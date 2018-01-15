США: насилие в бедных районах

ЖИЗНЬ В АМЕРИКЕ

"Тому, кто не хочет изменить свою жизнь, помочь невозможно"

/Гиппократ/

ЭПИДЕМИЯ ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Согласно ежегодному отчёту ФБР уровень насилия с применением огнестрельного оружия увеличился в 2015 г. на 4.1%, а в 2016 г. на 3.9%. Число убийств возросло на 10.8% и 8,6%, соответственно. Рост насилия в стране в течение двух лет подряд наблюдается впервые за 10 лет.

Интерес к проблеме роста уровня преступлений с применением огнестрельного оружия и дискуссии об ужесточении контроля за его владением возрождается каждый раз после очередного массового расстрела людей одним преступником. Массовым убийство считается тогда, когда один человек в одном месте убивает или ранит четырёх и более людей.

В 2015 г. произошло 372 массовых убийства. В результате 475 человек погибло и 1,870 было ранено. В том же году в США с применением огнестрельного оружия было убито 13,286 человек и ранено 26,819. ( Данные ФБР и Gun Violence Archive). Таким образом, доля убитых и раненых во время массовых расстрелов от общего их числа в стране составило 3.5% и 7%, соответственно. Поэтому ужесточение условий приобретения и владения полуавтоматического оружия, которое обычно использует преступник, проблему снижения уровня насилия не решает. Кстати, в результате террористических атак в США погибло в 2015 г. 517 человек.

Массовые убийства, как правило, непредсказуемы. Остальные убийства случаются в небольшом числе предсказуемых мест, Совершают эти убийства предсказуемые люди, отличающиеся высоким уровнем криминального риска.

По убеждению очень многих политиков и журналистов основной причиной насилия является бедность. Ежегодной доход одиноких людей, живущих в бедности, не превышает $24,164, а на семью из двух человек - $30,782. Ежегодный доход живущих в нищете не превышает$12,082 и $15,391, а живущих в крайней бедности - $6,041 и $7,696 соответственно на одного человек и на семью. (Данные за 2015 г.).

Половина всех убийств с применением огнестрельного оружия произошла в 127 городах США, население которых не превышает четверти населения страны. Но и в этих городах убийства происходят в бедных районах, в которых проживает 1.5% населения. В этих районах число убитых составляет 26% от общего числа в стране.

Среди этих 127 городов по числу убийств лидируют Уэллингтон, штат Делавэр (3.4 на 1,000 человек), Чикаго (1.8 человек) штат Иллинойс, Саванна (1.7 человек), штат Джорджия, Трентон (1.6 человек), штат Нью-Джерси, Нью-Орлеан (1.5 человек), штат Луизиана, Сиракузы (1.3 человек), штат Нью-Йорк, Питтсбург (1.1 человек), штат Пенсильвания, Форт Майэрс (1.1 человек), штат Флорида, Кливленд (1.1 человек), штат Огайо), Ричмонд (1.1 человек), штат Вирджиния и Цинциннати (1.0 человек), штат Огайо. В этих городах высокий уровень насилия в том числе и убийств наблюдается в районах, заселённых бедными.

Как правило, бедные районы контролируют несколько уличных банд, состоящих в основном из молодых людей и подростков. Столкновения между членами банд происходят чаще всего из-за проявления неуважительного отношения друг к другу. Чейз Молинс, координатор программы по профилактике насилия при Christian Caro Health System в Уэллингтоне, сказал: "Мы находимся в разгаре новой эпидемии - эпидемии подросткового насилия".

Почти четверть населения Уэллингтона живёт за чертой бедности, а 86% молодёжи города получает ту или иную федеральную помощь. В Чикаго число людей, живущих в условиях крайней бедности, возросло с 2008 г. по 2014 г. на 384%. Они живут в южных районах города. В этих районах уровень преступлений за последние 20 лет вырос на 40%. С 2015 г. по 2016 г. число убитых подскочило на 58%. В 2016 г. в Чикаго было зарегистрировано более 20% всех убитых в США, хотя в бедных районах города проживает менее 1% населения страны.

БЕДНЯКАМ ЖИТЬ ЛУЧШЕ - А НАСИЛИЕ РАСТЁТ…

Дети и подростки бедных районов не могут получить нормальное школьное образование. Почти половина подростков бросают школу. В районах с высоким уровнем преступности новые предприятия практически не создаются, а существующие не расширяются. Изменение экономического состояния США практически не отражается на экономическом положении этих районов. Там всегда сохраняется высокий уровень безработицы. Подростки, бросившие школу, вливаются в уличные банды, враждующие между собой. В этих бандах подростки учатся агрессии, которая выливается в вооружённое насилие.

Практически все члены уличных банд имеют нелегальное огнестрельное оружие. Никакие меры по ужесточению контроля за огнестрельным оружием не снижают уровень владения им уличными бандами, а также и уровень преступлений. Эти ужесточения разоружают только законопослушных граждан и оставляют их один на один с вооружённым преступником.

Два года назад в Сан-Франциско были приняты новые драконовские правила, ограничивающие продажу огнестрельного оружия. Это привело к закрытию последнего оружейного магазина. Демократическое руководство города реализовало свою мечту - превратить город в свободный от магазинов, продающих оружие. По убеждению левых это снизит уровень преступности в Сан-Франциско и в городе наступит мир и спокойствие.

