Пример Украины

Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ:

После полного разгрома горсткой чеченских комбатантов под командованием Аслана Масхадова многотысячной русской армии, перед которой трепетал и продолжает трепетать в страхе цивилизованный мир, чеченцы построили своими силами дорогу от своего горного селения Итум-кала до границы с Грузией. Это была попытка после завоевания свободы неисчислимыми потерями убитых русскими палачами детей, женщин, стариков выйти к людям из анклава зловонного русского мира. Дорога на Грузию шла через Аргунское ущелье вдоль реки Аргун.…