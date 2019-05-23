Состоятся ли переговоры Зеленского с Путиным, если Зеленский от имени народа Украины не откажется ни от Крыма, ни от Донбасса?

Андрей Тихомиров 25.05.2019 10:51 На мой взгляд, всё будет сродни «цугцвангу» (шахматный термин, с немецкого «вынужденный ход»), чтобы сохранить статус-кво (политологический термин, с латыни «существующее положение», досл. «состояние в котором») перманентных (лат. «постоянных») военных действий. Это и «замороженные конфликты» в Приднестровье, Нагорном Карабахе, Абхазии и Южной Осетии, Северном Кипре, Кашмире, Ближнем Востоке, Северной Африке и др.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова тогда ещё кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который объявил, что намерен вернуть Донбасс и Крым, а также потребовать от российского лидера Владимира Путина компенсацию. «Мы готовы разъяснить любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует территории. Непризнанные республики Донбасса — отторгнуты самой Украиной, то, что там происходит — следствие действий руководства Украины», — ответил Песков журналистам. Он также отметил, что тема Крыма и вовсе не подлежит обсуждению, так как «закрыта раз и навсегда». «Слова «оккупация» или «аннексия» неприменимы ни де-факто, ни де-юре. Все было сделано в соответствии с законодательством, кстати, самой Украины и на основе международного права», — добавил представитель Кремля.

Английский писатель Джордж Оруэлл (настоящее имя Эрик Блэр) в романе-антиутопии «1984», вышедшем в 1949 году пишет: «Часть 2, IX, Эммануэль Голдстейн Теория и практика олигархического коллективизма, «В прошлом война, можно сказать, по определению, была чем-то, что рано или поздно кончалось— как пра¬вило, несомненной победой или поражением. Кроме того, в прошлом война была одним из главных инстру¬ментов, не дававших обществу оторваться от физической действительности. Во все времена все правители пыта¬лись навязать подданным ложные представления о дей¬ствительности; но иллюзий, подрывающих военную силу, они позволить себе не могли. Покуда поражение влечет за собой потерю независимости или какой-то дру¬гой результат, считающийся нежелательным, поражения надо остерегаться самым серьезным образом. Нельзя иг¬норировать физические факты. В философии, в религии, в этике, в политике дважды два может равняться пяти, но, если вы конструируете пушку или самолет, дважды два должно быть четыре. Недееспособное государство раньше или позже будет побеждено, а дееспособность не может опираться на иллюзии. Кроме того, чтобы быть дееспособным, необходимо умение учиться на уроках прошлого, а для этого надо более или менее точно знать, что происходило в прошлом. Газеты и книги по истории, конечно, всегда страдали пристрастностью и предвзято¬стью, но фальсификация в сегодняшних масштабах пре-жде была бы невозможна. Война всегда была стражем здравого рассудка, и, если говорить о правящих классах, вероятно, главным стражем. Пока войну можно было вы¬играть или проиграть, никакой правящий класс не имел права вести себя совсем безответственно.

Но когда война становится буквально бесконечной, она перестает быть опасной. Когда война бесконечна, такого понятия, как военная необходимость, нет. Технический прогресс может прекратиться, можно иг¬норировать и отрицать самые очевидные факты. Как мы уже видели, исследования, называемые научными, еще ведутся в военных целях, но, по существу, это сво¬его рода мечтания, и никого не смущает, что они без¬результатны. Дееспособность и даже боеспособность больше не нужны».

Москва побеждает в санкционной войне, об этом пишется в недавней статье для National interest профессора политологии из Университета содружества Вирджинии в США Джуди Твигг. Она считает, что санкции, введенные США и ЕС в 2014 году, которые должны были наказать Россию за якобы «агрессивные действия» в отношении Украины, напротив, принесли ей большую выгоду и стимулировали рост экономики. В качестве примера Твигг приводит российский сельскохозяйственный сектор, вышедший из застоя благодаря ограничительным мерам. Профессор напоминает, что Москве ограничили доступ к рынкам капиталов и низкопроцентным кредитам, запретили ввоз товаров двойного назначения и поставку инновационных технологий. Причем Россия ввела ответные меры, запретив ввоз из Евросоюза и Соединенных Штатов продовольственных товаров. В результате эти действия стали «даром» для российского сельского хозяйства, констатирует она. «Санкции создали для России возможность восстановить покалеченную пищевую промышленность России. Многие инвесторы, которые ранее не проявляли никакого интереса к сельскому хозяйству, внезапно заинтересовались этой темой», — пишет Твигг. Причем эффект от контрсанкций был такой, что «некоторые представители отраслей российской экономики, лишь отчасти связанных с сельским хозяйством, также стали просить подвести их под санкции».

