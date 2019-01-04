Каким, по вашему мнению, окажется "свинский" 2019 год для вас и ваших близких по сравнению с ушедшим 2018?

Милка (Россия) 08.01.2019 17:27 Я думаю, что этот год будет еще лучше, чем прежний. Главное - это упорно трудиться, заниматься спортом и не унывать. Кстати, кто-нибудь слышал о том, будет ли в этом году спорт позиционироваться или как и прежде - ничего никто не будет делать для развития молодежи в спортивном направлении? Я думаю, что этот год будет еще лучше, чем прежний. Главное - это упорно трудиться, заниматься спортом и не унывать. Кстати, кто-нибудь слышал о том, будет ли в этом году спорт позиционироваться или как и прежде - ничего никто не будет делать для развития молодежи в спортивном направлении? - 0 - 0