Прошло два года. CBS News привело данные ФБР о вооружённых преступлениях в Районе Залива Сан-Франциско. Они возросли на 13% - 14%, а в городе Фримонт - на 24.6%. За это время уровень преступности в США увеличился на 4.1%. Таким образом, преступность в районе Залива в 3-6 раз выше, чем в в среднем по стране. Это ещё раз показывает, что ужесточение законов по продаже и владению огнестрельного оружия на преступников не распространяется. Если такое ужесточение работает, то почему Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелос не самые мирные города в США?

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ДУБИНКИ - НЕ ВЫХОД

Многие считают, что увеличение числа полицейских в проблемных районах городов может помочь в решении проблемы борьбы с преступностью. В 1994 г. президент Клинтон добавил 100 тыс. полицейских на улицы проблемных районов. Прошло 23 года, и мы видим, что криминальная обстановка в бедных гетто городов Америки практически не изменилась. Прибегая к помощи полицейских, можно лечить симптомы, а не саму болезнь.

Как живут сегодня бедные люди в СЩА? Оказывается, что 80% бедных семей имеют кондиционеры, 92% - микроволновые печи, 75% - автомобиль, а 31% - два автомобиля, 75% - кабельное или спутниковое телевидение, 75% - как минимум один DVD плеер, 70% - магнитофон. Персональный компьютер есть у всех, а в каждой седьмой семье - два и более компьютеров. Более половины детей из бедных семей имеют видеоигры. У 43% семей имеется доступ к интернету, а каждая третья семья имеет широкомасштабный плазменный телевизор или LCD TV. (Данные исследований Heritage Foundation). Многие работоспособные члены этих семей годами не работают. Все получают ту или иную государственную помощь, в том числе талоны на питание.

Сегодня члены бедных семей питаются лучше и имеют значительно больше материальных ценностей, чем это было 50 лет назад. И тем не менее уровень преступности в бедных районах растёт. Почему?

Абсолютное большинство политиков и журналистов считают, что неравенство, сегрегация, бедность, психологический надлом, низкое образование и культ силы являются причиной высокого уровня преступности в бедных районах американских городов. Но никто не может найти корреляцию между изменением благосостояния жителей бедных районов и изменением числа преступлений.

В конце 19-го и в начале 20-го века в Америку хлынул поток евреев- эмигрантов из Российской империи. Они спасались от еврейских погромов, захлестнувших Россию. Евреи иммигранты жили в условиях крайней нищеты, которую сегодняшние жители бедных районов США даже и представить себе не могут. Тогдашние еврейские иммигранты практически все были религиозными людьми, моральные ценности которых не позволяли им совершать преступления. Образовавшаяся еврейская мафия не привела к появлению вооружённого насилия в районах, населённых еврейскими иммигрантами. Трудоспособные жители этих районов старались найти любую работу. Дети иммигрантов учились в школе и вынуждены были бросать её в редчайших случаях, например, из-за смерти отца. Те, кто бросал школу, тоже старались сразу же найти работу.

Сегодня жители бедных районов живут в бедности, но не голодают. Они обладают материальными ценностями, о которых не могли даже мечтать бедные люди в прошлом. Сегодня в бедных районах совершаются преступления не потому, что не хватает еды или не для того, чтобы украсть компьютер или телевизор. На преступления идут, потому что не хватает моральных ценностей, контролирующих поведение жителей этих районов. Кстати, аналогичная ситуация наблюдается в американском мусульманском сообществе. Исламские террористы как правило обеспеченные люди. Они не голодают и имеют всё, что нужно для нормальной жизни в Америке. Но их с детства учат ненавидеть неверных и особенно евреев. Им с детства прививают моральные ценности террористов.

Уровень преступности среди чернокожих, живущих в бедных районах, сильно вырос с 60-х годов прошлого века, хотя их материальное положение значительно улучшилось. Что же произошло за эти годы? Начиная с 60-х годов престиж семьи и официальных семейных отношений начал быстро падать и особенно среди чернокожих американцев. За последние 30 лет рост уровня преступности коррелируется с ростом числа семей без отца. В бедных семьях с двумя родителями число детей, бросивших школу и вливающихся в уличные банды, значительно меньше, чем в семьях без отца. Но если и в таких семьях детям прививают общечеловеческие моральные ценности, то чаще всего эти дети не совершают преступления, упорно учатся и находят достойное место в современном мире. ( Данные из книги "It Takes a Family, 2005, Рика Сантарума).

Пример тому судьба Бена Карсона.

Высокий уровень преступности говорит об отсутствии системы нравственных правил и принципов, которые родители должны прививать своим детям. Школа может только поддержать и закрепить их.

Рост материального благосостояния бедных семей, в которых эти принципы отсутствуют, не решает проблему снижения уровня преступности. Если признать, что не бедность, а отсутствие нравственных правил и моральных принципов являются причиной преступлений, то тогда придётся признать, что в этих преступлениях виновато не общество, а преступник и его семья, в которой моральное воспитание детей пущено на самотёк.