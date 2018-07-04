Могут ли начавшаяся торговая война между Евросоюзом и США наряду с потерей Америкой своих союзников ощутимо ослабить экономику США и привести к отставке Трампа?

На этой неделе в украинском Львове произошло странное преступление, и оно по-прежнему еще не раскрыто. А поскольку подобные гадкие вещи раскрываются полицией обычно по гарячим следам, то есть все шансы, что покушавшегося на убийство (?

Григорий Амнуэль:

Кажется, про Катынь уже почти всё сказано… Возрождённая, независимая Польша скинула покров тайны с одного из самых главных и многие десятилетия скрываемых преступлений ХХ века. Освободившаяся, пусть и только на время, от коммунистического диктата Россия признала, повинилась, передала польской стороне большинство документов. Большинство, но далеко не все.