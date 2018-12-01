На кого вы возлагаете в первую очередь ответственность за нынешнее положение России внутри и в мире?

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Кругозор   01.12.2018 09:37

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Милка (Россия)   02.12.2018 20:56

Как минимум - виновата правительственная верхушка, т.е. наш несменяемый. Именно он создал тоталитарную страну, где люби боятся даже пикнуть. Нам, чтоб выжить, уже на одной работе мало работать. ведь приходится еще подрабатывать. Мой знакомый все время изучает результаты матчей по хоккею https://777score.ru/hockey и делает ставки на спорт, чтоб свести концы с концами. Ну а как максимум - виноват каждый из нас, ведь мы слишком пассивны и радуемся тому, что нас ставят "на колени".
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