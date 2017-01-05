Ватники и вышиватники

Мне очень понравилась новая эмблема украинской разведки. Я даже считаю, что надо бы заострить четче - насквозь мечу пронзать сгнивший "раковый корпус" . Вот, у Солженицына, дворник Спиридон что говорил в "Круге первом" ?

"Если бы мне, Глеба, сказали сейчас: вот летит такой самолёт, на ём бомба атомная. Хочешь, тебя тут как собаку похоронит под лестницей, и семью твою перекроет, и ещё мильён людей, но с вами - Отца Усатого и всё заведение их с корнем, чтоб не было больше, чтоб не страдал народ по лагерях, по колхозах, по лесхозах? - Спиридон напрягся, подпирая крутыми плечами уже словно падающую на него лестницу, и вместе с ней крышу, и всю Москву. - Я, Глеба, поверишь? нет больше терпежу! терпежу - не осталось! я бы сказал, - он вывернул голову к самолёту: - А ну! ну! кидай! рушь!"

Так почему бы государству Украина, чьи матери вот уже три года получают гробы сыновей, жены - убитых мужей, сестры - братьев в могилах, не нарисовать меч над географическими контурами подлого агрессора ?

Волкодав прав, а людоед - нет. Так у Солженицына.

Игорь Иртеньев не согласен с Солженицыным. Не так давно в своей реплике, помещённой в Facebook, он оправдывает людоедов. Он согласен с чекисткой Яровой. Иртеньеву, видите ли, герб украинской разведки не нравится. Он ханжески в этом контексте зовет украинцев братьями и сообщает им, что они, мол, охренели вконец. А родные людоеды, значит, правы. С ними "приходится соглашаться". И вообще, как выясняется, для Иртеньева нет разницы между волкодавом и людедом. Он ставит знак равенства.

"ВЫШИВАТНИКИ НЕ ЛУЧШЕ ВАТНИКОВ"

( Из комментариев в ФБ )

Игорь Иртеньев ...Вышиватники, независимо от национальной принадлежности, ничуть не лучше ватников.

А дальше начинаются разглагольствования о том, что озверели все по обе стороны конфликта.

Но дело в том,что это и есть ложь. И ханжество.

За словами "конфликт" и "братья" чуткое ухо улавливает обычную ханжескую лексику трусов и рабов... Официозную, лживую. На самом-то деле нет никакого конфликта. И нет никаких "братьев" .Ведь конфликт, строго говоря, это когда существует спор из-за чего-то. Будь то территория, или другие геополитические разногласия. Украина ничего от России не хотела и ни о чем ни с кем не спорила. Войска РФ вошли, никто никого ни о чем не спрашивал. Это был ответ Кремля на выбор народа Украины. Выбор свободы, чести, достоинства. Выбор не быть скотами и рабами. Выбор не быть под сапогом.

Нет никакого конфликта. Есть агрессия советских фашистов против независимой Украины. Война очередная, развернутая Чекистаном с целью не потерять прежние сферы влияния. И не потерять легитимность, держущуюся на основе вековой лжи. Зачем им у себя под боком страна, где о них говорят столько правды на русском языке? Документально подтвержденной. Правда выбивает котурны из под ног. И рушит фундамент власти, основанной на лжи. Не никаких братьев и нет конфликта. Под эту дудочку, под многослойную ложь, проливается кровь лучших сыновей свободного народа. Гомункуласами проливается. Хомо советикус. Никакими не братьями.

Иртеньеву не понравилось легкое прикосновение целебного меча к сгнившей поверхности ракового корпуса.

Да у сгнившего,но живучего остова СССР, у советско-чекистского государства давно нет права на существование. Его насквозь надо протыкать. На всех эмблемах и гербах любых сколь -нибудь значимых организаций мирового сообщества -НАТО, ЕС, минобороны США, - а не то, что украинской разведки. Нациков одолели всем миром - теперь очередь за их учителями и близнецами-чекистами. . Их свалят тоже Царство зла обречено. Так или иначе. И Россия будет свободной. Молодцы украинцы. Молодцы вышиватники! Правильная эмблема!

Игорь Иртеньев

30 октября в 0:36 ·

Дожили! Приходится с Яровой соглашаться. Вы что там, братья, вконец охерели?

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