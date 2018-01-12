УТРАТА

Виктора Топаллера не стало Бескомпромиссный и неугодный, с необыкновенным чувством юмора и безошибочным нюхом на дерьмо…

Не стало моего друга Виктора Топаллера. Через шесть месяцев ему могло бы исполниться шестьдесят. Всего.

Витька, как я называла его все тридцать лет нашего знакомства, был разносторонне одарён и профессионален во всём, за что бы ни брался. Режиссер по образованию, он ставил спектакли и эстрадные программы, как писатель выпустил сборник невероятно смешных рассказов. Кстати, никто не умел рассказывать анекдоты так, как он и никто не знал такое несметное их количество.

Как журналист он публиковался в различных изданиях, провел сотни интервью с самыми известными людьми на телевидении. К его мнению как радиоведущего прислушивались и в Израиле, где он жил и работал долгие годы, и в Америке, куда он с семьей переехал семнадцать лет назад, его программы обсуждали, у него было много ненавистников и завистников, что нормально для людей публичной профессии (их мнение вместе с ними самими на моей странице отправится в бан), но еще больше было у него поклонников и обожателей обоих полов.

Бескомпромиссный и неугодный, с необыкновенным чувством юмора и безошибочным нюхом на дерьмо, чувствующий малейшую фальшь, тонкий и ранимый, так до последних дней и оставшийся наивным ребенком. Знали об этом только самые близкие люди - жена Галя, сын Алексей и друзья. Витька умел ценить дружбу и часто повторял: "Мы уже заслужили право общаться с теми, с кем хотим".

И мы общались с удовольствием, спорили до хрипоты, хохотали до упаду, мы резались в преферанс и парились в твоей бане, пели песни и читали стихи.

Спасибо тебе за это и прощай, друг мой Витька.

В фотоокне - Виктор Топаллер со своей супругой. Фото Валерии Коренной.