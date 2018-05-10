Ударить первыми! - вот что диктует стратегия

ЩИТ И МЕЧ

Блефом был проект СОИ, предусматривавший развертывание боевых космических станций с поражающими лазерными установками, способными уничтожать вражеские баллистические ракеты в космическом пространстве. Сегодня стоящая на вооружении американская ПРО блефом не является. Но... Процитирую статью "Космические Чернобыли" крупнейшего российского военного эксперта П.Фельгенгауэра: "... Дееспособной американской ПРО не существует в природе... Остановить лавину российских ракет ей не под силу..." - заявил он, комментируя выступление В. Путина в Манеже.

Так существует ли у США дееспособная ПРО? Разберемся по ее эшелонам.

ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН ПРО США

В 1975 году США заморозили систему "Сейфгард", предназначенную для прикрытия позиционного района наземных баллистических ракет, и до 2005 года вообще не располагали стратегической ПРО. Но вскоре был завершен ее первый этап. Он предусматривал развертывание 16 наземных противоракет типа "Джибиай" в двух позиционных районах : Форт Грили, Аляска, - 10 космических перехватчиков GВI и еще шесть на авиабазе Ванденберг, Калифорния.

Во втором этапе (2006 - 2007 гг.) отработано взаимодействие противоракет GBI и выведенных на орбиту спутников обнаружения и сопровождения ядерных боеголовок противника. Началось боевое патрулирование комплекса раннего обнаружения, устанавливаемого на специальных самолетах и подвижных морских платформах.

Вместе с тем проектные задания выполняются с большим запозданием, и до постановки в строй системы многослойной обороны территории страны, которая должна обеспечивать перехват любых атакующих ракет на всех участках их полета, потребуется куда больше времени, чем планировалось. Ибо задачи третьего этапа, в котором намечалось завершить создание боевой эшелонированной системы НПРО, не выполнены. Численность наземных противоракет не изменилась, количество самолетных систем обнаружения и сопровождения вражеских боеголовок осталось прежним.

Не изменилась и группировка средств раннего обнаружения ракетных пусков. Она состоит из трех сверхмощных радаров на западном направлении: в северной Англии, в Гренландии и в Норвегии.

Кроме того, у Пентагона есть доказавшая свою эффективность морская мобильная радарная система, SBX, размещенная на платформе в 50 тыс. тонн и "видящая" на 5500 км. Она предназначена для обнаружения и слежения за космическими объектами, в том числе высокоскоростными и малогабаритными, а также для выработки данных целеуказания. Огромная конструкция высотой с 20-этажный дом способна самостоятельно передвигаться в океанских водах со скоростью до 13 км/час и может быть передислоцирована в любую точку океанской поверхности . Одна из таких систем сейчас дежурит у Алеутских островов, одна направлена в Индийский океан. В 2013 году введены в строй еще три. Пентагон не исключает возможность размещения одной из них в Северном море, что обеспечит абсолютный контроль космического пространства над Европой.

ВТОРОЙ ЭШЕЛОН ПРО

Но если развертывание первого эшелона ПРО далеко от завершения, то второй эшелон введен в строй своевременно. Вторым эшелоном является морская компонента - система "Иджис": 13 крейсеров и 35 эсминцев, оснащенных противоракетами SM-3 ("Стандарт-3" блок 1В). Каждый корабль несет 40 - 50 этих противоракет. Таким образом, во втором эшелоне американской НПРО задействовано более тысячи противоракет морского базирования. Их особенностью является наличие перехватчика, оснащенного двигателем и собственной системой управления. Этот перехватчик выводится ракетой в наиболее выгодную позицию по отношению к цели, захватывает ее бортовым сенсором и выпускает маневрирующую ударную боеголовку, которая и уничтожает цель. Система прошла все наземные и полетные испытания, показав вполне удовлетворительные результаты.

В ближайшие годы планируется сбалансировать неравномерность противоракетных потенциалов "атлантической" и "тихоокеанской" морских корабельных группировок ПРО США, что будет способствовать усилению американской наземной противоракетной группировки в Европе. Одновременно планируется повысить удельный вес морской системы ПРО среди противоракетных систем. К 2019 году количество ракет-перехватчиков на кораблях системы "Иджис" составит свыше 48% от общего числа ракет-перехватчиков, которые должны появиться на вооружении к этому сроку.

