Деньги счёт любят. Новый федеральный бюджет США

ЖИЗНЬ В АМЕРИКЕ

"Мы имеем долг в триллион долларов не из-за того, что у нас нет достаточного количества налогов. Мы имеем долг в триллион долларов потому, что мы слишком много тратим".

/Рональд Рейган/

В полночь 8 февраля 2018 г. истекало финансирование федерального правительства. Президент Трамп поручил федеральным агентствам подготовиться ко второму в этом году прекращению финансирования, которое в США называют "остановка правительства". Но незадолго до двух часов ночи 9 февраля Сенат одобрил законопроект о новом бюджете США. Палата представителей последовала примеру Сената и одобрила этот законопроект между пятью и шестью часами утра 9 февраля. Утром того же дня Президент подписал законопроект и Америка получила новый бюджет. "Остановка правительства" длилась около шести часов, захватив только ночные часы 9 февраля. Это была самая короткая в истории США "остановка правительства", и её практически никто не заметил.

Принятие Закона о новом бюджете не означает, что Конгресс прекращает работу над бюджетными законопроектами. До 23 марта 2018г. Конгресс должен подтвердить или уточнить расходы нового бюджета.

Бюджет утверждён в размере $4.4 трлн. Он увеличивает расходы федерального правительства в ближайшие два года на $400 млн.

Принятый бюджет является компромиссным соглашением между республиканцами и демократами. Их лидеры в Сенате Макконнелл и Шумер признали, что это соглашение не безупречно, но оно позволило продолжать финансирование федерального правительства.

Демократы согласились на увеличение военных расходов, а республиканцы - на увеличение расходов на невоенные программы. Демократам не удалось добиться финансирования программы (DACA), защищающей детей, прибывших в США нелегально. Этот вопрос должен обсуждаться при рассмотрении иммиграционной реформы. Республиканцам пришлось отказаться от ряда серьёзных сокращений внутренних расходов федерального правительства.

Расходные статьи бюджета не компенсируются уменьшением федеральных затрат и увеличением федеральных доходов. Бюджетный дефицит покрывается за счёт государственных займов. В 2018 г. он будет равен $832 млрд. и в 2019 г - $984 млрд. При составлении бюджета предполагался устойчивый трёхпроцентный рост экономики. Если этого не произойдёт, то федеральный долг будет ещё выше.

Каковы основные положения нового бюджета?

В бюджете заложено увеличение как военных, та и невоенных расходов. Суммарные военные расходы составят $700 млрд. в 2018 г. и $716 млрд. в 2019 г., а невоенные расходы - $591 млрд. в 2018 г. и $605 млрд. в 2019 г. Таким образом, рост военных расходов в текущем и следующем финансовых годах составит $80 млрд и $85 млрд., а невоенных расходов - $63 млрд. и $68 млрд. Предусматривается сокращение финансирования различных федеральных департаментов на сумму $54 млрд. за два года.

Зафиксированы расходы на оказание помощи пострадавшим от стихийных бедствий, на модернизацию инфраструктуры США, на борьбу с опиоидной зависимостью (опиоиды - противоболевые лекарства), на обеспечение безопасности южной границы, на восстановление и модернизацию больниц и клиник для ветеранов, на исследования, проводимые Национальным институтом здоровья, на программу по уходу за детьми. В этой программе предусмотрено финансирование оплачиваемого декретного отпуска как женщинам, так и мужчинам в зависимости от того, кто ухаживает за ребёнком. Отпуск рассчитан на шесть недель. Он будет оплачиваться по системе страхования по безработице. Кстати, оплачиваемый декретный отпуск был предложен Иванкой Трамп.

Предусмотрены дополнительные инвестиции в проекты по развитию транспортной системы, широкополосной интернет связи и электроэнергетики в сельских районах. Продлевается на четыре года программа страхования детей.

В бюджете заложено уменьшение расходов на департамент жилищного строительства и городского развития, на агентство по охране окружающей среды, на общественное радиовещание, на Государственный департамент и департамент труда, а также сокращается помощь другим странам. Ликвидируется система субсидируемых кредитов и сокращается программа погашения федерального студенческого долга с четырёх планов до одного.

Предлагается закончить выплаты штатам части расходов на Medicaid из федеральной казны. В место них предусматриваются ограниченные федеральные платежи. Это освобождает штаты от необходимости нести расходы на Medicaid. Эти изменения должны быть рассмотрены и утверждены Конгрессом.

Получателям Medicaid будут выплачиваться субсидии на медицинское обслуживание на основе рыночных цен.

Отменяется финансирование медицинского консультативного совета, контролировавшего оплату медицинских услуг, предоставляемых Medicare. Этот совет был создан в рамках Obamacare, и его называли "панелью смерти". Вместо него создаётся новый комитет по платежеспособности пенсионеров. Предусматриваются меры по предотвращению ситуации, когда пенсионеры не могут заплатить за лекарства. Штатам передаются значительные суммы для компенсации отмены индивидуального мандата Obamacare.

Сокращаются расходы на продовольственные талоны. Работоспособные получатели этих талонов должны где-то работать. Вместо талонов будет предоставляться утверждённый федеральным правительством набор продуктов питания.

Запланированный в бюджете рост расходов и государственного долга вызвал резкую критику со стороны сенатора Рэнда Пола и многих консерваторов. При Президенте Обама республиканцы в Конгрессе единогласно выступали против увеличения государственного долга. Сегодня они отказались от этой позиции. В своё оправдание республиканцы заявляют, что страна находится в чрезвычайной ситуации. Но никто не знает, когда эта ситуация закончится. По крайней мере до марта 2019 г., истечения срока действия нового бюджета, республиканцы в Конгрессе вряд ли будут беспокоиться о снижении государственного долга и разработке сбалансированного бюджета.

По мнению журналиста Бена Шапиро непоследовательность республиканцев отражает непоследовательность американского народа. Многие американцы одобряют сокращение правительственных расходов, но практически никто из них не хочет, чтобы эти сокращения коснулись их лично.

Джерри Ньюком в статье "Warning from the Founding Fathers on Our Reckless National Spending and Debt", Townhall, Feb. 14, 2018 привёл интересное и наглядное объяснение того, что такое триллион долларов. Предположим, что кто-то одолжил у вас $100 и обещал вернуть их через миллион секунд. Тогда это произойдёт через 12 дней. А если он обещал вернуть их через миллиард секунд? Тогда вы получите свои деньги через 32 года. А если через триллион секунд? Тогда одолженные деньги вернутся вам через 32 тысяч лет, т.е. получить их будет практически невозможно. Одолжить $20 трлн. нетрудно, а как вернуть их?

Практика оплаты расходов правительства за счёт заимствований у будущих поколений - опасная политика, угрожающая благосостоянию и может быть даже независимости будущих поколений.

В январе 2018 г. Казначейство США собрало около $361 млрд. налоговых поступлений. Расходы федерального правительства составили почти $311 млрд., т.е. профицит был почти $50 млрд. Это один из самых больших профицитов за один месяц в истории США. Не следует забывать о том, что налоговая реформа ещё не заработала в полную силу. Когда это произойдёт, то при растущей экономике США Казначейство будет получать больше налоговых поступлений. Но даже их рост без снижения федеральных расходов вряд ли сможет привести к уменьшению государственного долга.