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Как вы относитесь к политике Президента Трампа?

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Кругозор   02.02.2019 13:55

Ждем ваши комментарии!
  - 1   - 0
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Лазарь Фрейдгейм (США)   03.02.2019 18:33

Самое похвальное - выполнение своих обещаний. Некоторая залихватскость вряд ли способствует этому. Must be great!
- 0   - 0
фото

Лазарь Фрейдгейм (США)   03.02.2019 18:32

Самое похвальное - выполнение своих обещаний. Некоторая залихватскость вряд ли способствует этому. Must be great!
  - 0   - 0

 

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25 Февраля 2019

Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ:

Телепортация. Зло, которое вернётся.

Повелителей мира за всю историю человечества было четыре: двое - Нимрода и Бухтанассар – нечестивцы, и другие двое – Зулькарнайн и Сулейман (Соломон) (1С), праведные Пророки Всевышнего. О пророке Сулеймане (Соломон) (1С), известно много, но загадочной остаётся личность пророка Зулькарнайна (1С). Главным ориентиром определения эпохи Зулькарнайна являются тираны Намруд, он же Тикульти-Нинурта и Бухтанассар (Навуходоносор).…

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25 Февраля 2019

Яков ФРЕЙДИН Яков ФРЕЙДИН:

Панацея

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24 Февраля 2019

Григорий Амнуэль Григорий Амнуэль:

Не поздравляйте

Да, так было заведено в СССР - 8 марта женский день и надо поздравить всех девочек и женщин обязательно с их «половым, гендерным» днём, а 23 февраля – мужской?

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