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Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
КругозорПРАВДОРУБКА
июль '19
ПРАВДОРУБКА

Пример Украины

О первых достижениях и грядущем

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БЛОГИ

30 Июня 2019

Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ:

Мехка кона Таштамира Хожа – Ахмад и турпал нана (роман, перевод с чеченского А. Полякова) Ч.2

После полного разгрома горсткой чеченских комбатантов под командованием Аслана Масхадова многотысячной русской армии, перед которой трепетал и продолжает трепетать в страхе цивилизованный мир, чеченцы построили своими силами дорогу от своего горного селения Итум-кала до границы с Грузией. Это была попытка после завоевания свободы неисчислимыми потерями убитых русскими палачами детей, женщин, стариков выйти к людям из анклава зловонного русского мира. Дорога на Грузию шла через Аргунское ущелье вдоль реки Аргун.…

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30 Июня 2019

Леонид АНЦЕЛОВИЧ Леонид АНЦЕЛОВИЧ:

К чему весь этот шум?

Президент России Владимир Путин считает, что Европа от антироссийских санкций пострадала больше, чем Россия.

1

18 Июня 2019

Яков ФРЕЙДИН Яков ФРЕЙДИН:

Законы в Америке

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