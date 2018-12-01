На кого вы возлагаете в первую очередь ответственность за нынешнее положение России внутри и в мире?

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04 Декабря 2018Сенильный делириум *
И какие только комментарии не прочитаешь сегодня о развитии военного конфликта Украины и РФ! Обхохочешься!
02 Декабря 2018КОММУНАЛКА
Сколько драм и ссор видели стены коммуналок...
29 Ноября 2018Михаил Саакашвилли — уникальное явление в мировой политике
Михаил Саакашвили как политический деятель представляет собой уникальное явление даже по мировым меркам, хотя из-за порой странного поведения - типа разжёвывания галстука на прямом эфире или помятых, невесть как одетых не по размеру штанов и маек, многих наталкивает на мысль о его психической вменяемости; а множество его недоброжелателей, особенно со стороны русской бандократии, а сейчас и украинской заняты бесчисленным множеством инсинуаций в его адрес. А как же?! Люди не прощают, особенно властьпридержащие, когда при их характеристиках «вещи называют своими именами».…