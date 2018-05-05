"Луиза Миллер" Верди на сцене Метрополитен-опера

ТЕАТР

Это произведение великого Джузеппе Верди (1813-1901) на оперных сценах мира идет редко. В России никто не видел название этой оперы в репертуаре оперных театров. Не удивительно, что я поспешила на трансляцию незнакомой премьеры в кинотеатр, куда добираться в Бостоне мне труднее, чем на спектакли Метрополитен-опера во время нечастых пребываний в Нью-Йорке.

МОИ ПРИЗНАНИЯ

Если начать с того, что я получила грандиозное вознаграждение, то это будет справедливо. Если продолжить тем, что музыка взяла меня в плен и я вовсе не думала, что это 13-ая опера композитора, относящаяся к завершению раннего периода его творчества, а просто наслаждалась потоком нескончаемых мелодий в ариях, дуэтах, терцетах, квартетах, хорах и оркестровым сопровождением, начиная от знаменитой увертюры - то это будет правда. И, наконец, если я признаю, что состав солистов был уникален как по их вокальным возможностям, так и по актерскому дару, то я открыто изъявлю свое восхищение. Это первое, чем я хочу поделиться с читателем, о последней премьере.

Почему эта опера остается в тени по сравнению с другими шедеврами Верди, не понятно.

Ее музыка по богатству нюансов, красок, контрастов, мелодий не уступает ни одному из них.

В основу оперы "Луиза Миллер", чье имя должно быть знакомо просвещенной публике, Верди положил трагедию в пяти актах Фридриха Шиллера(1795-1805) "Коварство и любовь", сделав заглавием имя героини. Либретто оперы написал Сальваторе Каммарано(1801-1852), он - автор 8 -ми либретто для опер Гаэтано Доницетти, автор также 4-х либретто для Джузеппе Верди, в том числе либретто оперы "Трубадур", ставшей его последней работой, оборванной смертью. Премьера пьесы Шиллера, переживавшего пору гонений, "Коварство и любовь" состоялась в 1784 году. Премьера оперы "Луиза Миллер" - в 1849 году.

Для Верди обращение к драматургии Шиллера было уже третьим. Вначале были "Жанна Д'Арк" и "Разбойники". Он не хотел создавать политическую драму. Но обвинение тиранам прозвучало в опере также сильно и протестующе, как и в пьесе. Знаменитая фраза героя пьесы Фердинанда, загнанного и загубленного своим беспощадным отцом графом Вальтером, произнесенная в отчаянии как угроза :"Я расскажу, как становятся президентами!" , также пафосно и трагично звучит в оперном спектакле.

Два молодых любящих героя оказываются разъединены жестокостью властительного отца и социальными преградами из-за сословного неравенства, а также при помощи интриги, шантажа, что приводит их к гибели. Пьеса шла в репертуаре всех драматических театров мира, была популярна в России. В оперных театрах "Луизе Миллер" повезло меньше. Почему? Я уже задавалась этим вопросом. Возможно, трудно найти исполнителей, которым по плечу было бы исполнение таких виртуозных партий, какими Верди одарил персонажей этого произведения.

На сцене Мет в апреле 2018 года произошло несомненно событие исторического значения для оперного театра: состав исполнителей был уникален.

ПЛАСИДО ДОМИНГО И МОЛОДЫЕ "ЗВЁЗДЫ"

Партию Миллера (отца героини), выведенного в опере отставным солдатом, а не скромным музыкантом-виолончелистом, как в пьесе, пел Пласидо Доминго, уже давно перешедший от тенорового репертуара к баритональному. В будущем году в Метрополитен-опера будет отмечаться 50-тилетие сценической деятельности выдающегося певца. Созданный им образ представлен прежде всего значительностью облика человека, исполненного чувства собственного достоинства, и глубоко страдающего, потрясенного обрушивающимся на его дочь и на него несчастьем, ложным обвинением, гибельным низвержением. Его арии звучат с таким воодушевлением порыва, с такой эмоциональной силой, что зал завороженно замирает, чтобы разразиться шквалом оваций.

