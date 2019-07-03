Пример Украины

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После полного разгрома горсткой чеченских комбатантов под командованием Аслана Масхадова многотысячной русской армии, перед которой трепетал и продолжает трепетать в страхе цивилизованный мир, чеченцы построили своими силами дорогу от своего горного селения Итум-кала до границы с Грузией. Это была попытка после завоевания свободы неисчислимыми потерями убитых русскими палачами детей, женщин, стариков выйти к людям из анклава зловонного русского мира. Дорога на Грузию шла через Аргунское ущелье вдоль реки Аргун.…
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