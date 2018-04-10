Видео youtu.be/HKGB-iZxbJg

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Видео на канале «Кругозора» в Youtube
Видео на канале «Кругозора» в Youtube
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ЮБИЛЕЙ
ПЕРСОНА НОМЕРА
Булат Окуджава: этот совершенно несвободный народ так сразу научить свободе? Очень трудно…
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"Патриоты", цепляющие георгиевские ленточки на антенны своих любимых автомобилей, не знают или делают вид, что не знают, историю своих железных коней.
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Почему право владения оружием в Америке - это 2-я поправка к Конститутции, сразу после права свободы слова; зачем власть отбирает оружие у граждан; хунвейбины, штурмовики и комсомольцы; может ли "такое" случиться в США в 21-ом веке?..