Каким, по вашему мнению, окажется "свинский" 2019 год для вас и ваших близких по сравнению с ушедшим 2018?

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08 Января 2019Опера
Хана российскому бюджету,
В казне валюты больше нету. Привет.
08 Января 2019Юрист «приснопамятных времён» Медведев и прецеденты русского мира
Не надо быть специалистом, чтобы знать ситуацию с судебным произволом в России. Недавний президент РФ нагло и бесстыдно лгал не только швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung, но и многомиллионным телезрителям и читателям. И вот почему.…
28 Декабря 2018Крибле – Крабле – Бумс
Нет, я не мальчик-паж из «Золушки» и не волшебник, но атмосфера Нового года наводит на сказочный лад. А время, проведенное в коридорах власти и в студиях телеканалов, научили анализировать.