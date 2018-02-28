Через задний проход

ПРАВДОРУБКА

В недавней статье в "Кругозоре" я вспоминал историческую фразу незабвенного экс-главы российского правительства Виктора Степановича Черномырдина: "Хотели как лучше, а получилось как всегда". Последние сто лет в СССР (России) менялись главы государств, проводились бесчисленные реформы, менялись политические системы, но их неизменно сопровождала эта фраза, ставшая универсальной формулой для нашего государства. Полагаю, теперь уже нет сомнения в том, что и в будущем она останется верным спутником России.

22 мая 1957 года глава СССР Никита Хрущев провозглашает самый громкий лозунг XX века: "Догоним и перегоним Америку по производству мяса, масла и молока на душу населения". У подавляющего большинства советских граждан это заявление вызвало недоумение: позвольте, но ведь на протяжении сорока лет, начиная со школьной скамьи, нам внушали, что капиталистический мир, и Америка в первую очередь, загнивают, их трудящихся постоянно сопровождают нищета и безработица, а оказалось - нам, самому передовому в мире государству, предстоит их догонять. А через несколько месяцев, выступая перед партактивом московского военного округа, Никита Сергеевич пояснил задачу: "Если мы дискредитируем Америку, а это самая сильная страна на сегодняшний день в экономическом и военном отношении, тогда мы на международной арене укрепим престиж нашего советского государства".

До Хрущева и Ленин, и Сталин провозглашали аналогичные задачи. Заткнуть за пояс Америку - было и остается главным смыслом жизни нашей страны. Как и следовало ожидать, после призыва догнать и перегнать, в полном соответствии с формулой Ченомырдина, исчезли не только мясо, масло и молоко, не только остальные продукты питания, но и вообще необходимые товары массового потребления.

Тем не менее, во второй половине прошлого века в СССР начали застраиваться города, у людей появлялись обязательные для квартир удобства - горячая вода, свет, газ, ванна, туалет…

А вот туалетной бумаги не было. Подавляющее число людей заграницей не бывали, и о существовании этого гигиенического изделия понятия не имели, вместо туалетной бумаги использовали газеты, предварительно вырезав из них лики членов Политбюро. Зато те счастливчики, кто за бугром бывали, туалетную бумагу привозили и преподносили друзьям и близким как презент.

И вот случилось чудо - к очередной годовщине Октябрьской революции, в 1969 году на Сясьском целлюлозно-бумажном комбинате (Ленинградская область) запустили производство туалетной бумаги, закупив две английские бумагоделательных машины. Но неожиданно новая продукция натолкнулась на… нулевой спрос. Простой наш гражданин не знал, для чего нужны рулоны бумаги и не покупал её. Рекламировать такой товар по телевизору не позволял моральный кодекс строителя коммунизма. Но очень скоро сарафанное радио сделало свое дело, и успех нехитрой продукции стал ошеломляющим. Завод заработал на пределе мощности, но всё равно не успевал обеспечить страну заветными 54 метрами.

Столь привычное теперь средство личной гигиены стало дефицитом, и вплоть до 80-х годов его можно было достать, только отстояв огромную очередь.

Универмаги были вынуждены торговлю туалетной бумагой выносить на улицу, чтобы очереди не перекрывали проходы в помещениях. Отстояв часа два, граждане получали заветные рулончики, число которых было строго ограничено. Типичная картина тех лет - идет человек по улице, а на шее у него, как ожерелье, висят на веревке рулоны туалетной бумаги, и счастливого обладателя "сокровища" одолева прохожие вопросом: "Где дают?"

Появление в СССР туалетной бумаги заметно повлияло на прочность государственных устоев самым непосредственным образом. Раньше, заходя в туалет и располагаясь в нем надолго, житель самой читающей в мире страны брал в руки подвешенную там советскую газету и был вынужден вычитывать идеологически выверенные фразы о преимуществе социалистического строя над капиталистическим. И происходило это не на партийных собраниях, а в момент особого состояния души. И вместе со свинцом от типографской краски в советского гражданина вся газетная мудрость марксизма-ленинизма впитывалась через жопу. А с появлением туалетной бумаги филейные части советских людей были лишены ежедневной порции идеологической установки, что в итоге привело к разрушению Союза нерушимого. Так что когда вы слышите фразу о том, что мы "проср…" (пардон - отправили в задний проход) СССР", можете воспринимать её не в переносном, а в буквальном смысле!