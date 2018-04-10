Султан (Чечня) 14.04.2018 06:17 Пожар в КемеровоБиблейский "всемирный потов" в Крымске Краснодарского края, а ещё раньше трагедия атомной подводной Лодки Курск К-14 - всё это звенья одной цкпочки. Здесь характерные две осообенности: Мистическая - элемент Божнственной кары "русского мира" за содеянное им зло и в э

том мире т второй приземлённый элемент - это преступная беспомощность власти, беспомощность, а то и отсутствие у госуларства служб, призванных осуществить спасение самого дорогого - жизни людей. По этой причине погибли сотни людей в Крымске, на атамоходе Курск. И сегодня мы наблюдаем такую же картину с пожарными во время пожара в Кемерово. Это очень ярко демонстрирует эти видиосьёмки Пожар в КемеровоБиблейский "всемирный потов" в Крымске Краснодарского края, а ещё раньше трагедия атомной подводной Лодки Курск К-14 - всё это звенья одной цкпочки. Здесь характерные две осообенности: Мистическая - элемент Божнственной кары "русского мира" за содеянное им зло и в этом мире т второй приземлённый элемент - это преступная беспомощность власти, беспомощность, а то и отсутствие у госуларства служб, призванных осуществить спасение самого дорогого - жизни людей. По этой причине погибли сотни людей в Крымске, на атамоходе Курск. И сегодня мы наблюдаем такую же картину с пожарными во время пожара в Кемерово. Это очень ярко демонстрирует эти видиосьёмки - 0 - 0