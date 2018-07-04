Могут ли начавшаяся торговая война между Евросоюзом и США наряду с потерей Америкой своих союзников ощутимо ослабить экономику США и привести к отставке Трампа?

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28 Июля 2018Не стреляйте в пианиста — попадете в дочь родную!
На этой неделе в украинском Львове произошло странное преступление, и оно по-прежнему еще не раскрыто. А поскольку подобные гадкие вещи раскрываются полицией обычно по гарячим следам, то есть все шансы, что покушавшегося на убийство (?
28 Июля 2018ЗАКОН ДИАЛЕКТИКИ
20 Июля 2018«Необыкновенная» выставка.
Кажется, про Катынь уже почти всё сказано… Возрождённая, независимая Польша скинула покров тайны с одного из самых главных и многие десятилетия скрываемых преступлений ХХ века. Освободившаяся, пусть и только на время, от коммунистического диктата Россия признала, повинилась, передала польской стороне большинство документов. Большинство, но далеко не все.