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Могут ли начавшаяся торговая война между Евросоюзом и США наряду с потерей Америкой своих союзников ощутимо ослабить экономику США и привести к отставке Трампа?

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Кругозор   04.07.2018 17:34

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БЛОГИ

28 Июля 2018

Виталий Цебрий Виталий Цебрий:

Не стреляйте в пианиста — попадете в дочь родную!

На этой неделе в украинском Львове произошло странное преступление, и оно по-прежнему еще не раскрыто. А поскольку подобные гадкие вещи раскрываются полицией обычно по гарячим следам, то есть все шансы, что покушавшегося на убийство (?

28 Июля 2018

Леонид АНЦЕЛОВИЧ Леонид АНЦЕЛОВИЧ:

ЗАКОН ДИАЛЕКТИКИ

20 Июля 2018

Григорий Амнуэль Григорий Амнуэль:

«Необыкновенная» выставка.

Кажется, про Катынь уже почти всё сказано… Возрождённая, независимая Польша скинула покров тайны с одного из самых главных и многие десятилетия скрываемых преступлений ХХ века. Освободившаяся, пусть и только на время, от коммунистического диктата Россия признала, повинилась, передала польской стороне большинство документов. Большинство, но далеко не все.

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