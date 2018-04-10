Видео youtu.be/HKGB-iZxbJg

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Султан (Чечня)   14.04.2018 06:17

Пожар в КемеровоБиблейский "всемирный потов" в Крымске Краснодарского края, а ещё раньше трагедия атомной подводной Лодки Курск К-14 - всё это звенья одной цкпочки. Здесь характерные две осообенности: Мистическая - элемент Божнственной кары "русского мира" за содеянное им зло и в э
том мире т второй приземлённый элемент - это преступная беспомощность власти, беспомощность, а то и отсутствие у госуларства служб, призванных осуществить спасение самого дорогого - жизни людей. По этой причине погибли сотни людей в Крымске, на атамоходе Курск. И сегодня мы наблюдаем такую же картину с пожарными во время пожара в Кемерово. Это очень ярко демонстрирует эти видиосьёмки
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фото

Султан (Чечня)   14.04.2018 06:17

Пожар в КемеровоБиблейский "всемирный потов" в Крымске Краснодарского края, а ещё раньше трагедия атомной подводной Лодки Курск К-14 - всё это звенья одной цкпочки. Здесь характерные две осообенности: Мистическая - элемент Божнственной кары "русского мира" за содеянное им зло и в э
том мире т второй приземлённый элемент - это преступная беспомощность власти, беспомощность, а то и отсутствие у госуларства служб, призванных осуществить спасение самого дорогого - жизни людей. По этой причине погибли сотни людей в Крымске, на атамоходе Курск. И сегодня мы наблюдаем такую же картину с пожарными во время пожара в Кемерово. Это очень ярко демонстрирует эти видиосьёмки
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фото

Кругозор   10.04.2018 10:26

Ждем ваши комментарии!
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фото

Султан (Чечня)   14.04.2018 06:21

Пожар в Кемерово, Библейский "всемирный потов" в Крымске Краснодарского края, а ещё раньше трагедия атомной подводной Лодки Курск К-14 - всё это звенья одной цкпочки. Здесь характерные две осообенности: Мистическая - элемент Божнственной кары "русского мира" за содеянное им зло и в этом мире т второй приземлённый элемент - это преступная беспомощность власти, беспомощность, а то и отсутствие у госуларства служб, призванных осуществить спасение самого дорогого - жизни людей. По этой причине погибли сотни людей в Крымске, на атамоходе Курск. И сегодня мы наблюдаем такую же картину с пожарными во время пожара в Кемерово. Это очень ярко демонстрирует эта видиосьёмка
  - 0   - 0
фото

Султан (Чечня)   14.04.2018 06:21

Пожар в Кемерово, Библейский "всемирный потов" в Крымске Краснодарского края, а ещё раньше трагедия атомной подводной Лодки Курск К-14 - всё это звенья одной цкпочки. Здесь характерные две осообенности: Мистическая - элемент Божнственной кары "русского мира" за содеянное им зло и в этом мире т второй приземлённый элемент - это преступная беспомощность власти, беспомощность, а то и отсутствие у госуларства служб, призванных осуществить спасение самого дорогого - жизни людей. По этой причине погибли сотни людей в Крымске, на атамоходе Курск. И сегодня мы наблюдаем такую же картину с пожарными во время пожара в Кемерово. Это очень ярко демонстрирует эта видиосьёмка
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фото

Valentina (Switzerland)   14.04.2018 06:50

пожарные на видио своей беспомощностью мне напоминают спасателей атамохода Курск
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