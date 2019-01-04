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январь '19
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Каким, по вашему мнению, окажется "свинский" 2019 год для вас и ваших близких по сравнению с ушедшим 2018?

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Комментарии

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Кругозор   04.01.2019 13:40

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Милка (Россия)   08.01.2019 17:27

Я думаю, что этот год будет еще лучше, чем прежний. Главное - это упорно трудиться, заниматься спортом и не унывать. Кстати, кто-нибудь слышал о том, будет ли в этом году спорт позиционироваться или как и прежде - ничего никто не будет делать для развития молодежи в спортивном направлении?
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Gorda (Россия)   10.01.2019 13:59

В этом году будет основной упор на войнушки, как и раньше, хотя очень зря. Я вот смотрю новости по биатлону https://sportarena.com/winter-sports/biathlon/ и понимаю, что наших спортсменов надо бы поддержать, потому что результаты не всегда хорошие из-за отсутствия финансирования и должных тренировок.
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Каким, по вашему мнению, окажется "свинский" 2019 год для вас и ваших близких по сравнению с ушедшим 2018?

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