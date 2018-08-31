Как отразился на вашей жизни путч в Москве в августе 1991 года - позитивно или негативно?

Милка (Россия) 31.08.2018 18:34 Мои знакомые после путча были вынуждены покинуть Россию и бежать в Украине. Сперва они сняли квартиру посуточно https://mesto.ua/ , ведь думали, что уехали всего на недельку-другую, но потом они решили таки остаться. Сейчас они в Украине прекрасно живут и горя не знают. Мои знакомые после путча были вынуждены покинуть Россию и бежать в Украине. Сперва они сняли квартиру посуточно, ведь думали, что уехали всего на недельку-другую, но потом они решили таки остаться. Сейчас они в Украине прекрасно живут и горя не знают. - 0 - 0