Как вы относитесь к личности нового - шестого - президента Украины Владимира Зеленского?

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Андрей Тихомиров   05.05.2019 12:55

Лично для меня не важно, как пацифиста, кто именно будет руководить Украиной – главное сейчас восстановить мир на юго-востоке страны, прекратить военные действия. Искать правых и виноватых бесполезно, каждая сторона конфликта считает себя правой. Английский исследователь древних религий и обычаев Дж. Дж. Фрэзер в книге «Фольклор в Ветхом Завете» пишет: «Не подлежит никакому сомнению, что если бы существовала филистимлянская версия рассказа о Самсоне и Далиде, то жертва и злодей поменялись бы в ней местами. Самсон бы фигурировал в качестве разбойника, без зазрения совести грабившего и убивавшего беззащитных филистимлян, а Далида явилась бы невинной жертвой его зверского насилия, своей находчивостью и мужеством сумевшей одновременно отомстить за причиненное ей зло и освободить свой народ от жестоких набегов чудовища. Так всегда бывает, что в борьбе народов и группировок роли героев и злодеев меняются в зависимости от точки зрения, с которой мы их рассматриваем. Один и тот же человек, рассматриваемый с одной стороны, покажется нам благороднейшим из героев; если же посмотреть на него с другой стороны, он превращается в гнуснейшего злодея. С одной стороны, его осыпают цветами, а с другой — побивают градом камней. Можно даже сказать, что каждый человек, выдвинувшийся на шумной арене истории, подобен арлекину, чей сшитый из разных лоскутов материи костюм меняет свой цвет в зависимости от того, с какой стороны на него смотрят. Но беспристрастный историк должен видеть арлекинов со всех сторон и изображать их во всем многоцветье их одеяний не только сплошь белыми, как их видят друзья, и не исключительно черными, какими они представляются своим врагам». https://www.morebooks.shop/store/ru/book/Книги-Судей-Израилевых-и-Руфи/isbn/978-613-9-89965-4
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Андрей Тихомиров   05.05.2019 12:56

Лично для меня не важно, как пацифиста, кто именно будет руководить Украиной – главное сейчас восстановить мир на юго-востоке страны, прекратить военные действия. Искать правых и виноватых бесполезно, каждая сторона конфликта считает себя правой. Английский исследователь древних религий и обычаев Дж. Дж. Фрэзер в книге «Фольклор в Ветхом Завете» пишет: «Не подлежит никакому сомнению, что если бы существовала филистимлянская версия рассказа о Самсоне и Далиде, то жертва и злодей поменялись бы в ней местами. Самсон бы фигурировал в качестве разбойника, без зазрения совести грабившего и убивавшего беззащитных филистимлян, а Далида явилась бы невинной жертвой его зверского насилия, своей находчивостью и мужеством сумевшей одновременно отомстить за причиненное ей зло и освободить свой народ от жестоких набегов чудовища. Так всегда бывает, что в борьбе народов и группировок роли героев и злодеев меняются в зависимости от точки зрения, с которой мы их рассматриваем. Один и тот же человек, рассматриваемый с одной стороны, покажется нам благороднейшим из героев; если же посмотреть на него с другой стороны, он превращается в гнуснейшего злодея. С одной стороны, его осыпают цветами, а с другой — побивают градом камней. Можно даже сказать, что каждый человек, выдвинувшийся на шумной арене истории, подобен арлекину, чей сшитый из разных лоскутов материи костюм меняет свой цвет в зависимости от того, с какой стороны на него смотрят. Но беспристрастный историк должен видеть арлекинов со всех сторон и изображать их во всем многоцветье их одеяний не только сплошь белыми, как их видят друзья, и не исключительно черными, какими они представляются своим врагам». https://www.morebooks.shop/store/ru/book/Книги-Судей-Израилевых-и-Руфи/isbn/978-613-9-89965-4
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