Как отразился на вашей жизни путч в Москве в августе 1991 года - позитивно или негативно?

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25 Августа 2018Cильное государство или "государство силовиков"?
Украина с каждым годом продвигается по пути от демократии к тоталитаризму. Об этом уместно напомнить в дни когда украинцы, многие даже в состоянии понятной эйфории, отмечают 27-ю годовщину Независимости своего государства. Тему народного благосостояния - зарплат, пенсий и других социальных выплат, - заканчиваю теми контингентами украинского общества, которые фактически, вместе олигархами и крупными богачами, владеют страной.…
23 Августа 2018О Пользе Вредной Пищи
19 Августа 2018Воспоминания в телеграфном стиле.
1957 год, февраль. 1968 год, август. 1991, август.…