Партию графа Вальтера (отца героя) исполнял совершенно молодой певец русского происхождения Александр Виноградов, обладатель великолепного баса. Впечатление от прекрасного звучания его голоса, покоряющего и в ариях, и в дуэтах, и в квартетах, усиливалось тонким актерским воплощением. Традиционно этот персонаж, знатный господин, занимающий высокое положение в иерархии местной власти, президент (в пьесе) бывает обрисован исключительно как воплощение жестокосердия и надменности.

А. Виноградов наделил своего героя чертами, позволяющими увидеть в нем нечто человеческое… Тайное страдание испытывает Вальтер А. Виноградова, требуя от сына беспрекословного повиновения, отказа от его любви. Он полагает, что как преданный отец лучше знает как добиться счастья сына, приневоливая его к женитьбе на нелюбимой женщине. Ее деньги также для него основной аргумент. Ему жаль сына, это видно по скорбным глазам, по нервным движениям длинных пальцев, но он не уступает, веря, что делает все для его блага… И только в финале, видя умирающего сына, он осознает, что все его действия- роковая ошибка…

Партию Родольфо (в пьесе Фердинанда), переполненного любовью к Луизе, исполнял Петр Бечала, обладатель полетного глубоко окрашенного, временами взмывающего ввысь тенора, давно завоевавший сердца своих слушателей. Когда он пел арию, раскрывающую его любовь к Луизе, обращающуюся к звездному небу, слушать его можно было, затаив дыхание…Возможно, сцена с этой арией - одна из лучших в мировой оперной литературе…

Партию Луизы Миллер- труднейшую по протяженности, по тесситуре пела еще одна "звезда", участвующая в спектакле, певица Соня Янчева. Для нее уже не существуют трудности в партитурах Верди. Она прославилась в партии Виолетты в "Травиате". Она замечательно исполнила партию Флории Тоски в одноименной опере Дж. Пуччини в этом сезоне также на сцене Мет. Изумительное колоратурное сопрано Сони Янчевой, скульптурная выразительность ее жестов, поз, поворотов головы, горделивая и скромная осанка - все чарует в артистке. Ее героиня- жертва жестокой интриги, затеянной графом Вальтером и воплощенной его управляющим Вурмом, по которой Луиза может спасти брошенного в тюрьму отца ценой отказа от своей любви и более того, ценой клеветы на себя.. Вурм требует от нее ради спасения отца, брошенного Вальтером в тюрьму, написать письмо Родольфо о том, что она не любит его, а любит Вурма…

В партии Вурма - также предназначенной для баса выступил- еще один талантливый певец родом из России- Дмитрий Белосельский. Мне он запомнился своей значительностью и красотой голоса в партии первосвященника в "Набукко" Верди, поставленном в Мет в прошлом сезоне. В той постановке главную партию исполнял Пласидо Доминго. Так между всеми певцами уже были установлен контакт и понимание.

В этой опере композитор создал уникальные дуэты для двух басов, они были грандиозно исполнены Вальтером- А. Виноградовым и Вурмом- Д. Белосельским. Когда казалось, что в пении достигнута кульминация, за ней следовали другие. Как, например, во втором акте фантастически выразительный квартет a capella Вальтера, Вурма, Луизы и еще одного персонажа- Федерики, введенной в либретто вместо героини пьесы - леди Мильфорд. Партию Федерики (графини Остхейм) исполняла еще одна россиянка, петербурженка Олеся Петрова, обладательница богатого сочного меццо-сопрано. Кстати, не узнала бы я случайно из телепередачи Майи Прицкер о том, что Олеся Петрова - ученица выдающейся певицы Ирины Богачевой, я бы, все равно подумала о том, что альтовая окраска голоса молодой певицы, подобная протяженному звуку смычкового инструмента, так похожа на особенность в пении непревзойденной Богачевой, наверное, не случайна. Я бы услышала, уловила это сходство, вспоминая спектакли Мариинского театра, в которых Ирина Богачева царила.

Федерика в исполнении Олеси Петровой предстает женщиной, спокойной, уверенной, знатной и оскорбленной внезапно обнаруженным равнодушием к ней Родольфо… Она не собирается мстить, но преисполнена гневом от обиды… Ее арии - это тоже целый мир красоты…

О ПРЕКРАСНОМ И ЕГО ПОТРЕБИТЕЛЯХ

Какая разнообразная палитра эмоций представлена Верди в его героях!

