужды, одежда, да еще возможно и бензин?

КАК УКРАИНЦЫ ВЫЖИВАЮТ

Вот так и живем, делимся последним. Сочувствуем друг другу и плачемся в жилетку… Ведь если взять тот же традиционный украинский борщ на небольшую семью и чтобы на неделю, то что выходит? Даже если по полкило всего брать (считая и полкило мяса с приправами и томатом) - в деньгах это почти ровно десятая часть пенсии моей мамы. Если сравнить с литовской средней пенсией - это одна сотая часть.

Я выше вспоминал соседа, который промышляет на свалке картона и бумаги. А вот другая моя знакомая - врач-стоматолог в сельском фельдшерском пункте. Называть ее зарплату не буду, хватит слез. Но эта мужественная женщина живет еще и за счет подношений сельских пациентов (кто меду принесет, кто овощами с огорода угостит), и еще она прирабатывает, арендуя у более удачливой подруги стоматологический кабинет. 100 грн. за аренду в час - и там уже принимает пациентов городских, более зажиточных. До пенсии ей далеко. Но вот уже нависла угроза сокращения. У этой полтавчанки, ввиду реформирования медицинской отрасли, могут отнять и этот ее скромный кусок хлеба.

Или у меня есть еще близкий друг, который уже лет 15-20 занимается скромным строительным бизнесом. Построит коттедж - продаст. Пока жилье продается, он сам с семьей там живет… Так вот: последние пять лет и этот его бизнес увяз. Достают до самых печенок всякие бюрократические проволочки и подвохи (в каждый кабинет неси хабарик). Нет покупателей. Народ обнищал и улучшенного качества, хоть и небольшие коттеджи ему не по карману. Мой друг живет, с ужасом предвкушая старость и уход на пенсию. До сих пор хоть как-то перебивался таким скромным "бизнесом". Но платить приходилось "черным налом", сам свою зарплату (доходы от продаж) он не фиксировал, потому и налоги в пенсионный фонд не платил. В строительном бизнесе вообще много хаоса и возможностей не показывать доходы… Друг жалуется: "Я сам все эти годы создавал рабочие места! Подсчитал как-то - вышло, что сотни рабочих мест! И что мне за это государство? Минимальную пенсию по старости?"

Примеров можно много приводить и далее. Хотелось бы уже определиться в причинах такого обнищания и убогости потенциально богатой, с работящим народом страны.

ВОЙНА

Часто эксперты вспоминают Грузию - мол, там тоже была война, и там тоже были аналогичные сложности и обнищание людей. Зато, мол, молодой и прыткий президент навел порядок в экономике, поборол агрессора и устранил коррупцию… Это сравнение не вполне корректно. Да, Россия воевала с Грузией в течение аж… пяти дней. В 2008 году, самом кризисном это было… А вот Путин с Украиной ведет свои гибридные коварства уж более ПЯТИ лет! Грузия потеряла эмигрантами и гражданами, оказавшимися на оккупированной территории 50 000 человек. Украина потеряла около 6 млн. граждан. Это 15%. Украина также гораздо больше потеряла свой экономический потенциал и внутреннюю торговлю, ведь та же Грузия экспортировала перед войной около 11% своей продукции в РФ. Между тем, Украина была до 2014 года самым важным торговым партнером России. Экспортировала туда 23% и импортировала оттуда 30% промышленной и С/Х продукции. Таким образом, после прекращения торговых отношений украинская экономика сильно пострадала.

НЕЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ

Украине не везло на президентов. Ведь каждый президент соответственно своему уму и подобию подбирал и управленческий аппарат! Кравчук был бывший партократ и вел соответственно дела. Говорят, подход его был достаточно волюнтаристский и некорректный в переключении экономики с "имперского" масштаба на масштаб республики. Кучма был более успешный как хозяйственник, но первый срок его президентства страна выкарабкивалась из завалов "постсоветских" проблем. Второй срок показал значительный рост, но Кучма запутался в отношениях с Россией… Потом был шароварный патриот Ющенко. Он - и эта правда важна - много внимания уделил вопросам национального самосознания, но при этом упустил экономические многие важные вопросы… О Януковиче просто умолчу.

Порошенко. Он подобрал себе управленцев из числа практически одних бизнесменов - а это тоже неудачный подход. Ибо бизнес и политика вещи разные. И нельзя переносить отношение менеджера фирмы и его служебного персонала на уровень государства и управления нацией. Впрочем, не только это было ошибкой Порошенко.

КОРРУПЦИЯ

Большинство зарубежных и наших экспертов сходятся во мнении, что это социальное зло помешало развитию украинской государственности более всего! Тема сложная и обширная. Писал о ней неоднократно и в разных ракурсах. Теперь возможен более историчный, ретроспективный взгляд и оценки явления. Я обращусь к теме коррупции в своем следующем полемическом очерке.