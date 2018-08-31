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В чём убеждён Трамп? "Конгресс должен в равной мере соблюдать все законы, которые он налагает на американский народ"

Ни одного из 44-х Президентов США нельзя назвать непогрешимым, избегнувшим тяжких просчетов в политике. Никто не был рожден управлять такой сложной, многонациональной и свободолюбивой нацией, состоящей из иммигрантов со всего мира. Кто только ни управлял Америкой - генералы, алкоголики, неумехи, болтуны, прожигатели жизни, реформаторы и либералы. Президент всегда далек от идеала.

Например, первый Президент США Джордж Вашингтон был плантатором, не гнушался использовать рабский труд. Томас Джефферсон - либерал, автор Декларации о независимости - рабовладелец и хозяин гарема. Улисс Грант - алкоголик, он, как и советский генерал Жуков, не считался с людскими потерями. Уоррен Гардинг - самый коррумпированный, Джон Кеннеди - самый любвеобильный, Джорж Буш младший - глуповатый интервент.

Недавно на конференции Young American Foundation выступил с речью известный политический комментатор, автор, продюсер Denis D'Souza и привел неоспоримые факты из документов архива Конгресса США, которые не оставят никого равнодушным. А с 3 августа в кинотеатрах страны начался показ его фильма "Death of the nation". Этот фильм - окно в темное мнувшее демократов, он откроет многим глаза на их прошлые и настоящие неблаговидные деяния.

Восемь лет ленивого правления Обамы увеличили государственный долг страны, ухудшили ее экономику, повлияли на сознание американцев. Это была эра пустой напыщенной болтовни и громогласных невыполненных обещаний. И тогда Америка перестала быть великой державой и превратилась в страну третьего мира, очень похожую на Россию, которую я покинула более 25 лет тому назад. Миллионы нелегальных эмигрантов заполонили страну, все они хотят жить на обещанную Обамой халяву. Они разбавили наше общество агрессивностью, наркоманией, преступностью, культурой каменного века.

Список деяний Обамы, склонившегося в верноподническом поклоне перед королем Саудовской Аравии, бесконечен. Нет никаких документов, подтверждающих факт его рождения в Америке, как и учебы в университете.

Но вот на смену пришел 45-й Президент - Дональд Трамп, на которого страна возлагает огромные надежды. Человек-новатор, порядочный американец, бизнесмен, работяга. бескомпромиссный, всеми силами старающийся претворить свои предвыборные обещания в реальность. Однако тёмные силы злобных оппонентов мешают каждому его предложению по улучшению состояния страны. Дональд Трамп не ищет популярности любой ценой. Это человек, который искренне желает возродить былое величие Америки.

По своей миссии он близок к Аврааму Линкольну, который объединил Республиканскую партию и впервые спас Америку от демократов. С 1860 года демократы фанатично отказывались принять результаты свободных выборов - тогда их целью был Линкольн. Они клеветали на него, старались подавить все его инициативы и в результате убили.

Сейчас целью демократов является Президент Дональд Трамп и его сторонники. Левые называют их расистами, фашистами и white supremacists. Все это нацелено на то, чтобы вытеснить Трампа из офиса, дискредитировать правых, используя подлоги, ложь, угрозы.

Скажите, какая партия владела плантациями с рабами (их было около четырёх миллионов, и среди плантаторов не было ни одного республиканца!)? Какая партия изобрела white supremacists? Какая партия пела дифирамбы фашистским диктаторам, насаждала политику геноцида? Более того - какая партия проявляет расизм теперь? Правые или левые олицетворяют фашизм в настоящее время? Фильм "Death of the nation" воссоздает историческую правду, приоткрывает завесу, намеренно скрытую от народа.

Линкольн объединил республиканскую партию и спас Америку первый раз. Сможет ли Президент Трамп и мы вместе спасти нашу страну во второй раз? Необходимо поддержать Президента и провести в жизнь его предложения!

Вот некоторые из них.

Трамп лично просит всех переслать это электронное сообщение как минимум 20 людям и попросить каждого из них сделать то же самое.

Через три дня большинство людей в Соединенных Штатах получат сообщение. Это идея, которая должна быть передана.

Трамп предлагает рассмотреть таке вопросы.

Давайте посмотрим, действительно ли Конгресс понимает, что такое "Давление людей".

- Зарплата отставных Президентов США = $ 180,000 в год пожизненно.

- Зарплата членов Палаты представителей / Сената =

$ 174,000 в год пожизненно.

Это - глупость!..

- Зарплата спикера Палаты представителей в год пожизненно - это действительно глупо!

- Зарплата руководителей большинства/меньшинств. = $ 193,400 в год пожизненно.

Глупо!!

- Средняя зарплата учителя = $ 40,065.

- Средняя зарплата солдата срочной службы = $ 38,000.

Где должны быть сделаны денежные сокращения?

Трамп в недавнем интервью CNBC предлагает один из лучших способов сокращения долга:

- Я мог бы избавиться от долга за пять минут, - сказал он CNBC. - Вы просто принимаете закон, который гласит, что в любое время, когда дефицит составляет более 3% ВВП, все действующие члены Конгресса не имеют права на переизбрание.

ПРИМЕРЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

- 26-я поправка (предоставить право голоса 18-летнему мужчине) была ратифицирована всего за три месяца и восемь дней! Почему? Просто! Народ потребовал это. Это было в 1971 году - до компьютеров, электронной почты, сотовых телефонов и т. д.

- Из 27 поправок к Конституции семь (7) приняли за один (1) год или меньше, чтобы стать законом страны - всё из-за общественного давления.

Трамп просит каждого получателя переслать это электронное сообщение как минимум двадцати людям из их списка адресов.

В свою очередь, попросите каждого из них поступать аналогичным образом. Через три дня большинство людей в Соединенных Штатах Америки получат это сообщение.

Идеи, которые следует претворить в жизнь - это Закон о реформе Конгресса 2018 года:

1. Нет пребыванию на службе! / нет пенсии!

- Конгрессмен/ша получает зарплату только за время работы, и не получает никакой зарплаты, когда уходит из офиса.

2. Конгресс (прошлый, настоящий и будущий) участвует в социальном обеспечении.

- Все средства из пенсионного фонда Конгресса переходят в систему социального обеспечения НЕМЕДЛЕННО!

- Все будущие фонды поступают в систему социального обеспечения, а Конгресс участвует в нём так же, как и американский народ. Конгресс не может использоваться для других целей.

3. Конгресс должен купить свой пенсионный план, как и все американцы.

4. Конгресс больше не будет голосовать за повышение зарплаты. Плата за работу в Конгрессе повысится на более низком уровне потребительских цен CPI или на 3%.

5. Конгресс теряет свою нынешнюю систему здравоохранения и участвует в той же системе здравоохранения, что и американский народ.

6. Конгресс должен в равной мере соблюдать все законы, которые он налагает на американский народ.

7. Все контракты с прошлыми и настоящими конгрессменами/шами являются недействительными с 6/1/18.

Американский народ не заключал этого контракта с конгрессменами/шами. Конгресс сделал все эти контракты для себя.

Служить в Конгрессе - это большая честь, а не карьера. Отцы-основатели предполагали законодателей-граждан, поэтому наши законодатели должны отбыть срок (и), затем вернуться домой и вернуться к прежней работе.