Противоракеты передового базирования на боевых кораблях являются важным элементом эшелонированной ПРО Америки. Они должны гарантированно уничтожать МБР противника на старте, его носители средней дальности, а также крылатые ракеты. Между тем предлагаемая планом дислокация этих противоракет нацелена не на блокирование возможных атак Ирана. Основная группировка кораблей, оснащенных противоракетами "Стандарт-3", будет развернута в позиционных районах, блокирующих старты крылатых ракет Х-555, супервысокоточных и гиперскоростных. О них в том числе и вещал Путин.

ТРЕТИЙ ЭШЕЛОН ПРО

В него входит мобильный комплекс THAAD, предназначенный для передового прикрытия военных баз и стратегических объектов от входящих в атмосферу боеголовок баллистических ракет малого и среднего радиуса действия. Возможности комплекса не позволяют ему поражать цели в космическом пространстве. В комплексе используется кинетический перехватчик, позволяющий сбить боевой блок баллистической ракеты на дальности до 200 км при высоте до 150 км.

В 2008 году первая батарея из 24 ракет THAAD была развёрнута на Гавайских островах для защиты архипелага от возможного удара северокорейских баллистических ракет среднего радиуса действия. В настоящее время в состав почти всех полков ПВО США входит по одной батарее таких ракет.

Вторым компонентом этого эшелона ПРО является зенитно-ракетный комплекс "Patriot" РАС-3, который считается основным средством тактической противоракетной обороны от баллистических ракет малого радиуса действия. Сегодня все комплексы "Patriot" PAC-3 комплектуются как зенитными ракетами для поражения аэродинамических целей, так и противоракетами для поражения баллистических ракет малого радиуса действия.

Спутниковая группировка американской ПРО предназначена для отслеживания стартов МБР. Она состоит из 16 космических аппаратов, патрулирующих над Тихим, Атлантическим, Индийским океанами и европейской зоной. Технические характеристики спутников позволяют иметь глобальную зону обзора по долготе и широте. Время поступления информации - не более двух минут после обнаружения старта баллистической ракеты. Численно американская космическая группировка в три раза превосходит российскую. Однако российская система ИС (истребители спутников) нацелена на нее на случай глобального конфликта. И вполне возможен вывод из строя большинства спутников, особенно если Россия ударит первой.

В настоящее время предполагается продолжить развёртывание системы НПРО США. В дальнейших планах на период до 2025 года:

- Создание третьего района ПРО континентальной территории США, прикрывающего промышленные центры Атлантического побережья;

- Доведение общего числа противоракет системы GBMD на территории США до ста.

- Развёртывание стационарных версий комплекса Aegis 3 в Европе для прикрытия территории европейских союзников США.

ПРАВ ЛИ ФЕЛЬГЕНГАУЭР?

Согласно положениям договора 2011 года, две великие державы должны до конца 2018 года сократить количество стратегических ядерных боеголовок до максимальных 1550. Но после того, как в сентябре 2013 года российские запасы сократились до минимума, Москва прекратила разоружение и начала расширять свой арсенал. И сейчас он равен 1800 единицам. Вот против кого развертывается и оснащается армада боевых кораблей США, несущих противоракеты. Да еще планируется эти противоракеты и радары разместить в Восточной Европе.

Это подтверждает и дислокация кораблей с системой "Иджис", которые развернуты именно в той акватории, где они способны перехватить оба стратегических направления российского удара - кроссполярное и кроссатлантическое. Три российские ракетные армии дислоцированы на севере европейской части России, на Урале и в Западной Сибири. Авиабазы стратегических бомбардировщиков - на средней Волге. Подводные ракетоносцы - в основном в Баренцевом море. Атаку с этих направлений и должны блокировать группировки американских кораблей, которые планируется еще и усилить мобильными системами "Иджис" в Румынии и Польше.

Какая мощь, казалось бы! Но в таком случае как быть с утверждением российского военного эксперта? Думается, он все-таки прав. Если России позволено будет запустить даже половину своего стратегического арсенала, уцелевших боеголовок с лихвой хватит на то, чтобы наша страна перестала существовать.

Так есть ли решение? Да, оно существует. Но заключается не в росте числа противоракетных систем и радаров. Речь может идти лишь о стратегии. Ударить первыми! - вот что диктует стратегия. И тогда возникает уверенность, что отечественная наша ПРО сумеет перехватить и уничтожить контратакующие остатки ракетно-ядерной мощи противника.