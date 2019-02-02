Как вы относитесь к политике Президента Трампа?

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25 Февраля 2019Телепортация. Зло, которое вернётся.
Повелителей мира за всю историю человечества было четыре: двое - Нимрода и Бухтанассар – нечестивцы, и другие двое – Зулькарнайн и Сулейман (Соломон) (1С), праведные Пророки Всевышнего. О пророке Сулеймане (Соломон) (1С), известно много, но загадочной остаётся личность пророка Зулькарнайна (1С). Главным ориентиром определения эпохи Зулькарнайна являются тираны Намруд, он же Тикульти-Нинурта и Бухтанассар (Навуходоносор).…
24 Февраля 2019Не поздравляйте
Да, так было заведено в СССР - 8 марта женский день и надо поздравить всех девочек и женщин обязательно с их «половым, гендерным» днём, а 23 февраля – мужской?