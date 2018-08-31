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сентябрь '18
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Как отразился на вашей жизни путч в Москве в августе 1991 года - позитивно или негативно?

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Комментарии

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Кругозор   31.08.2018 11:58

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Милка (Россия)   31.08.2018 18:34

Мои знакомые после путча были вынуждены покинуть Россию и бежать в Украине. Сперва они сняли квартиру посуточно https://mesto.ua/ , ведь думали, что уехали всего на недельку-другую, но потом они решили таки остаться. Сейчас они в Украине прекрасно живут и горя не знают.
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Как отразился на вашей жизни путч в Москве в августе 1991 года - позитивно или негативно?

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