И даже эпизодический персонаж - крестьянка Лаура, появляющаяся, чтобы поддержать Луизу в ее тяжелейший час, наделена, хотя и маленькой партией, но требующей от голоса вокальной роскоши. Меццо-сопрано Рихаб Чайев-Лауры звучит глубоко, в грудном регистре, заполняя пространство сцены и зала. И выходы ее заметны, артистка красива и держится с достоинством, подобающим ее скромной героине.

Дирижер спектакля Бертран де Билли с последовательностью в воплощении богатства вердиевской партитуры передает ее краски, динамику, колорит, стихийность в эмоциях, контрастах переходов от одной сцены к другой, кульминациях! И с предельным вниманием взаимодействует с певцами- солистами…

Режиссер-постановщик Элиджа Мовшинский перенес место действия из Тироля с его горами в равнинную Англию, время действия из начала 19-го века, ознаменованного появлением художественного метода, именуемого романтизм, в первую половину 17-го века. Шиллер писал в этой пьесе о своей эпохе, и конфликт его пьесы также был сфокусирован на судьбах обычных людей, оказавшихся загубленными.… Необходимость этих изменений мне не совсем ясна, но мизансцены в спектакле убедительны, массовые сцены в меру оживлены, весь фон и костюмы, выполненные художником - декоратором Санто Локуасто, кажутся относящимися к прошлому, а не примерены к современности, и это уже дает дымку исторического прошлого.

В спектакле были сцены, подчиняющие зрительный зал взрывной силой эмоций!

Горе потрясенного Миллера-Пласидо Доминго, его согбенные плечи, трагический взгляд прощания с дочерью, когда по приказу графа Вальтера его арестовывали на глазах жителей его деревни- всего заполнившего сцену хора, было передано с такой сдержанной силой, что о том, что действие всего лишь игра на сцене, забывалось. Отчаяние Родольфо- Петра Бечала , пытающегося защитить любимую и ее отца, натыкающегося на стену в лице отца - владыки этого маленького удельного княжества, доминировало над только, что испытанным сопереживанием. И по восходящей надо всем начинало преобладать трагическое состояние Луизы Миллер- Сони Янчевой, изливающей свою смертную тоску в нежном серебристом протяженном пении- кантилене, плаче о своей судьбе… Одна ария сменяла другую, соло следовало за соло… Светлое звучание голоса певицы создавало необычайной красоты контраст с темным звучанием низких мужских голосов…

Итог насилия над сердцами молодых людей приводит к тому, что оба выпивают яд…

Великие драматические произведения Шиллера вдохновили Верди на несколько опер! По пьесе "Заговор Фиеско" была написана опера "Симон Бокканегра" . Трагедия "Дон-Карлос" дала импульс Верди создать свою великую одноименную оперу…

Какое богатство культуры, искусства, мысли и таланта оставили нам предыдущие эпохи. Много ли мы знаем о них? Обычно в театрах Америки программы и буклеты изданы с великолепными аннотациями. Программки же к транслируемым оперным спектаклям в кинотеатрах как правило ограничиваются минимальной информацией. Не было и на этот раз даже упоминания о том, какое произведение положено в основу оперы, кто автор либретто, не названы все имена участников спектакля… И мне захотелось понять, насколько публика, занявшая все ряды в залах кинотеатра, знакома с наследием прошлого.

Я обратилась к соседке справа: знает ли она, какое произведение положено в основу оперы Верди? Она не знала. Я обратилась к соседу слева с этим же вопросом. И он не знал. Обескураженная, я при выходе из зала, заслышав родную речь, обратилась к соотечественникам: уж они-то несомненно должны знать! Увы. Они тоже не знали.

Как говорится, no comment. И мне кажется, что люди, лишенные этих знаний, не погружавшиеся в чтение или в слушание музыки, конечно, хорошо, что пришли в кинозал для наслаждения оперой, но под влиянием гуманистического воздействия искусства никогда не окажутся. Они остаются потребителями, consumers, в мире искусства - единственном, который может облагородить чувства.

На фото: Джузеппе Верди; сцены из спектакля.