Поэтому, я считаю, что лучше плохой мир, чего хорошая война! На мой взгляд, всё будет сродни «цугцвангу» (шахматный термин, с немецкого «вынужденный ход»), чтобы сохранить статус-кво (политологический термин, с латыни «существующее положение», досл. «состояние в котором») перманентных (лат. «постоянных») военных действий. Это и «замороженные конфликты» в Приднестровье, Нагорном Карабахе, Абхазии и Южной Осетии, Северном Кипре, Кашмире, Ближнем Востоке, Северной Африке и др.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова тогда ещё кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который объявил, что намерен вернуть Донбасс и Крым, а также потребовать от российского лидера Владимира Путина компенсацию. «Мы готовы разъяснить любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует территории. Непризнанные республики Донбасса — отторгнуты самой Украиной, то, что там происходит — следствие действий руководства Украины», — ответил Песков журналистам. Он также отметил, что тема Крыма и вовсе не подлежит обсуждению, так как «закрыта раз и навсегда». «Слова «оккупация» или «аннексия» неприменимы ни де-факто, ни де-юре. Все было сделано в соответствии с законодательством, кстати, самой Украины и на основе международного права», — добавил представитель Кремля.Английский писатель Джордж Оруэлл (настоящее имя Эрик Блэр) в романе-антиутопии «1984», вышедшем в 1949 году пишет: «Часть 2, IX, Эммануэль Голдстейн Теория и практика олигархического коллективизма, «В прошлом война, можно сказать, по определению, была чем-то, что рано или поздно кончалось— как пра¬вило, несомненной победой или поражением. Кроме того, в прошлом война была одним из главных инстру¬ментов, не дававших обществу оторваться от физической действительности. Во все времена все правители пыта¬лись навязать подданным ложные представления о дей¬ствительности; но иллюзий, подрывающих военную силу, они позволить себе не могли. Покуда поражение влечет за собой потерю независимости или какой-то дру¬гой результат, считающийся нежелательным, поражения надо остерегаться самым серьезным образом. Нельзя иг¬норировать физические факты. В философии, в религии, в этике, в политике дважды два может равняться пяти, но, если вы конструируете пушку или самолет, дважды два должно быть четыре. Недееспособное государство раньше или позже будет побеждено, а дееспособность не может опираться на иллюзии. Кроме того, чтобы быть дееспособным, необходимо умение учиться на уроках прошлого, а для этого надо более или менее точно знать, что происходило в прошлом. Газеты и книги по истории, конечно, всегда страдали пристрастностью и предвзято¬стью, но фальсификация в сегодняшних масштабах пре-жде была бы невозможна. Война всегда была стражем здравого рассудка, и, если говорить о правящих классах, вероятно, главным стражем. Пока войну можно было вы¬играть или проиграть, никакой правящий класс не имел права вести себя совсем безответственно.Но когда война становится буквально бесконечной, она перестает быть опасной. Когда война бесконечна, такого понятия, как военная необходимость, нет. Технический прогресс может прекратиться, можно иг¬норировать и отрицать самые очевидные факты. Как мы уже видели, исследования, называемые научными, еще ведутся в военных целях, но, по существу, это сво¬его рода мечтания, и никого не смущает, что они без¬результатны. Дееспособность и даже боеспособность больше не нужны».Москва побеждает в санкционной войне, об этом пишется в недавней статье для National interest профессора политологии из Университета содружества Вирджинии в США Джуди Твигг. Она считает, что санкции, введенные США и ЕС в 2014 году, которые должны были наказать Россию за якобы «агрессивные действия» в отношении Украины, напротив, принесли ей большую выгоду и стимулировали рост экономики. В качестве примера Твигг приводит российский сельскохозяйственный сектор, вышедший из застоя благодаря ограничительным мерам. Профессор напоминает, что Москве ограничили доступ к рынкам капиталов и низкопроцентным кредитам, запретили ввоз товаров двойного назначения и поставку инновационных технологий. Причем Россия ввела ответные меры, запретив ввоз из Евросоюза и Соединенных Штатов продовольственных товаров. В результате эти действия стали «даром» для российского сельского хозяйства, констатирует она. «Санкции создали для России возможность восстановить покалеченную пищевую промышленность России. Многие инвесторы, которые ранее не проявляли никакого интереса к сельскому хозяйству, внезапно заинтересовались этой темой», — пишет Твигг. Причем эффект от контрсанкций был такой, что «некоторые представители отраслей российской экономики, лишь отчасти связанных с сельским хозяйством, также стали просить подвести их под санкции».Поэтому, я считаю, что лучше плохой мир, чего хорошая война! - 0 - 0